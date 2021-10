Eda y Serkan ('Love is in the air')

La ficción turca sigue siendo imbatible en las cadenas temáticas. 'Elif' (3,6%) tocó el cielo con su nuevo capítulo y amasó una cantidad de espectadores mayor que 'Love is in the air' (4,9%) en Divinity. No obstante, destacable fue el gran funcionamiento del cine western de Trece, con un 4,4% de share en su película. Horas después, el prime time estuvo dominado por 'Paramparça: vidas cruzadas' (2,6%).