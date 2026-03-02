Por Redacción | |

Energy toma el control de la jornada del domingo 1 de marzo de 2026 al promediar un 2,7%, seguido de 24h (2,5%) y FDF (2,2%). 'The Rookie' lidera el día reuniendo a 343.000 espectadores y firmando un 2,9% de cuota de pantalla en Energy. La ficción estadounidense demuestra su fortaleza colocando hasta tres entregas en el ranking de TDT. Mientras que el largometraje 'Ocho apellidos catalanes' reúne a 308.000 espectadores y registra un 3% de share en BeMad.

