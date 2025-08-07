FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO

'A todo tren 2' (12,3%) lidera frente al cine de Telecinco (7,3%) y el estreno de 'Imperio' (4,3%) flojea

En La 1, '¿Algo que declarar?' mejora levemente en share al llegar al 8,3%, pero no remonta en espectadores y baja a los 445.000 espectadores.

'A todo tren 2' (12,3%) lidera frente al cine de Telecinco (7,3%) y el estreno de 'Imperio' (4,3%) flojea
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Jueves 7 Agosto 2025 09:00 (hace 11 horas) | Última actualización: Jueves 7 Agosto 2025 10:10 (hace 10 horas)

Audiencias Miércoles 6 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    14,1%

  • logola1

    10,3%

  • logotelecinco

    8,7%

  • logolasexta

    5,4%

  • logocuatro

    4,9%

  • logofdf

    3,6%

  • logola2

    3,3%

  • logoenergy

    3,3%

  • logonova

    2,3%

  • logobemadtv

    2,3%

  • logo13tv

    2,1%

  • logoneox

    2,0%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logoparamount-network

    1,5%

  • logodivinity

    1,4%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoboing

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoclan

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'El peliculón' de Antena 3 vuelve a llevarse el gato al agua. La película 'A todo tren 2' de Inés de León ha conseguido liderar el prime time con un 12,3% y 769.000 espectadores, mejorando incluso al dato de la primera película de la saga que Antena 3 emitió el miércoles pasado, registrando un 11,9% con 760.000 espectadores.

Vídeos FormulaTV

La competencia directa de esta comedia ha sido 'El marido de mi hermana' en Telecinco, que firma un 7,3% con 406.000 espectadores, mejorando el dato de 'Todos por ti' (6,8%). En laSexta, el estreno de la ficción 'Imperio' marca un 4,3% con 235.000 espectadores, bajando más de 100.000 espectadores con respecto a 'Tracker'.

Por su parte, '¿Algo que declarar?' no remonta y se queda en un 8,3% con 445.000 espectadores a pesar de haber empezado a las 23:22h de la noche, promediando 445.000 espectadores. A su vez, 'Viajeros Cuatro' es oferta del prime time que más se resiente en una semana, dejándose -2 puntos enteros al anotar un 4,7% con 314.000 espectadores.

Osman I, interpretado por Burak Özçivit, en &#39;Imperio&#39;

Osman I, interpretado por Burak Özçivit, en 'Imperio'

Prime time

  • 'Viaje al centro de la tele' promedia un 9,7% en el access prime time de La 1
  • 'Cifras y letras' se mantiene en un 6,6% en La 2
  • +0,4 puntos para 'A todo tren 2', que sube al 12,3%
  • 'Viajeros Cuatro' pierde -2 puntos enteros en una semana y baja al 4,7%
  • El estreno de 'Imperio' anota un 4,3% en sus más de dos horas y media de emisión
La 1

Viaje al centro de la tele 853.000 9,8%

Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 787.000 9,5%

¿Algo que declarar?445.000 8,3%

La 2

Cifras y letras313.000 4,1%

Cifras y letras549.000 6,6%

Documaster205.000 2,7%

Incluye:

- Atomic people240.000 2,8%

- El autentico Oppenheimer137.000 2,1%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos 886.000 10,2%

El peliculón 769.000 12,3%

Cuatro

Viajeros Cuatro 285.000 3,6%

Viajeros Cuatro 514.000 5,9%

Viajeros Cuatro 314.000 4,7%

Telecinco

First Dates892.000 10,4%

Cine 5 estrellas 406.000 7,3%

laSexta

El intermedio: The very best390.000 4,5%

Imperio235.000 4,3%

Pablo Chiapella, presentador de &#39;¿Algo que declarar?&#39;

Pablo Chiapella, presentador de '¿Algo que declarar?'

