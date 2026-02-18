FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS MARTES 17 DE FEBRERO

'En tierra lejana' (12,8%) lidera, 'The Floor' (10,8%) mejora con el cambio y 'Universo Calleja' (8,1%) baja

Ligera mejora de una décima para 'Apatrullando', que apunta un 4% en laSexta.

'En tierra lejana' (12,8%) lidera, 'The Floor' (10,8%) mejora con el cambio y 'Universo Calleja' (8,1%) baja
Por RedacciónPublicado: Miércoles 18 Febrero 2026 09:00 (hace 11 horas) | Última actualización: Miércoles 18 Febrero 2026 10:05 (hace 10 horas)

Audiencias Martes 17 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,4%

  • logola1

    12,1%

  • logotelecinco

    8,6%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    6,0%

  • logola2

    3,1%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logoneox

    1,8%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logo13tv

    1,6%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logoteledeporte

    1,2%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logodkiss

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Antena 3 está demostrando su acierto con 'En tierra lejana', que lidera una noche más firmando un 12,8% y contando con 1.017.000 espectadores. Supera de este modo en +1,7 puntos y +236.000 espectadores el capítulo de 'Renacer' emitido el martes anterior en dicha cadena.

Tras la emisión de la primera semifinal del Benidorm Fest el martes anterior, TVE ha reubicado en este día 'The Floor' y lo ha hecho con acierto, pues registra un 10,8%, creciendo un punto respecto al miércoles, que era su día habitual hasta este momento. Previamente, 'La revuelta' firma un 10,4% frente al 12,8% de 'El hormiguero'.

Vídeos FormulaTV

La nueva entrega de 'Universo Calleja', presentada excepcionalmente por Santi Millán, pierde un punto respecto a la semana anterior y se queda en un 8,1% en Telecinco. En las segundas cadenas, laSexta mejora una décima al apuntar un 4% con 'Apatrullando' y dos décimas crece 'Código 10' al anotar un 7,6%.

La protagonista de &#39;En tierra lejana&#39;

La protagonista de 'En tierra lejana'

Prime time

  • 'En tierra lejana' sigue líder al firmar un 12,8% en Antena 3
  • A 'The Floor' le sienta bien su salto al martes y crece a un 10,8%
  • Dos décimas de mejora para 'Código 10' (7,6%)
  • Pierde un punto 'Universo Calleja' con Santi Millán como sustituto
  • Sube una décima 'Apatrullando', pero no pasa del 4%
La 1

Deportes 21.385.000 10,7%

La revuelta 1.312.000 10,4%

The Floor866.000 10,8%

La 2

Cifras y letras453.000 3,6%

Cifras y letras696.000 5,3%

Antena 3

El hormiguero 1.613.000 12,8%

Antena 3 presenta - En tierra lejana1.239.000 11,6%

En tierra lejana1.017.000 12,8%

Cuatro

First Dates760.000 6,0%

Horizonte866.000 6,8%

Código 10456.000 7,6%

Telecinco

First Dates1.004.000 8,0%

Universo Calleja566.000 8,1%

laSexta

La sexta clave510.000 4,2%

El intermedio825.000 6,4%

Apatrullando - Cádiz, ¿morir de éxito?353.000 4,0%

Jalis de la Serna, en un reportaje de &#39;Apatrullando&#39;

Jalis de la Serna, en un reportaje de 'Apatrullando'

Late night

  • 'GH Dúo' baja en Telecinco y anota un 7,3%
  • Importantes mejoras para las reposiciones de 'Renacer' en Antena 3
  • 4% para 'El desmarque', que crece medio punto
  • Suben unas décimas las reposiciones de 'Apatrullando'
La 1

