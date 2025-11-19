El España-Turquía (29,4%) arrasa y le otorga el liderazgo a 'La revuelta' (15,5%) y 'Renacer' (11,3%) cede

Audiencias Martes 18 de Noviembre de 2025
16,8%
13,9%
9,1%
6,4%
5,5%
3,2%
2,3%
2,2%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,4%
0,0%
Televisión Española se llevó el liderazgo del prime time gracias al fútbol. España empató con Turquía, lo que le dio el pase para la clasificación del Mundial, y esto fue seguido por un 29,4% y casi 4 millones de espectadores. De este modo, el partido elevó a 'La revuelta' en el prime time, donde consiguió un 15,5% y se situó como la oferta más fuerte de la noche.
'Renacer' se convierte en la segunda opción de la noche ante la popularidad de David Broncano. La ficción turca anota un 11,3% con el que pierde -0,7 puntos respecto al capítulo del martes. Previamente, 'El hormiguero' consiguió un 14,4% (-2,5) con el que soportó el embiste del fútbol. En laSexta, 'Batalla de restaurantes' cede -0,5 puntos a un 4,6%.
En el lado de Mediaset, 'La que se avecina' alcanzó la barrera del doble dígito y se elevó ligeramente +0,2 puntos a un 10,1%. Esta vez no tuvo tanto apoyo de 'La isla de las tentaciones', que con el fútbol perdió -1,5 puntos al colocarse en un 9,5%. En Cuatro, 'Código 10' pierde -1,4 puntos y firma un 6,4%.
Saja Kilani y Motaz Malhees en 'La revuelta'
Prime time
- 'La revuelta' lidera con un 15,5%
- 6,6% para 'El intermedio', que mejora +0,3 puntos
- -2,1 puntos baja 'First Dates' (5,6%)
- 'La que se avecina' marca un 10,1% tras ascender +0,2 puntos
- 11,3% registra 'Renacer' tras perder -0,7 puntos
Fútbol: Clasificación Mundial (Continuación) 3.968.000 29,4%
La Revuelta 1.411.000 15,5%
Cifras y letras363.000 2,8%
Cifras y letras634.000 4,5%
Imma Tataranni 179.000 1,3%
Imma Tataranni 153.000 1,6%
El Hormiguero 1.895.000 14,4%
Renacer745.000 11,3%
First Dates737.000 5,4%
First Dates742.000 5,6%
Código 10366.000 6,4%
La isla de las tentaciones1.273.000 9,5%
La que se avecina 737.000 10,1%
laSexta clave597.000 4,7%
El intermedio898.000 6,6%
Batalla de restaurantes380.000 4,6%
Fotograma del episodio de 'Renacer' del 18 de noviembre
Late night
- Las reposiciones de 'La revuelta' mejoran a las de 'Late Xou con Marc Giró'
- -2,6 puntos baja 'El desmarque' (3,3%)
- 'La que se avecina' (9,2%) baja -0,8 puntos en su reposición
- 'Batalla de restaurantes' crece al 7,3% con una de las reposiciones
- 7,9% cosecha 'Renacer', que sube +1,2 puntos
La Revuelta 343.000 9,8%
La Revuelta 108.000 6,1%
Imma Tataranni 69.000 1,3%
Imma Tataranni 51.000 1,8%
Grantchester37.000 2,1%
Renacer194.000 7,9%
Código 10 (Continuación)366.000 6,4%
El desmarque: Madrugada59.000 3,3%
La que se avecina 235.000 9,2%
Batalla de restaurantes257.000 7,3%
Batalla de restaurantes132.000 7,0%
'El diario de Jorge' se sitúa en el doble dígito como lo más fuerte de la tarde de Telecinco
Sobremesa y tarde
- El fútbol arrasa con un 29,4% en La 1
- 'El diario de Jorge', lo más fuerte de Telecinco con un 10,6% (+0,2)
