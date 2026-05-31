La final de la Champions League barre en la tarde de La 1 con un 29,5% y 2,6 millones

Por Redacción |

La jornada del sábado ha estado marcada por la final de la Champions League, emitida por La 1, que ha conseguido reunir a una gran audiencia pese a la ausencia de equipos españoles en la lucha por el título. El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal destaca durante toda la tarde y se convierte en el gran acontecimiento televisivo del día.

El interés comienza ya en el previo, que firma un notable 14,9% de cuota de pantalla. Durante los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se dispara hasta un 29,5% de share y 2,6 millones de espectadores. Sin embargo, lo más seguido llega después: la prórroga supera los 3 millones de espectadores y alcanza un 35,5%, mientras que la tanda de penaltis roza el 40% de cuota con un espectacular 39,7% y 3,6 millones de seguidores. Incluso el postpartido, ya pasadas las 21:00 horas, mantiene cifras muy destacadas con un 25,2% y más de dos millones de espectadores.

Ya en el prime time, el liderazgo vuelve a ser para 'La Voz Kids', que recupera la barrera del millón de espectadores y mejora cerca de dos puntos respecto a la semana anterior. El talent show de Antena 3 firma un sólido 13,5% de cuota de pantalla y se mantiene como la oferta de entretenimiento más vista de la noche.

La segunda posición en share es para 'Hay una cosa que te quiero decir', que registra un 9,4% en Telecinco. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez pierde medio punto respecto al sábado anterior y se queda en algo más de 650.000 espectadores, penalizado en parte por su extensa duración.

No obstante, en número de espectadores el segundo puesto es para el cine de La 1. La película "La madre del novio", protagonizada por Jennifer Lopez, Jane Fonda y Michael Vartan, reúne a más de 760.000 espectadores y firma un 8,7% de cuota, manteniéndose en cifras muy similares a las obtenidas por la película emitida la semana pasada.

Por detrás se sitúa 'laSexta Xplica!', que mejora ligeramente sus resultados respecto a hace siete días y alcanza un 7,1% de cuota de pantalla con cerca de 500.000 espectadores, consolidándose como la principal oferta de actualidad política de la noche.

En Cuatro, 'El Blockbuster' continúa apostando por la saga 'Fast & Furious'. En esta ocasión ha sido el turno de "Fast & Furious X", que mejora un punto respecto a la película emitida la semana anterior y alcanza un 6,2% de share, aunque se queda por debajo del medio millón de espectadores.

Por último, en La 2, 'Malas lenguas noche' experimenta una notable mejora y registra un 5,3% de cuota de pantalla con 373.000 espectadores, casi un punto más que el sábado anterior.

Marta Sánchez en 'Hay una cosa que te quiero decir'

Prime time

La 1

Post fútbol: Champions League París St. Germain-Arsenal 2.192.000 25,2% Informe semanal1.000.000 11,6% Plan de cine La madre del novio 763.000 8,7% Plan de cine 2 Sexo en Nueva York 415.000 7,8%

La 2

Malas lenguas noche373.000 5,3%

Antena 3

La voz kids: A punto de empezar866.000 9,8% La voz kids: Audiciones1.076.000 13,5%

Cuatro

First Dates393.000 4,6% El blockbuster Fast & Furious X 481.000 6,2%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir657.000 9,4%

laSexta

Sábado clave379.000 4,5% laSexta Xplica497.000 7,1%

Frame del documental 'Descubriendo a Marilyn"

Late night

La 1

Cine El rey rana 217.000 9,8%

La 2

La noche temática Marilyn Monroe: 100 años del nacimiento de un mito 69.000 3,1% Descubriendo a Marilyn67.000 3,1%

Antena 3

La voz kids: Grandes momentos296.000 7,1% Sportium Game Show75.000 3,4%

Cuatro

Cine Cuatro A todo gas: Tokyo Race 195.000 5,8%

Telecinco

Gran Madrid Show104.000 4,3%

laSexta

Equipo de investigación Fentanilo: La amenaza invisible 147.000 6,4%

Rebecca Hall en "El regalo"

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde #Chef 993.000 12,0% Previo fútbol: Champions League París St. Germain-Arsenal 1.260.000 14,9% Fútbol: Champions League París St. Germain-Arsenal 2.640.000 29,5% Prórroga fútbol: Champions League París St. Germain-Arsenal 3.188.000 35,5% Penaltis fútbol: Champions League París St. Germain-Arsenal 3.601.000 39,7%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana430.000 5,0% Grandes documentales247.000 2,9% Into the Blue Bali 309.000 3,8% Los recién llegados de la naturaleza Thiago, el pequeño coatí 222.000 2,6% Curiosidades naturales de David Attenborough Luchadores feroces 145.000 1,6% Atención obras103.000 1,2% Días de cine119.000 1,3% Cómo nos reímos Lo que necesitas es humor 101.000 1,1% Cómo nos reímos El hombre de negro 226.000 2,6%

