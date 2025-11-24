FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 22 DE NOVIEMBRE

Neox lidera gracias al cine y 'Los Simpson' y coloca 'Colombiana' como lo más visto

'Charlie y la fábrica de chocolate', en la noche de Boing, se cuela en el top 3 del ranking.

Por RedacciónPublicado: Lunes 24 Noviembre 2025 09:22 (hace 12 horas)

Audiencias Sábado 22 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    10,5%

  • logola1

    9,3%

  • logotelecinco

    8,8%

  • logocuatro

    6,5%

  • logolasexta

    6,3%

  • logola2

    2,4%

  • logoneox

    2,3%

  • logo13tv

    2,1%

  • logoenergy

    2,1%

  • logofdf

    2,0%

  • logoboing

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logonova

    1,7%

  • logodivinity

    1,6%

  • logoparamount-network

    1,3%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoclan

    1,0%

  • logoten

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

Neox se alza como la líder del sábado al promediar un 2,3%. La cadena coloca cuatro de sus emisiones en el top 10: dos películas y dos capítulos de 'Los Simpson'. Además, 'Colombiana' marca lo más visto del día con un 2,9% y 296.000 espectadores.

'CSI: Nueva York', en Energy, aparece en dos ocasiones, estando una de ellas en la segunda posición. El top 3 lo cierra Boing con 'Charlie y la fábrica de chocolate', que acumula un 2,6%. Para terminar, el cine de Trece destaca con tres entregas entre lo más visto.

Fotograma de &#39;Charlie y la fábrica de chocolate&#39;
Fotograma de 'Charlie y la fábrica de chocolate'
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Sábado, 22 de Noviembre de 2025

Neox 2,3%

Energy 2,1%

TRECE 2,1%

FDF 2,0%

Boing 1,9%

DMAX 1,8%

Atreseries 1,8%

BEMADtv 1,8%

Nova 1,7%

Divinity 1,6%

Paramount Network 1,3%

Canal 24 Horas 1,2%

Mega (España) 1,1%

DKiss 1,1%

Clan TVE 1,0%

Ten 0,7%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Colombiana
21:50
23:45
296.000
2,9%
Energy
C.S.I. Nueva York Va por usted, señora ...
22:43
23:30
276.000
2,7%
Boing
Cine Charlie y la fábrica de chocolate
21:30
23:40
273.000
2,6%
Neox
Cine El Señor de los Anillos: La comunidad del ...
15:48
19:44
253.000
2,8%
TRECE
Cine El gran rescate
17:03
19:33
246.000
2,7%
TRECE
Tu cine La ley del sheriff Breaker
21:09
22:36
244.000
2,3%
Energy
C.S.I. Nueva York Felices dieciséis
23:30
24:22
241.000
2,9%
TRECE
Cine El sheriff Breaker
19:33
21:06
238.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:55
15:22
234.000
2,7%
DMAX
Control de fronteras: España
20:04
20:26
232.000
2,5%

Ranking Neox (2,3%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Colombiana
21:50
23:45
296.000
2,9%
Neox
Cine El Señor de los Anillos: La comunidad del ...
15:48
19:44
253.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:55
15:22
234.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:27
14:55
232.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:22
15:48
214.000
2,3%

Ranking Energy (2,1%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C.S.I. Nueva York Va por usted, señora ...
22:43
23:30
276.000
2,7%
Energy
C.S.I. Nueva York Felices dieciséis
23:30
24:22
241.000
2,9%
Energy
C.S.I. Nueva York Consecuencias
21:54
22:43
221.000
2,0%
Energy
C.S.I. Nueva York Asesinato en el tren ...
21:04
21:54
211.000
2,0%
Energy
C.S.I. Nueva York El peso de la verdad
24:22
25:02
193.000
3,3%

Ranking TRECE (2,1%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El gran rescate
17:03
19:33
246.000
2,7%
TRECE
Tu cine La ley del sheriff Breaker
21:09
22:36
244.000
2,3%
TRECE
Cine El sheriff Breaker
19:33
21:06
238.000
2,6%
TRECE
Cine Resistencia, una película de Edward ...
14:42
17:03
203.000
2,2%
TRECE
Cine Prueba de vida
22:36
24:53
119.000
1,4%

Ranking FDF (2,0%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Resacón en Las Vegas
22:20
24:17
198.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una invidente, unos genes ...
15:14
17:04
193.000
2,1%
FDF
El pueblo
17:04
18:45
171.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una tubería podrida, un ...
20:27
22:15
156.000
1,5%
FDF
La que se avecina Un lanzamiento, un resbalón y ...
18:45
20:27
153.000
1,7%

Ranking Boing (1,9%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Charlie y la fábrica de chocolate
21:30
23:40
273.000
2,6%
Boing
Especial mes Doraemon
13:58
15:38
161.000
2,1%
Boing
Cine ¡Canta!
19:20
21:20
147.000
1,6%
Boing
Cine Gru 3. Mi villano favorito
15:49
17:25
123.000
1,3%
Boing
Cine Doraemon y la ciudad ideal en el ...
10:00
12:03
119.000
4,4%

