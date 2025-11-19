FormulaTV
Audiencias El fútbol arrasa y permite el liderazgo de ‘La revuelta’

AUDIENCIAS TDT 18 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' (1,7%) crece ligeramente y recupera la primera posición en Ten

'Vino el amor' lidera la jornada, seguido de otras tres series de Nova.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 19 Noviembre 2025 09:01 (hace 57 minutos)

Audiencias Martes 18 de Noviembre de 2025

  • logola1

    16,8%

  • logoantena3

    13,9%

  • logotelecinco

    9,1%

  • logolasexta

    6,4%

  • logocuatro

    5,5%

  • logola2

    3,2%

  • logonova

    2,3%

  • logoenergy

    2,2%

  • logofdf

    2,1%

  • logo13tv

    2,0%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logoneox

    1,6%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logodivinity

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,7%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

Las series de Nova siguen arrasando y los capítulos de cuatro de ellas se colocan en las cuatro primeras posiciones de lo más visto de la jornada, llevándose 'Vino el amor' el liderazgo. Por su parte, 'No somos nadie' crece ligeramente una décima firmando un 1,7%, algo que le sirve para recuperar el primer puesto de Ten y ser lo más visto de esta cadena.

Los protagonistas de &amp;#39;Vino el amor&amp;#39;
Los protagonistas de 'Vino el amor'

Ranking cadenas TDT Martes, 18 de Noviembre de 2025

Nova 2,3%

Energy 2,2%

FDF 2,1%

TRECE 2,0%

Atreseries 1,7%

Neox 1,6%

DMAX 1,6%

BEMADtv 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

Mega (España) 1,2%

Divinity 1,1%

Paramount Network 1,1%

Ten 1,1%

DKiss 1,0%

Boing 0,9%

Teledeporte 0,7%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
323.000
3,9%
Nova
Emanet
15:00
16:29
321.000
3,7%
Nova
Sortilegio
16:29
18:07
321.000
4,2%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:29
313.000
2,8%
TRECE
Cine western Pluma blanca
18:37
20:53
311.000
3,4%
Nova
Mar de amor
18:07
18:30
307.000
4,2%
Neox
Los Simpson
15:20
15:47
264.000
3,0%
Nova
Amor sin límite
21:29
22:11
258.000
1,8%
Boing
La casa de los retos
20:18
20:48
246.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un anabolicachas, un radar ...
21:17
23:07
243.000
1,8%

Ranking Nova (2,3%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
323.000
3,9%
Nova
Sortilegio
16:29
18:07
321.000
4,2%
Nova
Emanet
15:00
16:29
321.000
3,7%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:29
313.000
2,8%
Nova
Mar de amor
18:07
18:30
307.000
4,2%

Ranking Energy (2,2%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Peces gordos
18:40
19:21
197.000
2,5%
Energy
Distrito 8
20:17
26:29
183.000
2,1%
Energy
C. S. I. Ratas de laboratorio
19:21
20:17
182.000
2,0%
Energy
C. S. I. Idolos caídos
16:45
17:42
173.000
2,3%
Energy
C. S. I. Ojos vacíos
17:42
18:40
161.000
2,2%

Ranking FDF (2,1%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un anabolicachas, un radar ...
21:17
23:07
243.000
1,8%
FDF
La que se avecina Okupas, flechazos y un golpe ...
14:38
16:10
218.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano, ...
19:27
21:17
192.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una mula, un hombre llamado ...
17:50
19:27
187.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una novia a dieta, un poblado ...
16:10
17:50
155.000
2,0%

Ranking TRECE (2,0%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Pluma blanca
18:37
20:53
311.000
3,4%
TRECE
Sesión doble Los bárbaros contra el Imperio ...
16:56
18:34
236.000
3,2%
TRECE
El cascabel
22:17
24:30
223.000
2,2%
TRECE
Sesión doble Los vikingos
14:49
16:56
182.000
2,1%
TRECE
Tu cine Veinte mil dólares por un ...
20:55
22:17
164.000
1,2%

Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Plan global
22:10
23:12
222.000
1,7%
Atreseries
Hudson y Rex
20:08
21:01
204.000
1,9%
Atreseries
Bright Minds Detenidas
21:01
22:10
195.000
1,4%
Atreseries
Hudson y rex
19:22
20:08
194.000
2,2%
Atreseries
Bright Minds Memento mori
23:12
24:25
166.000
2,0%

