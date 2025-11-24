El cine de La 1 (12,2%) vuelve a liderar frente a los debates de las 'Tentaciones' (7,5%) y 'GH' (9,3%)

Audiencias Domingo 23 de Noviembre de 2025
La estrategia del doble debate sigue sin fructificar en Telecinco. Por segundo domingo consecutivo, el dial azul ha emitido tanto el encuentro de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones' como el debate de 'Gran Hermano', aunque ambos contenidos se han ubicado en el unidígito. Por un lado, la entrega del reality presentado por Sandra Barneda se ha desinflado a un 7,5% de share, mientras que su compañero de noche ha sufrido un descenso similar al caer a un preocupante 9,3% de cuota de pantalla con 567.000 espectadores de media.
De este modo, Telecinco se aleja de competir el liderato en una última noche de la semana que ha vuelto a ser dominada por La 1 y su particular oferta cinematográfica. Tras el arrase de 'Mientras dure la guerra', la cadena pública ha experimentado un menor rendimiento con 'Misión hostil', aunque esta cinta ha retenido la hegemonía con casi 1,4 millones de televidentes que han dado lugar a un 12,2% de share.
Por su parte, 'Una nueva vida' también se ve afectada por este descenso generalizado al marcar un 11,1%, aunque sigue rondando el millón de espectadores. En Cuatro, 'Cuarto milenio' se eleva a un más que notable 7,5% con casi 800.000 fieles, mientras que 'Salvados' se conforma con un 5,9% que supone una bajada de -1,5 puntos.
'La isla de las tentaciones' pierde fuelle con su debate dominical
Prime time
- 'La película de la semana' baja -4 puntos a un 12,2%
- 'Gran Hermano: El debate' anota un pobre 9,3% al ceder -1,4 puntos
- -1,2 puntos para 'Una nueva vida' (11,1%)
La película de la semana 1.385.000 12,2%
Cine 499.000 9,5%
Imprescindibles204.000 1,6%
Incluye:
- Tete, tocar lo invisible204.000 1,6%
Al cielo con ella457.000 3,6%
Versión española presentación 219.000 2,8%
Incluye:
- Versión española 256.000 3,0%
- Versión española coloquio 86.000 1,7%
Una nueva vida938.000 11,1%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21555.000 4,3%
Cuarto milenio775.000 7,5%
El debate de las tentaciones: Hay más imágenes942.000 7,5%
Gran Hermano: El debate567.000 9,3%
Salvados 768.000 5,9%
Salvados 510.000 4,7%
Salvados 202.000 3,2%
'Una nueva vida' se asegura la segunda plaza pese a su descenso
Late night
- El cine nocturno de La 1 (5,5%) pierde -1,7 puntos
- La reposición de 'Una nueva vida' se alza a un 7,7% (+0,7 puntos)
- Bajada de -1 punto para la NFL (8,5%) en Cuatro
Cine 2 113.000 5,5%
La confesión del diablo 43.000 1,5%
Cine 25.000 1,6%
Una nueva vida177.000 7,7%
Cuarto milenio257.000 7,4%
Fútbol americano: NFL 134.000 8,5%
Gran Madrid show93.000 5,5%
Salvados 75.000 2,4%
Pokerstars casino live26.000 1,5%
'El destino de Sissi' alcanza grandes cifras en la tarde de La 1
Sobremesa y tarde
- Las tres películas del contenedor 'Esperando a Ena' alcanzan el doble dígito en La 1
- 'Fiesta' se deja -0,3 puntos al firmar un 8,4%
- 'La Roca' (5,1%) se debilita -0,2 puntos en una semana
Sissi, esperando a Ena 1.046.000 10,8%
Sissi, esperando a Ena 2 1.202.000 12,4%
Sissi, esperando a Ena 3 1.405.000 13,0%
Saber y ganar: Fin de semana340.000 3,6%
Grandes documentales171.000 1,8%
Incluye:
- Familias animales asombrosas174.000 1,8%
