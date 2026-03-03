Atreseries promedia un 1,9% en su share diario, mientras que la emisión de 'Bright Minds' consigue ser lo más visto del día con un 2,4% con 307.000 espectadores, superando en +0,5 puntos a la media del canal. El cine western de Trece se queda muy cerca con 300.000 espectadores y Nova consigue tres títulos en el top 10, con dos episodios de 'Leyla'.
Ranking cadenas TDT Lunes, 2 de Marzo de 2026
Ranking programas TDT Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds - la muerte de raphaelle
22:09
23:09
307.000
2,4%
Cine western - tierra de violencia
18:40
20:45
300.000
3,5%
Emanet
15:00
16:40
275.000
2,9%
Leyla
21:32
22:04
272.000
2,0%
Los Simpson
15:26
15:52
267.000
2,8%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
260.000
2,5%
La que se avecina - un robo,un bolso y una cooperativa ...
15:36
16:58
258.000
2,8%
Leyla
22:04
23:10
256.000
2,0%
Los Simpson
14:42
15:00
248.000
2,7%
La noche en 24h
23:03
24:31
244.000
2,8%
Ranking FDF (2,5%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - un robo,un bolso y una cooperativa ...
15:36
16:58
258.000
2,8%
La que se avecina - un referente paterno,una maldicion ...
20:57
22:55
237.000
1,8%
Cine - lucy
22:55
24:36
233.000
2,7%
La que se avecina - un numero muy feo,una urraca a la ...
16:58
19:03
196.000
2,6%
La que se avecina - un escolta gorron,un espetero ...
19:03
20:57
176.000
1,9%
Ranking Energy (2,1%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales - si el zapato vale
23:00
23:42
229.000
2,2%
Mentes criminales - encerrado
22:06
23:00
210.000
1,6%
Mentes criminales - mil soles
20:20
21:09
191.000
1,8%
CSI: - el arte imita la vida
18:36
19:23
179.000
2,4%
CSI: - dejad que sangre
19:23
20:20
177.000
2,0%
Ranking Nova (1,9%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:40
275.000
2,9%
Leyla
21:32
22:04
272.000
2,0%
Leyla
22:04
23:10
256.000
2,0%
Marina
18:15
20:07
221.000
2,8%
El amor invencible
20:07
21:32
218.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,9%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:03
24:31
244.000
2,8%
La noche en 24h:portada - juan cruz
22:06
23:03
217.000
1,7%
Informativo 24h
21:43
22:06
195.000
1,5%
Telediario 2
20:58
21:37
178.000
1,4%
Deportes 2
21:37
21:43
177.000
1,3%
Ranking Atreseries (1,9%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds - la muerte de raphaelle
22:09
23:09
307.000
2,4%
Bright minds - una boda y cuatro funerales ...
20:57
22:09
226.000
1,8%
Bright minds - fulcanelli
23:09
24:29
202.000
2,4%
Rizzoli & Isles
14:54
15:48
189.000
1,9%
Hudson & Rex
16:43
17:32
177.000
2,1%
Ranking Neox (1,8%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:26
15:52
267.000
2,8%
Los Simpson
14:42
15:00
248.000
2,7%
The Big Bang Theory
19:02
19:27
239.000
3,0%
The Big Bang Theory
17:09
17:29
237.000
3,0%
The Big Bang Theory
17:29
17:54
231.000
3,1%
Ranking TRECE (1,7%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western - tierra de violencia
18:40
20:45
300.000
3,5%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
260.000
2,5%
Tu cine - muerte al atardecer
20:45
22:08
225.000
1,8%
Sesion doble - renegado jim
16:54
18:37
202.000
2,6%
Sesion doble - el superpoderoso
14:51
16:54
167.000
1,8%
Ranking DMAX (1,5%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Grandes misterios de la historia - el misterio de ...
23:21
24:06
166.000
1,9%
Joyas sobre ruedas
20:38
21:33
144.000
1,2%
Expedicion al pasado
15:06
15:57
131.000
1,3%
La fiebre del oro
16:55
17:54
129.000
1,6%
Arqueologia en el hielo - la peste de la edad de ...
24:12
25:00
126.000
2,2%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
181.000
4,5%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
160.000
2,0%
Vida bajo cero
17:31
18:21
134.000
1,8%
Forjado a fuego - el ram dao
21:55
22:43
124.000
0,9%
Vida bajo cero
15:35
16:40
119.000
1,3%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - flyboys:heroes del aire
22:28
24:57
158.000
1,7%
Cine - heroes del cielo
20:40
22:28
149.000
1,2%
Cine - black hawk derribado
15:55
18:35
131.000
1,6%
Cine - reglas de compromiso
18:35
20:40
125.000
1,5%
Cine - un golpe con estilo
14:27
15:55
100.000
1,1%
Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
20:18
21:09
114.000
1,1%
Tu casa a juicio
21:09
22:05
108.000
0,8%
Chicago med - todos estan librando una batalla de la ...
22:59
23:38
98.000
0,9%
Tu casa a juicio:vancouver
16:38
17:36
96.000
1,2%
Tu casa a juicio
19:22
20:18
95.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,0%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - the island(2023)
22:05
23:35
169.000
1,4%
Cine - la promesa del pistolero
19:18
20:41
125.000
1,4%
Cine - american badger
23:35
24:49
110.000
1,6%
Cine - sendas tortuosas
17:52
19:18
95.000
1,3%
Cine - justicia extrema
20:41
22:05
85.000
0,7%
Ranking DKiss (0,9%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Desastres esteticos
22:08
23:04
87.000
0,7%
Un cadaver en el sotano
15:40
16:36
85.000
0,9%
Desastres esteticos
21:11
22:08
84.000
0,6%
Asesinos de america
16:36
17:31
78.000
0,9%
Asesinatos en silicon valley
18:28
19:25
74.000
1,0%
Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:16
17:17
115.000
1,3%
Caso cerrado
15:06
16:16
109.000
1,1%
Caso cerrado
17:17
18:18
103.000
1,4%
Caso cerrado
19:10
20:05
92.000
1,1%
Caso cerrado
20:05
21:02
85.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pokemon xy
20:12
20:32
67.000
0,7%
Una casa de locos
21:26
21:37
59.000
0,5%
Superthings:rivals of kaboom
18:46
18:53
56.000
0,7%
Pokemon xy
19:51
20:12
52.000
0,6%
Superthings:rivals of kaboom
19:01
19:08
51.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Lunes, 2 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio:el debate
23:19
24:05
166.000
1,9%
Baloncesto:clasificacion mundial - españa-ucrania ...