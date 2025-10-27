FormulaTV
AUDIENCIAS DOMINGO 26 DE OCTUBRE

'Salvados' crece a un 6,4% con la entrega dedicada a los estafadores.

'Supervivientes All Stars' crece a un 15,1%, mientras que 'Una nueva vida' y 'Aguas oscuras' empatan (10,8%)
Por RedacciónPublicado: Lunes 27 Octubre 2025 10:00 (hace 6 horas) | Última actualización: Lunes 27 Octubre 2025 10:52 (hace 5 horas)

Audiencias Domingo 26 de Octubre de 2025

  • logola1

    9,8%

  • logoantena3

    9,7%

  • logotelecinco

    9,1%

  • logocuatro

    5,9%

  • logolasexta

    4,9%

  • logoenergy

    2,5%

  • logola2

    2,4%

  • logoneox

    2,2%

  • logobemadtv

    2,2%

  • logo13tv

    2,1%

  • logodiscoverymax

    2,0%

  • logofdf

    1,8%

  • logodivinity

    1,8%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logoreal-madrid-tv

    1,5%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logoparamount-network

    1,3%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logonova

    1,1%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,9%

  • logoclan

    0,9%

  • logoboing

    0,9%

  • logoten

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

En su último domingo de concurso, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' crece hasta un un 15,1% de cuota de pantalla y cuenta con 1.087.000 espectadores. Esto supone una mejora de +1,8 puntos respecto a la gala emitida el domingo anterior en Telecinco. Si seguimos en Mediaset, 'Cuarto milenio' se mantiene en un 6,7%, repitiendo su último dato.

La 1 ofreció 'Aguas oscuras' en 'La película de la semana' y, pese a bajar -1,2 puntos en una semana, apuntó un 10,8% y con sus 1.079.000 espectadores de media quedó muy cerca del reality de Telecinco. 'Al cielo con ella', en La 2, crece hasta un 3,1%, subiendo +1,1 puntos en una semana

Empatando en cuota de pantalla 'Una nueva vida' también firma un 10,8%, aunque en su caso el número de espectadores no alcanza el millón, quedándose con 831.000. Por su parte, 'Salvados' crece a un 6,4%, lo que supone una mejora de +1,8 puntos en una semana, mientras que su número de espectadores (778.000) supera en 139.000 a su programa rival.

Mark Ruffalo es uno de los protagonistas de &#39;Aguas oscuras&#39;

Mark Ruffalo es uno de los protagonistas de 'Aguas oscuras'

Prime time

  • 'Supervivientes All Stars' crece +1,8 puntos en su recta final
  • 'Una nueva vida' repite su 10,8% de la semana anterior
  • La película de La 1 firma un 10,8% al perder -1,2 puntos
  • Mejora de +1,8 puntos para 'Salvados' (6,4%)
  • Con un 6,7%, 'Cuarto milenio' repite su último dato
La 1

La película de la semana 1.079.000 10,8%

La 2

Imprescindibles277.000 2,3%

Incluye:

- El hombre que no quería bailar277.000 2,3%

Al cielo con ella316.000 3,1%

Cachitos de hierro y cromo 127.000 1,8%

Antena 3

Antena 3 presenta 1.086.000 8,9%

Una nueva vida831.000 10,8%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21636.000 5,1%

Cuarto milenio639.000 6,7%

Telecinco

Supervivientes all stars: Conexión Honduras1.087.000 15,1%

laSexta

Salvados 778.000 6,4%

Salvados 299.000 3,6%

La NFL mejora en Cuatro con el partido Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers

Late night

  • La NFL de fútbol americano apunta un 6,1% y crece en Cuatro
  • El cine de La 1 sube +1,8 puntos hasta apuntar un 7%
  • Las repeticiones de 'Salvados' no pasan del 2,2% y 1,6%
  • La reposición de 'Una nueva vida' pierde medio punto
La 1

Cine 254.000 7,0%

La 2

Cachitos de hierro y cromo 44.000 1,2%

Cachitos de hierro y cromo 31.000 1,7%

Antena 3

Una nueva vida114.000 5,0%

Cuatro

Cuarto milenio239.000 7,0%

Fútbol americano: NFL 91.000 6,1%

Telecinco

Gran Madrid show175.000 11,2%

laSexta

Salvados 92.000 2,2%

Salvados 36.000 1,6%

'Agárrate al sillón' llega al fin de semana con un 8,7%

Sobremesa y tarde

  • Aunque pierde -2 puntos, 'Aquí la Tierra' es lo más visto de la tarde de La 1
  • 'Fiesta' pierde un punto (8%) y 'Agárrate al sillón' llega a los fines de semana con un 8,7%
  • 'La Roca' cede dos décimas y firma un 4,6% en laSexta
  • Las dos sesiones de 'Home Cinema' bajan considerablemente
La 1

