'Ni que fuéramos' (3%) vuelve a bajar en Ten y Nova (3,8%) le arrebata el liderazgo en su franja de emisión

'Ni que fuéramos Shhh' continúa aterrizando en la TDT con su salto a Ten. El programa de Fabricantes Studio firma un 3% de cuota de pantalla y reúne a 233.000 espectadores en su emisión del jueves 6 de junio de 2024, lo que supone una bajada de medio punto y 40.000 espectadores. Aunque sí logra liderar contra las grandes cadenas entre la audiencia de 25 a 44 años con un 9% de share. Mientras que en el entorno digital logra congregar en simultáneo en YouTube y Twitch a una media de 22.698 usuarios.

María Patiño, presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh'

Ranking cadenas TDT Jueves, 6 de Junio de 2024 2,6% 2,5% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% Ranking programas TDT Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Esposa joven 15:00 16:22 376.000 4,0% Entrevista Isabel diaz ayuso 22:52 23:38 372.000 3,4% Z: la espada y la rosa 16:22 17:25 350.000 4,0% La que se avecina Un muerto en vida,un ... 20:37 22:34 306.000 2,9% La presa 21:45 22:57 297.000 2,5% Mad brad Seven 22:09 24:30 284.000 2,8% El cascabel 22:00 24:34 276.000 2,7% La que se avecina Mentiras,antidepresivos y una ... 15:10 16:52 272.000 2,9% La presa 22:57 23:55 269.000 2,6% Chicago P.D. 22:08 23:00 269.000 2,2% Ranking FDF ( 2,6% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un muerto en vida,un ... 20:37 22:34 306.000 2,9% La que se avecina Mentiras,antidepresivos y una ... 15:10 16:52 272.000 2,9% Cine Cerdos salvajes con un par...de ... 22:40 24:37 230.000 2,5% La que se avecina Un reencuentro,un desalojo y ... 13:39 15:10 188.000 2,7% La que se avecina Una gastroscopia,una fiesta ... 16:52 18:52 159.000 2,0% Ranking Nova ( 2,5% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Esposa joven 15:00 16:22 376.000 4,0% Z: la espada y la rosa 16:22 17:25 350.000 4,0% La presa 21:45 22:57 297.000 2,5% La presa 22:57 23:55 269.000 2,6% Corazon guerrero 19:31 21:45 266.000 3,2% Ranking Energy ( 2,1% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share C.s.i. Entrada y salida 21:54 22:48 214.000 1,8% C.s.i.nueva york Con los pies en el suelo 16:49 17:44 178.000 2,1% Blue bloods,familia de policias 22:48 23:36 177.000 1,6% Blue bloods,familia de policias 23:36 24:33 169.000 2,2% C.s.i.miami Coronada 15:54 16:49 161.000 1,7% Ranking TRECE ( 2,0% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Entrevista Isabel diaz ayuso 22:52 23:38 372.000 3,4% El cascabel 22:00 24:34 276.000 2,7% Cine western Fort comanche 18:33 20:32 250.000 3,7% Sesion doble El hombre de kentucky 16:34 18:32 212.000 2,6% Trece noticias 20: 30 20:32 21:00 176.000 2,1% Ranking Atreseries ( 2,0% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Vera La chica de la foto 22:12 24:22 269.000 2,6% Hudson & Rex 19:33 20:14 168.000 2,5% Hudson & Rex 17:35 18:23 159.000 2,1% Vera Castillos en el aire 20:14 22:12 158.000 1,6% Hudson & Rex 18:23 19:33 153.000 2,3% Ranking Neox ( 1,9% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago P.D. 22:08 23:00 269.000 2,2% Los Simpson 15:30 15:57 266.000 2,7% Los Simpson 15:04 15:30 230.000 2,5% Chicago P.D. 23:00 23:53 218.000 2,1% Los Simpson 14:35 15:04 208.000 2,5% Ranking DMAX ( 1,9% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Expedicion al pasado 15:20 16:10 235.000 2,4% El dia del desembarco 22:34 24:29 186.000 1,9% La fiebre del oro 16:10 17:03 166.000 1,8% La fiebre del oro 17:03 17:57 147.000 1,8% ¿Cómo lo hacen? 21:37 22:00 136.000 1,2% Ranking BEMADtv ( 1,9% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Mad brad Seven 22:09 24:30 284.000 2,8% Be mad stars Un lugar para soñar 15:46 18:20 169.000 2,0% Be mad stars El inocente(2011) 18:20 20:22 169.000 2,5% Be mad stars La sombra del cazador 20:22 22:09 153.000 1,6% Mad brad Malditos bastardos 24:30 26:30 112.000 3,1% Ranking Divinity ( 1,8% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Mi nombre es farah 21:32 22:48 210.000 1,8% Chicago Fire Por el caos 16:21 17:14 188.000 2,1% Familia 22:48 24:22 170.000 1,8% Chicago Fire Infeccion 20:31 21:32 164.000 1,8% Chicago Fire 30% ilusionismo 15:42 16:21 161.000 1,7% Ranking Mega (España) ( 1,8% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share ¿quien da mas?texas Manos fuera 22:12 22:39 200.000 1,7% ¿Quién da más? De duelo en arcadia 22:39 23:07 184.000 1,6% Vida bajo cero Terrenos letales 16:08 17:05 176.000 1,9% ¿Quién da más? Arrastrado y ... 23:07 23:43 169.000 1,6% Mountain men La cosecha 15:13 16:08 168.000 1,7% Ranking DKiss ( 1,4% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Home town 21:03 22:00 141.000 1,4% Mi vida con 300 kilos: ¿que paso despues? ... 22:06 23:55 122.000 1,1% Mi vida con 300 kilos La historia de ... 23:55 25:44 120.000 2,3% Viviendo con un asesino 16:38 17:32 112.000 1,3% Home town 20:07 21:03 110.000 1,4% Ranking Ten ( 1,4% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Ni que fuéramos Shhh 15:45 20:00 233.000 3,0% Caso cerrado: edicion estelar 21:00 22:00 132.000 1,3% Caso cerrado: edicion estelar 20:00 21:00 117.000 1,5% Caso cerrado 14:48 15:45 114.000 1,2% La casa de mis sueños Nancy y dave 22:00 22:55 52.000 0,4% Ranking Paramount Network ( 1,3% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Mandibulas letales 22:02 23:53 184.000 1,7% Miss marple Misterio en el caribe 15:56 17:52 151.000 1,7% Los asesinatos de midsomer Muerte en el ... 19:54 22:01 126.000 1,4% Los asesinatos de midsomer El extraño ... 17:52 19:54 116.000 1,7% Los misterios de murdoch Tren nocturno a ... 15:00 15:56 102.000 1,1% Ranking Canal 24 Horas ( 1,1% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share El debate decisivo 22:00 24:17 140.000 1,3% Telediario 2 21:00 22:00 122.000 1,2% La noche en 24h 24:17 24:58 120.000 2,1% Telediario 1 15:00 15:52 70.000 0,7% D.reg(informativo 24h) 16:00 16:30 51.000 0,5% Ranking Gol Play ( 0,9% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share El golazo: extra 15:25 15:46 133.000 1,4% El golazo de gol 14:30 14:58 122.000 1,5% El golazo: post 14:58 15:25 114.000 1,2% Directo Gol 22:35 23:36 108.000 1,0% Dg: avance 21:55 22:35 97.000 0,8% Ranking Disney Channel ( 0,8% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Los green en la gran ciudad 21:33 21:55 127.000 1,2% Los green en la gran ciudad 22:01 22:22 94.000 0,8% Maraton de Bluey 13:40 15:08 83.000 1,2% Los green en la gran ciudad 15:41 16:03 81.000 0,8% Spidey y su superequipo 15:13 15:36 78.000 0,8% Ranking Clan TVE ( 0,7% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Equipo danger en accion 15:59 16:20 102.000 1,1% Henry danger 16:20 16:41 74.000 0,8% Las hathaways entre fantasmas El vikingo ... 16:42 17:04 70.000 0,8% La casa de muñecas de gabby 18:19 18:40 70.000 1,0% Vera y el reino arcoiris 18:41 19:02 67.000 1,0% Ranking Real Madrid TV ( 0,7% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Zapatones 21:40 23:29 137.000 1,2% Cine Los cazarrecompensas 23:29 25:07 71.000 1,0% Cine Romulo y remo 15:36 17:35 59.000 0,7% Conecta informativo 14:30 15:10 49.000 0,6% Real madrid conecta 19:30 21:35 49.000 0,6% Ranking Boing ( 0,5% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon gato cosmico 08:02 08:19 93.000 5,6% Los padrinos magicos: mas magicos que nunca ... 22:01 22:23 70.000 0,6% Nicky,ricky,dicky & dawn 21:39 22:00 68.000 0,6% Dragon ball super 23:16 23:36 67.000 0,7% Doraemon gato cosmico 14:21 14:43 51.000 0,7% Ranking Teledeporte ( 0,4% ) - Jueves, 6 de Junio de 2024 Programa Inicio Final Espectadores Share Prorroga futbol sala: liga nacional ... 22:03 22:21 123.000 1,0% Futbol sala: liga nacional ... 20:30 22:03 71.000 0,7% Motociclismo: campeonato de españa de velocidad: ... 15:29 16:05 46.000 0,5% Ciclismo: criterium du dauphine ... 13:15 15:27 31.000 0,5% Futbol: eurocopa Portugal-francia 23:03 24:39 31.000 0,4%

Tras debutar con un prometedor 3,2% y subir a un buen 4,1% en su segunda entrega, el programa presentado por María Patiño bajó a un 3,5% de share el miércoles y ahora cae a un 3% con la entrega del jueves. Con este resultado,, que anota un 3,8% de cuota de pantalla en este tramo con las ficciones 'Esposa joven' (4%), ' El Zorro: La espada y la rosa ' 4%), 'A que no me dejas, corazón' (3,6%) y 'Corazón guerrero' (3,2%). En esta ocasión, el programa de Canal Quickie no logra colarse entre las diez entregas más vistas del día en TDT.