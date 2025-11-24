Neox lidera gracias al cine y 'Los Simpson' y coloca 'Colombiana' como lo más visto

Neox se alza como la líder del sábado al promediar un 2,3%. La cadena coloca cuatro de sus emisiones en el top 10: dos películas y dos capítulos de ' Los Simpson'. Además, ' Colombiana' marca lo más visto del día con un 2,9% y 296.000 espectadores.
'
CSI: Nueva York', en Energy, aparece en dos ocasiones, estando una de ellas en la segunda posición. El top 3 lo cierra Boing con ' Charlie y la fábrica de chocolate', que acumula un 2,6%. Para terminar, el cine de Trece destaca con tres entregas entre lo más visto.
Fotograma de 'Charlie y la fábrica de chocolate'
Ranking cadenas TDT Sábado, 22 de Noviembre de 2025
2,3%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,7%
0,6%
0,6% Ranking programas TDT Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Colombiana
21:50
23:45
296.000
2,9%
C.S.I. Nueva York
Va por usted, señora ...
22:43
23:30
276.000
2,7%
Cine
Charlie y la fábrica de chocolate
21:30
23:40
273.000
2,6%
Cine
El Señor de los Anillos: La comunidad del ...
15:48
19:44
253.000
2,8%
Cine
El gran rescate
17:03
19:33
246.000
2,7%
Tu cine
La ley del sheriff Breaker
21:09
22:36
244.000
2,3%
C.S.I. Nueva York
Felices dieciséis
23:30
24:22
241.000
2,9%
Cine
El sheriff Breaker
19:33
21:06
238.000
2,6%
Los Simpson
14:55
15:22
234.000
2,7%
Control de fronteras: España
20:04
20:26
232.000
2,5%
Ranking Neox (
2,3%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Colombiana
21:50
23:45
296.000
2,9%
Cine
El Señor de los Anillos: La comunidad del ...
15:48
19:44
253.000
2,8%
Los Simpson
14:55
15:22
234.000
2,7%
Los Simpson
14:27
14:55
232.000
3,0%
Los Simpson
15:22
15:48
214.000
2,3%
Ranking Energy (
2,1%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York
Va por usted, señora ...
22:43
23:30
276.000
2,7%
C.S.I. Nueva York
Felices dieciséis
23:30
24:22
241.000
2,9%
C.S.I. Nueva York
Consecuencias
21:54
22:43
221.000
2,0%
C.S.I. Nueva York
Asesinato en el tren ...
21:04
21:54
211.000
2,0%
C.S.I. Nueva York
El peso de la verdad
24:22
25:02
193.000
3,3%
Ranking TRECE (
2,1%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El gran rescate
17:03
19:33
246.000
2,7%
Tu cine
La ley del sheriff Breaker
21:09
22:36
244.000
2,3%
Cine
El sheriff Breaker
19:33
21:06
238.000
2,6%
Cine
Resistencia, una película de Edward ...
14:42
17:03
203.000
2,2%
Cine
Prueba de vida
22:36
24:53
119.000
1,4%
Ranking FDF (
2,0%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Resacón en Las Vegas
22:20
24:17
198.000
2,1%
La que se avecina
Una invidente, unos genes ...
15:14
17:04
193.000
2,1%
El pueblo
17:04
18:45
171.000
1,9%
La que se avecina
Una tubería podrida, un ...
20:27
22:15
156.000
1,5%
La que se avecina
Un lanzamiento, un resbalón y ...
18:45
20:27
153.000
1,7%
Ranking Boing (
1,9%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Charlie y la fábrica de chocolate
21:30
23:40
273.000
2,6%
Especial mes Doraemon
13:58
15:38
161.000
2,1%
Cine
¡Canta!
19:20
21:20
147.000
1,6%
Cine
Gru 3. Mi villano favorito
15:49
17:25
123.000
1,3%
Cine
Doraemon y la ciudad ideal en el ...