- +0,8 puntos se eleva 'Lo sabe, no lo sabe', que logra un 5,9%
- 'Zapeando' recupera +0,7 puntos y alcanza un 5,4%
- +0,5 puntos sube 'Sueños de libertad', que atrapa a un 14,5%
Directo al grano833.000 10,4%
Valle Salvaje782.000 10,6%
La promesa919.000 11,5%
Malas lenguas1.119.000 12,1%
Previo fútbol: Clasificación Mundial 1.648.000 15,3%
Fútbol: Clasificación Mundial 3.968.000 29,4%
Saber y ganar576.000 6,6%
Grandes documentales259.000 3,4%
Incluye:
- La vida en el África ardiente 246.000 3,1%
- La carrera de la vida 286.000 3,9%
Malas lenguas517.000 6,7%
Mi casa flotante182.000 2,0%
Escapadas extraordinarias197.000 1,8%
Sueños de libertad1.231.000 14,6%
Y ahora, Sonsoles816.000 10,3%
Pasapalabra2.013.000 18,5%
Todo es mentira483.000 6,1%
Lo sabe, no lo sabe492.000 5,9%
El tiempo justo713.000 9,1%
El diario de Jorge859.000 10,6%
Agárrate al sillón771.000 7,4%
Zapeando448.000 5,4%
Más vale tarde488.000 6,2%
'El programa de Ana Rosa' se eleva a un 14%
Mañana
- 'La hora de La 1' no tiene rival con un 20,3% (+1,2)
- 'El programa de Ana Rosa' alcanza un 14% tras subir +2 puntos
- 12,2% cosecha 'Espejo público', que mejora +0,5 puntos
- 'En boca de todos' se alza +0,3 puntos a un 6,9%
- Bajada de -0,8 puntos registra 'Al rojo vivo' (8,3%)
La hora de La 1393.000 20,3%
Mañaneros 360474.000 16,3%
Mañaneros 360911.000 11,9%
Pueblo de Dios 25.000 2,9%
Beatus ille 21.000 1,8%
El círculo mágico del arrecife 22.000 1,3%
Agrosfera29.000 1,5%
Aquí hay trabajo23.000 1,1%
La aventura del saber20.000 0,9%
El viajero 19.000 0,8%
Culturas 216.000 0,7%
El viajero 25.000 1,1%
El western de La 2 71.000 2,1%
El cazador94.000 1,4%
Saber y ganar223.000 2,6%
Espejo público298.000 12,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 892.000 17,9%
La ruleta de la suerte1.617.000 22,7%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 5.000 0,4%
Alerta cobra 12.000 0,7%
Alerta cobra 24.000 1,2%
Alerta cobra 59.000 2,7%
En boca de todos205.000 6,9%
La mirada crítica144.000 8,3%
El programa de AR338.000 14,0%
Incluye:
- Entrevista 419.000 18,4%
Vamos a ver529.000 8,5%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler1.000 0,2%
Aruser@s el humorning222.000 15,9%
Aruser@s287.000 13,4%
Al rojo vivo286.000 8,3%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' consigue un espectacular 24% en la sobremesa con el que casi le saca 9 puntos a 'Telediario 1' (15,2%). 'Informativos Telecinco 15:00' firma un 8,8%. Por la noche, La 1 se queda sin telediario a causa del fútbol y esto lleva a 'Antena 3 noticias 2' a quedarse en un 14,8%. En el caso de 'Informativos Telecinco 21:00', anota un 6,2%.
Telediario matinal105.000 14,7%
Telediario 11.338.000 15,2%
Noticias de la mañana147.000 12,9%
Antena 3 Noticias 12.110.000 24,0%
Antena 3 Noticias 21.948.000 14,8%
Noticias Cuatro 1493.000 7,1%
El Desmarque Cuatro 1371.000 4,3%
Noticias Cuatro 2567.000 5,6%
El matinal36.000 5,8%
El matinal92.000 8,1%
Informativos Telecinco 15:00773.000 8,8%
Informativos Telecinco 21:00796.000 6,2%
laSexta Noticias 14h576.000 7,4%
laSexta Noticias: Jugones434.000 4,9%
laSexta Noticias 20h725.000 7,1%