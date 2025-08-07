Triple triunfo para 'La que se avecina' con sus incontables reposiciones en FDF que se llevan el liderazgo

Por Redacción |

La serie turca 'Emanet' es la apuesta más exitosa de Nova

Ranking cadenas TDT Miércoles, 6 de Agosto de 2025 3,6% 3,3% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% Ranking programas TDT Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un suspenso, una psicosis y un ... 14:43 16:03 301.000 3,6% La que se avecina Un pique, un show y un cuenco ... 16:03 17:36 299.000 3,9% La que se avecina Una subasta, una crema para ... 17:36 19:12 261.000 3,8% Emanet 15:00 16:30 247.000 3,0% Los Simpson 14:32 14:56 245.000 3,3% Cine western Montana 18:52 20:26 243.000 3,8% Los Simpson 14:06 14:32 240.000 3,7% Aída Máximo riesgo 13:18 14:43 222.000 4,0% Los FBIS 20:11 26:29 221.000 3,6% Cine Senderos de violencia 20:26 22:00 220.000 2,9% Ranking FDF ( 3,6% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un suspenso, una psicosis y un ... 14:43 16:03 301.000 3,6% La que se avecina Un pique, un show y un cuenco ... 16:03 17:36 299.000 3,9% La que se avecina Una subasta, una crema para ... 17:36 19:12 261.000 3,8% Aída Máximo riesgo 13:18 14:43 222.000 4,0% La que se avecina Un onanista, un niño robado y ... 19:12 20:59 218.000 3,3% Ranking Energy ( 3,3% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Los FBIS 20:11 26:29 221.000 3,6% C. S. I. Comprometidos 16:54 17:45 217.000 3,0% C. S. I. Brass en Hollywood 16:00 16:54 214.000 2,7% Hawai 5.0 La gran mentira 15:14 16:00 213.000 2,5% C. S. I. La llorosa Willows 17:45 18:39 189.000 2,7% Ranking Nova ( 2,3% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:30 247.000 3,0% Amarte así, frijolito 17:59 19:24 218.000 3,3% Triunfo del amor 20:55 23:15 212.000 2,6% Por ella... Soy Eva 19:25 20:55 204.000 3,1% Mar de amor 16:30 17:59 189.000 2,6% Ranking BEMADtv ( 2,3% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Tiburón 22:24 24:35 210.000 2,9% Cine Gran tiburón blanco 17:33 19:03 205.000 3,0% Cine Tiburón, la venganza 20:55 22:24 199.000 2,4% Cine Tiburón blanco 15:49 17:33 177.000 2,3% Cine Jaws 3 (el gran tiburón) 19:03 20:55 154.000 2,4% Ranking TRECE ( 2,1% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine western Montana 18:52 20:26 243.000 3,8% Cine Senderos de violencia 20:26 22:00 220.000 2,9% El cascabel 22:00 24:27 202.000 2,6% Sesión doble Siete novias para siete ... 16:52 18:49 190.000 2,7% Sesión doble Comando secreto 14:46 16:52 128.000 1,6% Ranking Neox ( 2,0% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 14:32 14:56 245.000 3,3% Los Simpson 14:06 14:32 240.000 3,7% Los Simpson 15:15 15:41 207.000 2,4% Los Simpson 15:41 16:06 197.000 2,3% Los Simpson 14:56 15:15 187.000 2,3% Ranking DMAX ( 1,7% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Hiroshima, la verdadera historia 22:31 24:25 132.000 1,8% Aventura en pelotas 15:10 16:05 126.000 1,5% Segunda guerra mundial: Momentos clave ... 24:25 25:15 121.000 2,8% Cazadores de gemas 18:50 19:42 106.000 1,7% Antiguo Egipto: Crónicas de un imperio El nilo ... 02:30 02:51 102.000 7,0% Ranking Atreseries ( 1,6% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Mismatch 21:48 22:49 167.000 1,9% El mentalista Con uñas rojas y dientes 17:42 18:25 134.000 1,9% El mentalista Zapatitos de rubí 16:57 17:42 133.000 1,8% El padre brown Una desaparición ... 15:10 16:10 133.000 1,6% El mentalista Algo huele a podrido en ... 16:10 16:57 116.000 1,5% Ranking Paramount Network ( 1,5% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Agatha Christie Poirot Los trabajos de ... 15:59 17:56 148.000 2,0% Los asesinatos de Midsomer ¿Quién mató a ... 17:56 19:54 122.000 1,9% Los asesinatos de Midsomer Otoño oscuro 19:54 22:00 109.000 1,5% Cine con estrella Érase una vez en ... 