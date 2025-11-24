El cine de La 1 (12,2%) vuelve a liderar frente a los debates de las 'Tentaciones' (7,5%) y 'GH' (9,3%)

Por Redacción | |

La estrategia del doble debate sigue sin fructificar en Telecinco. Por segundo domingo consecutivo, el dial azul ha emitido tanto el encuentro de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones' como el debate de 'Gran Hermano', aunque ambos contenidos se han ubicado en el unidígito. Por un lado, la entrega del reality presentado por Sandra Barneda se ha desinflado a un 7,5% de share, mientras que su compañero de noche ha sufrido un descenso similar al caer a un preocupante 9,3% de cuota de pantalla con 567.000 espectadores de media.

De este modo, Telecinco se aleja de competir el liderato en una última noche de la semana que ha vuelto a ser dominada por La 1 y su particular oferta cinematográfica. Tras el arrase de 'Mientras dure la guerra', la cadena pública ha experimentado un menor rendimiento con 'Misión hostil', aunque esta cinta ha retenido la hegemonía con casi 1,4 millones de televidentes que han dado lugar a un 12,2% de share.

Por su parte, 'Una nueva vida' también se ve afectada por este descenso generalizado al marcar un 11,1%, aunque sigue rondando el millón de espectadores. En Cuatro, 'Cuarto milenio' se eleva a un más que notable 7,5% con casi 800.000 fieles, mientras que 'Salvados' se conforma con un 5,9% que supone una bajada de -1,5 puntos.

La 1

La película de la semana Misión hostil 1.385.000 12,2% Cine El maestro del agua 499.000 9,5%

La 2

Imprescindibles204.000 1,6% Incluye: - Tete, tocar lo invisible204.000 1,6% Al cielo con ella457.000 3,6% Versión española presentación Fatum 219.000 2,8% Incluye: - Versión española Fatum 256.000 3,0% - Versión española coloquio Fatum 86.000 1,7%

Antena 3

Una nueva vida938.000 11,1%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21555.000 4,3% Cuarto milenio775.000 7,5%

Telecinco

El debate de las tentaciones: Hay más imágenes942.000 7,5% Gran Hermano: El debate567.000 9,3%

laSexta

Salvados Transplantes 768.000 5,9% Salvados Generación heroína 510.000 4,7% Salvados Felices 70 202.000 3,2%

La 1

Cine 2 Misterio en Saint-Tropez 113.000 5,5%

La 2

La confesión del diablo Las cintas perdidas de Eichmann (Parte 2) 43.000 1,5% Cine El amigo de todos 25.000 1,6%

Antena 3

Una nueva vida177.000 7,7%

Cuatro

Cuarto milenio257.000 7,4% Fútbol americano: NFL Los Angeles Rams - Tampa Bay Buccaneers 134.000 8,5%

Telecinco

Gran Madrid show93.000 5,5%

laSexta

Salvados El valor del fútbol 75.000 2,4% Pokerstars casino live26.000 1,5%

La 1

Sissi, esperando a Ena Sissi 1.046.000 10,8% Sissi, esperando a Ena 2 Sissi emperatriz 1.202.000 12,4% Sissi, esperando a Ena 3 El destino de Sissi 1.405.000 13,0%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana340.000 3,6% Grandes documentales171.000 1,8% Incluye: - Familias animales asombrosas174.000 1,8% - La vida en el África ardiente El leopardo calor y arena 166.000 1,7% Se hace lo que se puede Vínculo 83.000 0,9% Documentales de La 2144.000 1,4% Incluye: - Las siete maravillas del mundo antiguo Los secretos del mausoleo de Halicarnaso 144.000 1,4% Beatus ille Mundaka 169.000 1,6% Ciberdelitos169.000 1,5% Viajar en tren Suiza: Lauterbrunnen - Wengen - Kleine Scheidegg 276.000 2,4%

Antena 3

Multicine Navidad por contrato 1.060.000 10,9% Multicine 2 Un refugio por Navidad 965.000 9,9% Multicine 3 Navidad a la vuelta de la esquina 949.000 8,8%