Late night

  • -1,3 puntos para el cine del late de Antena 3, que marca un 8,7%
  • 'Viajeros Cuatro' cede al 4,4% también en el late
  • La reposición de '¿Algo que declarar?' (7,7%) cede -0,4 puntos en una semana
La 1

¿Algo que declarar?170.000 7,7%

La 2

Ciencia forense 84.000 1,9%

Ciencia forense 83.000 3,2%

Festivales de verano 17.000 1,0%

Antena 3

Cine 235.000 8,7%

Cuatro

Viajeros Cuatro 161.000 4,4%

Sportium game show26.000 1,4%

Telecinco

El rey del mando 154.000 5,6%

Gran Madrid show50.000 2,6%

laSexta

Imperio (Continuación)235.000 4,3%

Cine 65.000 3,2%

Dani Tatay es Andrés en &#39;Sueños de libertad&#39;

Dani Tatay es Andrés en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas717.000 9,3%

Valle Salvaje723.000 10,1%

La promesa849.000 12,9%

La piramide317.000 5,0%

Aquí la tierra484.000 7,2%

La 2

Saber y ganar412.000 5,0%

Grandes documentales232.000 3,2%

Incluye:

- Infierno arábigo 275.000 3,6%

- Familias animales asombrosas247.000 3,4%

- La gran aventura en tren de Nick Knowles 158.000 2,4%

Malas lenguas332.000 5,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.238.000 15,7%

YAS verano764.000 11,3%

Pasapalabra1.464.000 21,4%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM408.000 5,4%

Lo sabe, no lo sabe305.000 4,7%

Telecinco

Tardear653.000 8,8%

El diario de verano600.000 9,3%

Agarrate al sillón624.000 9,0%

laSexta

Zapeando440.000 5,6%

Más vale tarde de verano424.000 6,3%

Silvia Intxaurrondo está al frente de &#39;La hora de La 1&#39;

Silvia Intxaurrondo está al frente de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1322.000 18,9%

Mañaneros 360398.000 13,8%

Mañaneros 360709.000 9,7%

La 2

That's English3.000 0,5%

Inglés en TVE4.000 0,6%

Flash moda13.000 1,6%

Grandes especies de África 10.000 1,0%

Naturaleza comestible 18.000 1,3%

Un país para leerlo 23.000 1,3%

Caminando sobre las olas27.000 1,4%

Caminando sobre las olas31.000 1,6%

El western de La 2 51.000 2,4%

El cazador49.000 1,8%

El cazador121.000 2,9%

La pirámide111.000 1,7%

Saber y ganar175.000 2,1%

Antena 3

Espejo público verano285.000 12,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 759.000 15,9%

La ruleta de la suerte1.467.000 21,7%

Cuatro

Minutos musicales5.000 1,0%

Love shopping tv2.000 0,3%

¡Toma salami! 28.000 3,3%

Alerta cobra 16.000 1,5%

Alerta cobra 30.000 1,9%

Alerta cobra 43.000 2,2%

En boca de todos201.000 6,9%

Telecinco

Agarrate al sillón9.000 1,7%

La mirada crítica198.000 10,8%

Vamos a ver verano264.000 10,2%

Vamos a ver más verano599.000 9,7%

laSexta

¿Quien vive ahi?6.000 1,0%

¿Quien vive ahi?24.000 2,4%

Aruser@s fresh161.000 8,6%

Al rojo vivo230.000 6,9%

Informativos

Antena 3 lidera en el terreno informativo con un enorme 22,6% y casi 1,9 millones de espectadores en la sobremesa y un 20,6% con 1.597.000 espectadores en el prime time. La 1 anota un 12,9% con más de un millón de espectadores en su primera edición y un 9,5% en la segunda. Por su parte, Telecinco registra un 10,3% en el primer informativo y un 8,8% en el segundo.

La 1

Informativo 24h82.000 14,6%

Telediario matinal143.000 17,8%

Telediario 11.088.000 12,9%

Telediario 2740.000 9,5%

Antena 3

Noticias de la mañana137.000 17,2%

Antena 3 Noticias 11.894.000 22,6%

Antena 3 Noticias 21.597.000 20,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1445.000 6,6%

El Desmarque Cuatro 1333.000 4,0%

Noticias Cuatro 2267.000 4,0%

Telecinco

El matinal48.000 7,3%

El matinal97.000 10,9%

El matinal103.000 8,5%

Informativos Telecinco 15:00866.000 10,3%

Informativos Telecinco 21:00697.000 8,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h570.000 7,8%

laSexta Noticias: Jugones524.000 6,2%

laSexta Noticias 20h405.000 6,1%

laSexta Noticias: Especial318.000 4,2%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (518)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas