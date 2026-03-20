Nova arrasa con cuatro telenovelas entre lo más visto, siendo 'El amor invencible' (2,6%) la que lidera

Audiencias 'Supervivientes' lidera pero baja, recortando distancias con 'Perdiendo el juicio'

AUDIENCIAS TDT 19 DE MARZO

La película 'Río de pólvora' destaca con un 3% de share y 266.000 espectadores en Trece.

Por RedacciónPublicado: Viernes 20 Marzo 2026 09:50 (hace 13 horas)

Audiencias Jueves 19 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    12,8%

  • logola1

    12,6%

  • logotelecinco

    10,0%

  • logolasexta

    6,7%

  • logocuatro

    6,1%

  • logola2

    3,1%

  • logofdf

    2,2%

  • logonova

    2,0%

  • logo13tv

    1,8%

  • logoenergy

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logoneox

    1,5%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logodivinity

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoten

    1,1%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoboing

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

FDF domina la jornada del jueves 19 de marzo de 2026 al promediar un 2,2%, seguida de Nova (2%) y el triple empate de Trece, Energy y Atreseries con un 1,8% de media. 'El amor invencible' se convierte en lo más visto del día con 289.000 espectadores y un 2,6% de cuota de pantalla en Nova. La oferta del canal temático de Atresmedia triunfa con tres entregas más en el ranking: 'Leyla' (2,1%), 'Emanet' (2,8%) y 'Marina' (3%). Mientras que el cine western destaca con el largometraje 'Río de pólvora', que firma un 3% de share y reúne a 266.000 espectadores en Trece.

El film 'Río de pólvora' destaca con un 3% de share y 266.000 espectadores en Trece

Ranking cadenas TDT Jueves, 19 de Marzo de 2026

FDF 2,2%

Nova 2,0%

Energy 1,8%

TRECE 1,8%

Atreseries 1,8%

Canal 24 Horas 1,6%

Neox 1,5%

DMAX 1,5%

BEMADtv 1,5%

Divinity 1,3%

Mega (España) 1,3%

Ten 1,1%

Squirrel 1,1%

DKiss 1,0%

Clan TVE 0,7%

Boing 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
El amor invencible
20:30
21:48
289.000
2,6%
TRECE
Cine western Río de pólvora
19:08
20:58
266.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un pinchito nublado, una ITV ...
20:49
22:55
263.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:10
15:37
262.000
2,9%
Nova
Leyla
21:51
23:11
260.000
2,1%
TRECE
Sesión doble El pastor de las colinas
17:15
19:05
256.000
3,6%
Neox
Los Simpson
14:52
15:10
251.000
3,0%
Nova
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,8%
Nova
Marina
18:31
20:28
238.000
3,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:33
233.000
2,8%

Ranking FDF (2,2%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un pinchito nublado, una ITV ...
20:49
22:55
263.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un bohemio, unos labios ...
14:46
16:48
229.000
2,7%
FDF
Cine La bestia (2022)
22:55
24:50
180.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una sugarbaby, un filet ...
16:48
18:43
116.000
1,6%
FDF
La que se avecina Una conserja, un romance ...
18:43
20:49
110.000
1,3%

Ranking Nova (2,0%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
El amor invencible
20:30
21:48
289.000
2,6%
Nova
Leyla
21:51
23:11
260.000
2,1%
Nova
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,8%
Nova
Marina
18:31
20:28
238.000
3,0%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:31
215.000
2,9%

Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Cerrando el ciclo
23:10
24:20
197.000
2,3%
Energy
CSI: La lista
22:20
23:10
196.000
1,6%
Energy
CSI: Conecta, sintoniza, cáete muerto
21:24
22:20
190.000
1,6%
Energy
CSI: Desatado
24:20
25:04
172.000
3,4%
Energy
CSI: Miami Retroceso
19:23
20:20
170.000
2,0%

Ranking TRECE (1,8%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Río de pólvora
19:08
20:58
266.000
3,0%
TRECE
Sesión doble El pastor de las colinas
17:15
19:05
256.000
3,6%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
223.000
2,3%
TRECE
Sesión doble El diablo a las cuatro
14:49
17:15
182.000
2,2%
TRECE
Tu cine Denbow, frontera indomable
20:59
22:14
179.000
1,5%