Cuatro

Home cinema Harry Potter y la cámara secreta 651.000 6,7% Home cinema 2 Hansel y Gretel: Cazadores de brujas 525.000 5,2%

Telecinco

Fiesta829.000 8,4% Agárrate al sillón818.000 7,3%

laSexta

La Roca499.000 5,1%

La 1

Plano general José Ramón de la Morena 45.000 7,9% Agrosfera62.000 9,7% Vuelvo a empezar259.000 8,8% Hasta el fin del mundo292.000 7,9% D Corazón549.000 8,8%

La 2

Universo UNED23.000 4,0% Las siete maravillas del mundo antiguo El enigma del coloso de Rodas 21.000 2,5% Los conciertos de La 2' "Coma'25 XXVII festival internacional de música contemporánea de Madrid"16.000 1,3% Medina21.000 1,1% Buenas noticias TV21.000 1,0% Shalom24.000 1,0% Últimas preguntas34.000 1,2% El día del señor170.000 5,0% Incluye: - Santa misa179.000 5,2% Pueblo de Dios 150 años de un sueño cumplido 120.000 3,4% Saber vivir80.000 2,2% Zoom tendencias96.000 2,3% Flash moda69.000 1,5% El escarabajo verde En carne viva 73.000 1,4% ¡Qué animal! Arquitectos 119.000 1,9% ¡Qué animal! Aprovechados 93.000 1,3% Saber y ganar: Fin de semana84.000 0,9%

Antena 3

Pelopicopata16.000 2,5% Los más...61.000 3,9% Incluye: - Los más divertidos61.000 3,9% Centímetros cúbicos144.000 5,1% Los más...101.000 3,0% Incluye: - Los más peques100.000 3,0% Juego de pelotas158.000 4,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Solomillo de pavo con puré de zanahorias asadas 312.000 7,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Menudo 527.000 10,8% La ruleta de la suerte1.186.000 16,7%

Cuatro

Love shopping TV1.000 0,2% ¡Toma salami! Más estrellas que en el cielo 17.000 2,5% ¡Toma salami! Motorizados 40.000 4,3% Volando voy Alto Bernesga, León 157.000 9,5% Volando voy Sanlúcar de Guadiana 308.000 9,6% Viajeros Cuatro Punta Umbría 292.000 8,1% Viajeros Cuatro Kuala Lumpur 385.000 8,4%

Telecinco

Enphorma1.000 0,1% Love shopping TV4.000 0,4% Got Talent España: Momentazos76.000 4,9% Got Talent España277.000 8,1% ¡Vaya fama!413.000 6,6%

laSexta

Ventaprime3.000 0,4% Remescar, cosmética al instante4.000 0,8% Equipo de investigación El secuestro de un niño 26.000 3,2% Aruser@s Weekend203.000 10,0% Equipo de investigación La caja 156 212.000 6,2% Equipo de investigación Secuestros virtuales 213.000 5,7% Equipo de investigación Historia de un secuestro 288.000 6,2%

'Antena 3 noticias fin de semana' se impone con sus dos ediciones. La primera rubrica un 22% y se alza como lo más visto de todo el día con más de 2 millones de espectadores, superando con creces a los informativos de La 1 (13,1%) y Telecinco (7,9%). Por la noche, el telediario de Antena 3 domina con un 13,7%, aunque el ente público acecha con un 12,6%, mientras que el dial de Mediaset no pasa de un 7,5%.

La 1

Fin de semana 24h40.000 7,3% Fin de semana 24h162.000 11,7% Telediario Fin de Semana 11.232.000 13,1% Telediario Fin de Semana 21.593.000 12,6%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.052.000 22,0% Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana1.727.000 13,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1608.000 8,8% El desmarque Cuatro 1416.000 4,6% Noticias Cuatro 2627.000 5,6%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00732.000 7,9% Informativos Telecinco 21:00934.000 7,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h564.000 8,2% laSexta Deportes 1432.000 4,8% laSexta Noticias 20h966.000 8,7% laSexta Deportes 2472.000 3,7%

