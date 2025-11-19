'No somos nadie' (1,7%) crece ligeramente y recupera la primera posición en Ten

Por Redacción |

Las series de Nova siguen arrasando y los capítulos de cuatro de ellas se colocan en las cuatro primeras posiciones de lo más visto de la jornada, llevándose 'Vino el amor' el liderazgo. Por su parte, 'No somos nadie' crece ligeramente una décima firmando un 1,7%, algo que le sirve para recuperar el primer puesto de Ten y ser lo más visto de esta cadena.

Los protagonistas de 'Vino el amor'