Ranking Atreseries (1,8%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Master crimes Bajo presión
22:01
23:01
225.000
1,8%
Atreseries
Master crimes Marcadas de por vida
23:01
24:01
194.000
2,0%
Atreseries
Master crimes Vas a ser un hombre
20:55
22:01
194.000
1,7%
Atreseries
Hudson & Rex
18:21
19:15
148.000
2,0%
Atreseries
Panda Demonio de medianoche
24:01
25:03
145.000
2,6%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:33
233.000
2,8%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Carmen Domingo
22:05
23:08
167.000
1,4%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:36
15:42
131.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:36
25:00
130.000
2,7%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
125.000
1,4%

Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:10
15:37
262.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:52
15:10
251.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:37
16:03
210.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
21:15
21:39
205.000
1,8%
Neox
Los Simpson
14:25
14:52
199.000
2,6%

Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Ingeniería abandonada
22:31
23:22
152.000
1,3%
DMAX
Ingeniería abandonada
23:30
24:22
149.000
1,9%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
149.000
1,2%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
133.000
1,1%
DMAX
La fiebre del oro: Australia
17:51
18:45
124.000
1,7%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Mad dad day Es por tu bien
22:15
24:00
179.000
1,7%
BEMADtv
Mad dad day Lío embarazoso
20:06
22:15
144.000
1,3%
BEMADtv
Mad dad day Un pequeño cambio
15:21
17:08
143.000
1,7%
BEMADtv
Mad dad day Mira quién habla ahora
18:34
20:06
142.000
1,8%
BEMADtv
Mad dad day Mira quién habla también
17:08
18:34
136.000
1,9%

Ranking Divinity (1,3%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:18
16:11
118.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:11
17:23
111.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
21:02
22:01
93.000
0,8%
Divinity
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
24:58
26:30
89.000
3,2%
Divinity
Tu casa a juicio
22:01
22:57
87.000
0,7%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
15:49
16:48
135.000
1,6%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
115.000
2,9%
Mega (España)
Mountain men Paga big mountain
13:54
14:44
102.000
1,5%
Mega (España)
La casa de empeños
19:37
20:16
99.000
1,2%
Mega (España)
Mountain men Sobre hielo delgado
12:49
13:54
96.000
2,3%

Ranking Ten (1,1%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
18:21
19:09
105.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
15:13
16:15
100.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
17:25
18:21
95.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
16:15
17:25
94.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
19:09
20:05
87.000
1,1%

Ranking Squirrel (1,1%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Air force one derribado
23:32
24:54
138.000
2,0%
Squirrel
Air force one derribado
22:04
23:32
120.000
1,0%
Squirrel
Cine Chacal
14:47
17:02
117.000
1,4%
Squirrel
Cine Sol rojo
17:02
18:50
88.000
1,2%
Squirrel
Cine Cuando el alba se tiñe de rojo
18:50
20:36
85.000
1,0%

Ranking DKiss (1,0%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de América
18:09
19:03
98.000
1,4%
DKiss
Asesinos de América
19:03
19:57
95.000
1,2%
DKiss
Citas infernales
19:57
20:19
94.000
1,1%
DKiss
Las hermanas de 300 kilos
23:04
24:01
92.000
1,0%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:21
17:17
81.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Aprendemos en clan: Team total: la ruleta de los ...
20:44
21:21
114.000
1,0%
Clan TVE
Una casa de locos
20:21
20:32
109.000
1,2%
Clan TVE
Una casa de locos
20:32
20:42
97.000
1,0%
Clan TVE
Una casa de locos
20:11
20:21
97.000
1,0%
Clan TVE
Una casa de locos
20:00
20:11
83.000
0,9%

Ranking Boing (0,6%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:06
21:17
125.000
1,1%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:37
21:48
119.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:55
21:06
118.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:22
08:33
118.000
6,6%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:26
21:37
104.000
0,9%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Post fútbol sala: Copa de España Elpozo Murcia ...
23:16
23:23
94.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol sala: Copa de España Elpozo Murcia ...
21:31
23:16
87.000
0,7%
Teledeporte
Estudio estadio champions
23:24
24:04
80.000
0,9%
Teledeporte
Previo fútbol sala: Copa de España Elpozo ...
21:19
21:31
68.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol sala: Copa de España resumen Inter ...
20:39
20:49
54.000
0,5%
