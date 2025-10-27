'Ocho apellidos marroquís' lidera en FDF con un 4,2% y 'Sister Act' (4%) triunfa por partida doble en BeMad

Energy y BeMad dominan la jornada del sábado 25 de octubre de 2025 al promediar un 2,8%, seguidos de FDF (2,7%) y Neox (2,5%). La película 'Ocho apellidos marroquís' se convierte en los más visto del día con un 4,2% de cuota de pantalla y 403.000 espectadores en el prime time de FDF. Mientras que BeMad triunfa con la emisión de las dos entregas de 'Sister Act', que firman un 4% y 4,7% de share, respectivamente. Por otro lado, 'CSI: NY' demuestra su fortaleza en Energy con cinco entregas dentro del ranking de TDT, reuniendo a 319.000 espectadores con el episodio más visto.
Ranking cadenas TDT Sábado, 25 de Octubre de 2025
2,8%
2,8%
2,7%
2,5%
2,2%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,3%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
Ranking programas TDT Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ocho apellidos marroquís
22:20
24:13
403.000
4,2%
Cine Sister Act: Una monja de cuidado
21:49
23:38
399.000
4,0%
C.S.I. Nueva York Taxi
23:39
24:27
319.000
3,9%
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
23:38
25:35
314.000
4,7%
Cine Midway (2019)
15:20
17:58
298.000
3,5%
Cine Río Lobo
18:09
20:30
295.000
4,0%
C.S.I. Nueva York Falta personal
22:47
23:39
274.000
2,8%
C.S.I. Nueva York Falsas apariencias
22:01
22:47
272.000
2,7%
C.S.I. Nueva York Rehén
24:27
25:16
262.000
4,4%
C.S.I. Nueva York Como agua para asesinato
21:16
22:01
246.000
2,5%
Ranking Energy (2,8%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York Taxi
23:39
24:27
319.000
3,9%
C.S.I. Nueva York Falta personal
22:47
23:39
274.000
2,8%
C.S.I. Nueva York Falsas apariencias
22:01
22:47
272.000
2,7%
C.S.I. Nueva York Rehén
24:27
25:16
262.000
4,4%
C.S.I. Nueva York Como agua para asesinato
21:16
22:01
246.000
2,5%
Ranking BEMADtv (2,8%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sister Act: Una monja de cuidado
21:49
23:38
399.000
4,0%
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
23:38
25:35
314.000
4,7%
Cine Socios y sabuesos
20:05
21:49
217.000
2,5%
Cine Astérix y Obélix misión Cleopatra
18:09
20:05
186.000
2,5%
Cine Astérix y Obélix contra César
16:09
18:09
176.000
2,1%
Ranking FDF (2,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ocho apellidos marroquís
22:20
24:13
403.000
4,2%
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
20:37
22:18
221.000
2,3%
La que se avecina Un presidente rayado, una ...
25:57
26:29
176.000
6,1%
El pueblo
17:00
18:45
173.000
2,1%
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
18:45
20:37
167.000
2,3%
Ranking Neox (2,5%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Midway (2019)
15:20
17:58
298.000
3,5%
Los Simpson
14:24
14:52
244.000
3,4%
Los Simpson
14:52
15:20
228.000
2,8%
Cine Se busca (1997)
20:19
22:16
224.000
2,4%
Cine USS Indianápolis: Hombres de valor
17:59
20:19
223.000
3,0%
Ranking TRECE (2,2%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Río Lobo
18:09
20:30
295.000
4,0%
Cine ¡Hatari!
15:09
18:08
218.000
2,6%
Tu cine Conan el destructor
20:32
22:15
197.000
2,1%
Santo Rosario
11:38
11:59
121.000
4,4%
Santa misa
11:00
11:38
112.000
4,3%
Ranking Divinity (1,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Colby y Nicole
16:52
17:51
156.000
1,8%
La casa de mis sueños Aven y Phillip
20:37
21:27
134.000
1,5%
La casa de mis sueños Luca y Anne
15:43
16:52
124.000
1,4%
La casa de mis sueños Stephani y David
18:48
19:49
119.000
1,7%
La casa de mis sueños Dionna
19:49
20:37
117.000
1,5%
Ranking Boing (1,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
21:27
23:04
234.000
2,3%
Cine Cigüeñas
16:18
17:50
172.000
2,0%
Cine Las aventuras de Tadeo Jones
17:59
19:40
106.000
1,4%
Cine Mascotas 2
14:41
16:11
104.000
1,3%
Cine Tadeo Jones 2: El secreto del rey ...