Ranking DMAX (1,8%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de fronteras: España
20:04
20:26
232.000
2,5%
DMAX
Control de fronteras: España
20:31
21:00
190.000
2,0%
DMAX
Control de fronteras: España
19:42
20:04
181.000
2,0%
DMAX
091 Alerta policía
21:00
21:51
177.000
1,7%
DMAX
Control de fronteras: España
19:15
19:37
161.000
1,8%

Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Anse Mitan
22:05
23:03
190.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el trópico Anse Desert
23:03
23:59
189.000
2,0%
Atreseries
Crimen en el trópico Pointe des cerisiers
23:59
25:00
154.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el trópico Cap macre
25:00
26:01
118.000
3,0%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:13
22:05
115.000
1,6%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine 16 calles
15:27
17:10
172.000
1,8%
BEMADtv
Cine Setup
17:10
18:41
169.000
1,9%
BEMADtv
Cine Basic
21:15
22:56
158.000
1,5%
BEMADtv
Cine Black Hawk derribado
18:41
21:15
147.000
1,6%
BEMADtv
Cine Asalto al distrito 13
22:56
24:53
129.000
1,6%

Ranking Nova (1,7%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:05
21:55
222.000
2,1%
Nova
Pasión de gavilanes
21:55
22:41
209.000
1,9%
Nova
Pasión de gavilanes
19:28
20:14
200.000
2,2%
Nova
Vera Hielo negro
16:10
17:59
195.000
2,1%
Nova
Pasión de gavilanes
20:14
21:05
185.000
1,9%

Ranking Divinity (1,6%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Tre y Amanda
18:52
19:53
177.000
2,0%
Divinity
La casa de mis sueños Rave y Michelle
20:39
21:25
176.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños George y Jenn
19:53
20:39
168.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Ken y Emily
17:57
18:52
157.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Kyle y Jackie
16:04
17:02
153.000
1,6%

Ranking Paramount Network (1,3%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Hércules: El origen de la leyenda
22:01
23:56
167.000
1,7%
Paramount Network
Cine La casa del reloj en la pared
17:55
19:52
141.000
1,6%
Paramount Network
Cine 10.000
15:52
17:55
132.000
1,4%
Paramount Network
Cine Immortals
19:52
22:00
116.000
1,2%
Paramount Network
Cine Martin (2024)
23:56
26:29
73.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:43
114.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
20:59
21:25
111.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informe semanal
21:30
22:01
109.000
1,0%
Canal 24 Horas
Audiencia abierta
14:28
14:58
109.000
1,4%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:00
14:28
94.000
2,7%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:13
22:29
158.000
1,5%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:29
23:56
132.000
1,3%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:52
21:11
123.000
1,3%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:39
19:52
103.000
1,2%
Mega (España)
La casa de empeños
15:05
15:55
68.000
0,8%

Ranking DKiss (1,1%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Renovación sin demolición
21:38
22:27
134.000
1,2%
DKiss
Renovación sin demolición
20:45
21:38
114.000
1,1%
DKiss
Renovación sin demolición
22:27
23:20
97.000
0,9%
DKiss
Novias curvy: La boutique
15:20
15:47
96.000
1,0%
DKiss
Novias curvy: La boutique
14:52
15:20
92.000
1,1%

Ranking Clan TVE (1,0%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Mi gran boda griega 2
22:53
24:18
110.000
1,2%
Clan TVE
Superkitties: Su-perr recargados
16:40
17:03
99.000
1,1%
Clan TVE
La noche Clan
21:29
22:53
90.000
0,8%
Clan TVE
La sobremesa Clan
13:59
16:38
85.000
1,0%
Clan TVE
Las mañanas de Clan
10:01
11:04
81.000
3,1%

Ranking Ten (0,7%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:13
18:12
126.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
16:14
17:13
101.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:10
16:14
99.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
21:55
22:45
63.000
0,6%
Ten
Fútbol: Liga española 2ª D Eibar - R. ...
18:30
20:31
59.000
0,7%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
22:59
24:14
72.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol: Champions League femenina resumen ...
18:52
19:10
63.000
0,7%
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
24:14
25:00
61.000
1,0%
Teledeporte
Estudio estadio: La previa
22:04
22:59
57.000
0,5%
Teledeporte
Uefa women's champions league
14:21
14:50
54.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Círculo de fuego
21:49
23:28
106.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Ursus en el valle de los leones
15:48
17:24
73.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Blood out máxima venganza
23:28
24:55
66.000
0,9%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:27
21:46
34.000
0,4%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
09:16
15:45
26.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Extremadamente peligrosa
20:17
22:00
132.000
1,3%
Squirrel
Cine En tiempo de dragones
18:41
20:16
113.000
1,3%
Squirrel
Cine Fuerza bruta(2022)
22:01
23:34
103.000
1,0%
Squirrel
Cine La mujer mosquetero
15:39
17:12
102.000
1,1%
Squirrel
Cine George and the dragon
14:13
15:39
94.000
1,2%
