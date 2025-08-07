Triple triunfo para 'La que se avecina' con sus incontables reposiciones en FDF que se llevan el liderazgo

Publicado: Jueves 7 Agosto 2025 09:39 (hace 10 horas)|
Audiencias Miércoles 6 de Agosto de 2025
La serie turca 'Emanet' es la apuesta más exitosa de Nova
Ranking cadenas TDT Miércoles, 6 de Agosto de 2025
3,6%
3,3%
2,3%
2,3%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
Ranking programas TDT Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un suspenso, una psicosis y un ...
14:43
16:03
301.000
3,6%
La que se avecina Un pique, un show y un cuenco ...
16:03
17:36
299.000
3,9%
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
17:36
19:12
261.000
3,8%
Emanet
15:00
16:30
247.000
3,0%
Los Simpson
14:32
14:56
245.000
3,3%
Cine western Montana
18:52
20:26
243.000
3,8%
Los Simpson
14:06
14:32
240.000
3,7%
Aída Máximo riesgo
13:18
14:43
222.000
4,0%
Los FBIS
20:11
26:29
221.000
3,6%
Cine Senderos de violencia
20:26
22:00
220.000
2,9%
Ranking FDF (3,6%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un suspenso, una psicosis y un ...
14:43
16:03
301.000
3,6%
La que se avecina Un pique, un show y un cuenco ...
16:03
17:36
299.000
3,9%
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
17:36
19:12
261.000
3,8%
Aída Máximo riesgo
13:18
14:43
222.000
4,0%
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
19:12
20:59
218.000
3,3%
Ranking Energy (3,3%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los FBIS
20:11
26:29
221.000
3,6%
C. S. I. Comprometidos
16:54
17:45
217.000
3,0%
C. S. I. Brass en Hollywood
16:00
16:54
214.000
2,7%
Hawai 5.0 La gran mentira
15:14
16:00
213.000
2,5%
C. S. I. La llorosa Willows
17:45
18:39
189.000
2,7%
Ranking Nova (2,3%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
247.000
3,0%
Amarte así, frijolito
17:59
19:24
218.000
3,3%
Triunfo del amor
20:55
23:15
212.000
2,6%
Por ella... Soy Eva
19:25
20:55
204.000
3,1%
Mar de amor
16:30
17:59
189.000
2,6%
Ranking BEMADtv (2,3%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Tiburón
22:24
24:35
210.000
2,9%
Cine Gran tiburón blanco
17:33
19:03
205.000
3,0%
Cine Tiburón, la venganza
20:55
22:24
199.000
2,4%
Cine Tiburón blanco
15:49
17:33
177.000
2,3%
Cine Jaws 3 (el gran tiburón)
19:03
20:55
154.000
2,4%
Ranking TRECE (2,1%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Montana
18:52
20:26
243.000
3,8%
Cine Senderos de violencia
20:26
22:00
220.000
2,9%
El cascabel
22:00
24:27
202.000
2,6%
Sesión doble Siete novias para siete ...
16:52
18:49
190.000
2,7%
Sesión doble Comando secreto
14:46
16:52
128.000
1,6%
Ranking Neox (2,0%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:32
14:56
245.000
3,3%
Los Simpson
14:06
14:32
240.000
3,7%
Los Simpson
15:15
15:41
207.000
2,4%
Los Simpson
15:41
16:06
197.000
2,3%
Los Simpson
14:56
15:15
187.000
2,3%
Ranking DMAX (1,7%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hiroshima, la verdadera historia
22:31
24:25
132.000
1,8%
Aventura en pelotas
15:10
16:05
126.000
1,5%
Segunda guerra mundial: Momentos clave ...
24:25
25:15
121.000
2,8%
Cazadores de gemas
18:50
19:42
106.000
1,7%
Antiguo Egipto: Crónicas de un imperio El nilo ...
02:30
02:51
102.000
7,0%
Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mismatch
21:48
22:49
167.000
1,9%
El mentalista Con uñas rojas y dientes
17:42
18:25
134.000
1,9%
El mentalista Zapatitos de rubí
16:57
17:42
133.000
1,8%
El padre brown Una desaparición ...
15:10
16:10
133.000
1,6%
El mentalista Algo huele a podrido en ...
16:10
16:57
116.000
1,5%
Ranking Paramount Network (1,5%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Agatha Christie Poirot Los trabajos de ...
15:59
17:56
148.000
2,0%
Los asesinatos de Midsomer ¿Quién mató a ...
17:56
19:54
122.000
1,9%
Los asesinatos de Midsomer Otoño oscuro
19:54
22:00
109.000
1,5%
Cine con estrella Érase una vez en ...
22:00
26:15
105.000
1,8%
Agatha Christie Poirot El caso del testamento ...
14:57
15:59
82.000
1,0%
Ranking Divinity (1,4%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
18:39
19:32
143.000
2,2%
Tu casa a juicio
19:32
20:14
137.000
2,1%
Elementary
22:57
23:33
127.000
1,6%
Tu casa a juicio
17:43
18:39
121.000
1,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:53
16:48
112.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Rust Valley Restorers
21:45
22:42
152.000
1,8%
Rust Valley Restorers Palabra de scout
22:42
23:32
138.000
1,7%
Aislados (Alone) Congelación
15:58
16:45
114.000
1,4%
Aislados (Alone)
16:45
17:39
105.000
1,4%
Aislados (Alone)
17:39
18:27
94.000
1,3%
Ranking DKiss (1,2%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa en 100 días
22:05
23:00
138.000
1,6%
Tu casa en 100 días
21:13
22:04
116.000
1,4%
Sucedió en urgencias Vacas y tacones
25:35
26:20
86.000
4,0%
Los gemelos reforman dos veces: Edición celebrity ...
23:00
23:54
83.000
1,1%
Sucedió en urgencias Descarga eléctrica
24:48
25:35
77.000
2,2%
Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
15:11
16:10
123.000
1,5%
Caso cerrado: Edición estelar
16:10
17:09
122.000
1,6%
Caso cerrado: Edición estelar
19:02
19:53
117.000
1,8%
Caso cerrado: Edición estelar
19:53
20:52
116.000
1,8%
Caso cerrado: Edición estelar
17:09
18:09
107.000
1,5%
Ranking Boing (1,0%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
14:49
15:10
125.000
1,5%
Especial universo Gumball familia
11:04
12:17
72.000
3,2%
Doraemon, el gato cósmico
20:57
21:17
67.000
0,9%
Los Thunderman Desterrados (2 parte)
22:42
23:03
58.000
0,7%
Los Thunderman El miedo a la capa
23:05
23:26
47.000
0,6%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:30
22:57
77.000
0,9%
Informativo 24h
24:00
24:30
75.000
1,3%
Informativo 24h
23:00
24:00
69.000
0,9%
Telediario 1
14:57
15:36
68.000
0,8%
Telediario 2
21:00
21:41
64.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuéntame cómo pasó 70 minutos
23:49
25:08
80.000
1,5%
Cuéntame cómo pasó La boda de cristal
25:08
26:20
80.000
3,1%
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:40
23:49
69.000
0,9%
H2o Aguas peligrosas
22:17
22:39
66.000
0,7%
Ana y los 7 Reyes magos... O papá noel
02:30
03:22
57.000
4,7%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine The viral factor
21:34
23:41
114.000
1,4%
Cine Viaje al centro de la tierra (1978)
15:35
17:03
59.000
0,7%
Cine Wunderland
23:44
25:06
47.000
0,9%
Real Madrid conecta
19:36
21:26
34.000
0,5%
Conecta informativo
14:29
14:53
29.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vuelta cicl. Burgos Cilleruelo de Abajo - ...
15:00
16:19
75.000
0,9%
Tenis playa: Torneo de Luanco D. Thiem - B. ...
22:15
23:55
51.000
0,6%
Baloncesto: Amistoso (d) España - ...
16:21
18:05
44.000
0,6%
Voleibol: Clasificación campeonato de Europa femenino ...
19:25
21:50
36.000
0,5%
Bmx: Campeonato del mundo (d)
18:09
19:20
27.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Attrition
23:26
24:51
80.000
1,3%
Cine Das boot 2: La ultima misión
17:02
18:46
75.000
1,1%
Cine General commander
22:01
23:26
67.000
0,8%
Cine Marines
24:51
26:20
64.000
2,3%
Cine El callejón de la muerte
18:46
20:25
60.000
0,9%