10:00
12:03
119.000
4,4%
Ranking DMAX (
1,8%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
20:04
20:26
232.000
2,5%
Control de fronteras: España
20:31
21:00
190.000
2,0%
Control de fronteras: España
19:42
20:04
181.000
2,0%
091 Alerta policía
21:00
21:51
177.000
1,7%
Control de fronteras: España
19:15
19:37
161.000
1,8%
Ranking Atreseries (
1,8%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico
Anse Mitan
22:05
23:03
190.000
1,8%
Crimen en el trópico
Anse Desert
23:03
23:59
189.000
2,0%
Crimen en el trópico
Pointe des cerisiers
23:59
25:00
154.000
2,3%
Crimen en el trópico
Cap macre
25:00
26:01
118.000
3,0%
Crimen en el paraíso
10:13
22:05
115.000
1,6%
Ranking BEMADtv (
1,8%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
16 calles
15:27
17:10
172.000
1,8%
Cine
Setup
17:10
18:41
169.000
1,9%
Cine
Basic
21:15
22:56
158.000
1,5%
Cine
Black Hawk derribado
18:41
21:15
147.000
1,6%
Cine
Asalto al distrito 13
22:56
24:53
129.000
1,6%
Ranking Nova (
1,7%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:05
21:55
222.000
2,1%
Pasión de gavilanes
21:55
22:41
209.000
1,9%
Pasión de gavilanes
19:28
20:14
200.000
2,2%
Vera
Hielo negro
16:10
17:59
195.000
2,1%
Pasión de gavilanes
20:14
21:05
185.000
1,9%
Ranking Divinity (
1,6%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños
Tre y Amanda
18:52
19:53
177.000
2,0%
La casa de mis sueños
Rave y Michelle
20:39
21:25
176.000
1,8%
La casa de mis sueños
George y Jenn
19:53
20:39
168.000
1,8%
La casa de mis sueños
Ken y Emily
17:57
18:52
157.000
1,8%
La casa de mis sueños
Kyle y Jackie
16:04
17:02
153.000
1,6%
Ranking Paramount Network (
1,3%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Hércules: El origen de la leyenda
22:01
23:56
167.000
1,7%
Cine
La casa del reloj en la pared
17:55
19:52
141.000
1,6%
Cine
10.000
15:52
17:55
132.000
1,4%
Cine
Immortals
19:52
22:00
116.000
1,2%
Cine
Martin (2024)
23:56
26:29
73.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (
1,2%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:43
114.000
1,3%
Telediario Fin de Semana 2
20:59
21:25
111.000
1,1%
Informe semanal
21:30
22:01
109.000
1,0%
Audiencia abierta
14:28
14:58
109.000
1,4%
Fin de semana 24h
10:00
14:28
94.000
2,7%
Ranking Mega (España) (
1,1%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:13
22:29
158.000
1,5%
Batalla de restaurantes
22:29
23:56
132.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
19:52
21:11
123.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
18:39
19:52
103.000
1,2%
La casa de empeños
15:05
15:55
68.000
0,8%
Ranking DKiss (
1,1%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Renovación sin demolición
21:38
22:27
134.000
1,2%
Renovación sin demolición
20:45
21:38
114.000
1,1%
Renovación sin demolición
22:27
23:20
97.000
0,9%
Novias curvy: La boutique
15:20
15:47
96.000
1,0%
Novias curvy: La boutique
14:52
15:20
92.000
1,1%
Ranking Clan TVE (
1,0%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Mi gran boda griega 2
22:53
24:18
110.000
1,2%
Superkitties: Su-perr recargados
16:40
17:03
99.000
1,1%
La noche Clan
21:29
22:53
90.000
0,8%
La sobremesa Clan
13:59
16:38
85.000
1,0%
Las mañanas de Clan
10:01
11:04
81.000
3,1%
Ranking Ten (
0,7%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:13
18:12
126.000
1,4%
Caso cerrado
16:14
17:13
101.000
1,1%
Caso cerrado
15:10
16:14
99.000
1,1%
Caso cerrado
21:55
22:45
63.000
0,6%
Fútbol: Liga española 2ª D
Eibar - R. ...
18:30
20:31
59.000
0,7%
Ranking Teledeporte (
0,6%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resumenes
22:59
24:14
72.000
0,8%
Fútbol: Champions League femenina resumen ...
18:52
19:10
63.000
0,7%
Estudio estadio: El debate
24:14
25:00
61.000
1,0%
Estudio estadio: La previa
22:04
22:59
57.000
0,5%
Uefa women's champions league
14:21
14:50
54.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (
0,6%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Círculo de fuego
21:49
23:28
106.000
1,0%
Cine
Ursus en el valle de los leones
15:48
17:24
73.000
0,8%
Cine
Blood out máxima venganza
23:28
24:55
66.000
0,9%
Ciudad Real Madrid
17:27
21:46
34.000
0,4%
Ciudad Real Madrid
09:16
15:45
26.000
0,6%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Extremadamente peligrosa
20:17
22:00
132.000
1,3%
Cine
En tiempo de dragones
18:41
20:16
113.000
1,3%
Cine
Fuerza bruta(2022)
22:01
23:34
103.000
1,0%
Cine
La mujer mosquetero
15:39
17:12
102.000
1,1%
Cine
George and the dragon
14:13
15:39
94.000
1,2%