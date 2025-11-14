'No somos nadie' sube a un 1,7% y 'Emanet' impulsa a Nova al liderato

'No somos nadie' se ha elevado una décima a un 1,7% con el regreso de la faceta cocinera de Belén Esteban, que ha permitido al formato de La Osa ser lo más visto del día el Ten con 142.000 espectadores. Aun así, esa base de fieles no es suficiente para superar la nota de corte de un top 10 dominado principalmente por Nova, que cuela cinco producciones entre las más vistas y, de hecho, consigue copar la primera plaza con 'Emanet', que engancha a una media de 330.000 personas. De este modo, el dial rosa se alza como la cadena temática más popular con un 2,3% del pastel diario.
Ranking cadenas TDT Jueves, 13 de Noviembre de 2025
2,3%
2,2%
2,2%
2,0%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,6%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
330.000
3,6%
Vino el amor
18:30
20:00
327.000
3,8%
Forever
21:55
22:42
305.000
2,3%
Forever
22:42
23:43
299.000
2,8%
Cine western El cañón del corcel negro
18:43
20:30
286.000
3,2%
Mar de amor
18:07
18:30
283.000
3,6%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
275.000
2,5%
Forever
23:43
24:29
258.000
3,6%
Sortilegio
16:30
18:07
252.000
3,2%
La casa de los retos
20:18
20:45
246.000
2,4%
Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
330.000
3,6%
Vino el amor
18:30
20:00
327.000
3,8%
Mar de amor
18:07
18:30
283.000
3,6%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
275.000
2,5%
Sortilegio
16:30
18:07
252.000
3,2%
Ranking FDF (2,2%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un trilero, dos tortillas y el ...
15:14
16:56
244.000
2,7%
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
20:50
22:55
218.000
1,7%
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
18:59
20:50
204.000
2,2%
Cine The creator
22:55
25:24
167.000
2,3%
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
16:56
18:59
158.000
2,0%
Ranking Energy (2,2%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:46
26:29
181.000
2,1%
NCIS: Los Angeles Escapada
14:46
15:46
132.000
1,4%
NCIS: Los Angeles La reina
13:45
14:46
118.000
1,8%
NCIS: Los Angeles Viejos trucos
12:45
13:45
106.000
2,6%
Hawai 5.0 Protección
02:44
03:27
77.000
7,4%
Ranking Atreseries (2,0%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:55
22:42
305.000
2,3%
Forever
22:42
23:43
299.000
2,8%
Forever
23:43
24:29
258.000
3,6%
Forever
21:00
21:55
236.000
1,9%
Hudson y Rex
19:25
20:06
209.000
2,3%
Ranking TRECE (1,7%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El cañón del corcel negro
18:43
20:30
286.000
3,2%
Sesión doble Sandokan contra el Leopardo de ...
17:00
18:41
209.000
2,7%
El cascabel
22:05
24:31
192.000
1,9%
Tu cine Forajidos en Carson City
20:42
22:05
192.000
1,6%
Sesión doble El joven Winston
14:44
17:00
124.000
1,4%
Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Joyas sobre ruedas
20:27
21:30
187.000
1,6%
Pesca radical
17:51
19:38
165.000
2,0%
La fiebre del oro
16:53
17:51
159.000
2,0%
Joyas sobre ruedas
19:38
20:27
157.000
1,7%
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
156.000
1,2%
Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:33
16:00
243.000
2,6%
The Big Bang Theory
17:20
17:46
217.000
2,8%
The Big Bang Theory
17:46
18:12
194.000
2,6%
Los Simpson
14:47
15:07
190.000
2,2%
Los Simpson
15:07
15:33
181.000
1,9%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Basic
20:41
22:18
216.000
1,7%
Cine El jefe. The man
19:16
20:41
191.000
2,0%
Cine Cleaner
15:53
17:42
156.000
1,9%
Cine Sin motivo aparente (2002)
17:42
19:16
148.000
1,9%
Cine Tiburón 2
22:18
24:39
132.000
1,4%
Ranking Divinity (1,3%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
17:44
18:42
145.000
1,9%
Tu casa a juicio
18:42
19:36
140.000
1,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:46
17:44
136.000
1,7%
Tu casa a juicio
21:17
22:07
124.000
1,0%
Tu casa a juicio
20:18
21:17
120.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
16:40
17:31
162.000
2,0%
Vida bajo cero
15:33
16:40
137.000
1,5%
Vida bajo cero
17:31
18:25
125.000
1,6%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
117.000
2,8%
Vida bajo cero
18:25
19:27
107.000
1,3%
Ranking Ten (1,3%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
142.000
1,7%
Caso cerrado
14:31
15:45
138.000
1,6%
Caso cerrado
21:52
22:54
111.000
0,9%
Caso cerrado
20:43
21:52
108.000
0,9%
Caso cerrado
13:28
14:31
89.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: Portada Miriam González
22:04
23:04
193.000
1,5%
La noche en 24h
23:04
24:33
164.000
2,0%
Informativo 24h
24:37
25:00
70.000
1,4%
Informativo 24h
21:43
22:04
66.000
0,5%
Telediario 2
20:58
21:37
65.000
0,5%
Ranking DKiss (1,1%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hermanas y asesinas
19:26
20:15
117.000
1,3%
Mi vida con 300 kilos La historia de Geno y ...
24:01
25:47
104.000
2,1%
Home town
21:10
22:09
95.000
0,7%
Mi vida con 300 kilos y el dr. Now Esta es la ...
23:05
24:01
94.000
1,0%
Home town
22:09
23:05
90.000
0,7%
Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:18
20:45
246.000
2,4%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:19
17:41
93.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:18
84.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
15:28
15:46
76.000
0,8%
Los Thunderman Voy a olvidarme de ti
21:57
22:18
75.000
0,6%
Ranking Paramount Network (1,0%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer La carne es ...
18:02
19:58
122.000
1,5%
Los asesinatos de Midsomer Muerte en el ...
19:58
22:00
121.000
1,1%
Cine Blackhat: Amenaza en la red
22:00
24:43
103.000
1,0%
Los misterios de Murdoch Virtud y vicio
16:06
17:04
100.000
1,2%
Los misterios de Murdoch ¿Qué fue de Abigail ...
17:04
18:02
96.000
1,2%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del ...
23:00
24:25
90.000
1,0%
Ana y los 7 Medias verdades
02:59
04:04
49.000
5,9%
Cuéntame cómo pasó Atado y bien atado
02:30
02:59
45.000
3,4%
La tarde Clan
17:18
21:24
36.000
0,4%
La sobremesa Clan
14:25
16:30
35.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Dos súper policías en Miami
21:35
23:20
143.000
1,1%
Cine Solo el más fuerte
23:20
25:10
117.000
1,7%
Cine The match
15:34
17:44
35.000
0,4%
Real Madrid conecta
19:36
21:27
32.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:51
19:26
30.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
European qualifiers
21:30
21:54
59.000
0,5%
Fútbol: Champions League femenina resumen ...
21:13
21:28
58.000
0,5%
Fútbol: Clasificacion mundial(d) España - ...
22:11
23:43
52.000
0,5%
Conexión vintage Unión deportiva Las Palmas: ...
23:44
25:10
48.000
0,8%
Fútbol: Liga española resumen Jornada
19:24
21:12
44.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025