Se mantiene un día más el liderazgo de Trece en el ranking de lo más visto en las cadenas TDT gracias a su cine western. En este caso, la película 'El gran McLintock' encabeza el ranking con un 3,3% y 328.000 espectadores, mientras que en el promedio diario de cadenas Neox y FDF empatan con un 2,2%. La cadena de Atresmedia coloca dos películas en la lista de lo más seguido, mientras que la de Mediaset España registra solo una. Por su parte, 'Control de fronteras' de DMAX destaca con tres emisiones y una de ellas es lo segundo más visto del día con 309.000 espectadores.
Ranking cadenas TDT Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Ranking programas TDT Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El gran McLintock
18:01
20:27
328.000
3,3%
Control de fronteras: España
21:01
21:22
309.000
2,6%
Cine John wick (Otro día para matar)
15:33
17:36
303.000
3,3%
Cine Eliminators
20:09
22:04
291.000
2,5%
Tu cine El hombre tranquilo
20:27
22:46
275.000
2,3%
Cine Misántropo
22:15
24:45
274.000
3,0%
Control de fronteras: España
20:00
20:22
264.000
2,5%
Cine Pompeya (2014)
22:19
24:18
262.000
2,6%
Control de fronteras: España
20:27
21:00
254.000
2,3%
Cine Perfectos desconocidos (2017)
20:50
22:29
239.000
1,9%
Ranking Neox (2,2%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine John wick (Otro día para matar)
15:33
17:36
303.000
3,3%
Cine Misántropo
22:15
24:45
274.000
3,0%
Los Simpson
15:06
15:32
223.000
2,6%
Cine Frequency
17:36
19:50
223.000
2,3%
Cine Bait
19:50
22:12
213.000
1,8%
Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Pompeya (2014)
22:19
24:18
262.000
2,6%
La que se avecina Un phoskito, un detective ...
20:18
22:18
235.000
2,0%
El pueblo
17:08
18:43
209.000
2,2%
La que se avecina Una pipa gripada, un ...
15:20
17:08
196.000
2,1%
La que se avecina Un tiburón, un desahuciado y ...
18:43
20:18
179.000
1,8%
Ranking Energy (2,1%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Atropellados
16:47
17:42
178.000
1,9%
Maratón The Rookie Land
17:42
26:15
170.000
1,9%
Mentes criminales El gran círculo
15:49
16:47
157.000
1,7%
Mentes criminales En conflicto
13:50
14:48
125.000
1,9%
Mentes criminales Un tono de gris
14:48
15:49
123.000
1,4%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El gran McLintock
18:01
20:27
328.000
3,3%
Tu cine El hombre tranquilo
20:27
22:46
275.000
2,3%
Cine Los clarines del miedo
16:24
18:00
237.000
2,5%
Viva el cine español. Tv Las cicatrices
14:44
16:24
174.000
2,0%
Cine El puente sobre el río Kwai
22:46
25:35
89.000
1,3%
Ranking DMAX (2,0%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
21:01
21:22
309.000
2,6%
Control de fronteras: España
20:00
20:22
264.000
2,5%
Control de fronteras: España
20:27
21:00
254.000
2,3%
Seprona en acción
22:30
22:52
234.000
1,9%
Granjas en acción
21:30
22:23
223.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Perfectos desconocidos (2017)
20:50
22:29
239.000
1,9%
Cine Si yo fuera rico (2019)
17:27
19:01
182.000
1,9%
Cine Lo dejo cuando quiera
19:01
20:50
165.000
1,6%
Cine El otro lado de la cama
22:34
24:42
159.000
1,8%
Cine Operación Camarón
15:30
17:27
145.000
1,6%
Ranking Paramount Network (1,7%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Eliminators
20:09
22:04
291.000
2,5%
Cine Blackhat: Amenaza en la red
17:47
20:09
206.000
2,1%
Top cine El imperio de los lobos
22:05
24:44
151.000
1,6%
Cine Sin identidad
15:36
17:47
147.000
1,6%
Cine El leñador (2018)
13:42
15:36
118.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,7%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Morne Gommier
22:00
23:02
177.000
1,4%
Crimen en el trópico Pointe Simon
23:02
24:02
164.000
1,8%
Crimen en el paraíso Mas allá del brillante ...
