FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 6 DE AGOSTO

Triple triunfo para 'La que se avecina' con sus incontables reposiciones en FDF que se llevan el liderazgo

La comedia vecinal coloca tres entregas en los primeros puestos del ranking de los espacios más vistos del miércoles en TDT.

Triple triunfo para 'La que se avecina' con sus incontables reposiciones en FDF que se llevan el liderazgo
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Jueves 7 Agosto 2025 09:39 (hace 10 horas)

Audiencias Miércoles 6 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    14,1%

  • logola1

    10,3%

  • logotelecinco

    8,7%

  • logolasexta

    5,4%

  • logocuatro

    4,9%

  • logofdf

    3,6%

  • logola2

    3,3%

  • logoenergy

    3,3%

  • logonova

    2,3%

  • logobemadtv

    2,3%

  • logo13tv

    2,1%

  • logoneox

    2,0%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logoparamount-network

    1,5%

  • logodivinity

    1,4%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoboing

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoclan

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Vídeos FormulaTV
FDF se alza con el liderazgo de la jornada del miércoles 6 de agosto de 2025 al promediar un 3,6%, seguido de Energy (3,3%), Nova (2,3%) y BeMad (2,3%). Las incontables reposiciones de 'La que se avecina' siguen siendo un valor seguro y coloca tres entregas como los espacios más vistos día día. El capítulo que ocupa la primera posición reúne a 301.000 espectadores y registra un 3,6% de share en FDF, mientras que los otros dos marcan un 3,9% y 3,8% de cuota, aunque con menos espectadores. A pesar de no lograr el primer puesto, 'Emanet' se mantiene fuerte con un 3% de share y 247.000 espectadores en Nova.

La serie turca &#39;Emanet&#39; es la apuesta más exitosa de Nova

La serie turca 'Emanet' es la apuesta más exitosa de Nova

Ranking cadenas TDT Miércoles, 6 de Agosto de 2025

FDF 3,6%

Energy 3,3%

Nova 2,3%

BEMADtv 2,3%

TRECE 2,1%

Neox 2,0%

DMAX 1,7%

Atreseries 1,6%

Paramount Network 1,5%

Divinity 1,4%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,2%

Ten 1,2%

Boing 1,0%

Canal 24 Horas 0,9%

Clan TVE 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un suspenso, una psicosis y un ...
14:43
16:03
301.000
3,6%
FDF
La que se avecina Un pique, un show y un cuenco ...
16:03
17:36
299.000
3,9%
FDF
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
17:36
19:12
261.000
3,8%
Nova
Emanet
15:00
16:30
247.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:32
14:56
245.000
3,3%
TRECE
Cine western Montana
18:52
20:26
243.000
3,8%
Neox
Los Simpson
14:06
14:32
240.000
3,7%
FDF
Aída Máximo riesgo
13:18
14:43
222.000
4,0%
Energy
Los FBIS
20:11
26:29
221.000
3,6%
TRECE
Cine Senderos de violencia
20:26
22:00
220.000
2,9%

Ranking FDF (3,6%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un suspenso, una psicosis y un ...
14:43
16:03
301.000
3,6%
FDF
La que se avecina Un pique, un show y un cuenco ...
16:03
17:36
299.000
3,9%
FDF
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
17:36
19:12
261.000
3,8%
FDF
Aída Máximo riesgo
13:18
14:43
222.000
4,0%
FDF
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
19:12
20:59
218.000
3,3%

Ranking Energy (3,3%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Los FBIS
20:11
26:29
221.000
3,6%
Energy
C. S. I. Comprometidos
16:54
17:45
217.000
3,0%
Energy
C. S. I. Brass en Hollywood
16:00
16:54
214.000
2,7%
Energy
Hawai 5.0 La gran mentira
15:14
16:00
213.000
2,5%
Energy
C. S. I. La llorosa Willows
17:45
18:39
189.000
2,7%

Ranking Nova (2,3%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
247.000
3,0%
Nova
Amarte así, frijolito
17:59
19:24
218.000
3,3%
Nova
Triunfo del amor
20:55
23:15
212.000
2,6%
Nova
Por ella... Soy Eva
19:25
20:55
204.000
3,1%
Nova
Mar de amor
16:30
17:59
189.000
2,6%

Ranking BEMADtv (2,3%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Tiburón
22:24
24:35
210.000
2,9%
BEMADtv
Cine Gran tiburón blanco
17:33
19:03
205.000
3,0%
BEMADtv
Cine Tiburón, la venganza
20:55
22:24
199.000
2,4%
BEMADtv
Cine Tiburón blanco
15:49
17:33
177.000
2,3%
BEMADtv
Cine Jaws 3 (el gran tiburón)
19:03
20:55
154.000
2,4%

Ranking TRECE (2,1%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Montana
18:52
20:26
243.000
3,8%
TRECE
Cine Senderos de violencia
20:26
22:00
220.000
2,9%
TRECE
El cascabel
22:00
24:27
202.000
2,6%
TRECE
Sesión doble Siete novias para siete ...
16:52
18:49
190.000
2,7%
TRECE
Sesión doble Comando secreto
14:46
16:52
128.000
1,6%

