AUDIENCIAS TDT 1 DE MARZO

'The Rookie' lidera con un 2,9% en Energy y coloca tres entregas en el ranking de TDT

La película 'Ocho apellidos catalanes' reúne a 308.000 espectadores y obtiene un 3% de share en BeMad.

'The Rookie' lidera con un 2,9% en Energy y coloca tres entregas en el ranking de TDT
Por RedacciónPublicado: Lunes 2 Marzo 2026 09:27 (hace 13 horas) | Última actualización: Lunes 2 Marzo 2026 09:40 (hace 12 horas)

Audiencias Domingo 1 de Marzo de 2026

  • logola1

    11,1%

  • logoantena3

    9,5%

  • logotelecinco

    8,5%

  • logocuatro

    6,9%

  • logolasexta

    6,5%

  • logoenergy

    2,7%

  • logocanal24horas

    2,5%

  • logola2

    2,4%

  • logofdf

    2,2%

  • logobemadtv

    2,2%

  • logoneox

    2,1%

  • logo13tv

    2,1%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logodivinity

    1,4%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoteledeporte

    1,0%

  • logonova

    1,0%

  • logoboing

    1,0%

  • logoten

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Energy toma el control de la jornada del domingo 1 de marzo de 2026 al promediar un 2,7%, seguido de 24h (2,5%) y FDF (2,2%). 'The Rookie' lidera el día reuniendo a 343.000 espectadores y firmando un 2,9% de cuota de pantalla en Energy. La ficción estadounidense demuestra su fortaleza colocando hasta tres entregas en el ranking de TDT. Mientras que el largometraje 'Ocho apellidos catalanes' reúne a 308.000 espectadores y registra un 3% de share en BeMad.

'Ocho apellidos catalanes' triunfa en BeMad al registrar un 3% de cuota de pantalla

Ranking cadenas TDT Domingo, 1 de Marzo de 2026

Energy 2,7%

Canal 24 Horas 2,5%

FDF 2,2%

BEMADtv 2,2%

Neox 2,1%

TRECE 2,1%

Atreseries 2,1%

DMAX 1,7%

Mega (España) 1,5%

Divinity 1,4%

DKiss 1,1%

Boing 1,0%

Nova 1,0%

Teledeporte 1,0%

Squirrel 0,9%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie
22:11
23:01
343.000
2,9%
Energy
The Rookie
23:01
23:58
308.000
3,4%
BEMADtv
Cine - Ocho apellidos catalanes
19:06
20:51
308.000
3,0%
TRECE
Viva el cine español.tv - La vida sigue igual ...
17:21
19:09
291.000
3,2%
TRECE
Cine - Tom Horn
19:09
20:55
281.000
2,7%
Neox
Cine - Los ríos de color púrpura
17:37
19:38
277.000
3,0%
Energy
The Rookie - el juramento
21:15
22:11
272.000
2,1%
FDF
La que se avecina - Un culebrón interracial, una ...
20:04
22:13
261.000
2,2%
DMAX
Control de fronteras: España
21:59
22:21
260.000
2,1%
Neox
Cine - Acorralado
22:03
23:53
259.000
2,4%

Ranking Energy (2,7%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie
22:11
23:01
343.000
2,9%
Energy
The Rookie
23:01
23:58
308.000
3,4%
Energy
The Rookie - el juramento
21:15
22:11
272.000
2,1%
Energy
The Rookie - jornada de formación
20:13
21:15
227.000
2,0%
Energy
The Rookie Land
17:38
26:30
227.000
2,6%

Ranking Canal 24 Horas (2,5%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:42
15:49
223.000
2,4%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
13:06
14:24
214.000
4,0%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:57
15:42
207.000
2,3%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 2
20:58
21:47
205.000
1,6%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:47
21:55
204.000
1,6%

Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - Un culebrón interracial, una ...
20:04
22:13
261.000
2,2%
FDF
Cine - Los mercenarios 3
22:20
24:43
221.000
2,5%
FDF
La que se avecina - Setenta y cinco primaveras, un ...
14:53
16:42
157.000
1,7%
FDF
La que se avecina - Un chochete pasajero, una lesbiana ...
18:08
20:04
151.000
1,6%
FDF
El pueblo
16:42
18:08
150.000
1,7%

Ranking BEMADtv (2,2%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - Ocho apellidos catalanes
19:06
20:51
308.000
3,0%
BEMADtv
Cine - Ocho apellidos vascos
17:14
19:06
239.000
2,7%
BEMADtv
Cine - Mari(dos)
20:51
22:42
215.000
1,7%
BEMADtv
Cine - Ocho apellidos marroquís
15:30
17:14
215.000
2,4%
BEMADtv
Mad movie - Toda la verdad
22:47
24:58
138.000
1,8%

