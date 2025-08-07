'A todo tren 2' (12,3%) lidera frente al cine de Telecinco (7,3%) y el estreno de 'Imperio' (4,3%) flojea

Por Redacción | |

'El peliculón' de Antena 3 vuelve a llevarse el gato al agua. La película 'A todo tren 2' de Inés de León ha conseguido liderar el prime time con un 12,3% y 769.000 espectadores, mejorando incluso al dato de la primera película de la saga que Antena 3 emitió el miércoles pasado, registrando un 11,9% con 760.000 espectadores.

La competencia directa de esta comedia ha sido 'El marido de mi hermana' en Telecinco, que firma un 7,3% con 406.000 espectadores, mejorando el dato de 'Todos por ti' (6,8%). En laSexta, el estreno de la ficción 'Imperio' marca un 4,3% con 235.000 espectadores, bajando más de 100.000 espectadores con respecto a 'Tracker'.

Por su parte, '¿Algo que declarar?' no remonta y se queda en un 8,3% con 445.000 espectadores a pesar de haber empezado a las 23:22h de la noche, promediando 445.000 espectadores. A su vez, 'Viajeros Cuatro' es oferta del prime time que más se resiente en una semana, dejándose -2 puntos enteros al anotar un 4,7% con 314.000 espectadores.

Osman I, interpretado por Burak Özçivit, en 'Imperio'

Prime time

'Viaje al centro de la tele' promedia un 9,7% en el access prime time de La 1

'Cifras y letras' se mantiene en un 6,6% en La 2

+0,4 puntos para 'A todo tren 2', que sube al 12,3%

'Viajeros Cuatro' pierde -2 puntos enteros en una semana y baja al 4,7%

El estreno de 'Imperio' anota un 4,3% en sus más de dos horas y media de emisión

La 1

Viaje al centro de la tele Inmortales 853.000 9,8% Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Una saga triunfal 787.000 9,5% ¿Algo que declarar?445.000 8,3%

La 2

Cifras y letras313.000 4,1% Cifras y letras549.000 6,6% Documaster205.000 2,7% Incluye: - Atomic people240.000 2,8% - El autentico Oppenheimer137.000 2,1%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos Pablo Alborán 886.000 10,2% El peliculón A todo tren 2 769.000 12,3%

Cuatro

Viajeros Cuatro Cádiz 285.000 3,6% Viajeros Cuatro Alicante 514.000 5,9% Viajeros Cuatro Segovia 314.000 4,7%

Telecinco

First Dates892.000 10,4% Cine 5 estrellas El marido de mi hermana 406.000 7,3%

laSexta

El intermedio: The very best390.000 4,5% Imperio235.000 4,3%

Pablo Chiapella, presentador de '¿Algo que declarar?'

Late night

-1,3 puntos para el cine del late de Antena 3, que marca un 8,7%

'Viajeros Cuatro' cede al 4,4% también en el late

La reposición de '¿Algo que declarar?' (7,7%) cede -0,4 puntos en una semana

La 1

¿Algo que declarar?170.000 7,7%

La 2

Ciencia forense El asesino de el Putxet 84.000 1,9% Ciencia forense El asesino del círculo 83.000 3,2% Festivales de verano Dora Morelenbaum Quartet 17.000 1,0%

Antena 3

Cine Tengo ganas de ti 235.000 8,7%

Cuatro

Viajeros Cuatro Lugo 161.000 4,4% Sportium game show26.000 1,4%

Telecinco

El rey del mando Espíritu deportivo 154.000 5,6% Gran Madrid show50.000 2,6%

laSexta

Imperio (Continuación)235.000 4,3% Cine Los cruzados del dragón 65.000 3,2%

Dani Tatay es Andrés en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'Malas lenguas' sube al 9,3% en La 1, superando los 700.000 espectadores

'La pirámide' no remonta y se queda en un flojo 5%

Gran 15,7% para 'Sueños de libertad', que alcanza más de 1,2 millones de espectadores

