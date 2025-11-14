FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 13 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' sube a un 1,7% y 'Emanet' impulsa a Nova al liderato

La cadena rosa de Atresmedia acapara la mitad del top 10 con cinco de sus series.

'No somos nadie' sube a un 1,7% y 'Emanet' impulsa a Nova al liderato
Por RedacciónPublicado: Viernes 14 Noviembre 2025 09:28 (hace 6 horas)

Audiencias Jueves 13 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,7%

  • logola1

    12,8%

  • logotelecinco

    8,4%

  • logolasexta

    6,9%

  • logocuatro

    6,1%

  • logola2

    3,9%

  • logonova

    2,3%

  • logofdf

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logoatreseries

    2,0%

  • logo13tv

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoneox

    1,5%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logodivinity

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoten

    1,3%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' se ha elevado una décima a un 1,7% con el regreso de la faceta cocinera de Belén Esteban, que ha permitido al formato de La Osa ser lo más visto del día el Ten con 142.000 espectadores. Aun así, esa base de fieles no es suficiente para superar la nota de corte de un top 10 dominado principalmente por Nova, que cuela cinco producciones entre las más vistas y, de hecho, consigue copar la primera plaza con 'Emanet', que engancha a una media de 330.000 personas. De este modo, el dial rosa se alza como la cadena temática más popular con un 2,3% del pastel diario.

&#39;Emanet&#39; es el contenido estrella de Nova en su jornada de liderato
'Emanet' es el contenido estrella de Nova en su jornada de liderato

Ranking cadenas TDT Jueves, 13 de Noviembre de 2025

Nova 2,3%

FDF 2,2%

Energy 2,2%

Atreseries 2,0%

TRECE 1,7%

DMAX 1,7%

Neox 1,5%

BEMADtv 1,5%

Divinity 1,3%

Mega (España) 1,3%

Ten 1,3%

Canal 24 Horas 1,1%

DKiss 1,1%

Boing 1,0%

Paramount Network 1,0%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
330.000
3,6%
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
327.000
3,8%
Atreseries
Forever
21:55
22:42
305.000
2,3%
Atreseries
Forever
22:42
23:43
299.000
2,8%
TRECE
Cine western El cañón del corcel negro
18:43
20:30
286.000
3,2%
Nova
Mar de amor
18:07
18:30
283.000
3,6%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
275.000
2,5%
Atreseries
Forever
23:43
24:29
258.000
3,6%
Nova
Sortilegio
16:30
18:07
252.000
3,2%
Boing
La casa de los retos
20:18
20:45
246.000
2,4%

Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
330.000
3,6%
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
327.000
3,8%
Nova
Mar de amor
18:07
18:30
283.000
3,6%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
275.000
2,5%
Nova
Sortilegio
16:30
18:07
252.000
3,2%

Ranking FDF (2,2%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un trilero, dos tortillas y el ...
15:14
16:56
244.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
20:50
22:55
218.000
1,7%
FDF
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
18:59
20:50
204.000
2,2%
FDF
Cine The creator
22:55
25:24
167.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
16:56
18:59
158.000
2,0%

Ranking Energy (2,2%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Welcome to Las Vegas: Supermaratón
15:46
26:29
181.000
2,1%
Energy
NCIS: Los Angeles Escapada
14:46
15:46
132.000
1,4%
Energy
NCIS: Los Angeles La reina
13:45
14:46
118.000
1,8%
Energy
NCIS: Los Angeles Viejos trucos
12:45
13:45
106.000
2,6%
Energy
Hawai 5.0 Protección
02:44
03:27
77.000
7,4%

Ranking Atreseries (2,0%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
21:55
22:42
305.000
2,3%
Atreseries
Forever
22:42
23:43
299.000
2,8%
Atreseries
Forever
23:43
24:29
258.000
3,6%
Atreseries
Forever
21:00
21:55
236.000
1,9%
Atreseries
Hudson y Rex
19:25
20:06
209.000
2,3%