Ranking Neox (2,1%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine - Los ríos de color púrpura
17:37
19:38
277.000
3,0%
Neox
Cine - Acorralado
22:03
23:53
259.000
2,4%
Neox
Cine - Bait
19:38
22:03
238.000
2,1%
Neox
Cine - El pacto
15:35
17:37
223.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:10
15:35
217.000
2,4%

Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Viva el cine español.tv - La vida sigue igual ...
17:21
19:09
291.000
3,2%
TRECE
Cine - Tom Horn
19:09
20:55
281.000
2,7%
TRECE
Tu cine - Cazador a sueldo
20:55
22:32
233.000
1,8%
TRECE
Viva el cine español.tv - Digan lo que digan ...
15:39
17:21
228.000
2,5%
TRECE
Cine - El principiante
22:32
24:46
159.000
1,9%

Ranking Atreseries (2,1%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico - O'mullane
21:52
22:42
203.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:08
21:52
168.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el trópico - canal cocotte
22:42
24:00
140.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el trópico - figuier maudit
24:00
25:03
118.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el trópico - corps de garde
25:03
26:00
77.000
2,4%

Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de fronteras: España
21:59
22:21
260.000
2,1%
DMAX
Control de fronteras: España
21:31
21:53
251.000
1,9%
DMAX
Control de fronteras: España
22:27
22:49
245.000
2,0%
DMAX
Control de carreteras
21:04
21:26
215.000
1,7%
DMAX
Control de carreteras
20:36
21:04
206.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:11
23:45
234.000
2,2%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
20:56
22:11
185.000
1,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
183.000
4,6%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:45
20:56
157.000
1,5%
Mega (España)
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
143.000
1,8%

Ranking Divinity (1,4%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños - Mike y Avi
21:18
22:22
149.000
1,2%
Divinity
Chicago fire - trampa mortal
22:22
23:02
130.000
1,1%
Divinity
La casa de mis sueños - Liat y Zack
19:20
20:15
128.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños - Vincent y Helena
20:15
21:18
123.000
1,1%
Divinity
Chicago fire - despedirse de ella
23:02
23:57
115.000
1,3%

Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: clínica dermatológica
21:20
22:14
147.000
1,1%
DKiss
Mi vida con 300 kilos - la historia de Lindsey ...
19:37
21:20
137.000
1,2%
DKiss
Dra. Emma: clínica dermatológica
22:14
23:10
124.000
1,1%
DKiss
Dra. Emma: clínica dermatológica
23:10
24:06
102.000
1,2%
DKiss
Mi reforma es un desastre
16:59
17:54
79.000
0,9%

Ranking Boing (1,0%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cósmico
10:46
10:57
139.000
3,8%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
10:58
11:09
138.000
3,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:23
10:34
138.000
4,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:13
10:23
136.000
4,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:45
20:52
129.000
1,1%

Ranking Nova (1,0%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:10
22:00
231.000
1,8%
Nova
En tierra lejana
19:51
21:10
157.000
1,4%
Nova
Velvet: el nuevo imperio
19:14
19:51
120.000
1,3%
Nova
Velvet: el nuevo imperio
18:21
19:14
112.000
1,2%
Nova
Velvet: el nuevo imperio
17:37
18:21
99.000
1,1%

Ranking Teledeporte (1,0%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: liga española - Elche-Espanyol
14:02
16:02
136.000
1,7%
Teledeporte
Estudio estadio: solo resumenes
23:00
24:01
123.000
1,3%
Teledeporte
Fútbol: liga española resumen - Barcelona-Villarreal ...
14:52
15:04
97.000
1,2%
Teledeporte
Estudio estadio: la previa
21:30
23:00
95.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol:liga española 2 d resumen - jornada ...
20:42
21:30
93.000
0,8%

Ranking Squirrel (0,9%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - Este chico es un demonio 2
15:48
17:12
132.000
1,5%
Squirrel
Cine - Insomnio
18:38
20:30
101.000
1,0%
Squirrel
Cine - Al límite de la verdad
20:31
22:04
98.000
0,8%
Squirrel
Cine - Journey to the center of the earth
17:13
18:38
89.000
1,0%
Squirrel
Cine - Last looks
22:04
23:48
88.000
0,8%

Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:35
20:25
101.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
20:25
20:55
100.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
15:37
16:38
87.000
1,0%
Ten
Crímenes en Florida - antes del huracán
22:44
23:37
86.000
0,8%
Ten
Crímenes en Florida - muerte e impuestos
21:52
22:44
84.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
10:30
10:37
86.000
2,5%
Clan TVE
Bluey
10:23
10:30
81.000
2,4%
Clan TVE
Cine - Ballerina
15:23
16:44
80.000
0,9%
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
11:15
11:36
79.000
2,2%
Clan TVE
Bluey
10:37
10:44
78.000
2,1%
