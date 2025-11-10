Trece triunfa en la jornada del sábado gracias a COPE y 'Por un puñado de dólares'

Trece se ha erigido como la primera opción entre las cadenas temáticas a lo largo del sábado 8 de noviembre. Su principal arma para conseguirlo es, de hecho, lo más visto del día, ya que su informativo en colaboración con COPE engancha a 376.000 personas en el final de la tarde, mientras que 'Por un puñado de dólares' y 'Sin escape, ganar o morir' completan el podio. Por su parte, Be Mad también destaca en este ranking con 'Hora punta 2' y 'Hora punta 3', que rebasan los 200.000 televidentes.
Ranking cadenas TDT Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Ranking programas TDT Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y COPE es noticia
20:30
21:04
376.000
4,1%
Cine Por un puñado de dolares
19:14
20:30
316.000
3,7%
Tu cine Sin escape, ganar o morir
21:05
22:38
283.000
2,8%
Cine Hora punta 2
17:09
18:44
248.000
3,0%
Cine Los mercen4rios
22:02
24:02
236.000
2,4%
Cine Van damme\'s inferno
22:38
24:12
233.000
2,5%
Pasión de gavilanes
21:15
22:07
233.000
2,3%
CSI: Nueva York Yahrzeit
21:57
22:53
222.000
2,1%
CSI: Nueva York Pasado, presente y ...
21:11
21:57
222.000
2,2%
Cine Hora punta 3
18:44
20:16
221.000
2,6%
Ranking TRECE (2,4%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y COPE es noticia
20:30
21:04
376.000
4,1%
Cine Por un puñado de dolares
19:14
20:30
316.000
3,7%
Tu cine Sin escape, ganar o morir
21:05
22:38
283.000
2,8%
Cine Van damme\'s inferno
22:38
24:12
233.000
2,5%
Cine Tras el corazón verde
15:13
17:08
183.000
2,1%
Ranking Energy (2,3%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York Pasado, presente y ...
21:11
21:57
222.000
2,2%
CSI: Nueva York Yahrzeit
21:57
22:53
222.000
2,1%
CSI: Nueva York Presa
20:22
21:06
186.000
2,0%
CSI: Nueva York Mal menor
22:53
23:40
181.000
1,9%
CSI: Nueva York Paga
24:37
25:24
162.000
3,4%
Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un sablazo, un ultimátum y ...
20:28
22:17
209.000
2,1%
Cine Ocho apellidos catalanes
22:19
24:20
201.000
2,2%
El pueblo
17:05
18:43
200.000
2,4%
La que se avecina Un boxeador campeón, unos ...
18:43
20:28
192.000
2,3%
La que se avecina Un león usurpado, una ...
14:56
17:05
156.000
1,8%
Ranking Divinity (2,1%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
14:15
15:06
197.000
2,7%
La casa de mis sueños Shubie y Vivan
21:26
22:24
184.000
1,8%
La casa de mis sueños Michelle y Tom
19:54
20:39
174.000
2,0%
La casa de mis sueños Susan y Kevin
20:39
21:26
170.000
1,8%
La casa de mis sueños Mark y Ashley
19:02
19:54
170.000
2,0%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Hora punta 2
17:09
18:44
248.000
3,0%
Cine Hora punta 3
18:44
20:16
221.000
2,6%
Cine Hora punta
15:37
17:09
215.000
2,5%
Cine New Police Story
20:16
22:16
156.000
1,6%
Cine Operación Dragón
22:16
24:09
112.000
1,2%
Ranking Neox (1,8%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Los mercen4rios
22:02
24:02
236.000
2,4%
Cine El contable
15:15
17:40
184.000
2,1%
Cine Instinto peligroso
19:58
21:59
166.000
1,8%
Los Simpson
14:22
14:48
164.000
2,3%
Cine Fallen (1997)
17:40
19:58
151.000
1,8%
Ranking Boing (1,7%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Shrek: Felices para siempre
19:42
21:19
196.000
2,2%
Cine El bebé jefazo: Negocios de familia
21:29
23:27
164.000
1,6%
Cine Tadeo Jones 2: El secreto del rey ...