Ranking Neox (1,6%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:20
15:47
264.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:47
16:14
242.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
17:24
17:49
232.000
3,2%
Neox
Los Simpson
16:14
16:34
229.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
16:34
17:00
225.000
2,8%

Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:24
175.000
1,2%
DMAX
Tesoros perdidos de Egipto La leyenda de ...
23:27
24:19
169.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro
16:30
17:53
158.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro
15:34
16:30
157.000
1,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
21:54
131.000
0,9%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La mensajera
22:35
24:34
213.000
2,3%
BEMADtv
Cine La ola (Bolgen)
17:05
18:57
165.000
2,2%
BEMADtv
Cine Bandidas
20:58
22:35
140.000
1,0%
BEMADtv
Cine Terremoto (2018)
18:57
20:58
130.000
1,4%
BEMADtv
Cine The order
15:30
17:05
108.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:06
24:34
213.000
2,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:30
22:00
166.000
1,2%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada José Manuel Lorenzo - ...
22:00
23:06
157.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:00
21:30
112.000
0,9%
Canal 24 Horas
La tarde en 24h
20:00
21:00
97.000
0,9%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
15:53
16:51
152.000
1,8%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:51
17:47
127.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero
14:56
15:53
119.000
1,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
115.000
3,1%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
113.000
1,4%

Ranking Divinity (1,1%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:15
22:04
154.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
20:16
21:15
132.000
1,2%
Divinity
Elementary Bella
22:57
23:53
100.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
19:20
20:16
96.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
22:04
22:57
90.000
0,7%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Martes letal El regreso de falcón
22:00
24:02
154.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Muerte y polvo
19:59
22:00
121.000
1,0%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Haz lo correcto
17:07
18:04
108.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El hacha ha ...
18:04
19:59
100.000
1,2%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch El largo adiós (2 ...
16:08
17:07
96.000
1,2%

Ranking Ten (1,1%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
132.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
14:34
15:45
123.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
13:34
14:34
100.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
20:42
21:46
80.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
12:33
13:34
65.000
1,9%

Ranking DKiss (1,0%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home town
22:15
23:13
118.000
0,9%
DKiss
Un asesino en el trabajo
15:43
16:41
99.000
1,2%
DKiss
Home town
21:20
22:14
90.000
0,6%
DKiss
El asesino de al lado Calle Montgomery
16:41
17:39
86.000
1,1%
DKiss
El museo del terror Casa de muñecas ...
24:07
25:03
70.000
1,3%

Ranking Boing (0,9%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:18
20:48
246.000
2,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:19
114.000
1,3%
Boing
Los Thunderman El gamberro original
21:59
22:20
76.000
0,5%
Boing
Los Thunderman No puedes espiarme amor
22:28
22:49
59.000
0,4%
Boing
Game shakers
22:57
23:18
47.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Clasificación Eurocopa sub 21 Rumanía ...
18:03
19:53
232.000
2,9%
Teledeporte
European qualifiers
19:54
20:17
108.000
1,1%
Teledeporte
Post fútbol: Clasificación mundial España - ...
22:43
23:57
93.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol: Clasificación Eurocopa sub 21 resumen ...
17:02
17:47
55.000
0,7%
Teledeporte
Vintage a lo grande
15:00
16:22
32.000
0,4%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del club ...
22:38
23:43
119.000
1,1%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
21:31
22:38
79.000
0,6%
Clan TVE
La tarde clan
17:21
20:37
74.000
0,9%
Clan TVE
La noche clan
20:39
21:30
57.000
0,5%
Clan TVE
La caza Monteperdido
23:43
24:52
48.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Dos duros sobre ruedas
23:25
25:10
67.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine El gángster, el policía y el diablo
21:35
23:25
64.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine La fuerza del silencio
15:33
17:42
42.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:30
29.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:45
19:26
22.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Al caer la noche (the badge)
22:00
23:47
94.000
0,8%
Squirrel
Cine En busca del tesoro del Amazonas
16:27
18:04
80.000
1,0%
Squirrel
Cine Brigada de mujeres
15:05
16:27
76.000
0,9%
Squirrel
Cine Los tres entierros de Melquiades ...
19:56
22:00
65.000
0,5%
Squirrel
Cine El príncipe y el mendigo
18:04
19:56
62.000
0,8%
