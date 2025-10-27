'Supervivientes All Stars' crece a un 15,1%, mientras que 'Una nueva vida' y 'Aguas oscuras' empatan (10,8%)

Por Redacción | |

En su último domingo de concurso, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' crece hasta un un 15,1% de cuota de pantalla y cuenta con 1.087.000 espectadores. Esto supone una mejora de +1,8 puntos respecto a la gala emitida el domingo anterior en Telecinco. Si seguimos en Mediaset, 'Cuarto milenio' se mantiene en un 6,7%, repitiendo su último dato.

La 1 ofreció 'Aguas oscuras' en 'La película de la semana' y, pese a bajar -1,2 puntos en una semana, apuntó un 10,8% y con sus 1.079.000 espectadores de media quedó muy cerca del reality de Telecinco. 'Al cielo con ella', en La 2, crece hasta un 3,1%, subiendo +1,1 puntos en una semana

Empatando en cuota de pantalla 'Una nueva vida' también firma un 10,8%, aunque en su caso el número de espectadores no alcanza el millón, quedándose con 831.000. Por su parte, 'Salvados' crece a un 6,4%, lo que supone una mejora de +1,8 puntos en una semana, mientras que su número de espectadores (778.000) supera en 139.000 a su programa rival.

Mark Ruffalo es uno de los protagonistas de 'Aguas oscuras'

La 1

La película de la semana Aguas oscuras 1.079.000 10,8%

La 2

Imprescindibles277.000 2,3% Incluye: - El hombre que no quería bailar277.000 2,3% Al cielo con ella316.000 3,1% Cachitos de hierro y cromo Far west 127.000 1,8%

Antena 3

Antena 3 presenta El 1% 1.086.000 8,9% Una nueva vida831.000 10,8%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21636.000 5,1% Cuarto milenio639.000 6,7%

Telecinco

Supervivientes all stars: Conexión Honduras1.087.000 15,1%

laSexta

Salvados Esto es una estafa 778.000 6,4% Salvados Valencia, día uno 299.000 3,6%

La NFL mejora en Cuatro con el partido Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers

Late night

La NFL de fútbol americano apunta un 6,1% y crece en Cuatro

El cine de La 1 sube +1,8 puntos hasta apuntar un 7%

Las repeticiones de 'Salvados' no pasan del 2,2% y 1,6%

La reposición de 'Una nueva vida' pierde medio punto

La 1

Cine El dilema (The insider) 254.000 7,0%

La 2

Cachitos de hierro y cromo Cara al soul 44.000 1,2% Cachitos de hierro y cromo Copla 31.000 1,7%

Antena 3

Una nueva vida114.000 5,0%

Cuatro

Cuarto milenio239.000 7,0% Fútbol americano: NFL Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers 91.000 6,1%

Telecinco

Gran Madrid show175.000 11,2%

laSexta

Salvados Valencia, mes uno 92.000 2,2% Salvados El otro mundial 36.000 1,6%

'Agárrate al sillón' llega al fin de semana con un 8,7%

Sobremesa y tarde

Aunque pierde -2 puntos, 'Aquí la Tierra' es lo más visto de la tarde de La 1

'Fiesta' pierde un punto (8%) y 'Agárrate al sillón' llega a los fines de semana con un 8,7%

'La Roca' cede dos décimas y firma un 4,6% en laSexta

Las dos sesiones de 'Home Cinema' bajan considerablemente

La 1

Sesión de tarde Mejor... Imposible 909.000 8,8% Sesión de tarde 2 El informe pelícano 816.000 8,0% Aquí la tierra1.332.000 11,6%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana363.000 3,6% Grandes documentales136.000 1,3% Incluye: - El gibon, el simio cantarín Sociedad familiar 141.000 1,4% - En las profundidades del océano Con las criaturas más peculiares 131.000 1,3% Territorio salvaje El territorio del lince ibérico 143.000 1,4% Esto es España Teruel 213.000 2,1% Documentales de La 2191.000 1,9% Incluye: - Antiguas civilizaciones Ley y orden 191.000 1,9% Beatus Ille Castrillo de Murcia 198.000 1,9% Ciberdelitos156.000 1,4% Argentina desde el aire La Pampa 250.000 2,0%

Antena 3

Multicine Juicio a la verdad 889.000 8,5% Multicine 2 Después de aquella noche 802.000 7,9% Multicine 3 La hermana inesperada 890.000 8,2%

Cuatro

Home cinema Minions: El origen de Gru 483.000 4,7% Home cinema 2 Acero puro 434.000 4,2%

