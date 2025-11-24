'La niñera mágica' hechiza a la audiencia en TDT con un 3,3% en Neox y el cine de Trece sigue fuerte

FDF y Energy se coronan como líderes de la jornada del domingo 23 de noviembre de 2025 al promediar un 2,4%, seguidos de Dmax (2,2%) y el empate de Trece y BeMad (2,1%). Aunque el espacio más visto del día es para Neox con la película 'Nanny McPhee: La niñera mágica', que hechiza a un 3,3% de la audiencia y reúne a 316.000 espectadores. Mientras que Trece continúa fuerte con su apuesta cinematográfica, con la emisión de los largometrajes 'Los profesionales' (3%) y 'Bienvenido, Mister Marshall' (3,1%). Por otro lado, el film 'Transporter 2' anota un 2,7% de cuota de pantalla en FDF y el programa 'Control de fronteras: España' (2,3% y 2,5%) destaca con dos entregas en DMax.
Ranking cadenas TDT Domingo, 23 de Noviembre de 2025
2,4%
2,4%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,1%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
Ranking programas TDT Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Nanny McPhee: La niñera mágica
15:28
17:10
316.000
3,3%
Cine Los profesionales
18:12
20:30
305.000
3,0%
Viva el cine español Bienvenido Mr. ...
16:38
18:12
300.000
3,1%
Cine Transporter 2
22:20
23:56
294.000
2,7%
Control de fronteras: España
21:02
21:29
281.000
2,3%
Cine Érase una vez
17:10
18:49
278.000
2,9%
Control de fronteras: España
20:06
20:28
277.000
2,5%
Crimen en el paraíso
21:03
22:06
274.000
2,1%
Crimen en el trópico Pointe Vatable
22:06
23:05
263.000
2,1%
Granjas en acción
21:30
22:20
260.000
2,0%
Ranking FDF (2,4%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Transporter 2
22:20
23:56
294.000
2,7%
La que se avecina Una vedete molesta, un león ...
20:12
22:12
260.000
2,1%
El pueblo
16:51
18:28
223.000
2,3%
La que se avecina Un cloroformazo, un bebé ...
18:28
20:12
216.000
2,1%
La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un ...
15:01
16:51
215.000
2,3%
Ranking Energy (2,4%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Esclavo del deber
15:51
16:47
201.000
2,1%
Mentes criminales 100
14:55
15:51
188.000
2,0%
Mentes criminales Más zorro
14:09
14:55
184.000
2,5%
Maratón The Rookie land
17:42
26:10
181.000
2,0%
Mentes criminales El artista
13:18
14:09
175.000
3,4%
Ranking DMAX (2,2%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
21:02
21:29
281.000
2,3%
Control de fronteras: España
20:06
20:28
277.000
2,5%
Granjas en acción
21:30
22:20
260.000
2,0%
Control de fronteras: España
19:44
20:06
250.000
2,4%
Control de fronteras: España
20:33
21:02
245.000
2,1%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Los profesionales
18:12
20:30
305.000
3,0%
Viva el cine español Bienvenido Mr. ...
16:38
18:12
300.000
3,1%
Tu cine Tres forajidos y un pistolero
20:33
22:19
214.000
1,7%
Cine Rápida y mortal
22:22
24:15
204.000
2,0%
Viva el cine español La gran familia
14:48
16:38
201.000
2,1%
Ranking BEMADtv (2,1%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
15:25
17:03
217.000
2,2%
Cine Alerta máxima
22:14
24:04
216.000
2,0%
Cine Sabotage
18:42
20:45
186.000
1,8%
Cine El agente
17:03
18:42
167.000
1,7%
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
12:02
13:55
167.000
3,9%
Ranking Neox (2,0%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Nanny McPhee: La niñera mágica
15:28
17:10
316.000
3,3%
Cine Érase una vez
17:10
18:49
278.000
2,9%
Cine El supercanguro
20:14
21:59
254.000
2,1%
Los Simpson
15:00
15:28
225.000
2,4%
Cine Siete vidas. Este gato es un peligro
18:50
20:14
219.000
2,1%
Ranking Atreseries (1,9%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
21:03
22:06
274.000
2,1%
Crimen en el trópico Pointe Vatable
22:06
23:05
263.000
2,1%
Crimen en el trópico Poirier
23:05
24:04
215.000
2,3%
Crimen en el trópico Petite Anse
24:04
25:04
154.000
2,8%
Crimen en el paraíso
10:44
21:03
124.000
1,6%
Ranking Divinity (1,7%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Kristen y Kacy
19:40
20:22
186.000
1,7%
Chicago Fire
22:26
23:05
176.000
1,4%
Chicago Fire
23:05
23:58
172.000
1,8%
La casa de mis sueños Karen y Rick
21:22
22:26
168.000
1,3%
La casa de mis sueños Carson y Leah
20:22
21:22
155.000
1,3%
Ranking Paramount Network (1,6%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Top cine Rey Arturo: La leyenda de ...
