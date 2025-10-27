FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 25 DE OCTUBRE

'Ocho apellidos marroquís' lidera en FDF con un 4,2% y 'Sister Act' (4%) triunfa por partida doble en BeMad

La franquicia 'CSI' continúa fuerte en Energy con cinco entregas entre lo más visto del sábado en TDT.

Por RedacciónPublicado: Lunes 27 Octubre 2025 09:21 (hace 7 horas)

Audiencias Sábado 25 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    10,6%

  • logola1

    10,1%

  • logotelecinco

    9,2%

  • logocuatro

    5,6%

  • logolasexta

    5,4%

  • logoenergy

    2,8%

  • logobemadtv

    2,8%

  • logofdf

    2,7%

  • logoneox

    2,5%

  • logola2

    2,4%

  • logo13tv

    2,2%

  • logoboing

    1,7%

  • logodivinity

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logonova

    1,3%

  • logodkiss

    1,3%

  • logoclan

    1,1%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoparamount-network

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logogol-television

    0,0%

Energy y BeMad dominan la jornada del sábado 25 de octubre de 2025 al promediar un 2,8%, seguidos de FDF (2,7%) y Neox (2,5%). La película 'Ocho apellidos marroquís' se convierte en los más visto del día con un 4,2% de cuota de pantalla y 403.000 espectadores en el prime time de FDF. Mientras que BeMad triunfa con la emisión de las dos entregas de 'Sister Act', que firman un 4% y 4,7% de share, respectivamente. Por otro lado, 'CSI: NY' demuestra su fortaleza en Energy con cinco entregas dentro del ranking de TDT, reuniendo a 319.000 espectadores con el episodio más visto.

&#39;Sister Act (Una monja de cuidado)&#39; anota buenos resultados en su emisión en BeMad
'Sister Act (Una monja de cuidado)' anota buenos resultados en su emisión en BeMad

Ranking cadenas TDT Sábado, 25 de Octubre de 2025

Energy 2,8%

BEMADtv 2,8%

FDF 2,7%

Neox 2,5%

TRECE 2,2%

Divinity 1,7%

Boing 1,7%

DMAX 1,7%

Atreseries 1,7%

Nova 1,3%

DKiss 1,3%

Clan TVE 1,1%

Canal 24 Horas 1,0%

Mega (España) 1,0%

Ten 1,0%

Paramount Network 0,9%

Teledeporte 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Ranking programas TDT Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Ocho apellidos marroquís
22:20
24:13
403.000
4,2%
BEMADtv
Cine Sister Act: Una monja de cuidado
21:49
23:38
399.000
4,0%
Energy
C.S.I. Nueva York Taxi
23:39
24:27
319.000
3,9%
BEMADtv
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
23:38
25:35
314.000
4,7%
Neox
Cine Midway (2019)
15:20
17:58
298.000
3,5%
TRECE
Cine Río Lobo
18:09
20:30
295.000
4,0%
Energy
C.S.I. Nueva York Falta personal
22:47
23:39
274.000
2,8%
Energy
C.S.I. Nueva York Falsas apariencias
22:01
22:47
272.000
2,7%
Energy
C.S.I. Nueva York Rehén
24:27
25:16
262.000
4,4%
Energy
C.S.I. Nueva York Como agua para asesinato
21:16
22:01
246.000
2,5%

Ranking Energy (2,8%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C.S.I. Nueva York Taxi
23:39
24:27
319.000
3,9%
Energy
C.S.I. Nueva York Falta personal
22:47
23:39
274.000
2,8%
Energy
C.S.I. Nueva York Falsas apariencias
22:01
22:47
272.000
2,7%
Energy
C.S.I. Nueva York Rehén
24:27
25:16
262.000
4,4%
Energy
C.S.I. Nueva York Como agua para asesinato
21:16
22:01
246.000
2,5%

Ranking BEMADtv (2,8%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Sister Act: Una monja de cuidado
21:49
23:38
399.000
4,0%
BEMADtv
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
23:38
25:35
314.000
4,7%
BEMADtv
Cine Socios y sabuesos
20:05
21:49
217.000
2,5%
BEMADtv
Cine Astérix y Obélix misión Cleopatra
18:09
20:05
186.000
2,5%
BEMADtv
Cine Astérix y Obélix contra César
16:09
18:09
176.000
2,1%

Ranking FDF (2,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Ocho apellidos marroquís
22:20
24:13
403.000
4,2%
FDF
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
20:37
22:18
221.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un presidente rayado, una ...
25:57
26:29
176.000
6,1%
FDF
El pueblo
17:00
18:45
173.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
18:45
20:37
167.000
2,3%

Ranking Neox (2,5%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Midway (2019)
15:20
17:58
298.000
3,5%
Neox
Los Simpson
14:24
14:52
244.000
3,4%
Neox
Los Simpson
14:52
15:20
228.000
2,8%
Neox
Cine Se busca (1997)
20:19
22:16
224.000
2,4%
Neox
Cine USS Indianápolis: Hombres de valor
17:59
20:19
223.000
3,0%

Ranking TRECE (2,2%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Río Lobo
18:09
20:30
295.000
4,0%
TRECE
Cine ¡Hatari!
15:09
18:08
218.000
2,6%
TRECE
Tu cine Conan el destructor
20:32
22:15
197.000
2,1%
TRECE
Santo Rosario
11:38
11:59
121.000
4,4%
TRECE
Santa misa
11:00
11:38
112.000
4,3%

Ranking Divinity (1,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Colby y Nicole
16:52
17:51
156.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Aven y Phillip
20:37
21:27
134.000
1,5%
Divinity
La casa de mis sueños Luca y Anne
15:43
16:52
124.000
1,4%
Divinity
La casa de mis sueños Stephani y David
18:48
19:49
119.000
1,7%
Divinity
La casa de mis sueños Dionna
19:49
20:37
117.000
1,5%

Ranking Boing (1,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
21:27
23:04
234.000
2,3%
Boing
Cine Cigüeñas
16:18
17:50
172.000
2,0%
Boing
Cine Las aventuras de Tadeo Jones
17:59
19:40
106.000
1,4%
Boing
Cine Mascotas 2
14:41
16:11
104.000
1,3%
Boing
Cine Tadeo Jones 2: El secreto del rey ...
19:47
21:18
103.000
1,3%

Ranking DMAX (1,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de fronteras: España
21:00
21:22
235.000
2,5%
DMAX
062: Alerta ciudadana
21:30
21:53
210.000
2,1%
DMAX
062: Alerta ciudadana
22:00
22:23
171.000
1,7%
DMAX
Control de fronteras: España
20:28
21:00
169.000
2,0%
DMAX
Control de fronteras: España
20:01
20:23
153.000
2,0%

Ranking Atreseries (1,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico La pagerie
21:55
22:59
179.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el trópico Ravine Touza
22:59
24:18
135.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:43
21:55
107.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el trópico Ducos
24:18
25:10
74.000
1,2%
Atreseries
Crimen en el trópico La baie des anglais
25:10
26:11
67.000
1,7%

Ranking Nova (1,3%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
22:14
23:00
150.000
1,5%
Nova
Pasión de gavilanes
21:19
22:14
140.000
1,4%
Nova
Hermanos
23:00
23:17
119.000
1,2%
Nova
Vera En Harbour Street
16:01
18:00
110.000
1,3%
Nova
Pasion de gavilanes
18:49
20:32
106.000
1,4%

Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi reforma es un desastre
21:13
22:08
110.000
1,1%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (Benelux)
14:38
15:36
98.000
1,2%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (Benelux)
15:36
16:06
94.000
1,1%
DKiss
Los asesinatos de Elm Street
25:44
26:29
93.000
3,0%
DKiss
Mi reforma es un desastre
22:08
23:04
83.000
0,8%

Ranking Clan TVE (1,1%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La tarde Clan
17:14
21:18
118.000
1,5%
Clan TVE
Dog House
21:19
22:58
72.000
0,7%
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
11:36
11:57
64.000
2,4%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de los diez ...
22:59
24:04
61.000
0,7%
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
11:57
12:19
54.000
1,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
20:59
21:25
120.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:40
104.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informe semanal Crónica del desastre
21:29
22:01
99.000
1,0%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:01
22:29
98.000
1,0%
Canal 24 Horas
El escarabajo verde Víctimas del ruido
22:29
22:57
91.000
0,9%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:00
22:21
141.000
1,4%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:21
23:56
106.000
1,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:13
20:58
106.000
1,4%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:56
25:15
74.000
1,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
17:37
19:13
69.000
0,9%

Ranking Ten (1,0%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:27
16:26
120.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
16:26
17:26
120.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
20:05
21:01
92.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
17:26
18:23
90.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
21:01
22:00
90.000
0,9%

Ranking Paramount Network (0,9%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Doom
22:01
24:04
134.000
1,4%
Paramount Network
Cine Jonah Hex
20:17
21:59
105.000
1,2%
Paramount Network
Cine Serenity
24:04
26:24
66.000
1,3%
Paramount Network
Cine Soldado universal
16:05
18:10
62.000
0,7%
Paramount Network
Cine Amenaza en el espacio
14:11
16:05
57.000
0,7%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
15:00
17:01
105.000
1,2%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
22:56
23:52
91.000
1,0%
Teledeporte
Gimnasia artística: Campeonato del mundo (D) ...
17:04
17:41
76.000
0,9%
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
23:52
24:56
66.000
0,9%
Teledeporte
Estudio estadio: La previa
22:05
22:56
53.000
0,5%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Danger Close: La batalla de Long Tan
21:33
23:29
85.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Traición (2013)
23:29
24:51
49.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
09:45
21:30
42.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
24:55
26:29
23.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
02:30
09:45
9.000
1,0%

Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 25 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Sin codigo de conducta
22:00
23:31
119.000
1,2%
Squirrel
Cine El dorado: El templo del sol
18:38
20:21
118.000
1,6%
Squirrel
Cine El dorado: La ciudad del oro
20:21
21:59
111.000
1,2%
Squirrel
Cine Trece dias
14:51
17:11
91.000
1,1%
Squirrel
Cine Fuerza bruta(2022)
23:31
25:04
80.000
1,1%
