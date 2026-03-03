'Casados' (14,8%) domina con su máximo ante 'En tierra lejana' (12,3%) y el mínimo de 'DecoMasters' (7,9%)

Por Redacción | |

'Casados a primera vista' se ha reafirmado como el gran triunfo de Telecinco en este arranque de año. Nada más arrancar el mes de marzo, el resucitado formato no solo ha liderado una vez más, sino que también se ha alzado a su mejor cuota de pantalla de la temporada con un 14,8%, el cual amasa tras convencer a 882.000 fieles con sus tramas matrimoniales.

En cambio, la propuesta de Antena 3, 'En tierra lejana', baja a un 12.3% de share, aunque logra ser lo más visto con una media de 893.000 televidentes. Mientras tanto, la situación de 'DecoMasters' se complica en RTVE, ya que prosigue en su pendiente descendente al caer por debajo del medio millón de espectadores y anotar un escaso 7,9%, que supone su mínimo histórico.

En el access, se aprecia un consumo menor a nivel general mientras en el ámbito de pago se disputa el Real Madrid-Getafe que pone fin a la jornada de LaLiga. En este contexto, 'El hormiguero' lidera al aglutinar un 12,3% de share y más de 1,6 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' cae al unidígito con un 9,7% y 1,253 millones de televidentes. Asimismo, 'First Dates' se sitúa en un 8,7% y 'Horizonte', en un 7,2%.

'DecoMasters' sigue perdiendo tracción en La 1

Prime time

'DecoMasters' (7,9%) pierde -1,2 puntos

Caída de -0,9 puntos para 'En tierra lejana' (12,3%)

'Casados a primera vista' sube +0,4 puntos a un 14,8%

'El taquillazo' (4,6%) se resiente -0,3 puntos

'Proyecto Sistiaga' (4,4%) remonta +1 punto

La 1

La revuelta: Miriam & Álvaro-ETS1.253.000 9,7% DecoMasters439.000 7,9%

La 2

Cifras y letras595.000 4,6% Cifras y letras710.000 5,3% Cine clásico: Con faldas y a lo loco387.000 3,7%

Antena 3

El hormiguero: Josema Yuste1.603.000 12,3% En tierra lejana893.000 12,3%

Cuatro

First Dates616.000 4,8% Horizonte919.000 7,2% Proyecto Sistiaga: Menores acompañados330.000 4,4%

Telecinco

First Dates1.124.000 8,7% Casados a primera vista882.000 14,8%

laSexta

laSexta clave546.000 4,5% El intermedio862.000 6,6% El taquillazo: Torrente 2: Misión en Marbella345.000 4,6%

'En tierra lejana' retiene el doble dígito en Antena 3

Late night

La reposición de 'DecoMasters' (6,9% y -0,8 puntos) también pierde fuelle

'El desmarque' (2,3% y -1,2 puntos) no aprovecha la derrota del Real Madrid y la previa de la Copa

El cine nocturno de laSexta no pasa de un 3,6% (-0,5 puntos)

La 1

DecoMasters117.000 6,9%

La 2

Cine: Ciudadano Kane89.000 2,4% Metrópolis: Iris van Herpen30.000 1,9%

Antena 3

En tierra lejana246.000 8,4% Sportium game show92.000 5,8%

Cuatro

Fuera de cobertura: Españoles en Holanda. Esclavos de la globalización127.000 3,2% Focus: El grito silencioso de las aulas76.000 2,9% El desmarque: Madrugada39.000 2,3%

Telecinco

Gran madrid show147.000 7,7%

laSexta

Cine: Sin rodeos93.000 3,6%

'La promesa' lidera antes de ausentarse por un día

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano912.000 10,7% Valle Salvaje886.000 11,8% La promesa1.003.000 12,7% Malas lenguas1.137.000 12,4% Aquí la Tierra1.462.000 13,7%

La 2

Saber y ganar562.000 6,0% Grandes documentales333.000 4,0% Hijas del sol: Abejas silvestres320.000 3,7% Tecnología animal: Pingüinos355.000 4,6% Malas lenguas579.000 7,5% Sukha230.000 2,4% Stanley Tucci recorriendo Italia: Spaghettony257.000 2,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.268.000 14,2% Y ahora, Sonsoles707.000 9,0% Pasapalabra1.744.000 16,8%

Cuatro

Todo es mentira647.000 7,7% Lo sabe, no lo sabe515.000 6,5%

Telecinco

El tiempo justo633.000 7,7% El diario de Jorge632.000 7,9% ¡Allá tú!872.000 8,5%

laSexta

Zapeando493.000 5,6% Más vale tarde542.000 7,0%

Pie de foto

Mañana

La 1

La hora de La 1451.000 21,1% Mañaneros 360606.000 17,5% Entrevista: José Manuel Albares517.000 18,3% Mañaneros 360979.000 11,3%

La 2

Hundidos: Stanfield14.000 1,0% Dinastías: Guepardos25.000 1,3% Un país para leerlo: Comarca de La Vera23.000 1,1% Aquí hay trabajo32.000 1,4% La aventura del saber16.000 0,6% Baserri gourmet: Goiko Benta28.000 1,0% El western de La 2: Un hombre llamado Noon73.000 2,1% El cazador117.000 1,8% El cazador215.000 2,3%

Antena 3

Espejo público328.000 11,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano: Repollo guisado a la siciliana780.000 15,3% La ruleta de la suerte1.552.000 19,9%

Cuatro

¡Toma salami!: Cuando haces pop20.000 1,3% Alerta cobra: Resaca31.000 1,6% Alerta cobra: El gran regreso28.000 1,3% Alerta cobra: La princesita47.000 1,9% En boca de todos297.000 8,5%

Telecinco

La mirada crítica147.000 7,7% Entrevista: José Manuel Albares176.000 8,8% El programa de Ana Rosa313.000 12,0% Vamos a ver374.000 9,4% El precio justo715.000 9,4%

laSexta

Aruser@s el humorning198.000 12,7% Aruser@s304.000 12,6% Al rojo vivo402.000 9,9% Entrevista: José Manuel Albares355.000 9,9%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es el contenido más visto de todo el día con una media de 2,223 millones de espectadores que genera un 22,6% de cuota de pantalla, batiendo así a 'Telediario 1' (16%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,4%). Por la noche, el telediario de Antena 3 domina con un 17,4% frente al de la cadena pública (12,7%) y el del dial azul de Mediaset España (7,7%).

La 1

Informativo territorial 1819.000 12,2% Telediario 11.566.000 16,0% Informativo territorial 21.248.000 13,2% Telediario 21.582.000 12,7%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.223.000 22,6% Antena 3 noticias 22.192.000 17,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1645.000 8,5% El desmarque Cuatro 1414.000 4,3% Noticias Cuatro 2630.000 6,4%

Telecinco

El matinal142.000 10,7% Informativos Telecinco 15:00918.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00950.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h875.000 9,9% laSexta noticias: Jugones511.000 5,2% laSexta noticias 20h750.000 7,6%

