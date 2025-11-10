El debate de 'Gran Hermano' (9,4%) se estrena flojo, 'Salvados' (7,1%) sube y 'Una nueva vida' (11,2%) lidera

Audiencias Domingo 9 de Noviembre de 2025
El domingo 9 de noviembre de 2025, Telecinco estrenaba el debate de 'Gran Hermano' con Ion Aramendi. El programa dedicado al reality ha flojeado al marcar un 9,4% de share con 740.000 espectadores, mientras que Antena 3 y su ficción turca 'Una nueva vida' han progresado en una semana y ha mejorado al 11,2%, rozando el millón de espectadores.
Por su parte, La 1 y 'La película de la semana' firman un 9,7% con 979.000 espectadores con 'Wonder Woman 1984', mientras que en laSexta 'Salvados' crece considerablemente respecto al lunes pasado y anota un buen 7,1% con 907.000 espectadores con Víctor Manuel como invitado.
En Cuatro, 'Cuarto milenio' celebraba el 20 aniversario de la primera emisión del programa en la cadena de Mediaset España con un 6,5% y 631.000 espectadores, cediendo ligeramente medio punto respecto al domingo pasado. Por su parte, en La 2, 'Al cielo con ella' consigue su segundo mejor dato de la temporada con un 3,5% y 386.000 espectadores.
El cantautor Víctor Manuel, en 'Salvados'
Prime time
- El cine de La 1 (9,7%) cede ligeramente -0,3 puntos en una semana
- +0,8 puntos para 'Una nueva vida', que marca un 11,2%
- El debate de 'GH' (9,4%) pierde -2,3 puntos en comparación al debate final de 'Supervivientes All Stars'
La película de la semana 979.000 9,7%
Imprescindibles249.000 2,0%
Incluye:
- Cine 249.000 2,0%
Al cielo con ella386.000 3,5%
Cachitos de hierro y cromo 168.000 2,3%
Una nueva vida995.000 11,2%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21549.000 4,4%
Cuarto milenio631.000 6,5%
Gran hermano: El debate740.000 9,4%
Salvados 907.000 7,1%
Salvados 460.000 4,4%
Salvados 209.000 3,4%
La 1 completa su noche de superhéroes con 'Flash'
Late night
- En el late night, La 1 sí crece casi tres puntos con 'Flash' (8,4%)
- El fútbol americano en Cuatro duplica su marca del domingo anterior con un 8,4%
- La última emisión de 'Salvados' de la madrugada marca un 2,9%
Cine 269.000 8,4%
Cachitos de hierro y cromo' "80's torp parade Vol.2"80.000 2,0%
Cachitos de hierro y cromo 53.000 2,7%
Una nueva vida168.000 6,7%
Cuarto milenio268.000 8,9%
Fútbol americano: NFL 137.000 8,4%
Gran hermano: El debate (Continuación)740.000 9,4%
Gran Madrid show158.000 8,8%
Salvados 82.000 2,9%
Pokerstars Casino Live26.000 1,6%
Gloria Camila, colaboradora de 'Fiesta'
Sobremesa y tarde
- Las 'Sesiones de tarde' de La 1 promedian un 9,3%
- El primer 'Multicine' de Antena 3 (10,5%) roza el millón de espectadores
- Buen 9,1% para 'Ultimátum a la Tierra' en Cuatro, con 852.000 espectadores
Sesión de tarde 1.011.000 10,8%
Sesión de tarde 2 929.000 9,7%
Sesión de tarde 3 762.000 7,5%
Aquí la tierra1.251.000 11,1%
Saber y ganar: Fin de semana319.000 3,5%
Grandes documentales239.000 2,5%
Incluye:
- Depredadores de los Cárpatos 241.000 2,6%
- Edén: Paraísos remotos 229.000 2,4%
- Edén: Paraísos remotos 246.000 2,6%
Documentales de La 2229.000 2,4%
Incluye:
- Las siete maravillas del mundo antiguo 229.000 2,4%
Beatus ille 209.000 2,1%
Ciberdelitos157.000 1,5%