+0,7 puntos para 'Agárrate al sillón', que anota un 9%

La 1

Malas lenguas717.000 9,3% Valle Salvaje723.000 10,1% La promesa849.000 12,9% La piramide317.000 5,0% Aquí la tierra484.000 7,2%

La 2

Saber y ganar412.000 5,0% Grandes documentales232.000 3,2% Incluye: - Infierno arábigo Vida y muerte en las dunas 275.000 3,6% - Familias animales asombrosas247.000 3,4% - La gran aventura en tren de Nick Knowles Vietnam 158.000 2,4% Malas lenguas332.000 5,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.238.000 15,7% YAS verano764.000 11,3% Pasapalabra1.464.000 21,4%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM408.000 5,4% Lo sabe, no lo sabe305.000 4,7%

Telecinco

Tardear653.000 8,8% El diario de verano600.000 9,3% Agarrate al sillón624.000 9,0%

laSexta

Zapeando440.000 5,6% Más vale tarde de verano424.000 6,3%

Silvia Intxaurrondo está al frente de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1322.000 18,9% Mañaneros 360398.000 13,8% Mañaneros 360709.000 9,7%

La 2

That's English3.000 0,5% Inglés en TVE4.000 0,6% Flash moda13.000 1,6% Grandes especies de África Carroñeros 10.000 1,0% Naturaleza comestible Senderos urbanos 18.000 1,3% Un país para leerlo Carmona 23.000 1,3% Caminando sobre las olas27.000 1,4% Caminando sobre las olas31.000 1,6% El western de La 2 Alambradas de violencia 51.000 2,4% El cazador49.000 1,8% El cazador121.000 2,9% La pirámide111.000 1,7% Saber y ganar175.000 2,1%

Antena 3

Espejo público verano285.000 12,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Marmitako de rape 759.000 15,9% La ruleta de la suerte1.467.000 21,7%

Cuatro

Minutos musicales5.000 1,0% Love shopping tv2.000 0,3% ¡Toma salami! Operación bikini 28.000 3,3% Alerta cobra Salta 16.000 1,5% Alerta cobra ¿Dónde esta Semir? 30.000 1,9% Alerta cobra Día de ajuste de cuentas 43.000 2,2% En boca de todos201.000 6,9%

Telecinco

Agarrate al sillón9.000 1,7% La mirada crítica198.000 10,8% Vamos a ver verano264.000 10,2% Vamos a ver más verano599.000 9,7%

laSexta

¿Quien vive ahi?6.000 1,0% ¿Quien vive ahi?24.000 2,4% Aruser@s fresh161.000 8,6% Al rojo vivo230.000 6,9%

Informativos

Antena 3 lidera en el terreno informativo con un enorme 22,6% y casi 1,9 millones de espectadores en la sobremesa y un 20,6% con 1.597.000 espectadores en el prime time. La 1 anota un 12,9% con más de un millón de espectadores en su primera edición y un 9,5% en la segunda. Por su parte, Telecinco registra un 10,3% en el primer informativo y un 8,8% en el segundo.

La 1

Informativo 24h82.000 14,6% Telediario matinal143.000 17,8% Telediario 11.088.000 12,9% Telediario 2740.000 9,5%

Antena 3

Noticias de la mañana137.000 17,2% Antena 3 Noticias 11.894.000 22,6% Antena 3 Noticias 21.597.000 20,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1445.000 6,6% El Desmarque Cuatro 1333.000 4,0% Noticias Cuatro 2267.000 4,0%

Telecinco

El matinal48.000 7,3% El matinal97.000 10,9% El matinal103.000 8,5% Informativos Telecinco 15:00866.000 10,3% Informativos Telecinco 21:00697.000 8,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h570.000 7,8% laSexta Noticias: Jugones524.000 6,2% laSexta Noticias 20h405.000 6,1% laSexta Noticias: Especial318.000 4,2%

