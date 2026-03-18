Energy y Nova (2,1%) lideran y 'Bright Minds' despunta en la noche como lo más visto

Por Redacción |

Energy y Nova comparten el liderazgo del día al promediar ambas un 2,1%. De ellas, es Nova la que ocupa más posiciones del top 10, con un total de cuatro, donde destacan 'Leyla' (2,2%) y 'El amor invencible' (2,4%). No obstante, el podio lo corona 'Bright Minds', que es la emisión más vista de la jornada con un 2,5% y 319.000 espectadores.

Por otro lado, 'FBI' aparece en dos ocasiones, mientras que Atresplayer introduce otro episodio de 'Bright Minds'. En la parte baja de la tabla, también tienen su hueco Neox y FDF. La cadena de Atresmedia coloca un episodio de 'The Big Bang Theory', que anota un 3,3%, y la de Mediaset, uno de 'La que se avecina', con un 2,5%.