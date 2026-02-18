'En tierra lejana' (12,8%) lidera, 'The Floor' (10,8%) mejora con el cambio y 'Universo Calleja' (8,1%) baja

Por Redacción | |

Antena 3 está demostrando su acierto con 'En tierra lejana', que lidera una noche más firmando un 12,8% y contando con 1.017.000 espectadores. Supera de este modo en +1,7 puntos y +236.000 espectadores el capítulo de 'Renacer' emitido el martes anterior en dicha cadena.

Tras la emisión de la primera semifinal del Benidorm Fest el martes anterior, TVE ha reubicado en este día 'The Floor' y lo ha hecho con acierto, pues registra un 10,8%, creciendo un punto respecto al miércoles, que era su día habitual hasta este momento. Previamente, 'La revuelta' firma un 10,4% frente al 12,8% de 'El hormiguero'.

La nueva entrega de 'Universo Calleja', presentada excepcionalmente por Santi Millán, pierde un punto respecto a la semana anterior y se queda en un 8,1% en Telecinco. En las segundas cadenas, laSexta mejora una décima al apuntar un 4% con 'Apatrullando' y dos décimas crece 'Código 10' al anotar un 7,6%.

La protagonista de 'En tierra lejana'

La 1

Deportes 21.385.000 10,7% La revuelta Clara Galle y Paula Usero 1.312.000 10,4% The Floor866.000 10,8%

La 2

Cifras y letras453.000 3,6% Cifras y letras696.000 5,3%

Antena 3

El hormiguero Los Chunguitos 1.613.000 12,8% Antena 3 presenta - En tierra lejana1.239.000 11,6% En tierra lejana1.017.000 12,8%

Cuatro

First Dates760.000 6,0% Horizonte866.000 6,8% Código 10456.000 7,6%

Telecinco

First Dates1.004.000 8,0% Universo Calleja566.000 8,1%

laSexta

La sexta clave510.000 4,2% El intermedio825.000 6,4% Apatrullando - Cádiz, ¿morir de éxito?353.000 4,0%

Jalis de la Serna, en un reportaje de 'Apatrullando'

La 1

The Floor295.000 7,9% The Floor192.000 9,8%

La 2

Cine - La marsellesa de los borrachos41.000 1,0% Conciertos radio 3 - Vértize13.000 0,7%

Antena 3

Renacer609.000 12,7% Renacer175.000 6,6%

Telecinco

GH Dúo: El diario234.000 7,3% GH Dúo: La casa en directo196.000 7,5% Gran Madrid show67.000 3,5%

laSexta

Apatrullando177.000 3,6% Apatrullando105.000 4,1% La casa del juego de pokerstars55.000 3,2%

Los invitados de 'Pasapalabra', disfrazados por Carnaval

