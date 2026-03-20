'Supervivientes' lidera pero baja al 15,9%, recortando distancias con 'Perdiendo el juicio' (10,5%)

Por Redacción | |

La nueva gala de 'Supervivientes' sigue dando alegrías a Telecinco liderando, aunque sufre una caída de -3,5 puntos respecto a la semana anterior. De este modo, apunta un 15,9% y reúne a 956.000 espectadores, bajando del millón.

Por su parte, 'Perdiendo el juicio' firma un 10,5% de share y, pese a perder medio punto, sigue demostrando su fortaleza en Antena 3. Sin embargo, sí que sube en su número de espectadores, pues cuenta con 879.000, lo que supone un crecimiento de +32.000).

Previamente, 'El hormiguero' apunta un 12,9% de cuota, mientras que 'La revuelta' lidera con un 13,5%. No obstante, en la franja de coincidencia, el programa de Antena 3 mantiene la misma cuota mientras que el de La 1 marca un 13% y 'Supervivientes Express' no pasa del 8,8%.

Elena Rivera, en 'Perdiendo el juicio'

Prime time

-3,5 puntos de bajada para 'Supervivientes' (15,9%9

'Perdiendo el juicio' firma un 10,5% y sube en espectadores

Con un 8,3%, 'Horizonte' cede casi un punto

Gran 13,5% para 'La revuelta' con Pedro Almodóvar

2,5% para la retransmisión de la Cremà en La 2

La 1

La revuelta Pedro Almodóvar 1.595.000 13,5% La revuelta Pablo Carbonell 825.000 11,4%

La 2

Cifras y letras454.000 3,9% Cifras y letras645.000 5,1% Nit de la Cremà 2026292.000 2,5% El cine de La 2: película Nomadland 115.000 1,8%

Antena 3

El hormiguero Megan Montaner y Rodolfo Sancho 1.594.000 12,9% Perdiendo el juicio879.000 10,5%

Cuatro

First Dates634.000 5,5% Horizonte: avance1.001.000 8,2% Horizonte623.000 8,3%

Telecinco

Supervivientes express1.061.000 8,6% Supervivientes956.000 15,9%

laSexta

El intermedio871.000 7,1% El taquillazo Matar o morir (Peppermint) 388.000 5,3%

Iker Jiménez y Carmen Porter, en 'Horizonte'

Late night

Subida de dos puntos para el cine de laSexta (5%)

6,2% para 'Callejeros', que baja -1,3

Las reposiciones de las series de Antena 3 bajan

La 1

Viaje al centro de la tele Los momentazos de Íñigo 218.000 5,8% La noche en 24h: portada Carmen Domingo 102.000 4,9%

La 2

Documentos TV Paternidad, una metamorfosis descifrada 37.000 1,3% ¿Quién fue Juan Latino?20.000 1,1%

Antena 3

Perdiendo el juicio254.000 5,5% Allí abajo Agur Lehendakari 104.000 4,4%

Cuatro

Callejeros Fiestas populares 179.000 6,2%

Telecinco

Gran Madrid show167.000 9,0%

laSexta

Cine Quien a hierro mata 127.000 5,0%

El picnic romántico de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano828.000 10,5% Valle Salvaje806.000 11,4% La promesa917.000 12,2% Malas lenguas962.000 11,1% Aquí la Tierra1.424.000 14,1%

La 2

Saber y ganar494.000 5,7% Grandes documentales280.000 3,6% Persiguiendo la lluvia La historia desde dentro 293.000 3,7% Depredadores letales Velocidad 259.000 3,6% Malas lenguas479.000 6,5% Sukha153.000 1,7% Limpia y ordena170.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.235.000 15,0% Y ahora, Sonsoles724.000 9,7% Pasapalabra1.739.000 17,5%

Cuatro

Todo es mentira493.000 6,3% Lo sabe no lo sabe461.000 6,0%

Telecinco

El tiempo justo709.000 9,2% El diario de Jorge740.000 9,7% ¡Allá tú!993.000 10,2%

laSexta

Zapeando447.000 5,5% Más vale tarde513.000 6,9% laSexta clave489.000 4,4%

Silvia Intxaurrondo, en 'La mañana de La 1'Silvia Intxaurrondo, en 'La mañana de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1387.000 18,7% Mañaneros 360513.000 15,7% Mañaneros 360873.000 11,6%

La 2

Tecnologia animal Serpientes 18.000 1,9% Zoom tendencias14.000 1,0% Mares en movimiento Los milagros del Báltico 24.000 1,3% Un país en bicicleta, diario de una ciclista38.000 1,9% Aquí hay trabajo41.000 1,8% La aventura del saber34.000 1,3% Baserri gourmet Autzagane 33.000 1,2% El western de La 2 Abre tu fosa amigo llega sabata 100.000 2,9% El cazador95.000 1,6% El cazador178.000 2,1%

Antena 3

Espejo público289.000 10,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Espirales con salsa de pistachos 763.000 15,8% La ruleta de la suerte1.321.000 19,1%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,3% ¡Toma salami! Fallas 13.000 1,0% Alerta cobra La última noche 18.000 1,1% Alerta cobra ¿Dónde está Semir? 44.000 2,2% Alerta cobra Día de ajuste de cuentas 54.000 2,2% En boca de todos238.000 7,2%

Telecinco

La mirada crítica164.000 9,3% El programa de AR319.000 12,6% Vamos a ver296.000 8,1% El precio justo574.000 8,7%

laSexta

Aruser@s el humorning153.000 10,6% Aruser@s318.000 13,2% Al rojo vivo332.000 8,7%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' firma un 22,9% y supera los dos millones de espectadores en la sobremesa, donde supera a 'Telediario 1' con su 14,6% y a 'Informativos Telecinco 15:00' con un 8,7%. Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (18,2%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (13,6%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (9%).

La 1

Informativo territorial 1853.000 14,1% Telediario 11.283.000 14,6% Informativo territorial 21.034.000 11,8% Telediario 21.561.000 13,6%

Antena 3

Noticias de la mañana212.000 12,4% Antena 3 noticias 12.002.000 22,9% Antena 3 noticias 22.091.000 18,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1551.000 8,2% El desmarque Cuatro 1413.000 4,9% Noticias Cuatro 2437.000 4,7% El desmarque: madrugada104.000 6,0%

Telecinco

El matinal105.000 8,6% Informativos Telecinco 15:00765.000 8,7% Informativos Telecinco 21:001.030.000 9,0%

laSexta

laSexta noticias 14h658.000 8,6% laSexta noticias: jugones439.000 4,9% laSexta noticias 20h673.000 7,1%

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