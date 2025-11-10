FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 9 DE NOVIEMBRE

Neox y FDF empatan en el día (2,2%), pero el cine western de Trece (3,3%) no suelta el liderazgo

Lo más visto de Neox ha sido 'John Wick (Otro día para matar)', que ha marcado un 3,3% con 303.000 espectadores en la sobremesa de la cadena.

Neox y FDF empatan en el día (2,2%), pero el cine western de Trece (3,3%) no suelta el liderazgo
Por RedacciónPublicado: Lunes 10 Noviembre 2025 09:22 (hace 9 horas)

Audiencias Domingo 9 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    10,1%

  • logola1

    10,0%

  • logotelecinco

    8,0%

  • logocuatro

    6,9%

  • logolasexta

    5,1%

  • logola2

    2,6%

  • logofdf

    2,2%

  • logoneox

    2,2%

  • logo13tv

    2,1%

  • logoenergy

    2,1%

  • logodiscoverymax

    2,0%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logoparamount-network

    1,7%

  • logodivinity

    1,6%

  • logonova

    1,5%

  • logoboing

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoreal-madrid-tv

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,7%

  • logoten

    0,7%

  • logoclan

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

Se mantiene un día más el liderazgo de Trece en el ranking de lo más visto en las cadenas TDT gracias a su cine western. En este caso, la película 'El gran McLintock' encabeza el ranking con un 3,3% y 328.000 espectadores, mientras que en el promedio diario de cadenas Neox y FDF empatan con un 2,2%. La cadena de Atresmedia coloca dos películas en la lista de lo más seguido, mientras que la de Mediaset España registra solo una. Por su parte, 'Control de fronteras' de DMAX destaca con tres emisiones y una de ellas es lo segundo más visto del día con 309.000 espectadores.

La película más vista del día ha sido &#39;El gran McLintock&#39;
La película más vista del día ha sido 'El gran McLintock'

Ranking cadenas TDT Domingo, 9 de Noviembre de 2025

Neox 2,2%

FDF 2,2%

Energy 2,1%

TRECE 2,1%

DMAX 2,0%

BEMADtv 1,9%

Paramount Network 1,7%

Atreseries 1,7%

Divinity 1,6%

Nova 1,5%

Boing 1,4%

Mega (España) 1,4%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,2%

Real Madrid TV 0,9%

Teledeporte 0,7%

Ten 0,7%

Clan TVE 0,6%

Ranking programas TDT Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El gran McLintock
18:01
20:27
328.000
3,3%
DMAX
Control de fronteras: España
21:01
21:22
309.000
2,6%
Neox
Cine John wick (Otro día para matar)
15:33
17:36
303.000
3,3%
Paramount Network
Cine Eliminators
20:09
22:04
291.000
2,5%
TRECE
Tu cine El hombre tranquilo
20:27
22:46
275.000
2,3%
Neox
Cine Misántropo
22:15
24:45
274.000
3,0%
DMAX
Control de fronteras: España
20:00
20:22
264.000
2,5%
FDF
Cine Pompeya (2014)
22:19
24:18
262.000
2,6%
DMAX
Control de fronteras: España
20:27
21:00
254.000
2,3%
BEMADtv
Cine Perfectos desconocidos (2017)
20:50
22:29
239.000
1,9%

Ranking Neox (2,2%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine John wick (Otro día para matar)
15:33
17:36
303.000
3,3%
Neox
Cine Misántropo
22:15
24:45
274.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:06
15:32
223.000
2,6%
Neox
Cine Frequency
17:36
19:50
223.000
2,3%
Neox
Cine Bait
19:50
22:12
213.000
1,8%

Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Pompeya (2014)
22:19
24:18
262.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un phoskito, un detective ...
20:18
22:18
235.000
2,0%
FDF
El pueblo
17:08
18:43
209.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una pipa gripada, un ...
15:20
17:08
196.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un tiburón, un desahuciado y ...
18:43
20:18
179.000
1,8%

Ranking Energy (2,1%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales Atropellados
16:47
17:42
178.000
1,9%
Energy
Maratón The Rookie Land
17:42
26:15
170.000
1,9%
Energy
Mentes criminales El gran círculo
15:49
16:47
157.000
1,7%
Energy
Mentes criminales En conflicto
13:50
14:48
125.000
1,9%
Energy
Mentes criminales Un tono de gris
14:48
15:49
123.000
1,4%

Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El gran McLintock
18:01
20:27
328.000
3,3%
TRECE
Tu cine El hombre tranquilo
20:27
22:46
275.000
2,3%
TRECE
Cine Los clarines del miedo
16:24
18:00
237.000
2,5%
TRECE
Viva el cine español. Tv Las cicatrices
14:44
16:24
174.000
2,0%
TRECE
Cine El puente sobre el río Kwai
22:46
25:35
89.000
1,3%

Ranking DMAX (2,0%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de fronteras: España
21:01
21:22
309.000
2,6%
DMAX
Control de fronteras: España
20:00
20:22
264.000
2,5%
DMAX
Control de fronteras: España
20:27
21:00
254.000
2,3%
DMAX
Seprona en acción
22:30
22:52
234.000
1,9%
DMAX
Granjas en acción
21:30
22:23
223.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Perfectos desconocidos (2017)
20:50
22:29
239.000
1,9%
BEMADtv
Cine Si yo fuera rico (2019)
17:27
19:01
182.000
1,9%
BEMADtv
Cine Lo dejo cuando quiera
19:01
20:50
165.000
1,6%
BEMADtv
Cine El otro lado de la cama
22:34
24:42
159.000
1,8%
BEMADtv
Cine Operación Camarón
15:30
17:27
145.000
1,6%

