AUDIENCIAS TDT 17 DE FEBRERO

'Leyla' (2,3%) lidera en Neox como lo más visto del día y 'FBI' sobresale con un 3,1% en Energy

Un capítulo de 'La que se avecina' se cuela en el Top 10 de los espacios más vistos.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 18 Febrero 2026 10:25 (hace 10 horas)

  • logoantena3

    13,4%

  • logola1

    12,1%

  • logotelecinco

    8,6%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    6,0%

  • logola2

    3,1%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logoneox

    1,8%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logo13tv

    1,6%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logoteledeporte

    1,2%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logodkiss

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Las series de Nova siguen dando grandes resultados de audiencia y se hacen con 6 puestos del Top 10 de lo más visto del día. 'Leyla' se hace con el primer puesto con 307.000 espectadores y otras de las series que destacan son 'Vino el amor', 'Emanet', 'El amor invencible' y 'Cuando seas mía'. 'FBI' también sobresale con sus emisiones en Energy, con dos entregas en el ranking y una de ellas ocupando el segundo puesto. Completan este listado un capítulo de 'La que se avecina' y el western de Trece.

Tres de los protagonistas de 'FBI'

Ranking cadenas TDT Martes, 17 de Febrero de 2026

FDF 2,3%

Energy 2,2%

Nova 2,2%

Neox 1,8%

Atreseries 1,7%

BEMADtv 1,7%

TRECE 1,6%

Mega (España) 1,5%

Canal 24 Horas 1,3%

DMAX 1,3%

Teledeporte 1,2%

Divinity 1,0%

Ten 1,0%

Boing 0,9%

Squirrel 0,9%

Real Madrid TV 0,8%

Clan TVE 0,7%

DKiss 0,7%

Ranking programas TDT Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:41
22:23
307.000
2,3%
Energy
Fbi - Acólito
23:06
24:03
291.000
3,1%
Nova
Vino el amor
19:34
20:10
290.000
3,3%
Nova
Leyla
22:23
23:13
286.000
2,3%
FDF
La que se avecina - Un biopic, una mujer moderna e ...
15:33
17:08
285.000
3,2%
Nova
Emanet
15:00
16:35
267.000
2,8%
Nova
El amor invencible
20:10
21:40
265.000
2,3%
TRECE
Cine western - Quantez
18:56
20:50
258.000
2,9%
Nova
Cuando seas mía
16:35
18:00
254.000
3,3%
Energy
FBI - Acoplado
22:08
23:06
251.000
2,0%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - Un biopic, una mujer moderna e ...
15:33
17:08
285.000
3,2%
FDF
La que se avecina - Una póliza premium, un ...
20:59
22:55
213.000
1,7%
FDF
La que se avecina - Un depósito bancario, un ...
17:08
19:12
195.000
2,6%
FDF
La que se avecina - Una tómbola gay, un hijo ...
19:12
20:59
171.000
1,8%
FDF
La que se avecina - Okupas, flechazos y un golpe en el ...
13:44
15:33
159.000
2,0%

Ranking Energy (2,2%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi - Acólito
23:06
24:03
291.000
3,1%
Energy
FBI - Acoplado
22:08
23:06
251.000
2,0%
Energy
Fbi - Conocete
21:20
22:08
226.000
1,7%
Energy
Fbi - Trauma
20:19
21:20
205.000
1,8%
Energy
Distrito 8
20:19
26:30
202.000
2,4%

Ranking Nova (2,2%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:41
22:23
307.000
2,3%
Nova
Vino el amor
19:34
20:10
290.000
3,3%
Nova
Leyla
22:23
23:13
286.000
2,3%
Nova
Emanet
15:00
16:35
267.000
2,8%
Nova
El amor invencible
20:10
21:40
265.000
2,3%

Ranking Neox (1,8%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:11
20:30
224.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
19:51
20:11
223.000
2,5%
Neox
Chicago P.D. - Transferencia
22:18
23:11
216.000
1,7%
Neox
The Big Bang Theory
19:23
19:51
216.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
18:35
18:58
208.000
2,8%

Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Hudson & Rex
20:07
21:02
195.000
1,9%
Atreseries
Bright minds - Golem
22:08
23:16
178.000
1,4%
Atreseries
Bright minds - Detenidas
23:16
24:30
176.000
2,2%
Atreseries
Hudson & Rex
19:14
20:07
158.000
1,9%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:56
15:51
146.000
1,5%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - 9 días
15:22
17:37
215.000
2,5%
BEMADtv
Cine - Un golpe con estilo
17:37
19:07
194.000
2,6%
BEMADtv
Cine - Tokarev
21:03
22:46
180.000
1,4%
BEMADtv
Cine - El secreto de Thomas Crown
19:07
21:03
176.000
1,9%
BEMADtv
Cine - Windtalkers
22:46
25:28
111.000
1,5%

Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western - Quantez
18:56
20:50
258.000
2,9%
TRECE
Tu cine - La hora de la verdad (1960)
20:52
22:12
192.000
1,5%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
190.000
1,9%
TRECE
Sesión doble - Tierra de héroes
16:59
18:53
181.000
2,4%
TRECE
El cascabel
22:12
24:31
173.000
1,7%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
209.000
5,2%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atrás ...
23:46
24:00
167.000
2,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:13
19:02
119.000
1,6%
Mega (España)
La casa de empeños
19:02
19:23
111.000
1,4%
Mega (España)
La casa de empeños
20:14
21:08
109.000
1,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:06
24:35
207.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada - Charles Powel
22:05
23:06
153.000
1,2%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
130.000
1,0%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:44
116.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:05
106.000
0,8%

Ranking DMAX (1,3%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Los mayores descubrimientos con Dan Snow - La guerra ...
23:35
24:27
133.000
1,7%
DMAX
Los mayores descubrimientos con Dan Snow - Pompeya ...
22:36
23:28
119.000
1,0%
DMAX
La fiebre del oro
16:58
17:57
119.000
1,6%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:37
21:59
114.000
0,9%
DMAX
Joyas sobre ruedas: Francia
19:45
20:35
112.000
1,2%

Ranking Teledeporte (1,2%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO Patinaje artístico: femenino - individual ...
21:26
23:00
211.000
1,6%
Teledeporte
JJOO Curling - Estados Unidos-Italia
21:12
21:26
159.000
1,3%
Teledeporte
Jjoo patinaje artistico:femenino - individual ...
19:38
21:12
138.000
1,4%
Teledeporte
Estudio estadio champions
23:42
24:29
116.000
1,6%
Teledeporte
JJOO Patinaje artístico: femenino - individual ...
19:08
19:35
101.000
1,2%

Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
22:07
23:04
132.000
1,0%
Divinity
Elementary - Aliento
23:04
23:59
123.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
21:18
22:07
111.000
0,9%
Divinity
Elementary - A través de la niebla
23:59
24:52
96.000
1,6%
Divinity
Elementary - Cómo conseguir una cabeza
24:52
25:39
91.000
2,5%

Ranking Ten (1,0%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:04
19:59
109.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
19:59
20:56
103.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:12
19:04
101.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
17:11
18:12
87.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
16:11
17:11
86.000
1,0%

Ranking Boing (0,9%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:29
14:36
141.000
1,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:15
15:26
137.000
1,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:14
14:29
133.000
1,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:04
15:15
126.000
1,3%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:20
21:31
121.000
1,0%

Ranking Squirrel (0,9%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - El mejor padrino
22:03
23:30
141.000
1,2%
Squirrel
Cine - Wanted man (se busca)
23:30
24:53
132.000
1,9%
Squirrel
Justicia extrema - Guerra en las calles
20:38
22:03
73.000
0,6%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó - Las grandes y pequeñas ...
12:21
13:31
66.000
1,8%
Squirrel
Cine - El gran Mclintock
18:35
20:38
65.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bob Esponja
21:32
21:44
101.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
20:38
20:49
95.000
0,9%
Clan TVE
Bob Esponja
21:44
21:55
89.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:49
21:10
89.000
0,8%
Clan TVE
Spidey and his amazing friends
17:11
17:23
84.000
1,1%

Ranking DKiss (0,7%) - Martes, 17 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de América
17:31
18:27
82.000
1,1%
DKiss
Asesinos de América
16:32
17:30
73.000
0,9%
DKiss
Pecados mortales
19:22
20:11
68.000
0,8%
DKiss
Pecados mortales
18:27
19:22
68.000
0,9%
DKiss
Crímenes en la red
15:34
16:32
63.000
0,7%
