Por Diego López |

Terremoto televisivo que puede tener consecuencias a largo plazo en las audiencias de las principales cadenas. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que obliga a Atresmedia a dejar de emitir el "rosco" de 'Pasapalabra'.

La Sala Civil del Supremo pone así fin a un periplo judicial que ha durado años, dictaminando que El Rosco es "una creación original de sus autores Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb", cuyos derechos corresponden a MC&F. Obliga al grupo a dejar de emitir la prueba así como a indemnizar con 50.000 euros a los demandantes. Esta sentencia no afecta al resto del programa, que podrá seguir emitiéndose con normalidad.

La historia de una larguísima y complicada batalla judicial

Entender bien la historia de todo este entramado judicial entre cadenas y productoras es complicado. Por un lado tenemos 'Pasapalabra' que, en su origen, es una adaptación del formato británico 'The Alphabet Game', propiedad de ITV Studios y estrenado en agosto de 1996. El concurso fue evolucionando e incorporando nuevas pruebas, entre ellas "El rosco", que aparece por primera vez en 1999 en la versión italiana 'Passaparola', que es la que en el año 2000 adquiere Antena 3 a ITV para adaptar.

Paralelamente, la productora alemana MC&F asegura que la prueba de "El Rosco" incluída en el formato es una copia de una de un programa suyo, "End Game 21x100".

Rafa y Orestes, dos de los concursantes estrella de 'Pasapalabra' en Antena 3

La polémica inicialmente no va demasiado lejos, ya que Antena 3 tenía los derechos de ITV y, además, el programa daba notables signos de desgaste. En 2006 Antena 3 deja de emitir voluntariamente el programa, que recupera un año más tarde Telecinco mediante otro acuerdo con ITV.

Es entonces cuando 'Pasapalabra' se convierte en el fenómeno que ahora conocemos, y que más allá de liderar su franja es capaz de provocar un importante efecto arrastre al informativo que le sucede.

En 2012, Telecinco e ITV negocian la renovación del formato pero son incapaces de llegar a un acuerdo económico. Es entonces cuando Paolo Vasile toma la decisión más arriesgada de su carrera: consciente de que la autoría de "El Rosco" está en entredicho, y que el resto de pruebas han cambiado tanto desde la original, decide no renovar con ITV, pero sigue emitiendo el programa afirmando que tiene los derechos de "El Rosco".

Es entonces cuando Mediaset recibe la denuncia de ITV, cuya sentencia definitiva se demora siete años, hasta 2019. En aquel momento, el Supremo decide que los derechos globales del programa son de ITV, y obliga a Telecinco a dejar de emitir el programa de manera inmediata.

Roberto Leal, con el rosco de 'Pasapalabra'

En 2020, conocida esta sentencia, es Atresmedia la que llega a un acuerdo con ITV Studios para recuperar el programa. Y es entonces cuando MC&F demanda a ITV sobre la autoría de "El Rosco". El caso sigue una trayectoria similar al de ITV contra Telecinco y acaba en el Supremo. La decisión, en este caso, ya no afecta a la totalidad del programa sino únicamente a una prueba, y es ahora cuando el Supremo le ha dado la razón a MC&F obligando a retirar sólo ese fragmento.

Lo más curioso de todo este entramado judicial, que no son excepcionales en cuestión de derechos de formatos de televisión, es que 'Pasapalabra' es un formato que se ha adaptado en medio mundo, pero sólo ha funcionado como concurso estrella aquí en España, de ahí que apenas hubiera jurisprudencia sobre la propiedad de sus pruebas.

¿Puede 'Pasapalabra' seguir arrasando sin "El Rosco"?

Es la pregunta que tiene que responder ahora el programa, habitual líder de su franja horaria con comodidad. ¿Cuánto del éxito del programa proviene de ahí? ¿Puede seguir aguantando con una prueba final distinta?