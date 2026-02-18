'Leyla' (2,3%) lidera en Neox como lo más visto del día y 'FBI' sobresale con un 3,1% en Energy

Las series de Nova siguen dando grandes resultados de audiencia y se hacen con 6 puestos del Top 10 de lo más visto del día. 'Leyla' se hace con el primer puesto con 307.000 espectadores y otras de las series que destacan son 'Vino el amor', 'Emanet', 'El amor invencible' y 'Cuando seas mía'. 'FBI' también sobresale con sus emisiones en Energy, con dos entregas en el ranking y una de ellas ocupando el segundo puesto. Completan este listado un capítulo de 'La que se avecina' y el western de Trece.
Ranking cadenas TDT Martes, 17 de Febrero de 2026
Ranking programas TDT Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:41
22:23
307.000
2,3%
Fbi - Acólito
23:06
24:03
291.000
3,1%
Vino el amor
19:34
20:10
290.000
3,3%
Leyla
22:23
23:13
286.000
2,3%
La que se avecina - Un biopic, una mujer moderna e ...
15:33
17:08
285.000
3,2%
Emanet
15:00
16:35
267.000
2,8%
El amor invencible
20:10
21:40
265.000
2,3%
Cine western - Quantez
18:56
20:50
258.000
2,9%
Cuando seas mía
16:35
18:00
254.000
3,3%
FBI - Acoplado
22:08
23:06
251.000
2,0%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - Un biopic, una mujer moderna e ...
15:33
17:08
285.000
3,2%
La que se avecina - Una póliza premium, un ...
20:59
22:55
213.000
1,7%
La que se avecina - Un depósito bancario, un ...
17:08
19:12
195.000
2,6%
La que se avecina - Una tómbola gay, un hijo ...
19:12
20:59
171.000
1,8%
La que se avecina - Okupas, flechazos y un golpe en el ...
13:44
15:33
159.000
2,0%
Ranking Energy (2,2%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi - Acólito
23:06
24:03
291.000
3,1%
FBI - Acoplado
22:08
23:06
251.000
2,0%
Fbi - Conocete
21:20
22:08
226.000
1,7%
Fbi - Trauma
20:19
21:20
205.000
1,8%
Distrito 8
20:19
26:30
202.000
2,4%
Ranking Nova (2,2%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:41
22:23
307.000
2,3%
Vino el amor
19:34
20:10
290.000
3,3%
Leyla
22:23
23:13
286.000
2,3%
Emanet
15:00
16:35
267.000
2,8%
El amor invencible
20:10
21:40
265.000
2,3%
Ranking Neox (1,8%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
20:11
20:30
224.000
2,3%
The Big Bang Theory
19:51
20:11
223.000
2,5%
Chicago P.D. - Transferencia
22:18
23:11
216.000
1,7%
The Big Bang Theory
19:23
19:51
216.000
2,5%
The Big Bang Theory
18:35
18:58
208.000
2,8%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hudson & Rex
20:07
21:02
195.000
1,9%
Bright minds - Golem
22:08
23:16
178.000
1,4%
Bright minds - Detenidas
23:16
24:30
176.000
2,2%
Hudson & Rex
19:14
20:07
158.000
1,9%
Rizzoli & Isles
14:56
15:51
146.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - 9 días
15:22
17:37
215.000
2,5%
Cine - Un golpe con estilo
17:37
19:07
194.000
2,6%
Cine - Tokarev
21:03
22:46
180.000
1,4%
Cine - El secreto de Thomas Crown
19:07
21:03
176.000
1,9%
Cine - Windtalkers
22:46
25:28
111.000
1,5%
Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western - Quantez
18:56
20:50
258.000
2,9%
Tu cine - La hora de la verdad (1960)
20:52
22:12
192.000
1,5%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
190.000
1,9%
Sesión doble - Tierra de héroes
16:59
18:53
181.000
2,4%
El cascabel
22:12
24:31
173.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
209.000
5,2%
El chiringuito de jugones:la cuenta atrás ...
23:46
24:00
167.000
2,1%
Vida bajo cero
18:13
19:02
119.000
1,6%
La casa de empeños
19:02
19:23
111.000
1,4%
La casa de empeños
20:14
21:08
109.000
1,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:06
24:35
207.000
2,5%
La noche en 24h: portada - Charles Powel
22:05
23:06
153.000
1,2%
Telediario 2
20:58
21:37
130.000
1,0%
Deportes 2
21:37
21:44
116.000
0,9%
Informativo 24h
21:44
22:05
106.000
0,8%
Ranking DMAX (1,3%) - Martes, 17 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los mayores descubrimientos con Dan Snow - La guerra ...
23:35
24:27
133.000
1,7%
Los mayores descubrimientos con Dan Snow - Pompeya ...
22:36
23:28
119.000
1,0%
La fiebre del oro
16:58
17:57
119.000
1,6%
¿Cómo lo hacen?
21:37
21:59
114.000
0,9%
Joyas sobre ruedas: Francia
19:45
20:35
112.000
1,2%
Ranking Teledeporte (1,2%) - Martes, 17 de Febrero de 2026