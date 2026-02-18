'Leyla' (2,3%) lidera en Neox como lo más visto del día y 'FBI' sobresale con un 3,1% en Energy

Por Redacción |

Las series de Nova siguen dando grandes resultados de audiencia y se hacen con 6 puestos del Top 10 de lo más visto del día. 'Leyla' se hace con el primer puesto con 307.000 espectadores y otras de las series que destacan son 'Vino el amor', 'Emanet', 'El amor invencible' y 'Cuando seas mía'. 'FBI' también sobresale con sus emisiones en Energy, con dos entregas en el ranking y una de ellas ocupando el segundo puesto. Completan este listado un capítulo de 'La que se avecina' y el western de Trece.

Tres de los protagonistas de 'FBI'