Antena 3

Multicine Intocable de Éric Toledano y Olivier Nakache 1.099.000 13,2% Multicine 2 Come reza ama 696.000 7,8%

Cuatro

Home Cinema Secuestro en directo 555.000 6,7% Home Cinema 2 El regalo de Joel Edgerton 410.000 4,6%

Telecinco

Fiesta600.000 6,9%

laSexta

La Roca312.000 3,6%

Mañana

La 1

Audiencia abierta Día de las Fuerzas Armadas 260.000 9,5% Día Fuerzas Armadas558.000 16,5% D Corazón703.000 11,1%

La 2

Las recetas de Julie: Los agricultores de hoy Alta Córcega 22.000 2,8% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2025-2026 30.000 2,0% Objetivo igualdad15.000 0,8% En lengua de signos18.000 0,8% Agrosfera70.000 2,9% Arqueomania Homo hispanicus II 54.000 2,1% Arqueomania Los apóstoles de Occidente 67.000 2,4% Jardines con historia Galicia: Pazos de Rivadulla y Oca 54.000 1,8% Jardines con historia Mallorca: Raixa y Son Marroig 70.000 2,3% Página 2 Pere Estupinyà-Silvia Herreros 73.000 2,0% Tendido cero96.000 2,0% Caminos de Sefarad: Diario de una ciclista113.000 1,7% Saber y ganar: Fin de semana152.000 1,8%

Antena 3

Los más...87.000 5,3% Los más TV87.000 5,3% Tu cara me suena306.000 11,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Rape a la gallega con guisantes 375.000 10,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Cabeza de lomo asada con hortalizas 547.000 12,0% La ruleta de la suerte1.270.000 18,2%

Cuatro

Love Shopping TV2.000 0,3% ¡Toma salami! Los Morancos 6.000 0,8% ¡Toma salami! Cocinillas 39.000 3,4% Volando voy Los órganos de la rapadura 113.000 6,8% Auténticxs Los Genuine y Gerard 150.000 7,8% Volando voy Isla El Hierro 178.000 7,7% Viajeros Cuatro La Palma y El Hierro 198.000 7,5% Viajeros Cuatro Las Palmas de Gran Canaria 231.000 7,9% Viajeros Cuatro Fuerteventura y La Gomera 345.000 8,5%

Telecinco

Minutos musicales17.000 1,8% Enforma24.000 2,3% Love Shopping TV21.000 1,6% Got Talent España140.000 6,5% Más que coches119.000 4,2% El precio justo184.000 5,0% El precio justo500.000 7,5%

laSexta

Equipo de investigación El abogado del diablo 83.000 8,1% Aruser@s Weekend152.000 7,9% Equipo de investigación El rey de los gitanos 146.000 5,6% Equipo de investigación El fugitivo 177.000 5,7% Equipo de investigación El asesor de las estrellas 212.000 5,0%

Informativos

La sobremesa del sábado deja un movimiento llamativo respecto a hace siete días: el gran ganador es La 1, cuyo 'Telediario fin de semana 2' se dispara desde el 9,5% de la semana pasada hasta el 16,5% de este sábado, un salto de +7 puntos que lo convierte en el informativo más visto de la franja nocturna y recompone el mapa de la noche. En la franja de mediodía, en cambio, 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' cede -2 puntos respecto al 23,9% del 23 de mayo, aunque con un 21,9% sigue siendo el líder destacado de la sobremesa. Quien sube con discreción pero con consistencia es 'Informativos Telecinco 15:00', que mejora +1 punto hasta el 8,3%, igualando a 'Noticias Cuatro 1', que por su parte retrocede -1,4 puntos desde el 9,7% de la semana anterior.

En la noche, el contraste más llamativo lo protagoniza 'laSexta noticias 20h', que se hunde -3 puntos respecto al 6,5% del sábado anterior hasta quedarse en un discreto 3,5%. 'Informativos Telecinco 21:00' también acusa el desgaste: baja -1,9 puntos desde el 8,9% hasta el 7,0%. El beneficiado directo de ambas caídas es el ya citado 'Telediario fin de semana 2', que con su subida de siete puntos se lleva la noche con comodidad y devuelve a La 1 al primer plano de los informativos del fin de semana.

La 1

Fin de semana 24h250.000 14,9% Teled. fin semana 11.235.000 14,2% Teled. fin semana 21.415.000 16,5%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.910.000 21,9% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.070.000 12,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1550.000 8,3% El desmarque Cuatro 1382.000 4,4% Noticias Cuatro 2276.000 3,1%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00726.000 8,3% Informativos Telecinco 21:00609.000 7,0%

laSexta

laSexta noticias 14h514.000 7,8% La Sexta deportes 1376.000 4,4% laSexta noticias 20h318.000 3,5% La Sexta deportes 2223.000 2,5%

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