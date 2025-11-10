El debate de 'Gran Hermano' (9,4%) se estrena flojo, 'Salvados' (7,1%) sube y 'Una nueva vida' (11,2%) lidera

Por Redacción | |

El domingo 9 de noviembre de 2025, Telecinco estrenaba el debate de 'Gran Hermano' con Ion Aramendi. El programa dedicado al reality ha flojeado al marcar un 9,4% de share con 740.000 espectadores, mientras que Antena 3 y su ficción turca 'Una nueva vida' han progresado en una semana y ha mejorado al 11,2%, rozando el millón de espectadores.

Por su parte, La 1 y 'La película de la semana' firman un 9,7% con 979.000 espectadores con 'Wonder Woman 1984', mientras que en laSexta 'Salvados' crece considerablemente respecto al lunes pasado y anota un buen 7,1% con 907.000 espectadores con Víctor Manuel como invitado.

En Cuatro, 'Cuarto milenio' celebraba el 20 aniversario de la primera emisión del programa en la cadena de Mediaset España con un 6,5% y 631.000 espectadores, cediendo ligeramente medio punto respecto al domingo pasado. Por su parte, en La 2, 'Al cielo con ella' consigue su segundo mejor dato de la temporada con un 3,5% y 386.000 espectadores.

El cantautor Víctor Manuel, en 'Salvados'

Prime time

El cine de La 1 (9,7%) cede ligeramente -0,3 puntos en una semana

+0,8 puntos para 'Una nueva vida', que marca un 11,2%

El debate de 'GH' (9,4%) pierde -2,3 puntos en comparación al debate final de 'Supervivientes All Stars'

La 1

La película de la semana Wonder Woman 1984 979.000 9,7%

La 2

Imprescindibles249.000 2,0% Incluye: - Cine David Delfín. Muestra tu herida 249.000 2,0% Al cielo con ella386.000 3,5% Cachitos de hierro y cromo Gym 168.000 2,3%

Antena 3

Una nueva vida995.000 11,2%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21549.000 4,4% Cuarto milenio631.000 6,5%

Telecinco

Gran hermano: El debate740.000 9,4%

laSexta

Salvados Víctor Manuel 907.000 7,1% Salvados Prestige: Parte 1. El último viaje 460.000 4,4% Salvados Prestige: Parte 2. Tirando del hilo 209.000 3,4%

La 1 completa su noche de superhéroes con 'Flash'

Late night

En el late night, La 1 sí crece casi tres puntos con 'Flash' (8,4%)

El fútbol americano en Cuatro duplica su marca del domingo anterior con un 8,4%

La última emisión de 'Salvados' de la madrugada marca un 2,9%

La 1

Cine Flash (2023) 269.000 8,4%

La 2

Cachitos de hierro y cromo' "80's torp parade Vol.2"80.000 2,0% Cachitos de hierro y cromo Coches de choque 53.000 2,7%

Antena 3

Una nueva vida168.000 6,7%

Cuatro

Cuarto milenio268.000 8,9% Fútbol americano: NFL Los Ángeles Chargers - Pittsburgh Steelers 137.000 8,4%

Telecinco

Gran hermano: El debate (Continuación)740.000 9,4% Gran Madrid show158.000 8,8%

laSexta

Salvados Plácido: Un secreto a voces 82.000 2,9% Pokerstars Casino Live26.000 1,6%

Gloria Camila, colaboradora de 'Fiesta'

Sobremesa y tarde

Las 'Sesiones de tarde' de La 1 promedian un 9,3%

El primer 'Multicine' de Antena 3 (10,5%) roza el millón de espectadores

Buen 9,1% para 'Ultimátum a la Tierra' en Cuatro, con 852.000 espectadores

La 1

Sesión de tarde Seis dias y siete noches 1.011.000 10,8% Sesión de tarde 2 Togo 929.000 9,7% Sesión de tarde 3 La isla de nim 762.000 7,5% Aquí la tierra1.251.000 11,1%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana319.000 3,5% Grandes documentales239.000 2,5% Incluye: - Depredadores de los Cárpatos El reino del lobo 241.000 2,6% - Edén: Paraísos remotos Zambia: El valle esmeralda 229.000 2,4% - Edén: Paraísos remotos Patagonia: El fin del mundo 246.000 2,6% Documentales de La 2229.000 2,4% Incluye: - Las siete maravillas del mundo antiguo Artemisa, la metamorfosis de un templo 229.000 2,4% Beatus ille Chella 209.000 2,1% Ciberdelitos157.000 1,5% Argentina desde el aire Contrastes 212.000 1,9%

