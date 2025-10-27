'Padre no hay más que uno 3' lidera con un 3,7% en Neox y el cine de Trece (3,3%) sigue fuerte

Energy domina la jornada del domingo 26 de octubre de 2025 al promediar un 2,5%, seguido del empate de Neox y BeMad con un 2,2% de media. La tercera entrega de la saga 'Padre no hay más que uno' lidera con un 3,7% de cuota de pantalla y 395.000 espectadores en Neox, mientras que la segunda parte consigue un 3,1% de share. Trece se mantiene fuerte con su oferta cinematográfica, que consigue destacar con 'La llamaban Trinidad' (3,3%) y otros dos títulos. Además, DMax coloca cuatro emisiones entre lo más visto del día, gracias a 'Seprona en acción' (2,4%) y 'Control de carreteras' (2,1%).
2,5%
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
Ranking programas TDT Domingo, 26 de Octubre de 2025
Cine Padre no hay mas que uno 3
19:00
20:59
395.000
3,7%
Cine Le llamaban Trinidad
18:06
20:26
342.000
3,3%
Cine La tribu
20:59
22:34
330.000
2,7%
Cine Padre no hay mas que uno 2: La llegada de ...
17:20
19:00
318.000
3,1%
Seprona en acción
22:00
22:23
286.000
2,4%
Tu cine Puños fuera
20:26
22:29
262.000
2,2%
Viva el cine español. Tv Cuatro noches de ...
16:18
18:05
258.000
2,5%
Control de carreteras
21:00
21:22
254.000
2,1%
Control de carreteras
20:27
21:00
252.000
2,2%
Seprona en acción
21:30
21:53
250.000
2,0%
Ranking Energy (2,5%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Maratón The rookie land
17:42
25:27
208.000
2,2%
Mentes criminales Hermanos en las armas
16:46
17:42
194.000
1,8%
Mentes criminales Subirse al tren
13:11
13:59
192.000
3,4%
Mentes criminales Recuerdos
13:59
14:57
183.000
2,4%
Mentes criminales 52, vive o muere
15:52
16:46
180.000
1,8%
Ranking Neox (2,2%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Cine Padre no hay mas que uno 3
19:00
20:59
395.000
3,7%
Cine La tribu
20:59
22:34
330.000
2,7%
Cine Padre no hay mas que uno 2: La llegada de ...
17:20
19:00
318.000
3,1%
Cine Padre no hay mas que uno
15:12
17:20
210.000
2,1%
Los Simpson
14:47
15:12
207.000
2,3%
Ranking BEMADtv (2,2%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Cine Desde París con amor
20:29
22:04
235.000
1,9%
Cine Bobby z
22:08
23:37
232.000
2,2%
Cine Muere otra vez
15:29
17:15
210.000
2,1%
Cine Basic
18:47
20:29
209.000
2,0%
Cine Hansel y Gretel: Cazadores de brujas
17:15
18:47
169.000
1,6%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Cine Le llamaban Trinidad
18:06
20:26
342.000
3,3%
Tu cine Puños fuera
20:26
22:29
262.000
2,2%
Viva el cine español. Tv Cuatro noches de ...
16:18
18:05
258.000
2,5%
Viva el cine español. Tv El turismo es un gran ...
14:42
16:18
196.000
2,0%
Cine Cobra, el brazo fuerte de la ley
22:30
23:59
190.000
2,0%
Ranking DMAX (2,0%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Seprona en acción
22:00
22:23
286.000
2,4%
Control de carreteras
21:00
21:22
254.000
2,1%
Control de carreteras
20:27
21:00
252.000
2,2%
Seprona en acción
21:30
21:53
250.000
2,0%
Control de carreteras
20:00
20:22
238.000
2,2%
Ranking Divinity (1,8%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
La casa de mis sueños Jennifer y Derek
21:21
22:24
197.000
1,6%
La casa de mis sueños Sara y Andriu
20:17
21:21
187.000
1,6%
La casa de mis sueños Glenda y Dave
19:23
20:17
160.000
1,6%
La casa de mis sueños Crista y Jennifer
17:43
18:26
156.000
1,5%
La casa de mis sueños David y Isabela
18:26
19:23
152.000
1,5%
Ranking FDF (1,8%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Cine Actos de venganza
22:20
23:59
203.000
2,1%
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
20:15
22:13
200.000
1,7%
La que se avecina Setenta y cinco primaveras, un ...
