'Supervivientes All Stars' crece a un 15,1%, mientras que 'Una nueva vida' y 'Aguas oscuras' empatan (10,8%)

Audiencias Domingo 26 de Octubre de 2025
En su último domingo de concurso, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' crece hasta un un 15,1% de cuota de pantalla y cuenta con 1.087.000 espectadores. Esto supone una mejora de +1,8 puntos respecto a la gala emitida el domingo anterior en Telecinco. Si seguimos en Mediaset, 'Cuarto milenio' se mantiene en un 6,7%, repitiendo su último dato.
La 1 ofreció 'Aguas oscuras' en 'La película de la semana' y, pese a bajar -1,2 puntos en una semana, apuntó un 10,8% y con sus 1.079.000 espectadores de media quedó muy cerca del reality de Telecinco. 'Al cielo con ella', en La 2, crece hasta un 3,1%, subiendo +1,1 puntos en una semana
Empatando en cuota de pantalla 'Una nueva vida' también firma un 10,8%, aunque en su caso el número de espectadores no alcanza el millón, quedándose con 831.000. Por su parte, 'Salvados' crece a un 6,4%, lo que supone una mejora de +1,8 puntos en una semana, mientras que su número de espectadores (778.000) supera en 139.000 a su programa rival.
Mark Ruffalo es uno de los protagonistas de 'Aguas oscuras'
Prime time
- 'Supervivientes All Stars' crece +1,8 puntos en su recta final
- 'Una nueva vida' repite su 10,8% de la semana anterior
- La película de La 1 firma un 10,8% al perder -1,2 puntos
- Mejora de +1,8 puntos para 'Salvados' (6,4%)
- Con un 6,7%, 'Cuarto milenio' repite su último dato
La película de la semana 1.079.000 10,8%
Imprescindibles277.000 2,3%
Incluye:
- El hombre que no quería bailar277.000 2,3%
Al cielo con ella316.000 3,1%
Cachitos de hierro y cromo 127.000 1,8%
Antena 3 presenta 1.086.000 8,9%
Una nueva vida831.000 10,8%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21636.000 5,1%
Cuarto milenio639.000 6,7%
Supervivientes all stars: Conexión Honduras1.087.000 15,1%
Salvados 778.000 6,4%
Salvados 299.000 3,6%
La NFL mejora en Cuatro con el partido Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers
Late night
- La NFL de fútbol americano apunta un 6,1% y crece en Cuatro
- El cine de La 1 sube +1,8 puntos hasta apuntar un 7%
- Las repeticiones de 'Salvados' no pasan del 2,2% y 1,6%
- La reposición de 'Una nueva vida' pierde medio punto
Cine 254.000 7,0%
Cachitos de hierro y cromo 44.000 1,2%
Cachitos de hierro y cromo 31.000 1,7%
Una nueva vida114.000 5,0%
Cuarto milenio239.000 7,0%
Fútbol americano: NFL 91.000 6,1%
Gran Madrid show175.000 11,2%
Salvados 92.000 2,2%
Salvados 36.000 1,6%
'Agárrate al sillón' llega al fin de semana con un 8,7%
Sobremesa y tarde
- Aunque pierde -2 puntos, 'Aquí la Tierra' es lo más visto de la tarde de La 1
- 'Fiesta' pierde un punto (8%) y 'Agárrate al sillón' llega a los fines de semana con un 8,7%
- 'La Roca' cede dos décimas y firma un 4,6% en laSexta
- Las dos sesiones de 'Home Cinema' bajan considerablemente
Sesión de tarde 909.000 8,8%
Sesión de tarde 2 816.000 8,0%
Aquí la tierra1.332.000 11,6%
Saber y ganar: Fin de semana363.000 3,6%
Grandes documentales136.000 1,3%
Incluye:
- El gibon, el simio cantarín 141.000 1,4%
- En las profundidades del océano 131.000 1,3%
Territorio salvaje 143.000 1,4%
Esto es España 213.000 2,1%
Documentales de La 2191.000 1,9%
