Por Redacción |

Atreseries promedia un 1,9% en su share diario, mientras que la emisión de 'Bright Minds' consigue ser lo más visto del día con un 2,4% con 307.000 espectadores, superando en +0,5 puntos a la media del canal. El cine western de Trece se queda muy cerca con 300.000 espectadores y Nova consigue tres títulos en el top 10, con dos episodios de 'Leyla'.

Nova consigue meter dos episodios de 'Leyla' en el top 10 de lo más visto en TDT