'Ömer: Sueños robados' lidera en Divinity y acaba con la hegemonía de Nova

'Ömer: Sueños robados'

Nova ha perdido el trono, al menos por ahora, en el terreno de la TDT. Tras encadenar varias jornadas colocando varias emisiones en lo más alto del ranking de las cadenas temáticas, el canal de Atresmedia sucumbe ante el crecimiento de 'Ömer: Sueños robados', que alcanza un 3,3% de share en Divinity. Además, la cadena de Mediaset también destaca con 'Love is in the air', que anota un 5% en la tarde. Por su parte, en la vanguardia de Nova se encuentra 'Paramparça' (3,2%), que domina en el access ante 401.000 espectadores. No obstante, en lo alto del top de cadenas temáticas se encuentra FDF, impulsada por el estable rendimiento de 'La que se avecina'.