Ranking Neox (2,0%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:32
14:56
245.000
3,3%
Neox
Los Simpson
14:06
14:32
240.000
3,7%
Neox
Los Simpson
15:15
15:41
207.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:41
16:06
197.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:56
15:15
187.000
2,3%

Ranking DMAX (1,7%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Hiroshima, la verdadera historia
22:31
24:25
132.000
1,8%
DMAX
Aventura en pelotas
15:10
16:05
126.000
1,5%
DMAX
Segunda guerra mundial: Momentos clave ...
24:25
25:15
121.000
2,8%
DMAX
Cazadores de gemas
18:50
19:42
106.000
1,7%
DMAX
Antiguo Egipto: Crónicas de un imperio El nilo ...
02:30
02:51
102.000
7,0%

Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Mismatch
21:48
22:49
167.000
1,9%
Atreseries
El mentalista Con uñas rojas y dientes
17:42
18:25
134.000
1,9%
Atreseries
El mentalista Zapatitos de rubí
16:57
17:42
133.000
1,8%
Atreseries
El padre brown Una desaparición ...
15:10
16:10
133.000
1,6%
Atreseries
El mentalista Algo huele a podrido en ...
16:10
16:57
116.000
1,5%

Ranking Paramount Network (1,5%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Agatha Christie Poirot Los trabajos de ...
15:59
17:56
148.000
2,0%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer ¿Quién mató a ...
17:56
19:54
122.000
1,9%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Otoño oscuro
19:54
22:00
109.000
1,5%
Paramount Network
Cine con estrella Érase una vez en ...
22:00
26:15
105.000
1,8%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot El caso del testamento ...
14:57
15:59
82.000
1,0%

Ranking Divinity (1,4%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
18:39
19:32
143.000
2,2%
Divinity
Tu casa a juicio
19:32
20:14
137.000
2,1%
Divinity
Elementary
22:57
23:33
127.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
17:43
18:39
121.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:53
16:48
112.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Rust Valley Restorers
21:45
22:42
152.000
1,8%
Mega (España)
Rust Valley Restorers Palabra de scout
22:42
23:32
138.000
1,7%
Mega (España)
Aislados (Alone) Congelación
15:58
16:45
114.000
1,4%
Mega (España)
Aislados (Alone)
16:45
17:39
105.000
1,4%
Mega (España)
Aislados (Alone)
17:39
18:27
94.000
1,3%

Ranking DKiss (1,2%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Tu casa en 100 días
22:05
23:00
138.000
1,6%
DKiss
Tu casa en 100 días
21:13
22:04
116.000
1,4%
DKiss
Sucedió en urgencias Vacas y tacones
25:35
26:20
86.000
4,0%
DKiss
Los gemelos reforman dos veces: Edición celebrity ...
23:00
23:54
83.000
1,1%
DKiss
Sucedió en urgencias Descarga eléctrica
24:48
25:35
77.000
2,2%

Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:11
16:10
123.000
1,5%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:10
17:09
122.000
1,6%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:02
19:53
117.000
1,8%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:53
20:52
116.000
1,8%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:09
18:09
107.000
1,5%

Ranking Boing (1,0%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:49
15:10
125.000
1,5%
Boing
Especial universo Gumball familia
11:04
12:17
72.000
3,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:57
21:17
67.000
0,9%
Boing
Los Thunderman Desterrados (2 parte)
22:42
23:03
58.000
0,7%
Boing
Los Thunderman El miedo a la capa
23:05
23:26
47.000
0,6%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:30
22:57
77.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:00
24:30
75.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
24:00
69.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
68.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:41
64.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó 70 minutos
23:49
25:08
80.000
1,5%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La boda de cristal
25:08
26:20
80.000
3,1%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del hombre ...
22:40
23:49
69.000
0,9%
Clan TVE
H2o Aguas peligrosas
22:17
22:39
66.000
0,7%
Clan TVE
Ana y los 7 Reyes magos... O papá noel
02:30
03:22
57.000
4,7%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine The viral factor
21:34
23:41
114.000
1,4%
Real Madrid TV
Cine Viaje al centro de la tierra (1978)
15:35
17:03
59.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Wunderland
23:44
25:06
47.000
0,9%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:26
34.000
0,5%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:29
14:53
29.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Vuelta cicl. Burgos Cilleruelo de Abajo - ...
15:00
16:19
75.000
0,9%
Teledeporte
Tenis playa: Torneo de Luanco D. Thiem - B. ...
22:15
23:55
51.000
0,6%
Teledeporte
Baloncesto: Amistoso (d) España - ...
16:21
18:05
44.000
0,6%
Teledeporte
Voleibol: Clasificación campeonato de Europa femenino ...
19:25
21:50
36.000
0,5%
Teledeporte
Bmx: Campeonato del mundo (d)
18:09
19:20
27.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 6 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Attrition
23:26
24:51
80.000
1,3%
Squirrel
Cine Das boot 2: La ultima misión
17:02
18:46
75.000
1,1%
Squirrel
Cine General commander
22:01
23:26
67.000
0,8%
Squirrel
Cine Marines
24:51
26:20
64.000
2,3%
Squirrel
Cine El callejón de la muerte
18:46
20:25
60.000
0,9%
Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Top Series

Listas