10:21
22:00
134.000
1,7%
Crimen en el trópico Canal Cocotte
24:02
25:02
74.000
1,3%
Crimen en el trópico Coeur Bouliki
25:02
26:03
42.000
1,5%
Ranking Divinity (1,6%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Levi y Alysha
21:26
22:25
218.000
1,7%
La casa de mis sueños Karima y Norin
20:24
21:26
215.000
1,9%
Chicago Fire
22:25
23:09
207.000
1,8%
Chicago Fire
23:09
24:02
184.000
2,1%
La casa de mis sueños Michelle y John
19:43
20:24
176.000
1,7%
Ranking Nova (1,5%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
19:43
20:29
213.000
2,1%
Pasión de gavilanes
21:17
22:00
205.000
1,6%
Pasión de gavilanes
20:29
21:17
203.000
1,8%
Vera Por la gracia de Dios
22:01
23:51
189.000
1,7%
Pasión de gavilanes
18:52
19:43
164.000
1,7%
Ranking Boing (1,4%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La lego película
16:19
18:17
150.000
1,6%
Cine Los Croods: Una nueva era
18:31
20:10
145.000
1,5%
Cine El bebé jefazo
20:18
22:00
144.000
1,2%
Cine El bebé jefazo: Negocios de familia
09:58
11:54
133.000
4,2%
Cine Charlie y la fábrica de chocolate
14:00
16:10
121.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:18
23:43
233.000
2,1%
Batalla de restaurantes
21:03
22:18
225.000
1,8%
Pesadilla en la cocina
19:28
21:02
190.000
1,8%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
129.000
3,4%
Pesadilla en la cocina
18:08
19:28
103.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Parlamento
20:27
20:56
122.000
1,1%
Fin de semana 24h
22:30
23:00
108.000
0,9%
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:48
105.000
0,9%
Fin de semana 24h
08:47
14:58
98.000
2,6%
50 años del gran cambio La foto
15:50
16:36
92.000
1,0%
Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La doctora Lee
16:32
17:26
155.000
1,6%
La doctora Lee
17:26
18:21
145.000
1,5%
Mi casa soñada
10:31
10:56
118.000
3,8%
Mi casa soñada
10:56
11:17
117.000
3,5%
Maestros de la restauración
09:43
10:31
113.000
4,2%
Ranking Real Madrid TV (0,9%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: Minuto a minuto Rayo Vallecano - R. ...
16:13
18:12
108.000
1,1%
Cine Navy seals comando especial
21:35
23:32
96.000
0,8%
Hoy jugamos: El análisis Rayo Vallecano - R. ...
18:12
20:20
81.000
0,8%
Cine Matad a Johnny Ringo
23:32
25:07
70.000
1,1%
Hoy jugamos: La cuenta atrás Rayo Vallecano - ...
15:19
16:09
61.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resumenes
23:03
24:18
143.000
1,6%
Estudio estadio: El debate
24:18
25:00
70.000
1,3%
Estudio estadio: La previa
22:05
23:03
66.000
0,5%
Gimnasia artística: Campeonato del mundo ambos ...
15:56
17:34
62.000
0,7%
Gimnasia artística: Campeonato del mundo ambos ...
13:10
14:21
61.000
1,2%
Ranking Ten (0,7%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:14
18:15
112.000
1,2%
Caso cerrado
16:19
17:14
94.000
1,0%
Fútbol: Liga española 2 D Granada - R. ...
18:32
20:27
84.000
0,8%
Caso cerrado
15:14
16:19
68.000
0,8%
DG: Minuto a minuto
20:33
22:43
54.000
0,4%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Domingo, 9 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
MasterChef Celebrity
22:06
25:03
77.000
0,9%
La noche clan
20:19
22:05
67.000
0,6%
Spidey y su superequipo
09:34
09:57
62.000
2,7%
La casa de Mickey Mouse
09:10
09:33
46.000
2,4%
La tarde Clan
17:28
20:15
42.000
0,4%