- La vida en el África ardiente 166.000 1,7%
Se hace lo que se puede 83.000 0,9%
Documentales de La 2144.000 1,4%
Incluye:
- Las siete maravillas del mundo antiguo 144.000 1,4%
Beatus ille 169.000 1,6%
Ciberdelitos169.000 1,5%
Viajar en tren 276.000 2,4%
Multicine 1.060.000 10,9%
Multicine 2 965.000 9,9%
Multicine 3 949.000 8,8%
Home cinema 651.000 6,7%
Home cinema 2 525.000 5,2%
Fiesta829.000 8,4%
Agárrate al sillón818.000 7,3%
La Roca499.000 5,1%
'D Corazón' es uno de los pilares de la mañana de TVE
Mañana
- Caída de -1,4 puntos para 'D Corazón' (8,8%)
- 'La ruleta de la suerte' arrasa con un 16,7% (+0,1 puntos)
- '¡Vaya fama!' no levanta cabeza al anotar un 6,6% (-0,5 puntos)
Plano general 45.000 7,9%
Agrosfera62.000 9,7%
Vuelvo a empezar259.000 8,8%
Hasta el fin del mundo292.000 7,9%
D Corazón549.000 8,8%
Universo UNED23.000 4,0%
Las siete maravillas del mundo antiguo 21.000 2,5%
Los conciertos de La 2' "Coma'25 XXVII festival internacional de música contemporánea de Madrid"16.000 1,3%
Medina21.000 1,1%
Buenas noticias TV21.000 1,0%
Shalom24.000 1,0%
Últimas preguntas34.000 1,2%
El día del señor170.000 5,0%
Incluye:
- Santa misa179.000 5,2%
Pueblo de Dios 120.000 3,4%
Saber vivir80.000 2,2%
Zoom tendencias96.000 2,3%
Flash moda69.000 1,5%
El escarabajo verde 73.000 1,4%
¡Qué animal! 119.000 1,9%
¡Qué animal! 93.000 1,3%
Saber y ganar: Fin de semana84.000 0,9%
Pelopicopata16.000 2,5%
Los más...61.000 3,9%
Incluye:
- Los más divertidos61.000 3,9%
Centímetros cúbicos144.000 5,1%
Los más...101.000 3,0%
Incluye:
- Los más peques100.000 3,0%
Juego de pelotas158.000 4,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 312.000 7,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 527.000 10,8%
La ruleta de la suerte1.186.000 16,7%
Love shopping TV1.000 0,2%
¡Toma salami! 17.000 2,5%
¡Toma salami! 40.000 4,3%
Volando voy 157.000 9,5%
Volando voy 308.000 9,6%
Viajeros Cuatro 292.000 8,1%
Viajeros Cuatro 385.000 8,4%
Enphorma1.000 0,1%
Love shopping TV4.000 0,4%
Got Talent España: Momentazos76.000 4,9%
Got Talent España277.000 8,1%
¡Vaya fama!413.000 6,6%
Ventaprime3.000 0,4%
Remescar, cosmética al instante4.000 0,8%
Equipo de investigación 26.000 3,2%
Aruser@s Weekend203.000 10,0%
Equipo de investigación 212.000 6,2%
Equipo de investigación 213.000 5,7%
Equipo de investigación 288.000 6,2%
Informativos
'Antena 3 noticias fin de semana' se impone con sus dos ediciones. La primera rubrica un 22% y se alza como lo más visto de todo el día con más de 2 millones de espectadores, superando con creces a los informativos de La 1 (13,1%) y Telecinco (7,9%). Por la noche, el telediario de Antena 3 domina con un 13,7%, aunque el ente público acecha con un 12,6%, mientras que el dial de Mediaset no pasa de un 7,5%.
Fin de semana 24h40.000 7,3%
Fin de semana 24h162.000 11,7%
Telediario Fin de Semana 11.232.000 13,1%
Telediario Fin de Semana 21.593.000 12,6%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.052.000 22,0%
Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana1.727.000 13,7%
Noticias Cuatro 1608.000 8,8%
El desmarque Cuatro 1416.000 4,6%
Noticias Cuatro 2627.000 5,6%
Informativos Telecinco 15:00732.000 7,9%
Informativos Telecinco 21:00934.000 7,5%
laSexta Noticias 14h564.000 8,2%
laSexta Deportes 1432.000 4,8%
laSexta Noticias 20h966.000 8,7%
laSexta Deportes 2472.000 3,7%