22:01
24:36
221.000
2,2%
Cine El código de Carlomagno: La lanza ...
17:33
19:46
184.000
1,9%
Cine El código de Carlomagno
15:24
17:33
181.000
1,9%
Cine El código de Carlomagno 3: La cámara de ...
19:46
22:00
175.000
1,5%
Cine El regreso de Falcon
24:37
26:25
55.000
1,8%
Ranking Boing (1,5%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
20:09
21:45
187.000
1,6%
Cine DC liga de supermascotas
15:35
17:37
154.000
1,6%
Especial mes Doraemon
09:46
13:39
131.000
3,6%
Cine Los Minions
13:47
15:25
129.000
1,7%
Cine Space Jam: Nuevas leyendas
17:46
20:01
115.000
1,2%
Ranking Nova (1,4%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:02
21:57
252.000
2,0%
Pasión de gavilanes
19:23
20:10
220.000
2,1%
Pasión de gavilanes
20:10
21:02
219.000
1,9%
Pasión de gavilanes
18:31
19:23
169.000
1,7%
Pasión de gavilanes
18:00
18:31
154.000
1,6%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:02
22:20
198.000
1,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
157.000
4,0%
Batalla de restaurantes
22:20
23:44
156.000
1,4%
Pesadilla en la cocina
19:31
21:02
145.000
1,3%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
130.000
1,6%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h
22:00
22:30
128.000
1,0%
Fin de semana 24h
22:30
23:00
113.000
0,9%
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:48
105.000
0,8%
Fin de semana 24h
09:46
14:56
102.000
2,3%
Fin de semana 24h
23:00
23:24
91.000
0,9%
Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi casa soñada
12:28
12:51
119.000
3,1%
Mi casa soñada
10:54
11:15
116.000
3,4%
Mi casa soñada
11:15
11:38
116.000
3,3%
Mi casa soñada
12:02
12:28
111.000
3,0%
Mi casa soñada
11:38
12:02
108.000
3,0%
Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:44
20:14
146.000
1,4%
Caso cerrado
16:04
17:03
115.000
1,2%
Caso cerrado
17:03
18:01
110.000
1,1%
Caso cerrado
18:01
18:52
109.000
1,1%
Caso cerrado
18:52
19:44
108.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
MasterChef Celebrity
21:58
25:16
66.000
0,7%
La sobremesa Clan
13:55
16:37
56.000
0,7%
Pokemon XY
20:55
21:15
47.000
0,4%
Las mañanas de Clan
09:58
10:53
43.000
1,4%
La tarde Clan
17:30
20:31
41.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resúmenes
22:58
24:21
142.000
1,6%
Estudio estadio: La previa
22:05
22:58
98.000
0,8%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
21:32
21:56
70.000
0,5%
Estudio estadio: El debate
24:21
25:01
69.000
1,3%
Atletismo: Cross internacional Atapuerca (d) ...
15:49
16:58
66.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: Minuto a minuto Elche - R. ...
20:53
22:57
107.000
0,8%
Hoy jugamos: La cuenta atrás Elche - R. ...
19:53
20:51
78.000
0,7%
Hoy jugamos: El análisis Elche - R. ...
22:57
24:37
48.000
0,6%
Hoy jugamos Elche - R. Madrid
09:55
19:47
37.000
0,5%
Cine Huida desesperada (2016)
24:37
26:10
11.000
0,3%
