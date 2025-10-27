FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 26 DE OCTUBRE

'Padre no hay más que uno 3' lidera con un 3,7% en Neox y el cine de Trece (3,3%) sigue fuerte

Neox, Trece y DMax se reparten los espacios más vistos de la jornada del domingo en TDT.

©Atresmedia Cine
Por RedacciónPublicado: Lunes 27 Octubre 2025 10:30 (hace 5 horas)

Audiencias Domingo 26 de Octubre de 2025

  • logola1

    9,8%

  • logoantena3

    9,7%

  • logotelecinco

    9,1%

  • logocuatro

    5,9%

  • logolasexta

    4,9%

  • logoenergy

    2,5%

  • logola2

    2,4%

  • logoneox

    2,2%

  • logobemadtv

    2,2%

  • logo13tv

    2,1%

  • logodiscoverymax

    2,0%

  • logofdf

    1,8%

  • logodivinity

    1,8%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logoreal-madrid-tv

    1,5%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logoparamount-network

    1,3%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logonova

    1,1%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,9%

  • logoclan

    0,9%

  • logoboing

    0,9%

  • logoten

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

Energy domina la jornada del domingo 26 de octubre de 2025 al promediar un 2,5%, seguido del empate de Neox y BeMad con un 2,2% de media. La tercera entrega de la saga 'Padre no hay más que uno' lidera con un 3,7% de cuota de pantalla y 395.000 espectadores en Neox, mientras que la segunda parte consigue un 3,1% de share. Trece se mantiene fuerte con su oferta cinematográfica, que consigue destacar con 'La llamaban Trinidad' (3,3%) y otros dos títulos. Además, DMax coloca cuatro emisiones entre lo más visto del día, gracias a 'Seprona en acción' (2,4%) y 'Control de carreteras' (2,1%).

El largometraje 'La llamaban Trinidad' se coloca en segunda posición del ranking del sábado en TDT

Ranking cadenas TDT Domingo, 26 de Octubre de 2025

Energy 2,5%

Neox 2,2%

BEMADtv 2,2%

TRECE 2,1%

DMAX 2,0%

Divinity 1,8%

FDF 1,8%

Atreseries 1,6%

Real Madrid TV 1,5%

Mega (España) 1,4%

Paramount Network 1,3%

Nova 1,1%

Canal 24 Horas 1,1%

DKiss 1,0%

Clan TVE 0,9%

Boing 0,9%

Teledeporte 0,9%

Ten 0,7%

Ranking programas TDT Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Padre no hay mas que uno 3
19:00
20:59
395.000
3,7%
TRECE
Cine Le llamaban Trinidad
18:06
20:26
342.000
3,3%
Neox
Cine La tribu
20:59
22:34
330.000
2,7%
Neox
Cine Padre no hay mas que uno 2: La llegada de ...
17:20
19:00
318.000
3,1%
DMAX
Seprona en acción
22:00
22:23
286.000
2,4%
TRECE
Tu cine Puños fuera
20:26
22:29
262.000
2,2%
TRECE
Viva el cine español. Tv Cuatro noches de ...
16:18
18:05
258.000
2,5%
DMAX
Control de carreteras
21:00
21:22
254.000
2,1%
DMAX
Control de carreteras
20:27
21:00
252.000
2,2%
DMAX
Seprona en acción
21:30
21:53
250.000
2,0%

Ranking Energy (2,5%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Maratón The rookie land
17:42
25:27
208.000
2,2%
Energy
Mentes criminales Hermanos en las armas
16:46
17:42
194.000
1,8%
Energy
Mentes criminales Subirse al tren
13:11
13:59
192.000
3,4%
Energy
Mentes criminales Recuerdos
13:59
14:57
183.000
2,4%
Energy
Mentes criminales 52, vive o muere
15:52
16:46
180.000
1,8%

Ranking Neox (2,2%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Padre no hay mas que uno 3
19:00
20:59
395.000
3,7%
Neox
Cine La tribu
20:59
22:34
330.000
2,7%
Neox
Cine Padre no hay mas que uno 2: La llegada de ...
17:20
19:00
318.000
3,1%
Neox
Cine Padre no hay mas que uno
15:12
17:20
210.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:47
15:12
207.000
2,3%

Ranking BEMADtv (2,2%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Desde París con amor
20:29
22:04
235.000
1,9%
BEMADtv
Cine Bobby z
22:08
23:37
232.000
2,2%
BEMADtv
Cine Muere otra vez
15:29
17:15
210.000
2,1%
BEMADtv
Cine Basic
18:47
20:29
209.000
2,0%
BEMADtv
Cine Hansel y Gretel: Cazadores de brujas
17:15
18:47
169.000
1,6%

Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Le llamaban Trinidad
18:06
20:26
342.000
3,3%
TRECE
Tu cine Puños fuera
20:26
22:29
262.000
2,2%
TRECE
Viva el cine español. Tv Cuatro noches de ...
16:18
18:05
258.000
2,5%
TRECE
Viva el cine español. Tv El turismo es un gran ...
14:42
16:18
196.000
2,0%
TRECE
Cine Cobra, el brazo fuerte de la ley
22:30
23:59
190.000
2,0%

Ranking DMAX (2,0%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Seprona en acción
22:00
22:23
286.000
2,4%
DMAX
Control de carreteras
21:00
21:22
254.000
2,1%
DMAX
Control de carreteras
20:27
21:00
252.000
2,2%
DMAX
Seprona en acción
21:30
21:53
250.000
2,0%
DMAX
Control de carreteras
20:00
20:22
238.000
2,2%