16:22
17:51
151.000
1,8%
Cine Los Croods: Una nueva era
14:32
16:13
140.000
1,7%
Cine Scooby-Doo
17:59
19:34
128.000
1,6%
Ranking Nova (1,7%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:15
22:07
233.000
2,3%
Pasión de gavilanes
22:07
23:00
219.000
2,1%
Pasión de gavilanes
20:29
21:15
202.000
2,2%
Vera Profundidades ocultas
16:10
18:00
150.000
1,8%
Pasión de gavilanes
19:44
20:29
147.000
1,7%
Ranking DMAX (1,7%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
21:00
21:22
214.000
2,2%
062: Alerta ciudadana
21:30
21:53
193.000
1,9%
062: Alerta ciudadana
22:00
22:23
172.000
1,7%
Control de fronteras: España
20:00
20:22
157.000
1,8%
Control de fronteras: España
20:27
21:00
153.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,7%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Pointe du Bout
23:02
24:02
181.000
2,0%
Crimen en el trópico La Lezarde
21:59
23:02
177.000
1,7%
Crimen en el trópico Riviere-Pilote
24:02
25:05
168.000
2,8%
Crimen en el trópico O\'mullane
25:05
26:04
119.000
3,3%
Crimen en el paraíso
10:23
21:59
104.000
1,5%
Ranking DKiss (1,5%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi reforma es un desastre
22:11
23:09
148.000
1,4%
Mi reforma es un desastre
21:14
22:11
139.000
1,4%
Mi reforma es un desastre
23:09
24:06
116.000
1,3%
Mi vida con 300 kilos La historia de Kenae
16:56
18:41
106.000
1,3%
Los asesinatos de Elm Street
24:06
25:00
102.000
1,7%
Ranking Paramount Network (1,2%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Dueños de la calle
22:00
24:06
138.000
1,4%
Cine Negociador (The Negotiator)
15:27
18:03
127.000
1,5%
Cine El protector (Avenging Angelo)
20:02
22:00
124.000
1,3%
Cine Zulu (2013)
18:03
20:02
116.000
1,4%
Cine Asalto al furgón blindado
24:06
25:58
51.000
1,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Audiencia abierta
14:27
14:57
100.000
1,3%
Telediario fin de semana 1
15:00
15:42
84.000
1,0%
El escarabajo verde Redención
22:30
22:57
82.000
0,8%
Fin de semana 24h
10:00
14:27
76.000
2,2%
Informe semanal
21:28
22:02
76.000
0,7%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pesadilla en la cocina
19:55
21:12
157.000
1,7%
Batalla de restaurantes
21:14
22:27
141.000
1,4%
Batalla de restaurantes
22:27
23:56
98.000
1,0%
Cazatesoros
13:58
14:57
85.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
18:31
19:53
81.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Superkitties: Su-purr charged
16:41
17:03
102.000
1,2%
La sobremesa Clan
14:13
16:41
73.000
0,9%
Spidey y su superequipo
09:33
09:56
64.000
2,9%
La tarde Clan
17:30
21:27
59.000
0,7%
Las mañanas de Clan
09:57
11:11
55.000
2,1%
Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:30
17:31
100.000
1,2%
Caso cerrado
18:27
19:19
99.000
1,2%
Caso cerrado
15:30
16:30
92.000
1,1%
Caso cerrado
19:19
20:14
83.000
1,0%
Caso cerrado
21:41
22:44
80.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resúmenes
22:56
24:11
77.000
0,9%
Fútbol: Liga española resumen Jornada
22:24
22:48
77.000
0,7%
Estudio estadio: El debate
24:11
25:00
73.000
1,2%
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
20:09
21:51
70.000
0,7%
Post fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
21:51
22:18
60.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Sábado, 8 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El precio del poder
21:34
24:35
74.000
0,8%
Cine Mr. Charleston y sus secuaces
15:36
17:24
62.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
17:24
21:29
38.000
0,4%
Ciudad Real Madrid
24:42
26:29
31.000
0,9%
Ciudad Real Madrid
09:44
15:30
20.000
0,5%