Incluye:
- Antiguas civilizaciones 191.000 1,9%
Beatus Ille 198.000 1,9%
Ciberdelitos156.000 1,4%
Argentina desde el aire 250.000 2,0%
Multicine 889.000 8,5%
Multicine 2 802.000 7,9%
Multicine 3 890.000 8,2%
Home cinema 483.000 4,7%
Home cinema 2 434.000 4,2%
Fiesta819.000 8,0%
Agárrate al sillón976.000 8,7%
La Roca469.000 4,6%
Jorge Fernández, en 'La ruleta de la suerte'
Mañana
- 'D Corazón' (9,8%) baja -1,3 puntos y pierde el doble dígito
- Subida de +1,5 para 'La ruleta de la suerte' con sus reposiciones
- Mejora de cuatro décimas para '¡Vaya fama!', que no pasa del 6,8%
- Sube seis décimas 'Aruser@s Weekend' en laSexta (7,4%)
Agrosfera128.000 14,0%
Vuelvo a empezar334.000 12,3%
Viaje al centro de la tele 354.000 10,1%
Viaje al centro de la tele 444.000 11,9%
Viaje al centro de la tele 466.000 11,0%
D Corazón661.000 9,8%
Universo UNED13.000 1,8%
Antiguas civilizaciones 36.000 3,1%
Los conciertos de La 2 83.000 4,2%
Medina45.000 1,7%
Buenas noticias tv78.000 2,7%
Shalom71.000 2,4%
Últimas preguntas99.000 3,0%
El día del señor237.000 6,4%
Incluye:
- Santa misa246.000 6,6%
Pueblo de Dios 159.000 4,2%
Saber vivir121.000 3,1%
Zoom tendencias151.000 3,4%
Flash moda153.000 3,0%
El escarabajo verde 122.000 2,0%
¡Qué animal! 87.000 1,3%
¡Qué animal! 106.000 1,4%
Saber y ganar: Fin de semana109.000 1,2%
Pelopicopata40.000 4,6%
Los más...91.000 4,0%
Incluye:
- Lo mejor de cada casa91.000 4,0%
Centímetros cúbicos143.000 4,3%
Los más...164.000 4,4%
Incluye:
- Los más osados164.000 4,4%
Juego de pelotas202.000 5,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 334.000 7,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 638.000 11,2%
La ruleta de la suerte1.274.000 17,0%
Love shopping tv9.000 1,2%
¡Toma salami! 24.000 2,5%
¡Toma salami! 50.000 3,7%
Volando voy 185.000 8,1%
Volando voy 330.000 9,6%
Viajeros Cuatro 319.000 8,3%
Viajeros Cuatro 477.000 9,4%
Miramimusica6.000 0,7%
Enphorma8.000 0,8%
Love shopping tv20.000 1,4%
Got talent España: Momentazos143.000 6,0%
Got talent España290.000 7,8%
¡Vaya fama!464.000 6,8%
Ventaprime9.000 1,5%
Remescar, cosmética al instante8.000 1,1%
Equipo de investigación 43.000 3,7%
Aruser@s weekend197.000 7,4%
Equipo de investigación 219.000 5,9%
Equipo de investigación 199.000 5,2%
Informativos
'Antena 3 noticias fin de semana' lidera con un 20,4% en la edición de la sobremesa, seguido del 12,6% que firma 'Telediario fin de semana' y el 8,1% de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Por la noche, las noticias de Antena 3 (13,1%) vuelven a liderar, pero la distancia con las de La 1 (11,7%) es menor, mientras que Telecinco firma un 8,5%.
Fin de semana 24h78.000 10,8%
Fin de semana 24h227.000 13,5%
Telediario Fin de Semana 11.206.000 12,6%
Telediario Fin de Semana 21.458.000 11,7%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.947.000 20,4%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.632.000 13,1%
Noticias Cuatro 1555.000 7,6%
El Desmarque Cuatro 1417.000 4,4%
Noticias Cuatro 2594.000 5,4%
Informativos Telecinco 15:00771.000 8,1%
Informativos Telecinco 21:001.047.000 8,5%
laSexta Noticias: Especial 254.000 5,1%
laSexta Noticias 14h590.000 8,1%
laSexta Deportes 1363.000 3,9%
laSexta Noticias 20h800.000 7,3%
laSexta Deportes 2538.000 4,3%