19:47
21:18
103.000
1,3%
Ranking DMAX (1,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
21:00
21:22
235.000
2,5%
062: Alerta ciudadana
21:30
21:53
210.000
2,1%
062: Alerta ciudadana
22:00
22:23
171.000
1,7%
Control de fronteras: España
20:28
21:00
169.000
2,0%
Control de fronteras: España
20:01
20:23
153.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico La pagerie
21:55
22:59
179.000
1,8%
Crimen en el trópico Ravine Touza
22:59
24:18
135.000
1,5%
Crimen en el paraíso
10:43
21:55
107.000
1,6%
Crimen en el trópico Ducos
24:18
25:10
74.000
1,2%
Crimen en el trópico La baie des anglais
25:10
26:11
67.000
1,7%
Ranking Nova (1,3%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
22:14
23:00
150.000
1,5%
Pasión de gavilanes
21:19
22:14
140.000
1,4%
Hermanos
23:00
23:17
119.000
1,2%
Vera En Harbour Street
16:01
18:00
110.000
1,3%
Pasion de gavilanes
18:49
20:32
106.000
1,4%
Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi reforma es un desastre
21:13
22:08
110.000
1,1%
Sí, quiero ese vestido (Benelux)
14:38
15:36
98.000
1,2%
Sí, quiero ese vestido (Benelux)
15:36
16:06
94.000
1,1%
Los asesinatos de Elm Street
25:44
26:29
93.000
3,0%
Mi reforma es un desastre
22:08
23:04
83.000
0,8%
Ranking Clan TVE (1,1%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tarde Clan
17:14
21:18
118.000
1,5%
Dog House
21:19
22:58
72.000
0,7%
La casa de muñecas de Gabby
11:36
11:57
64.000
2,4%
Los misterios de Laura El misterio de los diez ...
22:59
24:04
61.000
0,7%
La casa de muñecas de Gabby
11:57
12:19
54.000
1,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 2
20:59
21:25
120.000
1,3%
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:40
104.000
1,2%
Informe semanal Crónica del desastre
21:29
22:01
99.000
1,0%
Fin de semana 24h
22:01
22:29
98.000
1,0%
El escarabajo verde Víctimas del ruido
22:29
22:57
91.000
0,9%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:00
22:21
141.000
1,4%
Batalla de restaurantes
22:21
23:56
106.000
1,1%
Pesadilla en la cocina
19:13
20:58
106.000
1,4%
Pesadilla en la cocina
23:56
25:15
74.000
1,1%
Pesadilla en la cocina
17:37
19:13
69.000
0,9%
Ranking Ten (1,0%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:27
16:26
120.000
1,4%
Caso cerrado
16:26
17:26
120.000
1,4%
Caso cerrado
20:05
21:01
92.000
1,1%
Caso cerrado
17:26
18:23
90.000
1,1%
Caso cerrado
21:01
22:00
90.000
0,9%
Ranking Paramount Network (0,9%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Doom
22:01
24:04
134.000
1,4%
Cine Jonah Hex
20:17
21:59
105.000
1,2%
Cine Serenity
24:04
26:24
66.000
1,3%
Cine Soldado universal
16:05
18:10
62.000
0,7%
Cine Amenaza en el espacio
14:11
16:05
57.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
15:00
17:01
105.000
1,2%
Estudio estadio: Solo resumenes
22:56
23:52
91.000
1,0%
Gimnasia artística: Campeonato del mundo (D) ...
17:04
17:41
76.000
0,9%
Estudio estadio: El debate
23:52
24:56
66.000
0,9%
Estudio estadio: La previa
22:05
22:56
53.000
0,5%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Danger Close: La batalla de Long Tan
21:33
23:29
85.000
0,8%
Cine Traición (2013)
23:29
24:51
49.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
09:45
21:30
42.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
24:55
26:29
23.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
02:30
09:45
9.000
1,0%
