'A todo tren 2' (12,3%) lidera frente al cine de Telecinco (7,3%) y el estreno de 'Imperio' (4,3%) flojea

Audiencias Miércoles 6 de Agosto de 2025
14,1%
10,3%
8,7%
5,4%
4,9%
3,6%
3,3%
3,3%
2,3%
2,3%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
0,0%
'El peliculón' de Antena 3 vuelve a llevarse el gato al agua. La película 'A todo tren 2' de Inés de León ha conseguido liderar el prime time con un 12,3% y 769.000 espectadores, mejorando incluso al dato de la primera película de la saga que Antena 3 emitió el miércoles pasado, registrando un 11,9% con 760.000 espectadores.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
La competencia directa de esta comedia ha sido 'El marido de mi hermana' en Telecinco, que firma un 7,3% con 406.000 espectadores, mejorando el dato de 'Todos por ti' (6,8%). En laSexta, el estreno de la ficción 'Imperio' marca un 4,3% con 235.000 espectadores, bajando más de 100.000 espectadores con respecto a 'Tracker'.
Por su parte, '¿Algo que declarar?' no remonta y se queda en un 8,3% con 445.000 espectadores a pesar de haber empezado a las 23:22h de la noche, promediando 445.000 espectadores. A su vez, 'Viajeros Cuatro' es oferta del prime time que más se resiente en una semana, dejándose -2 puntos enteros al anotar un 4,7% con 314.000 espectadores.
Osman I, interpretado por Burak Özçivit, en 'Imperio'
Prime time
- 'Viaje al centro de la tele' promedia un 9,7% en el access prime time de La 1
- 'Cifras y letras' se mantiene en un 6,6% en La 2
- +0,4 puntos para 'A todo tren 2', que sube al 12,3%
- 'Viajeros Cuatro' pierde -2 puntos enteros en una semana y baja al 4,7%
- El estreno de 'Imperio' anota un 4,3% en sus más de dos horas y media de emisión
Viaje al centro de la tele 853.000 9,8%
Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 787.000 9,5%
¿Algo que declarar?445.000 8,3%
Cifras y letras313.000 4,1%
Cifras y letras549.000 6,6%
Documaster205.000 2,7%
Incluye:
- Atomic people240.000 2,8%
- El autentico Oppenheimer137.000 2,1%
El Hormiguero 19 años juntos 886.000 10,2%
El peliculón 769.000 12,3%
Viajeros Cuatro 285.000 3,6%
Viajeros Cuatro 514.000 5,9%
Viajeros Cuatro 314.000 4,7%
First Dates892.000 10,4%
Cine 5 estrellas 406.000 7,3%
El intermedio: The very best390.000 4,5%
Imperio235.000 4,3%
Pablo Chiapella, presentador de '¿Algo que declarar?'
