'No somos nadie' (1,7%) crece ligeramente y recupera la primera posición en Ten

Las series de Nova siguen arrasando y los capítulos de cuatro de ellas se colocan en las cuatro primeras posiciones de lo más visto de la jornada, llevándose 'Vino el amor' el liderazgo. Por su parte, 'No somos nadie' crece ligeramente una décima firmando un 1,7%, algo que le sirve para recuperar el primer puesto de Ten y ser lo más visto de esta cadena.
Ranking cadenas TDT Martes, 18 de Noviembre de 2025
2,3%
2,2%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
18:30
20:00
323.000
3,9%
Emanet
15:00
16:29
321.000
3,7%
Sortilegio
16:29
18:07
321.000
4,2%
Cuando me enamoro
20:00
21:29
313.000
2,8%
Cine western Pluma blanca
18:37
20:53
311.000
3,4%
Mar de amor
18:07
18:30
307.000
4,2%
Los Simpson
15:20
15:47
264.000
3,0%
Amor sin límite
21:29
22:11
258.000
1,8%
La casa de los retos
20:18
20:48
246.000
2,3%
La que se avecina Un anabolicachas, un radar ...
21:17
23:07
243.000
1,8%
Ranking Nova (2,3%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
18:30
20:00
323.000
3,9%
Sortilegio
16:29
18:07
321.000
4,2%
Emanet
15:00
16:29
321.000
3,7%
Cuando me enamoro
20:00
21:29
313.000
2,8%
Mar de amor
18:07
18:30
307.000
4,2%
Ranking Energy (2,2%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Peces gordos
18:40
19:21
197.000
2,5%
Distrito 8
20:17
26:29
183.000
2,1%
C. S. I. Ratas de laboratorio
19:21
20:17
182.000
2,0%
C. S. I. Idolos caídos
16:45
17:42
173.000
2,3%
C. S. I. Ojos vacíos
17:42
18:40
161.000
2,2%
Ranking FDF (2,1%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un anabolicachas, un radar ...
21:17
23:07
243.000
1,8%
La que se avecina Okupas, flechazos y un golpe ...
14:38
16:10
218.000
2,5%
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano, ...
19:27
21:17
192.000
1,9%
La que se avecina Una mula, un hombre llamado ...
17:50
19:27
187.000
2,4%
La que se avecina Una novia a dieta, un poblado ...
16:10
17:50
155.000
2,0%
Ranking TRECE (2,0%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Pluma blanca
18:37
20:53
311.000
3,4%
Sesión doble Los bárbaros contra el Imperio ...
16:56
18:34
236.000
3,2%
El cascabel
22:17
24:30
223.000
2,2%
Sesión doble Los vikingos
14:49
16:56
182.000
2,1%
Tu cine Veinte mil dólares por un ...
20:55
22:17
164.000
1,2%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Plan global
22:10
23:12
222.000
1,7%
Hudson y Rex
20:08
21:01
204.000
1,9%
Bright Minds Detenidas
21:01
22:10
195.000
1,4%
Hudson y rex
19:22
20:08
194.000
2,2%
Bright Minds Memento mori
23:12
24:25
166.000
2,0%
Ranking Neox (1,6%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:20
15:47
264.000
3,0%
Los Simpson
15:47
16:14
242.000
2,8%
The Big Bang Theory
17:24
17:49
232.000
3,2%
Los Simpson
16:14
16:34
229.000
2,7%
The Big Bang Theory
16:34
17:00
225.000
2,8%
Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:24
175.000
1,2%
Tesoros perdidos de Egipto La leyenda de ...
23:27
24:19
169.000
2,1%
La fiebre del oro
16:30
17:53
158.000
2,1%
La fiebre del oro
15:34
16:30
157.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
21:31
21:54
131.000
0,9%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La mensajera
22:35
24:34
213.000
2,3%
Cine La ola (Bolgen)
17:05
18:57
165.000
2,2%
Cine Bandidas
20:58
22:35
140.000
1,0%
Cine Terremoto (2018)
18:57
20:58
130.000
1,4%
Cine The order
15:30
17:05
108.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:06
24:34
213.000
2,6%
Informativo 24h
21:30
22:00
166.000
1,2%
La noche en 24h: Portada José Manuel Lorenzo - ...
22:00
23:06
157.000
1,2%
Informativo 24h
21:00
21:30
112.000
0,9%
La tarde en 24h
20:00
21:00
97.000
0,9%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
15:53
16:51
152.000
1,8%
Vida bajo cero
16:51
17:47
127.000
1,7%
Vida bajo cero
14:56
15:53
119.000
1,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
115.000
3,1%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
113.000
1,4%
Ranking Divinity (1,1%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:15
22:04
154.000
1,1%
Tu casa a juicio
20:16
21:15
132.000
1,2%
Elementary Bella
22:57
23:53
100.000
1,0%
Tu casa a juicio
19:20
20:16
96.000
1,1%
Tu casa a juicio
22:04
22:57
90.000
0,7%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Martes letal El regreso de falcón
22:00
24:02
154.000
1,3%
Los asesinatos de Midsomer Muerte y polvo
19:59
22:00
121.000
1,0%
Los misterios de Murdoch Haz lo correcto
17:07
18:04
108.000
1,5%
Los asesinatos de Midsomer El hacha ha ...
18:04
19:59
100.000
1,2%
Los misterios de Murdoch El largo adiós (2 ...
16:08
17:07
96.000
1,2%
Ranking Ten (1,1%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
132.000
1,7%
Caso cerrado
14:34
15:45
123.000
1,4%
Caso cerrado
13:34
14:34
100.000
1,7%
Caso cerrado
20:42
21:46
80.000
0,6%
Caso cerrado
12:33
13:34
65.000
1,9%
Ranking DKiss (1,0%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home town
22:15
23:13
118.000
0,9%
Un asesino en el trabajo
15:43
16:41
99.000
1,2%
Home town
21:20
22:14
90.000
0,6%
El asesino de al lado Calle Montgomery
16:41
17:39
86.000
1,1%
El museo del terror Casa de muñecas ...
24:07
25:03
70.000
1,3%
Ranking Boing (0,9%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:18
20:48
246.000
2,3%
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:19
114.000
1,3%
Los Thunderman El gamberro original
21:59
22:20
76.000
0,5%
Los Thunderman No puedes espiarme amor
22:28
22:49
59.000
0,4%
Game shakers
22:57
23:18
47.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Clasificación Eurocopa sub 21 Rumanía ...
18:03
19:53
232.000
2,9%
European qualifiers
19:54
20:17
108.000
1,1%
Post fútbol: Clasificación mundial España - ...
22:43
23:57
93.000
0,9%
Fútbol: Clasificación Eurocopa sub 21 resumen ...
17:02
17:47
55.000
0,7%
Vintage a lo grande
15:00
16:22
32.000
0,4%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del club ...
22:38
23:43
119.000
1,1%
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
21:31
22:38
79.000
0,6%
La tarde clan
17:21
20:37
74.000
0,9%
La noche clan
20:39
21:30
57.000
0,5%
La caza Monteperdido
23:43
24:52
48.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Martes, 18 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Dos duros sobre ruedas
23:25
25:10
67.000
1,1%
Cine El gángster, el policía y el diablo
21:35
23:25
64.000
0,5%
Cine La fuerza del silencio
15:33
17:42
42.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:35
21:30
29.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:45
19:26
22.000
0,3%