Argentina desde el aire 212.000 1,9%
Multicine 986.000 10,5%
Multicine 2 891.000 9,3%
Multicine 3 839.000 8,0%
Home cinema 852.000 9,1%
Home cinema 2 623.000 6,4%
Fiesta791.000 8,3%
Agárrate al sillón820.000 7,6%
La Roca421.000 4,4%
Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, presentadores de 'D Corazón'
Mañana
- 'D Corazón' (8,9%) pierde -1,3 puntos en una semana y baja del doble dígito
- 'La ruleta de la suerte' clava el 16,2% del domingo pasado
- +1,5 puntos para '¡Vaya fama!', que llega al 7,5%
Agrosfera104.000 15,5%
Vuelvo a empezar285.000 15,1%
Viaje al centro de la tele 268.000 9,2%
Viaje al centro de la tele 330.000 9,8%
Viaje al centro de la tele 372.000 10,1%
D Corazón527.000 8,9%
Universo uned5.000 0,9%
Antiguas civilizaciones 36.000 4,2%
Los conciertos de La 2 61.000 4,5%
Medina23.000 1,2%
Buenas noticias TV29.000 1,3%
Shalom24.000 1,0%
Últimas preguntas75.000 2,6%
El día del señor209.000 6,4%
Incluye:
- Santa misa218.000 6,7%
Pueblo de Dios 165.000 4,9%
Saber vivir114.000 3,2%
Zoom tendencias111.000 3,0%
Flash moda67.000 1,6%
El escarabajo verde 55.000 1,1%
¡Qué animal! 49.000 0,8%
Saber y ganar: Fin de semana66.000 0,8%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler11.000 2,2%
Pelopicopata19.000 2,7%
Los más...73.000 4,4%
Incluye:
- Desafina2, dando el cante73.000 4,4%
Centímetros cúbicos146.000 5,1%
Los más...104.000 3,2%
Incluye:
- Lo mejor de cada casa104.000 3,2%
Juego de pelotas181.000 5,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 299.000 7,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 522.000 10,9%
La ruleta de la suerte1.091.000 16,2%
¡Toma salami! 8.000 1,2%
¡Toma salami! 17.000 1,9%
Volando voy 92.000 6,3%
Volando voy 245.000 8,5%
Viajeros Cuatro 331.000 9,6%
Viajeros Cuatro 454.000 10,5%
Miramimusica7.000 1,5%
Minutos musicales5.000 0,9%
Enphorma8.000 1,0%
Love shopping tv12.000 1,2%
Got talent España: Momentazos75.000 4,6%
Got talent España269.000 8,3%
¡Vaya fama!446.000 7,5%
Equipo de investigación 7.000 1,2%
Centímetros cúbicos16.000 1,7%
Aruser@s weekend146.000 7,0%
Equipo de investigación 205.000 6,3%
Equipo de investigación 237.000 6,9%
Equipo de investigación 224.000 5,4%
Informativos
Antena 3 continúa imbatible en la sobremesa gracias a sus informativos, que consigueron el domingo 9 de noviembre un 19,4% con más de 1,6 millones de espectadores. La 1 en el mediodía firma un 12,8% con 1,1 millones de espectadores y Telecinco se conforma con un 9,3% y 807.000 espectadores. Ya en la noche, Antena 3 y La 1 ajustan mucho más sus resultados y mientras la de Atresmedia anota un 12,2% con 1.485.000 espectadores, la cadena pública registra un 11,7% con 1.424.000 espectadores.
Fin de semana 24h76.000 14,9%
Fin de semana 24h168.000 16,1%
Telediario Fin de Semana 11.118.000 12,8%
Telediario Fin de Semana 21.424.000 11,7%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.684.000 19,4%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.485.000 12,2%
Noticias Cuatro 1527.000 8,1%
El Desmarque Cuatro 1415.000 4,8%
Noticias Cuatro 2698.000 6,6%
Informativos Telecinco 15:00807.000 9,3%
Informativos Telecinco 21:00943.000 7,9%
laSexta Noticias 14h446.000 6,8%
laSexta Deportes 1310.000 3,7%
laSexta Noticias 20h863.000 8,1%
laSexta Deportes 2419.000 3,4%