Late night
- -1,3 puntos para el cine del late de Antena 3, que marca un 8,7%
- 'Viajeros Cuatro' cede al 4,4% también en el late
- La reposición de '¿Algo que declarar?' (7,7%) cede -0,4 puntos en una semana
¿Algo que declarar?170.000 7,7%
Ciencia forense 84.000 1,9%
Ciencia forense 83.000 3,2%
Festivales de verano 17.000 1,0%
Cine 235.000 8,7%
Viajeros Cuatro 161.000 4,4%
Sportium game show26.000 1,4%
El rey del mando 154.000 5,6%
Gran Madrid show50.000 2,6%
Imperio (Continuación)235.000 4,3%
Cine 65.000 3,2%
Dani Tatay es Andrés en 'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- 'Malas lenguas' sube al 9,3% en La 1, superando los 700.000 espectadores
- 'La pirámide' no remonta y se queda en un flojo 5%
- Gran 15,7% para 'Sueños de libertad', que alcanza más de 1,2 millones de espectadores
- +0,7 puntos para 'Agárrate al sillón', que anota un 9%
Malas lenguas717.000 9,3%
Valle Salvaje723.000 10,1%
La promesa849.000 12,9%
La piramide317.000 5,0%
Aquí la tierra484.000 7,2%
Saber y ganar412.000 5,0%
Grandes documentales232.000 3,2%
Incluye:
- Infierno arábigo 275.000 3,6%
- Familias animales asombrosas247.000 3,4%
- La gran aventura en tren de Nick Knowles 158.000 2,4%
Malas lenguas332.000 5,1%
Sueños de libertad1.238.000 15,7%
YAS verano764.000 11,3%
Pasapalabra1.464.000 21,4%
Todo es mentira: Summer TEM408.000 5,4%
Lo sabe, no lo sabe305.000 4,7%
Tardear653.000 8,8%
El diario de verano600.000 9,3%
Agarrate al sillón624.000 9,0%
Zapeando440.000 5,6%
Más vale tarde de verano424.000 6,3%
Silvia Intxaurrondo está al frente de 'La hora de La 1'
Mañana
- El dúo de 'La hora de La 1' (18,9%) y 'Mañaneros 360' (13,8%) sigue imparable
- +0,3 puntos para 'Espejo público de verano' (12,2%)
- Bajada de -2,5 puntos para 'Vamos a ver verano' (10,2%)
La hora de La 1322.000 18,9%
Mañaneros 360398.000 13,8%
Mañaneros 360709.000 9,7%
That's English3.000 0,5%
Inglés en TVE4.000 0,6%
Flash moda13.000 1,6%
Grandes especies de África 10.000 1,0%
Naturaleza comestible 18.000 1,3%
Un país para leerlo 23.000 1,3%
Caminando sobre las olas27.000 1,4%
Caminando sobre las olas31.000 1,6%
El western de La 2 51.000 2,4%
El cazador49.000 1,8%
El cazador121.000 2,9%
La pirámide111.000 1,7%
Saber y ganar175.000 2,1%
Espejo público verano285.000 12,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 759.000 15,9%
La ruleta de la suerte1.467.000 21,7%
Minutos musicales5.000 1,0%
Love shopping tv2.000 0,3%
¡Toma salami! 28.000 3,3%
Alerta cobra 16.000 1,5%
Alerta cobra 30.000 1,9%
Alerta cobra 43.000 2,2%
En boca de todos201.000 6,9%
Agarrate al sillón9.000 1,7%
La mirada crítica198.000 10,8%
Vamos a ver verano264.000 10,2%
Vamos a ver más verano599.000 9,7%
¿Quien vive ahi?6.000 1,0%
¿Quien vive ahi?24.000 2,4%
Aruser@s fresh161.000 8,6%
Al rojo vivo230.000 6,9%
Informativos
Antena 3 lidera en el terreno informativo con un enorme 22,6% y casi 1,9 millones de espectadores en la sobremesa y un 20,6% con 1.597.000 espectadores en el prime time. La 1 anota un 12,9% con más de un millón de espectadores en su primera edición y un 9,5% en la segunda. Por su parte, Telecinco registra un 10,3% en el primer informativo y un 8,8% en el segundo.
Informativo 24h82.000 14,6%
Telediario matinal143.000 17,8%
Telediario 11.088.000 12,9%
Telediario 2740.000 9,5%
Noticias de la mañana137.000 17,2%
Antena 3 Noticias 11.894.000 22,6%
Antena 3 Noticias 21.597.000 20,6%
Noticias Cuatro 1445.000 6,6%
El Desmarque Cuatro 1333.000 4,0%
Noticias Cuatro 2267.000 4,0%
El matinal48.000 7,3%
El matinal97.000 10,9%
El matinal103.000 8,5%
Informativos Telecinco 15:00866.000 10,3%
Informativos Telecinco 21:00697.000 8,8%
laSexta Noticias 14h570.000 7,8%
laSexta Noticias: Jugones524.000 6,2%
laSexta Noticias 20h405.000 6,1%
laSexta Noticias: Especial318.000 4,2%