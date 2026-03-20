'Supervivientes' lidera pero baja al 15,9%, recortando distancias con 'Perdiendo el juicio' (10,5%)

Audiencias Jueves 19 de Marzo de 2026
12,8%
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La nueva gala de 'Supervivientes' sigue dando alegrías a Telecinco liderando, aunque sufre una caída de -3,5 puntos respecto a la semana anterior. De este modo, apunta un 15,9% y reúne a 956.000 espectadores, bajando del millón.
Por su parte, 'Perdiendo el juicio' firma un 10,5% de share y, pese a perder medio punto, sigue demostrando su fortaleza en Antena 3. Sin embargo, sí que sube en su número de espectadores, pues cuenta con 879.000, lo que supone un crecimiento de +32.000).
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Previamente, 'El hormiguero' apunta un 12,9% de cuota, mientras que 'La revuelta' lidera con un 13,5%. No obstante, en la franja de coincidencia, el programa de Antena 3 mantiene la misma cuota mientras que el de La 1 marca un 13% y 'Supervivientes Express' no pasa del 8,8%.
Elena Rivera, en 'Perdiendo el juicio'
Prime time
- -3,5 puntos de bajada para 'Supervivientes' (15,9%9
- 'Perdiendo el juicio' firma un 10,5% y sube en espectadores
- Con un 8,3%, 'Horizonte' cede casi un punto
- Gran 13,5% para 'La revuelta' con Pedro Almodóvar
- 2,5% para la retransmisión de la Cremà en La 2
La revuelta 1.595.000 13,5%
La revuelta 825.000 11,4%
Cifras y letras454.000 3,9%
Cifras y letras645.000 5,1%
Nit de la Cremà 2026292.000 2,5%
El cine de La 2: película 115.000 1,8%
El hormiguero 1.594.000 12,9%
Perdiendo el juicio879.000 10,5%
First Dates634.000 5,5%
Horizonte: avance1.001.000 8,2%
Horizonte623.000 8,3%
Supervivientes express1.061.000 8,6%
Supervivientes956.000 15,9%
El intermedio871.000 7,1%
El taquillazo 388.000 5,3%
Iker Jiménez y Carmen Porter, en 'Horizonte'
Late night
- Subida de dos puntos para el cine de laSexta (5%)
- 6,2% para 'Callejeros', que baja -1,3
- Las reposiciones de las series de Antena 3 bajan
Viaje al centro de la tele 218.000 5,8%
La noche en 24h: portada 102.000 4,9%
Documentos TV 37.000 1,3%
¿Quién fue Juan Latino?20.000 1,1%
Perdiendo el juicio254.000 5,5%
Allí abajo 104.000 4,4%
Callejeros 179.000 6,2%
Gran Madrid show167.000 9,0%
Cine 127.000 5,0%
El picnic romántico de 'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' firma un gran 15%
- Crece hasta un 14,1% 'Aquí la Tierra' (+1,5)
- 'Lo sabe, no lo sabe' mejora siete décimas y anota un 6%
- Los programas de laSexta mejoran
Directo al grano828.000 10,5%
Valle Salvaje806.000 11,4%
La promesa917.000 12,2%
Malas lenguas962.000 11,1%
Aquí la Tierra1.424.000 14,1%
Saber y ganar494.000 5,7%
Grandes documentales280.000 3,6%
Persiguiendo la lluvia 293.000 3,7%
Depredadores letales 259.000 3,6%
Malas lenguas479.000 6,5%
Sukha153.000 1,7%
Limpia y ordena170.000 1,6%
Sueños de libertad1.235.000 15,0%
Y ahora, Sonsoles724.000 9,7%
Pasapalabra1.739.000 17,5%
Todo es mentira493.000 6,3%
Lo sabe no lo sabe461.000 6,0%
El tiempo justo709.000 9,2%
El diario de Jorge740.000 9,7%
¡Allá tú!993.000 10,2%
Zapeando447.000 5,5%
Más vale tarde513.000 6,9%
laSexta clave489.000 4,4%
Silvia Intxaurrondo, en 'La mañana de La 1'Silvia Intxaurrondo, en 'La mañana de La 1'
Mañana
- Gran 18,7% para 'La hora de La 1'
- Un 15,8% de la audiencia sigue 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'
- 'El programa de Ana Rosa' sube más de un punto y anota un 12,6%
La hora de La 1387.000 18,7%
Mañaneros 360513.000 15,7%
Mañaneros 360873.000 11,6%
Tecnologia animal 18.000 1,9%
Zoom tendencias14.000 1,0%
Mares en movimiento 24.000 1,3%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista38.000 1,9%
Aquí hay trabajo41.000 1,8%
La aventura del saber34.000 1,3%
Baserri gourmet 33.000 1,2%
El western de La 2 100.000 2,9%
El cazador95.000 1,6%
El cazador178.000 2,1%
Espejo público289.000 10,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 763.000 15,8%
La ruleta de la suerte1.321.000 19,1%
Love shopping tv3.000 0,3%
¡Toma salami! 13.000 1,0%
Alerta cobra 18.000 1,1%
Alerta cobra 44.000 2,2%
Alerta cobra 54.000 2,2%
En boca de todos238.000 7,2%
La mirada crítica164.000 9,3%
El programa de AR319.000 12,6%
Vamos a ver296.000 8,1%
El precio justo574.000 8,7%
Aruser@s el humorning153.000 10,6%
Aruser@s318.000 13,2%
Al rojo vivo332.000 8,7%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' firma un 22,9% y supera los dos millones de espectadores en la sobremesa, donde supera a 'Telediario 1' con su 14,6% y a 'Informativos Telecinco 15:00' con un 8,7%. Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (18,2%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (13,6%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (9%).
Informativo territorial 1853.000 14,1%
Telediario 11.283.000 14,6%
Informativo territorial 21.034.000 11,8%
Telediario 21.561.000 13,6%
Noticias de la mañana212.000 12,4%
Antena 3 noticias 12.002.000 22,9%
Antena 3 noticias 22.091.000 18,2%
Noticias Cuatro 1551.000 8,2%
El desmarque Cuatro 1413.000 4,9%
Noticias Cuatro 2437.000 4,7%
El desmarque: madrugada104.000 6,0%
El matinal105.000 8,6%
Informativos Telecinco 15:00765.000 8,7%
Informativos Telecinco 21:001.030.000 9,0%
laSexta noticias 14h658.000 8,6%
laSexta noticias: jugones439.000 4,9%
laSexta noticias 20h673.000 7,1%