Ranking Paramount Network (1,7%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Eliminators
20:09
22:04
291.000
2,5%
Paramount Network
Cine Blackhat: Amenaza en la red
17:47
20:09
206.000
2,1%
Paramount Network
Top cine El imperio de los lobos
22:05
24:44
151.000
1,6%
Paramount Network
Cine Sin identidad
15:36
17:47
147.000
1,6%
Paramount Network
Cine El leñador (2018)
13:42
15:36
118.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,7%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Morne Gommier
22:00
23:02
177.000
1,4%
Atreseries
Crimen en el trópico Pointe Simon
23:02
24:02
164.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el paraíso Mas allá del brillante ...
10:21
22:00
134.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el trópico Canal Cocotte
24:02
25:02
74.000
1,3%
Atreseries
Crimen en el trópico Coeur Bouliki
25:02
26:03
42.000
1,5%

Ranking Divinity (1,6%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Levi y Alysha
21:26
22:25
218.000
1,7%
Divinity
La casa de mis sueños Karima y Norin
20:24
21:26
215.000
1,9%
Divinity
Chicago Fire
22:25
23:09
207.000
1,8%
Divinity
Chicago Fire
23:09
24:02
184.000
2,1%
Divinity
La casa de mis sueños Michelle y John
19:43
20:24
176.000
1,7%

Ranking Nova (1,5%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
19:43
20:29
213.000
2,1%
Nova
Pasión de gavilanes
21:17
22:00
205.000
1,6%
Nova
Pasión de gavilanes
20:29
21:17
203.000
1,8%
Nova
Vera Por la gracia de Dios
22:01
23:51
189.000
1,7%
Nova
Pasión de gavilanes
18:52
19:43
164.000
1,7%

Ranking Boing (1,4%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine La lego película
16:19
18:17
150.000
1,6%
Boing
Cine Los Croods: Una nueva era
18:31
20:10
145.000
1,5%
Boing
Cine El bebé jefazo
20:18
22:00
144.000
1,2%
Boing
Cine El bebé jefazo: Negocios de familia
09:58
11:54
133.000
4,2%
Boing
Cine Charlie y la fábrica de chocolate
14:00
16:10
121.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:18
23:43
233.000
2,1%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:03
22:18
225.000
1,8%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:28
21:02
190.000
1,8%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
129.000
3,4%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:08
19:28
103.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Parlamento
20:27
20:56
122.000
1,1%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:30
23:00
108.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:48
105.000
0,9%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
08:47
14:58
98.000
2,6%
Canal 24 Horas
50 años del gran cambio La foto
15:50
16:36
92.000
1,0%

Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La doctora Lee
16:32
17:26
155.000
1,6%
DKiss
La doctora Lee
17:26
18:21
145.000
1,5%
DKiss
Mi casa soñada
10:31
10:56
118.000
3,8%
DKiss
Mi casa soñada
10:56
11:17
117.000
3,5%
DKiss
Maestros de la restauración
09:43
10:31
113.000
4,2%

Ranking Real Madrid TV (0,9%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Hoy jugamos: Minuto a minuto Rayo Vallecano - R. ...
16:13
18:12
108.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Navy seals comando especial
21:35
23:32
96.000
0,8%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: El análisis Rayo Vallecano - R. ...
18:12
20:20
81.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Matad a Johnny Ringo
23:32
25:07
70.000
1,1%
Real Madrid TV
Hoy jugamos: La cuenta atrás Rayo Vallecano - ...
15:19
16:09
61.000
0,7%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
23:03
24:18
143.000
1,6%
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
24:18
25:00
70.000
1,3%
Teledeporte
Estudio estadio: La previa
22:05
23:03
66.000
0,5%
Teledeporte
Gimnasia artística: Campeonato del mundo ambos ...
15:56
17:34
62.000
0,7%
Teledeporte
Gimnasia artística: Campeonato del mundo ambos ...
13:10
14:21
61.000
1,2%

Ranking Ten (0,7%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:14
18:15
112.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
16:19
17:14
94.000
1,0%
Ten
Fútbol: Liga española 2 D Granada - R. ...
18:32
20:27
84.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
15:14
16:19
68.000
0,8%
Ten
DG: Minuto a minuto
20:33
22:43
54.000
0,4%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
MasterChef Celebrity
22:06
25:03
77.000
0,9%
Clan TVE
La noche clan
20:19
22:05
67.000
0,6%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
09:34
09:57
62.000
2,7%
Clan TVE
La casa de Mickey Mouse
09:10
09:33
46.000
2,4%
Clan TVE
La tarde Clan
17:28
20:15
42.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Testigo final
22:00
23:34
157.000
1,4%
Squirrel
Cine El último regalo
20:00
22:00
153.000
1,3%
Squirrel
Cine La fuerza de la sangre (1995)
23:34
25:07
83.000
1,3%
Squirrel
Cine Love happens
16:20
18:14
73.000
0,8%
Squirrel
Cine La verdad puede matar
14:29
16:20
72.000
0,8%
Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Top Series

Listas