Ranking TRECE (1,7%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El cañón del corcel negro
18:43
20:30
286.000
3,2%
TRECE
Sesión doble Sandokan contra el Leopardo de ...
17:00
18:41
209.000
2,7%
TRECE
El cascabel
22:05
24:31
192.000
1,9%
TRECE
Tu cine Forajidos en Carson City
20:42
22:05
192.000
1,6%
TRECE
Sesión doble El joven Winston
14:44
17:00
124.000
1,4%

Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:27
21:30
187.000
1,6%
DMAX
Pesca radical
17:51
19:38
165.000
2,0%
DMAX
La fiebre del oro
16:53
17:51
159.000
2,0%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:38
20:27
157.000
1,7%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
156.000
1,2%

Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:33
16:00
243.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
17:20
17:46
217.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
17:46
18:12
194.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:47
15:07
190.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:07
15:33
181.000
1,9%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Basic
20:41
22:18
216.000
1,7%
BEMADtv
Cine El jefe. The man
19:16
20:41
191.000
2,0%
BEMADtv
Cine Cleaner
15:53
17:42
156.000
1,9%
BEMADtv
Cine Sin motivo aparente (2002)
17:42
19:16
148.000
1,9%
BEMADtv
Cine Tiburón 2
22:18
24:39
132.000
1,4%

Ranking Divinity (1,3%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:44
18:42
145.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio
18:42
19:36
140.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:46
17:44
136.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio
21:17
22:07
124.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
20:18
21:17
120.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:40
17:31
162.000
2,0%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:33
16:40
137.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:31
18:25
125.000
1,6%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
117.000
2,8%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:25
19:27
107.000
1,3%

Ranking Ten (1,3%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
142.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
14:31
15:45
138.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
21:52
22:54
111.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
20:43
21:52
108.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
13:28
14:31
89.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Miriam González
22:04
23:04
193.000
1,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:04
24:33
164.000
2,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:37
25:00
70.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:04
66.000
0,5%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
65.000
0,5%

Ranking DKiss (1,1%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Hermanas y asesinas
19:26
20:15
117.000
1,3%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de Geno y ...
24:01
25:47
104.000
2,1%
DKiss
Home town
21:10
22:09
95.000
0,7%
DKiss
Mi vida con 300 kilos y el dr. Now Esta es la ...
23:05
24:01
94.000
1,0%
DKiss
Home town
22:09
23:05
90.000
0,7%

Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:18
20:45
246.000
2,4%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:19
17:41
93.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:18
84.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:28
15:46
76.000
0,8%
Boing
Los Thunderman Voy a olvidarme de ti
21:57
22:18
75.000
0,6%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La carne es ...
18:02
19:58
122.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Muerte en el ...
19:58
22:00
121.000
1,1%
Paramount Network
Cine Blackhat: Amenaza en la red
22:00
24:43
103.000
1,0%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Virtud y vicio
16:06
17:04
100.000
1,2%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch ¿Qué fue de Abigail ...
17:04
18:02
96.000
1,2%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del ...
23:00
24:25
90.000
1,0%
Clan TVE
Ana y los 7 Medias verdades
02:59
04:04
49.000
5,9%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Atado y bien atado
02:30
02:59
45.000
3,4%
Clan TVE
La tarde Clan
17:18
21:24
36.000
0,4%
Clan TVE
La sobremesa Clan
14:25
16:30
35.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Dos súper policías en Miami
21:35
23:20
143.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Solo el más fuerte
23:20
25:10
117.000
1,7%
Real Madrid TV
Cine The match
15:34
17:44
35.000
0,4%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:27
32.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:51
19:26
30.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
European qualifiers
21:30
21:54
59.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Champions League femenina resumen ...
21:13
21:28
58.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Clasificacion mundial(d) España - ...
22:11
23:43
52.000
0,5%
Teledeporte
Conexión vintage Unión deportiva Las Palmas: ...
23:44
25:10
48.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen Jornada
19:24
21:12
44.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 13 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Ríos de sangre
22:00
23:34
127.000
1,1%
Squirrel
Cine El conde de Montecristo (1975)
20:07
22:00
101.000
0,9%
Squirrel
Cine El jinete solitario (2008)
18:44
20:07
95.000
1,1%
Squirrel
Cine Diario de una ninfómana
23:34
25:13
77.000
1,2%
Squirrel
Cine Coronel Creek
17:07
18:43
74.000
1,0%