The Floor295.000 7,9%

The Floor192.000 9,8%

La 2

Cine - La marsellesa de los borrachos41.000 1,0%

Conciertos radio 3 - Vértize13.000 0,7%

Antena 3

Renacer609.000 12,7%

Renacer175.000 6,6%

Telecinco

GH Dúo: El diario234.000 7,3%

GH Dúo: La casa en directo196.000 7,5%

Gran Madrid show67.000 3,5%

laSexta

Apatrullando177.000 3,6%

Apatrullando105.000 4,1%

La casa del juego de pokerstars55.000 3,2%

Los invitados de &#39;Pasapalabra&#39;, disfrazados por Carnaval

Los invitados de 'Pasapalabra', disfrazados por Carnaval

Sobremesa y tarde

  • 16,7% (-2,7) para 'Pasapalabra' celebrando el Carnaval
  • Buena mejora para '¡Allá tú!' (8,9%), que sube +1,3 puntos
  • 'Malas lenguas' apunta un buen 12,7%, creciendo 7 décimas
  • Mejora 0,7 puntos 'Zapeando' al anotar un 5,9%
  • 9,1% para 'Y ahora, Sonsoles', que cede 4 décimas en una semana
    • La 1

    Deportes 11.502.000 15,5%

    Directo al grano910.000 10,9%

    Valle Salvaje893.000 12,3%

    La promesa1.015.000 13,0%

    Malas lenguas1.151.000 12,7%

    Aquí la Tierra1.496.000 14,1%

    La 2

    Saber y ganar568.000 6,0%

    Malas lenguas490.000 6,5%

    Antena 3

    Deportes1.968.000 20,1%

    Sueños de libertad1.242.000 13,9%

    Y ahora Sonsoles701.000 9,1%

    Pasapalabra1.720.000 16,7%

    Cuatro

    Todo es mentira499.000 6,0%

    Lo sabe no lo sabe448.000 5,6%

    Telecinco

    El tiempo justo711.000 8,8%

    El diario de Jorge716.000 9,1%

    ¡Allá tú!906.000 8,9%

    laSexta

    Zapeando514.000 5,9%

    Más vale tarde455.000 5,9%

    Antonio Maillo. como entrevistado en el plató de &#39;La hora de La 1&#39;

    Antonio Maillo. como entrevistado en el plató de 'La hora de La 1'

    Mañana

    La 1

    La hora de La 1328.000 16,6%

    Mañaneros 360378.000 14,7%

    Homenaje a la Constitución de 1978403.000 12,7%

    Mañaneros 360589.000 13,1%

    Antena 3

    Espejo público313.000 11,7%

    Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Sopa de puerro, pan y bacalao850.000 16,8%

    La ruleta de la suerte1.605.000 21,3%

    Cuatro

    Love shopping tv14.000 1,4%

    ¡toma salami! - Divas8.000 0,6%

    Alerta cobra - Supersónico31.000 1,8%

    Alerta cobra - Sin conciencia46.000 2,3%

    Alerta cobra - Operación Job80.000 3,5%

    En boca de todos266.000 8,1%

    Telecinco

    La mirada crítica154.000 9,0%

    El programa de ar283.000 11,7%

    Vamos a ver401.000 10,4%

    El precio justo686.000 9,4%

    laSexta

    Aruser@s el humorning191.000 13,4%

    Aruser@s294.000 13,0%

    Al rojo vivo294.000 7,6%

    Informativos

    En la franja de la sobremesa, 'Antena 3 noticias 1' triunfa con un 23,6% de share, quedando bastante por encima del 15% de 'Telediario 1' y más aún del 9,3% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (17,5%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (12,7%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (7,3%).

    La 1

    Telediario 11.440.000 15,0%

    Telediario 21.574.000 12,7%

    Antena 3

    Antena 3 noticias 12.262.000 23,6%

    Antena 3 noticias 22.195.000 17,5%

    Cuatro

    Noticias Cuatro 1522.000 7,1%

    El desmarque cuatro 1388.000 4,2%

    Noticias Cuatro 2525.000 5,4%

    El desmarque cuatro 2377.000 3,4%

    El desmarque:madrugada76.000 4,0%

    Telecinco

    El matinal113.000 9,3%

    Informativos Telecinco 15:00892.000 9,3%

    El desmarque telecinco 1879.000 9,1%

    Informativos Telecinco 21:00910.000 7,3%

    laSexta

    laSexta noticias 14h684.000 8,1%

    laSexta noticias:jugones544.000 5,6%

    laSexta noticias 20h677.000 6,9%

    Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (444)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas