'La niñera mágica' hechiza a la audiencia en TDT con un 3,3% en Neox y el cine de Trece sigue fuerte

FDF y Energy se coronan como líderes de la jornada del domingo 23 de noviembre de 2025 al promediar un 2,4%, seguidos de Dmax (2,2%) y el empate de Trece y BeMad (2,1%). Aunque el espacio más visto del día es para Neox con la película 'Nanny McPhee: La niñera mágica', que hechiza a un 3,3% de la audiencia y reúne a 316.000 espectadores. Mientras que Trece continúa fuerte con su apuesta cinematográfica, con la emisión de los largometrajes 'Los profesionales' (3%) y 'Bienvenido, Mister Marshall' (3,1%). Por otro lado, el film 'Transporter 2' anota un 2,7% de cuota de pantalla en FDF y el programa 'Control de fronteras: España' (2,3% y 2,5%) destaca con dos entregas en DMax.

'Bienvenido, Mister Marshall' reúne al 3,1% de la audiencia en Trece