Antena 3

Multicine Navidad en la casa Bramble 986.000 10,5% Multicine 2 Una navidad real 891.000 9,3% Multicine 3 Camino a la navidad 839.000 8,0%

Cuatro

Home cinema Ultimátum a la Tierra 852.000 9,1% Home cinema 2 Terremoto (2018) 623.000 6,4%

Telecinco

Fiesta791.000 8,3% Agárrate al sillón820.000 7,6%

laSexta

La Roca421.000 4,4%

Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, presentadores de 'D Corazón'

Mañana

'D Corazón' (8,9%) pierde -1,3 puntos en una semana y baja del doble dígito

'La ruleta de la suerte' clava el 16,2% del domingo pasado

+1,5 puntos para '¡Vaya fama!', que llega al 7,5%

La 1

Agrosfera104.000 15,5% Vuelvo a empezar285.000 15,1% Viaje al centro de la tele ¡Y olé! 268.000 9,2% Viaje al centro de la tele Muy bizarro 330.000 9,8% Viaje al centro de la tele Sesión continua 372.000 10,1% D Corazón527.000 8,9%

La 2

Universo uned5.000 0,9% Antiguas civilizaciones Final del juego 36.000 4,2% Los conciertos de La 2 75 aniversario de la unidad de música de la agrupación de la infantería de marina de Madrid 61.000 4,5% Medina23.000 1,2% Buenas noticias TV29.000 1,3% Shalom24.000 1,0% Últimas preguntas75.000 2,6% El día del señor209.000 6,4% Incluye: - Santa misa218.000 6,7% Pueblo de Dios El quinto evangelio 165.000 4,9% Saber vivir114.000 3,2% Zoom tendencias111.000 3,0% Flash moda67.000 1,6% El escarabajo verde Redención 55.000 1,1% ¡Qué animal! Sexo 49.000 0,8% Saber y ganar: Fin de semana66.000 0,8%

Antena 3

Vivara olvídate de la gestión del alquiler11.000 2,2% Pelopicopata19.000 2,7% Los más...73.000 4,4% Incluye: - Desafina2, dando el cante73.000 4,4% Centímetros cúbicos146.000 5,1% Los más...104.000 3,2% Incluye: - Lo mejor de cada casa104.000 3,2% Juego de pelotas181.000 5,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Huevos rellenos 299.000 7,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Crepes de espinacas con champiñones y panceta 522.000 10,9% La ruleta de la suerte1.091.000 16,2%

Cuatro

¡Toma salami! Yayos 8.000 1,2% ¡Toma salami! Paris 17.000 1,9% Volando voy El camino lebaniego (Cantabria) 92.000 6,3% Volando voy Concello de Allande, Asturias 245.000 8,5% Viajeros Cuatro Essaouira 331.000 9,6% Viajeros Cuatro Sur de Mallorca 454.000 10,5%

Telecinco

Miramimusica7.000 1,5% Minutos musicales5.000 0,9% Enphorma8.000 1,0% Love shopping tv12.000 1,2% Got talent España: Momentazos75.000 4,6% Got talent España269.000 8,3% ¡Vaya fama!446.000 7,5%

laSexta

Equipo de investigación Fallo en el sistema: Caso Mari Luz 7.000 1,2% Centímetros cúbicos16.000 1,7% Aruser@s weekend146.000 7,0% Equipo de investigación La búsqueda 205.000 6,3% Equipo de investigación El triple crimen de Morata 237.000 6,9% Equipo de investigación La muerte de la veneno, último capitulo 224.000 5,4%

Informativos

Antena 3 continúa imbatible en la sobremesa gracias a sus informativos, que consigueron el domingo 9 de noviembre un 19,4% con más de 1,6 millones de espectadores. La 1 en el mediodía firma un 12,8% con 1,1 millones de espectadores y Telecinco se conforma con un 9,3% y 807.000 espectadores. Ya en la noche, Antena 3 y La 1 ajustan mucho más sus resultados y mientras la de Atresmedia anota un 12,2% con 1.485.000 espectadores, la cadena pública registra un 11,7% con 1.424.000 espectadores.

La 1

Fin de semana 24h76.000 14,9% Fin de semana 24h168.000 16,1% Telediario Fin de Semana 11.118.000 12,8% Telediario Fin de Semana 21.424.000 11,7%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.684.000 19,4% Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.485.000 12,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1527.000 8,1% El Desmarque Cuatro 1415.000 4,8% Noticias Cuatro 2698.000 6,6%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00807.000 9,3% Informativos Telecinco 21:00943.000 7,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h446.000 6,8% laSexta Deportes 1310.000 3,7% laSexta Noticias 20h863.000 8,1% laSexta Deportes 2419.000 3,4%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas