El España-Turquía (29,4%) arrasa y le otorga el liderazgo a 'La revuelta' (15,5%) y 'Renacer' (11,3%) cede

Televisión Española se llevó el liderazgo del prime time gracias al fútbol. España empató con Turquía, lo que le dio el pase para la clasificación del Mundial, y esto fue seguido por un 29,4% y casi 4 millones de espectadores. De este modo, el partido elevó a 'La revuelta' en el prime time, donde consiguió un 15,5% y se situó como la oferta más fuerte de la noche.

'Renacer' se convierte en la segunda opción de la noche ante la popularidad de David Broncano. La ficción turca anota un 11,3% con el que pierde -0,7 puntos respecto al capítulo del martes. Previamente, 'El hormiguero' consiguió un 14,4% (-2,5) con el que soportó el embiste del fútbol. En laSexta, 'Batalla de restaurantes' cede -0,5 puntos a un 4,6%.

En el lado de Mediaset, 'La que se avecina' alcanzó la barrera del doble dígito y se elevó ligeramente +0,2 puntos a un 10,1%. Esta vez no tuvo tanto apoyo de 'La isla de las tentaciones', que con el fútbol perdió -1,5 puntos al colocarse en un 9,5%. En Cuatro, 'Código 10' pierde -1,4 puntos y firma un 6,4%.

Saja Kilani y Motaz Malhees en 'La revuelta'

Prime time

'La revuelta' lidera con un 15,5%

6,6% para 'El intermedio', que mejora +0,3 puntos

-2,1 puntos baja 'First Dates' (5,6%)

'La que se avecina' marca un 10,1% tras ascender +0,2 puntos

11,3% registra 'Renacer' tras perder -0,7 puntos

La 1

Fútbol: Clasificación Mundial (Continuación) España - Turquía 3.968.000 29,4% La Revuelta Lolita Flores - Saja y Motaz 1.411.000 15,5%

La 2

Cifras y letras363.000 2,8% Cifras y letras634.000 4,5% Imma Tataranni Via del Riscatto 179.000 1,3% Imma Tataranni Via del Riscatto (2ª parte) 153.000 1,6%

Antena 3

El Hormiguero Álvaro Morte 1.895.000 14,4% Renacer745.000 11,3%

Cuatro

First Dates737.000 5,4% First Dates742.000 5,6% Código 10366.000 6,4%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.273.000 9,5% La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un espetero desmemoriado y unas gotitas de anticongelante 737.000 10,1%

laSexta

laSexta clave597.000 4,7% El intermedio898.000 6,6% Batalla de restaurantes380.000 4,6%

Fotograma del episodio de 'Renacer' del 18 de noviembre

Late night

Las reposiciones de 'La revuelta' mejoran a las de 'Late Xou con Marc Giró'

-2,6 puntos baja 'El desmarque' (3,3%)

'La que se avecina' (9,2%) baja -0,8 puntos en su reposición

'Batalla de restaurantes' crece al 7,3% con una de las reposiciones

7,9% cosecha 'Renacer', que sube +1,2 puntos

La 1

La Revuelta Sergi López 343.000 9,8% La Revuelta Antonia San Juan - Jorge Morales 108.000 6,1%

La 2

Imma Tataranni De los Sassi a las estrellas 69.000 1,3% Imma Tataranni De los Sassi a las estrellas (2ª parte) 51.000 1,8% Grantchester37.000 2,1%

Antena 3

Renacer194.000 7,9%

Cuatro

Código 10 (Continuación)366.000 6,4% El desmarque: Madrugada59.000 3,3%

Telecinco

La que se avecina Una joya literaria, una edad efervescente y una orgía gastronómica 235.000 9,2%

laSexta

Batalla de restaurantes257.000 7,3% Batalla de restaurantes132.000 7,0%

'El diario de Jorge' se sitúa en el doble dígito como lo más fuerte de la tarde de Telecinco

Sobremesa y tarde

El fútbol arrasa con un 29,4% en La 1

'El diario de Jorge', lo más fuerte de Telecinco con un 10,6% (+0,2)

+0,8 puntos se eleva 'Lo sabe, no lo sabe', que logra un 5,9%

'Zapeando' recupera +0,7 puntos y alcanza un 5,4%

+0,5 puntos sube 'Sueños de libertad', que atrapa a un 14,5%

La 1

Directo al grano833.000 10,4% Valle Salvaje782.000 10,6% La promesa919.000 11,5% Malas lenguas1.119.000 12,1% Previo fútbol: Clasificación Mundial España - Turquía 1.648.000 15,3% Fútbol: Clasificación Mundial España - Turquía 3.968.000 29,4%

La 2

Saber y ganar576.000 6,6% Grandes documentales259.000 3,4% Incluye: - La vida en el África ardiente El leopardo calor y arena 246.000 3,1% - La carrera de la vida Los reptiles 286.000 3,9% Malas lenguas517.000 6,7% Mi casa flotante182.000 2,0% Escapadas extraordinarias197.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.231.000 14,6% Y ahora, Sonsoles816.000 10,3% Pasapalabra2.013.000 18,5%

Cuatro

Todo es mentira483.000 6,1% Lo sabe, no lo sabe492.000 5,9%

Telecinco

El tiempo justo713.000 9,1% El diario de Jorge859.000 10,6% Agárrate al sillón771.000 7,4%

laSexta

Zapeando448.000 5,4% Más vale tarde488.000 6,2%

'El programa de Ana Rosa' se eleva a un 14%

Mañana

La 1

La hora de La 1393.000 20,3% Mañaneros 360474.000 16,3% Mañaneros 360911.000 11,9%

La 2

Pueblo de Dios Prosperar entre barrancos 25.000 2,9% Beatus ille Riogordo 21.000 1,8% El círculo mágico del arrecife El anillo de fuego 22.000 1,3% Agrosfera29.000 1,5% Aquí hay trabajo23.000 1,1% La aventura del saber20.000 0,9% El viajero 48 horas en Marsella 19.000 0,8% Culturas 216.000 0,7% El viajero 48 horas en Amberes 25.000 1,1% El western de La 2 Quince horcas para un asesino 71.000 2,1% El cazador94.000 1,4% Saber y ganar223.000 2,6%

Antena 3

Espejo público298.000 12,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Brócoli y colifor al vapor con salsa de avellana 892.000 17,9% La ruleta de la suerte1.617.000 22,7%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Música, maestro 5.000 0,4% Alerta cobra Amor robado 12.000 0,7% Alerta cobra La reportera de noche 24.000 1,2% Alerta cobra Revancha 59.000 2,7% En boca de todos205.000 6,9%

Telecinco

La mirada crítica144.000 8,3% El programa de AR338.000 14,0% Incluye: - Entrevista Santiago Abascal 419.000 18,4% Vamos a ver529.000 8,5%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler1.000 0,2% Aruser@s el humorning222.000 15,9% Aruser@s287.000 13,4% Al rojo vivo286.000 8,3%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' consigue un espectacular 24% en la sobremesa con el que casi le saca 9 puntos a 'Telediario 1' (15,2%). 'Informativos Telecinco 15:00' firma un 8,8%. Por la noche, La 1 se queda sin telediario a causa del fútbol y esto lleva a 'Antena 3 noticias 2' a quedarse en un 14,8%. En el caso de 'Informativos Telecinco 21:00', anota un 6,2%.

La 1

Telediario matinal105.000 14,7% Telediario 11.338.000 15,2%

Antena 3

Noticias de la mañana147.000 12,9% Antena 3 Noticias 12.110.000 24,0% Antena 3 Noticias 21.948.000 14,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1493.000 7,1% El Desmarque Cuatro 1371.000 4,3% Noticias Cuatro 2567.000 5,6%

Telecinco

El matinal36.000 5,8% El matinal92.000 8,1% Informativos Telecinco 15:00773.000 8,8% Informativos Telecinco 21:00796.000 6,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h576.000 7,4% laSexta Noticias: Jugones434.000 4,9% laSexta Noticias 20h725.000 7,1%

