'Elif'

'Elif' controla la jornada como lo más visto al firmar un 4,1% y 462.000 espectadores. Sin embargo, FDF (2,8%) es la cadena líder de la jornada, colando un episodio de 'La que se avecina' entre lo más visto del día. 'Love is in the air' se queda con la segunda plaza con un 4,6%. Trece destaca en la tarde con el 4,5% que firma "Uno, dos, tres... Dispara otra vez", mientras que Energy registra un 2,9% con 'FBI'.