22:00 26:15 105.000 1,8% Agatha Christie Poirot El caso del testamento ... 14:57 15:59 82.000 1,0% Ranking Divinity ( 1,4% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Tu casa a juicio 18:39 19:32 143.000 2,2% Tu casa a juicio 19:32 20:14 137.000 2,1% Elementary 22:57 23:33 127.000 1,6% Tu casa a juicio 17:43 18:39 121.000 1,8% Tu casa a juicio: Vancouver 15:53 16:48 112.000 1,4% Ranking Mega (España) ( 1,2% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Rust Valley Restorers 21:45 22:42 152.000 1,8% Rust Valley Restorers Palabra de scout 22:42 23:32 138.000 1,7% Aislados (Alone) Congelación 15:58 16:45 114.000 1,4% Aislados (Alone) 16:45 17:39 105.000 1,4% Aislados (Alone) 17:39 18:27 94.000 1,3% Ranking DKiss ( 1,2% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Tu casa en 100 días 22:05 23:00 138.000 1,6% Tu casa en 100 días 21:13 22:04 116.000 1,4% Sucedió en urgencias Vacas y tacones 25:35 26:20 86.000 4,0% Los gemelos reforman dos veces: Edición celebrity ... 23:00 23:54 83.000 1,1% Sucedió en urgencias Descarga eléctrica 24:48 25:35 77.000 2,2% Ranking Ten ( 1,2% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado: Edición estelar 15:11 16:10 123.000 1,5% Caso cerrado: Edición estelar 16:10 17:09 122.000 1,6% Caso cerrado: Edición estelar 19:02 19:53 117.000 1,8% Caso cerrado: Edición estelar 19:53 20:52 116.000 1,8% Caso cerrado: Edición estelar 17:09 18:09 107.000 1,5% Ranking Boing ( 1,0% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon, el gato cósmico 14:49 15:10 125.000 1,5% Especial universo Gumball familia 11:04 12:17 72.000 3,2% Doraemon, el gato cósmico 20:57 21:17 67.000 0,9% Los Thunderman Desterrados (2 parte) 22:42 23:03 58.000 0,7% Los Thunderman El miedo a la capa 23:05 23:26 47.000 0,6% Ranking Canal 24 Horas ( 0,9% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Informativo 24h 22:30 22:57 77.000 0,9% Informativo 24h 24:00 24:30 75.000 1,3% Informativo 24h 23:00 24:00 69.000 0,9% Telediario 1 14:57 15:36 68.000 0,8% Telediario 2 21:00 21:41 64.000 0,8% Ranking Clan TVE ( 0,8% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Cuéntame cómo pasó 70 minutos 23:49 25:08 80.000 1,5% Cuéntame cómo pasó La boda de cristal 25:08 26:20 80.000 3,1% Los misterios de Laura El misterio del hombre ... 22:40 23:49 69.000 0,9% H2o Aguas peligrosas 22:17 22:39 66.000 0,7% Ana y los 7 Reyes magos... O papá noel 02:30 03:22 57.000 4,7% Ranking Real Madrid TV ( 0,7% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine The viral factor 21:34 23:41 114.000 1,4% Cine Viaje al centro de la tierra (1978) 15:35 17:03 59.000 0,7% Cine Wunderland 23:44 25:06 47.000 0,9% Real Madrid conecta 19:36 21:26 34.000 0,5% Conecta informativo 14:29 14:53 29.000 0,4% Ranking Teledeporte ( 0,5% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Vuelta cicl. Burgos Cilleruelo de Abajo - ... 15:00 16:19 75.000 0,9% Tenis playa: Torneo de Luanco D. Thiem - B. ... 22:15 23:55 51.000 0,6% Baloncesto: Amistoso (d) España - ... 16:21 18:05 44.000 0,6% Voleibol: Clasificación campeonato de Europa femenino ... 19:25 21:50 36.000 0,5% Bmx: Campeonato del mundo (d) 18:09 19:20 27.000 0,4% Ranking Squirrel ( 0,0% ) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Attrition 23:26 24:51 80.000 1,3% Cine Das boot 2: La ultima misión 17:02 18:46 75.000 1,1% Cine General commander 22:01 23:26 67.000 0,8% Cine Marines 24:51 26:20 64.000 2,3% Cine El callejón de la muerte 18:46 20:25 60.000 0,9%

, seguido de Energy (3,3%), Nova (2,3%) y BeMad (2,3%). Las incontables reposiciones dey coloca tres entregas como los espacios más vistos día día. El capítulo que ocupa la primera posición reúne a 301.000 espectadores y, mientras que los otros dos marcan un 3,9% y 3,8% de cuota, aunque con menos espectadores. A pesar de no lograr el primer puesto,y 247.000 espectadores en Nova.