Ranking Divinity (1,8%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Jennifer y Derek
21:21
22:24
197.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños Sara y Andriu
20:17
21:21
187.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños Glenda y Dave
19:23
20:17
160.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños Crista y Jennifer
17:43
18:26
156.000
1,5%
Divinity
La casa de mis sueños David y Isabela
18:26
19:23
152.000
1,5%

Ranking FDF (1,8%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Actos de venganza
22:20
23:59
203.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
20:15
22:13
200.000
1,7%
FDF
La que se avecina Setenta y cinco primaveras, un ...
18:28
20:15
154.000
1,5%
FDF
La que se avecina Un escolta gorrón, un ...
14:47
16:56
149.000
1,5%
FDF
El pueblo
16:56
18:28
129.000
1,2%

Ranking Atreseries (1,6%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Figuier maudit
21:55
23:02
234.000
2,0%
Atreseries
Crimen en el trópico Fort - De - France
23:02
24:04
151.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:47
21:55
122.000
1,4%
Atreseries
Crimen en el trópico Sainte - Anne
24:04
25:06
79.000
1,5%
Atreseries
Alli abajo La postura del conejo
09:27
10:47
68.000
2,1%

Ranking Real Madrid TV (1,5%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El clásico: El análisis R. Madrid ...
18:22
21:32
224.000
2,1%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El clásico: Minuto a minuto R. ...
16:02
18:22
201.000
1,9%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El clásico: La cuenta atrás R. ...
15:14
16:02
163.000
1,7%
Real Madrid TV
Cine Cazadores a sueldo
21:39
23:23
100.000
0,9%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El clásico R. Madrid - ...
09:15
15:12
73.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
238.000
6,5%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:13
23:47
168.000
1,7%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
20:52
22:11
155.000
1,3%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:15
20:52
127.000
1,2%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
17:59
19:15
92.000
0,9%

Ranking Paramount Network (1,3%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Top cine Doomsday: El día del juicio
22:06
24:28
181.000
2,0%
Paramount Network
Cine Los juegos del hambre
15:39
18:14
167.000
1,6%
Paramount Network
Cine La hora más oscura
20:18
22:05
145.000
1,2%
Paramount Network
Cine Abigail y la ciudad perdida
18:14
20:18
116.000
1,1%
Paramount Network
Cine El extranjero
13:42
15:38
91.000
1,1%

Ranking Nova (1,1%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasion de gavilanes
20:54
21:49
149.000
1,2%
Nova
Pasion de gavilanes
19:06
20:00
133.000
1,3%
Nova
Pasion de gavilanes
20:00
20:54
130.000
1,2%
Nova
Vera Muerte de un hombre de familia
16:05
18:03
109.000
1,0%
Nova
Vera Los cazadores de ciervos
14:09
16:05
108.000
1,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:42
116.000
1,2%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:47
108.000
0,9%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
09:00
14:56
102.000
2,3%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:30
97.000
0,8%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:30
23:00
96.000
0,9%

Ranking DKiss (1,0%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi casa soñada
15:01
15:30
109.000
1,1%
DKiss
Mi casa soñada
15:30
15:59
97.000
1,0%
DKiss
Mi casa soñada
13:36
14:04
91.000
1,5%
DKiss
Mi casa soñada
13:07
13:36
90.000
1,8%
DKiss
Los gemelos reforman dos veces: Edicion celebrity ...
22:17
23:16
89.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La tarde clan
16:54
20:42
97.000
0,9%
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
12:16
12:38
85.000
2,1%
Clan TVE
La sobremesa clan
14:30
16:53
71.000
0,7%
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
11:54
12:16
65.000
1,7%
Clan TVE
Masterchef celebrity
22:03
25:01
64.000
0,8%

Ranking Boing (0,9%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Mascotas 2
19:55
21:26
146.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:28
10:49
95.000
2,6%
Boing
Cine Trolls 2 gira mundial
10:58
12:30
76.000
2,0%
Boing
Cine El bebé jefazo: Negocios de familia
15:50
17:51
66.000
0,6%
Boing
Cine Atrapa la bandera
18:00
19:46
61.000
0,6%

Ranking Teledeporte (0,9%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: La previa
22:06
22:56
173.000
1,5%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resúmenes
22:56
24:01
172.000
2,0%
Teledeporte
Estudio estadio: Especial Clásico
15:53
19:30
97.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen Jornada
19:32
20:25
83.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
20:27
21:39
63.000
0,5%

Ranking Ten (0,7%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Directo Gol
22:52
23:56
94.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
14:31
14:52
70.000
0,9%
Ten
Directos a elclásico
18:12
19:30
63.000
0,6%
Ten
DG: Minuto a minuto
15:00
18:06
62.000
0,6%
Ten
DG: Minuto a minuto
22:02
22:52
58.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine En tiempo de dragones
16:31
18:01
167.000
1,6%
Squirrel
Cine George and the dragon
15:06
16:31
149.000
1,5%
Squirrel
Cine Tiempo limite
20:20
22:00
131.000
1,1%
Squirrel
Cine Al caer la noche(the badge)
22:00
23:46
117.000
1,1%
Squirrel
Cine La ultima prueba
18:01
20:20
73.000
0,7%
Listas