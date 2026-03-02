Energy toma el control de la jornada del domingo 1 de marzo de 2026 al promediar un 2,7%, seguido de 24h (2,5%) y FDF (2,2%). 'The Rookie' lidera el día reuniendo a 343.000 espectadores y firmando un 2,9% de cuota de pantalla en Energy. La ficción estadounidense demuestra su fortaleza colocando hasta tres entregas en el ranking de TDT. Mientras que el largometraje 'Ocho apellidos catalanes' reúne a 308.000 espectadores y registra un 3% de share en BeMad.
Ranking cadenas TDT Domingo, 1 de Marzo de 2026
2,7%
2,5%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,1%
1,7%
1,5%
1,4%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,4%
Ranking programas TDT Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Rookie
22:11
23:01
343.000
2,9%
The Rookie
23:01
23:58
308.000
3,4%
Cine - Ocho apellidos catalanes
19:06
20:51
308.000
3,0%
Viva el cine español.tv - La vida sigue igual ...
17:21
19:09
291.000
3,2%
Cine - Tom Horn
19:09
20:55
281.000
2,7%
Cine - Los ríos de color púrpura
17:37
19:38
277.000
3,0%
The Rookie - el juramento
21:15
22:11
272.000
2,1%
La que se avecina - Un culebrón interracial, una ...
20:04
22:13
261.000
2,2%
Control de fronteras: España
21:59
22:21
260.000
2,1%
Cine - Acorralado
22:03
23:53
259.000
2,4%
Ranking Energy (2,7%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Rookie
22:11
23:01
343.000
2,9%
The Rookie
23:01
23:58
308.000
3,4%
The Rookie - el juramento
21:15
22:11
272.000
2,1%
The Rookie - jornada de formación
20:13
21:15
227.000
2,0%
The Rookie Land
17:38
26:30
227.000
2,6%
Ranking Canal 24 Horas (2,5%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Deportes 1
15:42
15:49
223.000
2,4%
Fin de semana 24h
13:06
14:24
214.000
4,0%
Teled. fin semana 1
14:57
15:42
207.000
2,3%
Teled. fin semana 2
20:58
21:47
205.000
1,6%
Deportes 2
21:47
21:55
204.000
1,6%
Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - Un culebrón interracial, una ...
20:04
22:13
261.000
2,2%
Cine - Los mercenarios 3
22:20
24:43
221.000
2,5%
La que se avecina - Setenta y cinco primaveras, un ...
14:53
16:42
157.000
1,7%
La que se avecina - Un chochete pasajero, una lesbiana ...
18:08
20:04
151.000
1,6%
El pueblo
16:42
18:08
150.000
1,7%
Ranking BEMADtv (2,2%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Ocho apellidos catalanes
19:06
20:51
308.000
3,0%
Cine - Ocho apellidos vascos
17:14
19:06
239.000
2,7%
Cine - Mari(dos)
20:51
22:42
215.000
1,7%
Cine - Ocho apellidos marroquís
15:30
17:14
215.000
2,4%
Mad movie - Toda la verdad
22:47
24:58
138.000
1,8%
Ranking Neox (2,1%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Los ríos de color púrpura
17:37
19:38
277.000
3,0%
Cine - Acorralado
22:03
23:53
259.000
2,4%
Cine - Bait
19:38
22:03
238.000
2,1%
Cine - El pacto
15:35
17:37
223.000
2,5%
Los Simpson
15:10
15:35
217.000
2,4%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español.tv - La vida sigue igual ...
17:21
19:09
291.000
3,2%
Cine - Tom Horn
19:09
20:55
281.000
2,7%
Tu cine - Cazador a sueldo
20:55
22:32
233.000
1,8%
Viva el cine español.tv - Digan lo que digan ...
15:39
17:21
228.000
2,5%
Cine - El principiante
22:32
24:46
159.000
1,9%
Ranking Atreseries (2,1%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico - O'mullane
21:52
22:42
203.000
1,6%
Crimen en el paraíso
10:08
21:52
168.000
2,2%
Crimen en el trópico - canal cocotte
22:42
24:00
140.000
1,5%
Crimen en el trópico - figuier maudit
24:00
25:03
118.000
2,1%
Crimen en el trópico - corps de garde
25:03
26:00
77.000
2,4%
Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
21:59
22:21
260.000
2,1%
Control de fronteras: España
21:31
21:53
251.000
1,9%
Control de fronteras: España
22:27
22:49
245.000
2,0%
Control de carreteras
21:04
21:26
215.000
1,7%
Control de carreteras
20:36
21:04
206.000
1,8%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:11
23:45
234.000
2,2%
Batalla de restaurantes
20:56
22:11
185.000
1,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
183.000
4,6%
Pesadilla en la cocina
19:45
20:56
157.000
1,5%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
143.000
1,8%
Ranking Divinity (1,4%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños - Mike y Avi
21:18
22:22
149.000
1,2%
Chicago fire - trampa mortal
22:22
23:02
130.000
1,1%
La casa de mis sueños - Liat y Zack
19:20
20:15
128.000
1,3%
La casa de mis sueños - Vincent y Helena
20:15
21:18
123.000
1,1%
Chicago fire - despedirse de ella
23:02
23:57
115.000
1,3%
Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: clínica dermatológica
21:20
22:14
147.000
1,1%
Mi vida con 300 kilos - la historia de Lindsey ...
19:37
21:20
137.000
1,2%
Dra. Emma: clínica dermatológica
22:14
23:10
124.000
1,1%
Dra. Emma: clínica dermatológica
23:10
24:06
102.000
1,2%
Mi reforma es un desastre
16:59
17:54
79.000
0,9%
Ranking Boing (1,0%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cósmico
10:46
10:57
139.000
3,8%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
10:58
11:09
138.000
3,7%
Doraemon, el gato cósmico
10:23
10:34
138.000
4,1%
Doraemon, el gato cósmico
10:13
10:23
136.000
4,2%
Doraemon, el gato cósmico
20:45
20:52
129.000
1,1%
Ranking Nova (1,0%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:10
22:00
231.000
1,8%
En tierra lejana
19:51
21:10
157.000
1,4%
Velvet: el nuevo imperio
19:14
19:51
120.000
1,3%
Velvet: el nuevo imperio
18:21
19:14
112.000
1,2%
Velvet: el nuevo imperio
17:37
18:21
99.000
1,1%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: liga española - Elche-Espanyol
14:02
16:02
136.000
1,7%
Estudio estadio: solo resumenes
23:00
24:01
123.000
1,3%
Fútbol: liga española resumen - Barcelona-Villarreal ...
14:52
15:04
97.000
1,2%
Estudio estadio: la previa
21:30
23:00
95.000
0,8%
Fútbol:liga española 2 d resumen - jornada ...
20:42
21:30
93.000
0,8%
Ranking Squirrel (0,9%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Este chico es un demonio 2
15:48
17:12
132.000
1,5%
Cine - Insomnio
18:38
20:30
101.000
1,0%
Cine - Al límite de la verdad
20:31
22:04
98.000
0,8%
Cine - Journey to the center of the earth
17:13
18:38
89.000
1,0%
Cine - Last looks
22:04
23:48
88.000
0,8%
Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:35
20:25
101.000
1,0%
Caso cerrado
20:25
20:55
100.000
0,9%
Caso cerrado
15:37
16:38
87.000
1,0%
Crímenes en Florida - antes del huracán
22:44
23:37
86.000
0,8%
Crímenes en Florida - muerte e impuestos
21:52
22:44
84.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 1 de Marzo de 2026