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Audiencias 'Supervivientes' lidera pero baja, recortando distancias con 'Perdiendo el juicio'

AUDIENCIAS JUEVES 19 DE MARZO

'Supervivientes' lidera pero baja al 15,9%, recortando distancias con 'Perdiendo el juicio' (10,5%)

La visita de Almodóvar otorga un 13,5% a 'La revuelta', superando a 'El hormiguero', que anota un 12,9%.

'Supervivientes' lidera pero baja al 15,9%, recortando distancias con 'Perdiendo el juicio' (10,5%)
Por RedacciónPublicado: Viernes 20 Marzo 2026 09:00 (hace 14 horas) | Última actualización: Viernes 20 Marzo 2026 09:45 (hace 13 horas)

Audiencias Jueves 19 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    12,8%

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    12,6%

  • logotelecinco

    10,0%

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La nueva gala de 'Supervivientes' sigue dando alegrías a Telecinco liderando, aunque sufre una caída de -3,5 puntos respecto a la semana anterior. De este modo, apunta un 15,9% y reúne a 956.000 espectadores, bajando del millón.

Por su parte, 'Perdiendo el juicio' firma un 10,5% de share y, pese a perder medio punto, sigue demostrando su fortaleza en Antena 3. Sin embargo, sí que sube en su número de espectadores, pues cuenta con 879.000, lo que supone un crecimiento de +32.000).

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Previamente, 'El hormiguero' apunta un 12,9% de cuota, mientras que 'La revuelta' lidera con un 13,5%. No obstante, en la franja de coincidencia, el programa de Antena 3 mantiene la misma cuota mientras que el de La 1 marca un 13% y 'Supervivientes Express' no pasa del 8,8%.

Elena Rivera, en &#39;Perdiendo el juicio&#39;

Elena Rivera, en 'Perdiendo el juicio'

Prime time

  • -3,5 puntos de bajada para 'Supervivientes' (15,9%9
  • 'Perdiendo el juicio' firma un 10,5% y sube en espectadores
  • Con un 8,3%, 'Horizonte' cede casi un punto
  • Gran 13,5% para 'La revuelta' con Pedro Almodóvar
  • 2,5% para la retransmisión de la Cremà en La 2
La 1

La revuelta 1.595.000 13,5%

La revuelta 825.000 11,4%

La 2

Cifras y letras454.000 3,9%

Cifras y letras645.000 5,1%

Nit de la Cremà 2026292.000 2,5%

El cine de La 2: película 115.000 1,8%

Antena 3

El hormiguero 1.594.000 12,9%

Perdiendo el juicio879.000 10,5%

Cuatro

First Dates634.000 5,5%

Horizonte: avance1.001.000 8,2%

Horizonte623.000 8,3%

Telecinco

Supervivientes express1.061.000 8,6%

Supervivientes956.000 15,9%

laSexta

El intermedio871.000 7,1%

El taquillazo 388.000 5,3%

Iker Jiménez y Carmen Porter, en &#39;Horizonte&#39;

Iker Jiménez y Carmen Porter, en 'Horizonte'

Late night

  • Subida de dos puntos para el cine de laSexta (5%)
  • 6,2% para 'Callejeros', que baja -1,3
  • Las reposiciones de las series de Antena 3 bajan
La 1

Viaje al centro de la tele 218.000 5,8%

La noche en 24h: portada 102.000 4,9%

La 2

Documentos TV 37.000 1,3%

¿Quién fue Juan Latino?20.000 1,1%

Antena 3

Perdiendo el juicio254.000 5,5%

Allí abajo 104.000 4,4%

Cuatro

Callejeros 179.000 6,2%

Telecinco

Gran Madrid show167.000 9,0%

laSexta

Cine 127.000 5,0%

El picnic romántico de &#39;Sueños de libertad&#39;

El picnic romántico de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano828.000 10,5%

Valle Salvaje806.000 11,4%

La promesa917.000 12,2%

Malas lenguas962.000 11,1%

Aquí la Tierra1.424.000 14,1%

La 2

Saber y ganar494.000 5,7%

Grandes documentales280.000 3,6%

Persiguiendo la lluvia 293.000 3,7%

Depredadores letales 259.000 3,6%

Malas lenguas479.000 6,5%

Sukha153.000 1,7%

Limpia y ordena170.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.235.000 15,0%

Y ahora, Sonsoles724.000 9,7%

Pasapalabra1.739.000 17,5%

Cuatro

Todo es mentira493.000 6,3%

Lo sabe no lo sabe461.000 6,0%

Telecinco

El tiempo justo709.000 9,2%

El diario de Jorge740.000 9,7%

¡Allá tú!993.000 10,2%

laSexta

Zapeando447.000 5,5%

Más vale tarde513.000 6,9%

laSexta clave489.000 4,4%

Silvia Intxaurrondo, en &#39;La mañana de La 1&#39;

Silvia Intxaurrondo, en 'La mañana de La 1'Silvia Intxaurrondo, en 'La mañana de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1387.000 18,7%

Mañaneros 360513.000 15,7%

Mañaneros 360873.000 11,6%

La 2

Tecnologia animal 18.000 1,9%

Zoom tendencias14.000 1,0%

Mares en movimiento 24.000 1,3%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista38.000 1,9%

Aquí hay trabajo41.000 1,8%

La aventura del saber34.000 1,3%

Baserri gourmet 33.000 1,2%

El western de La 2 100.000 2,9%

El cazador95.000 1,6%

El cazador178.000 2,1%

Antena 3

Espejo público289.000 10,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 763.000 15,8%

La ruleta de la suerte1.321.000 19,1%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,3%

¡Toma salami! 13.000 1,0%

Alerta cobra 18.000 1,1%

Alerta cobra 44.000 2,2%

Alerta cobra 54.000 2,2%

En boca de todos238.000 7,2%

Telecinco

La mirada crítica164.000 9,3%

El programa de AR319.000 12,6%

Vamos a ver296.000 8,1%

El precio justo574.000 8,7%

laSexta

Aruser@s el humorning153.000 10,6%

Aruser@s318.000 13,2%

Al rojo vivo332.000 8,7%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' firma un 22,9% y supera los dos millones de espectadores en la sobremesa, donde supera a 'Telediario 1' con su 14,6% y a 'Informativos Telecinco 15:00' con un 8,7%. Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (18,2%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (13,6%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (9%).

La 1

Informativo territorial 1853.000 14,1%

Telediario 11.283.000 14,6%

Informativo territorial 21.034.000 11,8%

Telediario 21.561.000 13,6%

Antena 3

Noticias de la mañana212.000 12,4%

Antena 3 noticias 12.002.000 22,9%

Antena 3 noticias 22.091.000 18,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1551.000 8,2%

El desmarque Cuatro 1413.000 4,9%

Noticias Cuatro 2437.000 4,7%

El desmarque: madrugada104.000 6,0%

Telecinco

El matinal105.000 8,6%

Informativos Telecinco 15:00765.000 8,7%

Informativos Telecinco 21:001.030.000 9,0%

laSexta

laSexta noticias 14h658.000 8,6%

laSexta noticias: jugones439.000 4,9%

laSexta noticias 20h673.000 7,1%

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