Sesión de tarde 909.000 8,8%

Sesión de tarde 2 816.000 8,0%

Aquí la tierra1.332.000 11,6%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana363.000 3,6%

Grandes documentales136.000 1,3%

Incluye:

- El gibon, el simio cantarín 141.000 1,4%

- En las profundidades del océano 131.000 1,3%

Territorio salvaje 143.000 1,4%

Esto es España 213.000 2,1%

Documentales de La 2191.000 1,9%

Incluye:

- Antiguas civilizaciones 191.000 1,9%

Beatus Ille 198.000 1,9%

Ciberdelitos156.000 1,4%

Argentina desde el aire 250.000 2,0%

Antena 3

Multicine 889.000 8,5%

Multicine 2 802.000 7,9%

Multicine 3 890.000 8,2%

Cuatro

Home cinema 483.000 4,7%

Home cinema 2 434.000 4,2%

Telecinco

Fiesta819.000 8,0%

Agárrate al sillón976.000 8,7%

laSexta

La Roca469.000 4,6%

Jorge Fernández, en 'La ruleta de la suerte'

Mañana

La 1

Agrosfera128.000 14,0%

Vuelvo a empezar334.000 12,3%

Viaje al centro de la tele 354.000 10,1%

Viaje al centro de la tele 444.000 11,9%

Viaje al centro de la tele 466.000 11,0%

D Corazón661.000 9,8%

La 2

Universo UNED13.000 1,8%

Antiguas civilizaciones 36.000 3,1%

Los conciertos de La 2 83.000 4,2%

Medina45.000 1,7%

Buenas noticias tv78.000 2,7%

Shalom71.000 2,4%

Últimas preguntas99.000 3,0%

El día del señor237.000 6,4%

Incluye:

- Santa misa246.000 6,6%

Pueblo de Dios 159.000 4,2%

Saber vivir121.000 3,1%

Zoom tendencias151.000 3,4%

Flash moda153.000 3,0%

El escarabajo verde 122.000 2,0%

¡Qué animal! 87.000 1,3%

¡Qué animal! 106.000 1,4%

Saber y ganar: Fin de semana109.000 1,2%

Antena 3

Pelopicopata40.000 4,6%

Los más...91.000 4,0%

Incluye:

- Lo mejor de cada casa91.000 4,0%

Centímetros cúbicos143.000 4,3%

Los más...164.000 4,4%

Incluye:

- Los más osados164.000 4,4%

Juego de pelotas202.000 5,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 334.000 7,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 638.000 11,2%

La ruleta de la suerte1.274.000 17,0%

Cuatro

Love shopping tv9.000 1,2%

¡Toma salami! 24.000 2,5%

¡Toma salami! 50.000 3,7%

Volando voy 185.000 8,1%

Volando voy 330.000 9,6%

Viajeros Cuatro 319.000 8,3%

Viajeros Cuatro 477.000 9,4%

Telecinco

Miramimusica6.000 0,7%

Enphorma8.000 0,8%

Love shopping tv20.000 1,4%

Got talent España: Momentazos143.000 6,0%

Got talent España290.000 7,8%

¡Vaya fama!464.000 6,8%

laSexta

Ventaprime9.000 1,5%

Remescar, cosmética al instante8.000 1,1%

Equipo de investigación 43.000 3,7%

Aruser@s weekend197.000 7,4%

Equipo de investigación 219.000 5,9%

Equipo de investigación 199.000 5,2%

Informativos

'Antena 3 noticias fin de semana' lidera con un 20,4% en la edición de la sobremesa, seguido del 12,6% que firma 'Telediario fin de semana' y el 8,1% de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Por la noche, las noticias de Antena 3 (13,1%) vuelven a liderar, pero la distancia con las de La 1 (11,7%) es menor, mientras que Telecinco firma un 8,5%.

La 1

Fin de semana 24h78.000 10,8%

Fin de semana 24h227.000 13,5%

Telediario Fin de Semana 11.206.000 12,6%

Telediario Fin de Semana 21.458.000 11,7%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.947.000 20,4%

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.632.000 13,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1555.000 7,6%

El Desmarque Cuatro 1417.000 4,4%

Noticias Cuatro 2594.000 5,4%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00771.000 8,1%

Informativos Telecinco 21:001.047.000 8,5%

laSexta

laSexta Noticias: Especial 254.000 5,1%

laSexta Noticias 14h590.000 8,1%

laSexta Deportes 1363.000 3,9%

laSexta Noticias 20h800.000 7,3%

laSexta Deportes 2538.000 4,3%

