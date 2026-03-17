FDF y Energy dominan la jornada del lunes 16 de marzo al empatar con un 2,2% de media, seguidos de Nova (2%) y Atreseries (1,9%). La serie procedimental 'Bright Minds' se convierte en el espacio más visto del día al reunir a 320.000 espectadores y firmar un 2,5% de cuota de pantalla en el prime time de Atresseries. Mientras que Nova demuestra su fortaleza con cuatro telenovelas en el ranking de TDT: 'El amor invencible' (2,4%), 'Emanet' (2,9%), 'Leyla' (2%) y 'Cuando seas mías' (3,3%).
Ranking cadenas TDT Lunes, 16 de Marzo de 2026
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
Ranking programas TDT Lunes, 16 de Marzo de 2026
Bright Minds Giros inesperados
22:00
23:00
320.000
2,5%
El amor invencible
20:30
21:49
289.000
2,4%
Emanet
15:00
16:18
266.000
2,9%
La que se avecina Un cazamarujas, un sentido ...
20:56
22:59
260.000
2,0%
Leyla
21:49
23:16
258.000
2,0%
Mentes criminales El trabajo
21:19
22:08
248.000
1,9%
Cuando seas mía
16:25
18:31
243.000
3,3%
Tu cine Espíritu de conquista
20:05
22:04
239.000
2,1%
Cine western Duelo al sol
17:36
20:03
237.000
3,3%
The Big Bang Theory
19:52
20:12
236.000
2,7%
Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
La que se avecina Un cazamarujas, un sentido ...
20:56
22:59
260.000
2,0%
La que se avecina Un carnet de tonto, un ...
14:51
17:01
230.000
2,6%
Cine Luchar o morir
22:59
25:06
159.000
2,1%
La que se avecina Mirador de Montepinar
17:01
18:52
147.000
2,0%
La que se avecina Un project leader, una hermana ...
18:52
20:56
141.000
1,6%
Ranking Energy (2,2%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Mentes criminales El trabajo
21:19
22:08
248.000
1,9%
Mentes criminales El testigo
22:08
23:03
233.000
1,8%
Mentes criminales Hasta que la muerte nos ...
23:03
23:59
223.000
2,4%
Distrito 8
20:17
26:30
201.000
2,4%
Mentes criminales Forajido
23:59
24:54
199.000
3,2%
Ranking Nova (2,0%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
El amor invencible
20:30
21:49
289.000
2,4%
Emanet
15:00
16:18
266.000
2,9%
Leyla
21:49
23:16
258.000
2,0%
Cuando seas mía
16:25
18:31
243.000
3,3%
Marina
18:31
20:30
223.000
2,8%
Ranking Atreseries (1,9%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Bright Minds Giros inesperados
22:00
23:00
320.000
2,5%
Bright Minds Circe
23:00
24:03
234.000
2,5%
Bright Minds Calderón
20:53
22:00
218.000
1,7%
Hudson & Rex
19:59
20:53
189.000
1,9%
Hudson & Rex
19:05
19:59
168.000
2,2%
Ranking Neox (1,7%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
The Big Bang Theory
19:52
20:12
236.000
2,7%
The Big Bang Theory
20:12
20:30
234.000
2,4%
The Big Bang Theory
19:28
19:52
226.000
2,9%
The Big Bang Theory
18:47
19:04
226.000
3,2%
The Big Bang Theory
19:04
19:28
225.000
3,1%
Ranking TRECE (1,7%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Tu cine Espíritu de conquista
20:05
22:04
239.000
2,1%
Cine western Duelo al sol
17:36
20:03
237.000
3,3%
Trece y COPE es noticia
20:30
20:40
204.000
2,0%
Sesión doble Por el valle de las sombras
14:36
17:32
157.000
1,8%
El cascabel
22:04
24:31
150.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
La noche en 24h
23:06
24:32
225.000
2,7%
La noche en 24h: Portada Cristina Monge
22:06
23:06
214.000
1,7%
Deportes 2
21:37
21:43
151.000
1,2%
Informativo 24h
21:43
22:06
133.000
1,0%
Telediario 1
14:57
15:36
129.000
1,4%
Ranking DMAX (1,5%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Arqueología en el hielo Inundación en el ...
24:23
25:15
161.000
3,2%
Grandes misterios de la historia El hundimiento ...
23:27
24:15
159.000
2,0%
Arqueología en el hielo La expedición ...
25:19
26:04
139.000
4,9%
La fiebre del oro: Australia
17:53
18:46
139.000
2,0%
Expedición al pasado
15:03
15:55
127.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Cine Sin motivo aparente (2002)
21:01
22:39
162.000
1,3%
Cine La mensajera
22:39
24:42
157.000
1,8%
Cine Robocop (2014)
17:37
19:26
143.000
2,0%
Cine Cleaner
19:26
21:01
129.000
1,4%
Cine Los tres mosqueteros de Alejandro ...
15:32
17:37
124.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Forjado a fuego El hacha vikinga
21:55
22:43
156.000
1,2%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
120.000
3,0%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
106.000
1,3%
Forjado a fuego El chakram
20:59
21:55
94.000
0,8%
Forjado a fuego: Batir a los invencibles ...
22:43
23:45
87.000
0,8%
Ranking Ten (1,2%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Caso cerrado
15:10
16:19
159.000
1,7%
Caso cerrado
14:09
15:10
114.000
1,4%
Caso cerrado
19:04
19:59
106.000
1,4%
Caso cerrado
19:59
20:55
105.000
1,1%
Caso cerrado
18:16
19:04
102.000
1,5%
Ranking Squirrel (1,2%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Cine Tráfico humano (Parte 2)
23:30
24:54
160.000
2,3%
Cine Tráfico humano
22:03
23:30
154.000
1,3%
Cine Tres sargentos
18:53
20:40
111.000
1,3%
Cine La leyenda de Sam Guard
17:35
18:53
104.000
1,5%
Cine Justicia extrema
20:41
22:03
99.000
0,8%
Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Viviendo con un asesino
16:30
17:27
81.000
1,0%
Desastres estéticos
23:07
24:07
77.000
0,9%
Viviendo con un asesino
17:27
18:25
75.000
1,1%
Desastres estéticos
22:09
23:07
74.000
0,6%
La llamada del crimen
15:32
16:30
72.000
0,8%
Ranking Divinity (0,9%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Tu casa a juicio
21:22
22:18
121.000
0,9%
Tu casa a juicio
20:17
21:22
88.000
0,8%
Chicago Med Nunca volverá a ser lo mismo
23:08
24:02
85.000
0,9%
Tu casa a juicio
22:18
23:08
80.000
0,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:43
16:41
66.000
0,8%
Ranking Boing (0,6%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Doraemon, el gato cósmico
14:50
15:00
141.000
1,6%
Doraemon, el gato cósmico
20:32
20:42
132.000
1,3%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:30
21:41
126.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
20:50
21:00
122.000
1,1%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:19
21:30
111.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026
Una casa de locos
20:20
20:32
101.000
1,0%
Una casa de locos
20:32
20:42
100.000
1,0%
Una casa de locos
20:10
20:20
85.000
0,9%
Aprendemos en Clan: Team total: La ruleta de los ...
20:43
21:24
75.000
0,6%
Cuéntame cómo pasó La vida es una carretera ...
25:09
26:18
71.000
2,6%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Lunes, 16 de Marzo de 2026