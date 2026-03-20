Nova arrasa con cuatro telenovelas entre lo más visto, siendo 'El amor invencible' (2,6%) la que lidera

FDF domina la jornada del jueves 19 de marzo de 2026 al promediar un 2,2%, seguida de Nova (2%) y el triple empate de Trece, Energy y Atreseries con un 1,8% de media. 'El amor invencible' se convierte en lo más visto del día con 289.000 espectadores y un 2,6% de cuota de pantalla en Nova. La oferta del canal temático de Atresmedia triunfa con tres entregas más en el ranking: 'Leyla' (2,1%), 'Emanet' (2,8%) y 'Marina' (3%). Mientras que el cine western destaca con el largometraje 'Río de pólvora', que firma un 3% de share y reúne a 266.000 espectadores en Trece.
Ranking cadenas TDT Jueves, 19 de Marzo de 2026
Ranking programas TDT Jueves, 19 de Marzo de 2026
El amor invencible
20:30
21:48
289.000
2,6%
Cine western Río de pólvora
19:08
20:58
266.000
3,0%
La que se avecina Un pinchito nublado, una ITV ...
20:49
22:55
263.000
2,2%
Los Simpson
15:10
15:37
262.000
2,9%
Leyla
21:51
23:11
260.000
2,1%
Sesión doble El pastor de las colinas
17:15
19:05
256.000
3,6%
Los Simpson
14:52
15:10
251.000
3,0%
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,8%
Marina
18:31
20:28
238.000
3,0%
La noche en 24h
23:08
24:33
233.000
2,8%
Ranking FDF (2,2%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
La que se avecina Un pinchito nublado, una ITV ...
20:49
22:55
263.000
2,2%
La que se avecina Un bohemio, unos labios ...
14:46
16:48
229.000
2,7%
Cine La bestia (2022)
22:55
24:50
180.000
2,2%
La que se avecina Una sugarbaby, un filet ...
16:48
18:43
116.000
1,6%
La que se avecina Una conserja, un romance ...
18:43
20:49
110.000
1,3%
Ranking Nova (2,0%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
El amor invencible
20:30
21:48
289.000
2,6%
Leyla
21:51
23:11
260.000
2,1%
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,8%
Marina
18:31
20:28
238.000
3,0%
Cuando seas mía
16:30
18:31
215.000
2,9%
Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
CSI: Cerrando el ciclo
23:10
24:20
197.000
2,3%
CSI: La lista
22:20
23:10
196.000
1,6%
CSI: Conecta, sintoniza, cáete muerto
21:24
22:20
190.000
1,6%
CSI: Desatado
24:20
25:04
172.000
3,4%
CSI: Miami Retroceso
19:23
20:20
170.000
2,0%
Ranking TRECE (1,8%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Cine western Río de pólvora
19:08
20:58
266.000
3,0%
Sesión doble El pastor de las colinas
17:15
19:05
256.000
3,6%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
223.000
2,3%
Sesión doble El diablo a las cuatro
14:49
17:15
182.000
2,2%
Tu cine Denbow, frontera indomable
20:59
22:14
179.000
1,5%
Ranking Atreseries (1,8%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Master crimes Bajo presión
22:01
23:01
225.000
1,8%
Master crimes Marcadas de por vida
23:01
24:01
194.000
2,0%
Master crimes Vas a ser un hombre
20:55
22:01
194.000
1,7%
Hudson & Rex
18:21
19:15
148.000
2,0%
Panda Demonio de medianoche
24:01
25:03
145.000
2,6%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
La noche en 24h
23:08
24:33
233.000
2,8%
La noche en 24h: portada Carmen Domingo
22:05
23:08
167.000
1,4%
Deportes 1
15:36
15:42
131.000
1,5%
Informativo 24h
24:36
25:00
130.000
2,7%
Telediario 1
14:57
15:36
125.000
1,4%
Ranking Neox (1,5%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Los Simpson
15:10
15:37
262.000
2,9%
Los Simpson
14:52
15:10
251.000
3,0%
Los Simpson
15:37
16:03
210.000
2,4%
The Big Bang Theory
21:15
21:39
205.000
1,8%
Los Simpson
14:25
14:52
199.000
2,6%
Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Ingeniería abandonada
22:31
23:22
152.000
1,3%
Ingeniería abandonada
23:30
24:22
149.000
1,9%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
149.000
1,2%
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
133.000
1,1%
La fiebre del oro: Australia
17:51
18:45
124.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Mad dad day Es por tu bien
22:15
24:00
179.000
1,7%
Mad dad day Lío embarazoso
20:06
22:15
144.000
1,3%
Mad dad day Un pequeño cambio
15:21
17:08
143.000
1,7%
Mad dad day Mira quién habla ahora
18:34
20:06
142.000
1,8%
Mad dad day Mira quién habla también
17:08
18:34
136.000
1,9%
Ranking Divinity (1,3%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Tu casa a juicio: Vancouver
15:18
16:11
118.000
1,3%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:11
17:23
111.000
1,4%
Tu casa a juicio
21:02
22:01
93.000
0,8%
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
24:58
26:30
89.000
3,2%
Tu casa a juicio
22:01
22:57
87.000
0,7%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Vida bajo cero
15:49
16:48
135.000
1,6%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
115.000
2,9%
Mountain men Paga big mountain
13:54
14:44
102.000
1,5%
La casa de empeños
19:37
20:16
99.000
1,2%
Mountain men Sobre hielo delgado
12:49
13:54
96.000
2,3%
Ranking Ten (1,1%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Caso cerrado
18:21
19:09
105.000
1,4%
Caso cerrado
15:13
16:15
100.000
1,1%
Caso cerrado
17:25
18:21
95.000
1,3%
Caso cerrado
16:15
17:25
94.000
1,2%
Caso cerrado
19:09
20:05
87.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,1%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Air force one derribado
23:32
24:54
138.000
2,0%
Air force one derribado
22:04
23:32
120.000
1,0%
Cine Chacal
14:47
17:02
117.000
1,4%
Cine Sol rojo
17:02
18:50
88.000
1,2%
Cine Cuando el alba se tiñe de rojo
18:50
20:36
85.000
1,0%
Ranking DKiss (1,0%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Asesinos de América
18:09
19:03
98.000
1,4%
Asesinos de América
19:03
19:57
95.000
1,2%
Citas infernales
19:57
20:19
94.000
1,1%
Las hermanas de 300 kilos
23:04
24:01
92.000
1,0%
Viviendo con un asesino
16:21
17:17
81.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Aprendemos en clan: Team total: la ruleta de los ...
20:44
21:21
114.000
1,0%
Una casa de locos
20:21
20:32
109.000
1,2%
Una casa de locos
20:32
20:42
97.000
1,0%
Una casa de locos
20:11
20:21
97.000
1,0%
Una casa de locos
20:00
20:11
83.000
0,9%
Ranking Boing (0,6%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Doraemon, el gato cósmico
21:06
21:17
125.000
1,1%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:37
21:48
119.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
20:55
21:06
118.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
08:22
08:33
118.000
6,6%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:26
21:37
104.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 19 de Marzo de 2026
Post fútbol sala: Copa de España Elpozo Murcia ...