Telecinco

Fiesta819.000 8,0% Agárrate al sillón976.000 8,7%

laSexta

La Roca469.000 4,6%

Jorge Fernández, en 'La ruleta de la suerte'

Mañana

'D Corazón' (9,8%) baja -1,3 puntos y pierde el doble dígito

Subida de +1,5 para 'La ruleta de la suerte' con sus reposiciones

Mejora de cuatro décimas para '¡Vaya fama!', que no pasa del 6,8%

Sube seis décimas 'Aruser@s Weekend' en laSexta (7,4%)

La 1

Agrosfera128.000 14,0% Vuelvo a empezar334.000 12,3% Viaje al centro de la tele Especial Mercedes Milá 354.000 10,1% Viaje al centro de la tele 60 y pop 444.000 11,9% Viaje al centro de la tele Parece que fue ayer 466.000 11,0% D Corazón661.000 9,8%

La 2

Universo UNED13.000 1,8% Antiguas civilizaciones Matar o morir 36.000 3,1% Los conciertos de La 2 Solo musica VII Beethoven: ¡Pianísimo! 83.000 4,2% Medina45.000 1,7% Buenas noticias tv78.000 2,7% Shalom71.000 2,4% Últimas preguntas99.000 3,0% El día del señor237.000 6,4% Incluye: - Santa misa246.000 6,6% Pueblo de Dios Valencia, caritas no te olvida 159.000 4,2% Saber vivir121.000 3,1% Zoom tendencias151.000 3,4% Flash moda153.000 3,0% El escarabajo verde Víctimas del ruido 122.000 2,0% ¡Qué animal! Aislados 87.000 1,3% ¡Qué animal! Pieles 106.000 1,4% Saber y ganar: Fin de semana109.000 1,2%

Antena 3

Pelopicopata40.000 4,6% Los más...91.000 4,0% Incluye: - Lo mejor de cada casa91.000 4,0% Centímetros cúbicos143.000 4,3% Los más...164.000 4,4% Incluye: - Los más osados164.000 4,4% Juego de pelotas202.000 5,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Calabacín relleno de verduras con queso 334.000 7,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Bonito con escalivada 638.000 11,2% La ruleta de la suerte1.274.000 17,0%

Cuatro

Love shopping tv9.000 1,2% ¡Toma salami! Records 24.000 2,5% ¡Toma salami! Karaoke 50.000 3,7% Volando voy Sierra de segura, Cazorla y las Villas (Jaén) 185.000 8,1% Volando voy Sierra de Aracena 330.000 9,6% Viajeros Cuatro Costa del Sol 319.000 8,3% Viajeros Cuatro Islas Jónicas 477.000 9,4%

Telecinco

Miramimusica6.000 0,7% Enphorma8.000 0,8% Love shopping tv20.000 1,4% Got talent España: Momentazos143.000 6,0% Got talent España290.000 7,8% ¡Vaya fama!464.000 6,8%

laSexta

Ventaprime9.000 1,5% Remescar, cosmética al instante8.000 1,1% Equipo de investigación S. O. S. Naranja 43.000 3,7% Aruser@s weekend197.000 7,4% Equipo de investigación Los secretos del arroz 219.000 5,9% Equipo de investigación El silencio de las abejas 199.000 5,2%

Informativos

'Antena 3 noticias fin de semana' lidera con un 20,4% en la edición de la sobremesa, seguido del 12,6% que firma 'Telediario fin de semana' y el 8,1% de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Por la noche, las noticias de Antena 3 (13,1%) vuelven a liderar, pero la distancia con las de La 1 (11,7%) es menor, mientras que Telecinco firma un 8,5%.

La 1

Fin de semana 24h78.000 10,8% Fin de semana 24h227.000 13,5% Telediario Fin de Semana 11.206.000 12,6% Telediario Fin de Semana 21.458.000 11,7%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.947.000 20,4% Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.632.000 13,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1555.000 7,6% El Desmarque Cuatro 1417.000 4,4% Noticias Cuatro 2594.000 5,4%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00771.000 8,1% Informativos Telecinco 21:001.047.000 8,5%

laSexta

laSexta Noticias: Especial Manifestación en Sevilla denuncian la gestión de los cribados de cáncer de mama 254.000 5,1% laSexta Noticias 14h590.000 8,1% laSexta Deportes 1363.000 3,9% laSexta Noticias 20h800.000 7,3% laSexta Deportes 2538.000 4,3%