18:28
20:15
154.000
1,5%
La que se avecina Un escolta gorrón, un ...
14:47
16:56
149.000
1,5%
El pueblo
16:56
18:28
129.000
1,2%
Ranking Atreseries (1,6%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Crimen en el trópico Figuier maudit
21:55
23:02
234.000
2,0%
Crimen en el trópico Fort - De - France
23:02
24:04
151.000
1,8%
Crimen en el paraíso
10:47
21:55
122.000
1,4%
Crimen en el trópico Sainte - Anne
24:04
25:06
79.000
1,5%
Alli abajo La postura del conejo
09:27
10:47
68.000
2,1%
Ranking Real Madrid TV (1,5%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Hoy jugamos: El clásico: El análisis R. Madrid ...
18:22
21:32
224.000
2,1%
Hoy jugamos: El clásico: Minuto a minuto R. ...
16:02
18:22
201.000
1,9%
Hoy jugamos: El clásico: La cuenta atrás R. ...
15:14
16:02
163.000
1,7%
Cine Cazadores a sueldo
21:39
23:23
100.000
0,9%
Hoy jugamos: El clásico R. Madrid - ...
09:15
15:12
73.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
238.000
6,5%
Batalla de restaurantes
22:13
23:47
168.000
1,7%
Batalla de restaurantes
20:52
22:11
155.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
19:15
20:52
127.000
1,2%
Pesadilla en la cocina
17:59
19:15
92.000
0,9%
Ranking Paramount Network (1,3%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Top cine Doomsday: El día del juicio
22:06
24:28
181.000
2,0%
Cine Los juegos del hambre
15:39
18:14
167.000
1,6%
Cine La hora más oscura
20:18
22:05
145.000
1,2%
Cine Abigail y la ciudad perdida
18:14
20:18
116.000
1,1%
Cine El extranjero
13:42
15:38
91.000
1,1%
Ranking Nova (1,1%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Pasion de gavilanes
20:54
21:49
149.000
1,2%
Pasion de gavilanes
19:06
20:00
133.000
1,3%
Pasion de gavilanes
20:00
20:54
130.000
1,2%
Vera Muerte de un hombre de familia
16:05
18:03
109.000
1,0%
Vera Los cazadores de ciervos
14:09
16:05
108.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:42
116.000
1,2%
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:47
108.000
0,9%
Fin de semana 24h
09:00
14:56
102.000
2,3%
Fin de semana 24h
22:00
22:30
97.000
0,8%
Fin de semana 24h
22:30
23:00
96.000
0,9%
Ranking DKiss (1,0%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Mi casa soñada
15:01
15:30
109.000
1,1%
Mi casa soñada
15:30
15:59
97.000
1,0%
Mi casa soñada
13:36
14:04
91.000
1,5%
Mi casa soñada
13:07
13:36
90.000
1,8%
Los gemelos reforman dos veces: Edicion celebrity ...
22:17
23:16
89.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
La tarde clan
16:54
20:42
97.000
0,9%
La casa de muñecas de Gabby
12:16
12:38
85.000
2,1%
La sobremesa clan
14:30
16:53
71.000
0,7%
La casa de muñecas de Gabby
11:54
12:16
65.000
1,7%
Masterchef celebrity
22:03
25:01
64.000
0,8%
Ranking Boing (0,9%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Cine Mascotas 2
19:55
21:26
146.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
10:28
10:49
95.000
2,6%
Cine Trolls 2 gira mundial
10:58
12:30
76.000
2,0%
Cine El bebé jefazo: Negocios de familia
15:50
17:51
66.000
0,6%
Cine Atrapa la bandera
18:00
19:46
61.000
0,6%
Ranking Teledeporte (0,9%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Estudio estadio: La previa
22:06
22:56
173.000
1,5%
Estudio estadio: Solo resúmenes
22:56
24:01
172.000
2,0%
Estudio estadio: Especial Clásico
15:53
19:30
97.000
0,9%
Fútbol: Liga española resumen Jornada
19:32
20:25
83.000
0,8%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
20:27
21:39
63.000
0,5%
Ranking Ten (0,7%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025
Directo Gol
22:52
23:56
94.000
1,1%
Caso cerrado
14:31
14:52
70.000
0,9%
Directos a elclásico
18:12
19:30
63.000
0,6%
DG: Minuto a minuto
15:00
18:06
62.000
0,6%
DG: Minuto a minuto
22:02
22:52
58.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 26 de Octubre de 2025