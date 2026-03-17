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Audiencias 'Casados' cede con 'En tierra lejana' pisándole los talones y 'DecoMasters' sube

AUDIENCIAS LUNES 16 DE MARZO

'Casados' (14,2%) cede con 'En tierra lejana' (12,6%) pisándole los talones y 'DecoMasters' (8,4%) sube

'Fuera de cobertura' desciende a un 5,1%, mientras que 'Torrente 4' (6,1%) mejora a la entrega anterior.

'Casados' (14,2%) cede con 'En tierra lejana' (12,6%) pisándole los talones y 'DecoMasters' (8,4%) sube
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Martes 17 Marzo 2026 09:00 (hace 5 horas) | Última actualización: Martes 17 Marzo 2026 10:03 (hace 4 horas)

Audiencias Lunes 16 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    14,1%

  • logola1

    12,3%

  • logotelecinco

    9,6%

  • logolasexta

    6,8%

  • logocuatro

    6,0%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logonova

    2,0%

  • logoatreseries

    1,9%

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    1,7%

  • logo13tv

    1,7%

  • logocanal24horas

    1,6%

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    1,5%

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    1,4%

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    1,2%

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    1,2%

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    1,0%

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    0,9%

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    0,6%

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    0,4%

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    0,0%

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    0,0%

'Casados a primera vista' concluyó su "experimento", pero todavía quedaba conocer cómo le había ido a las parejas seis semanas después de dejar de estar monitoreados 24 horas. Este reencuentro ha mantenido los buenos datos del programa y retenido el liderazgo, aunque baja -1,1 puntos a un 14,2%. En cambio, 'En tierra lejana' consigue subir sus resultados +0,9 puntos, por lo que con su 12,6% se acerca a su principal competidor.

Por otra parte, 'DecoMasters' parece que ve un poco de luz en su recta final, aunque sigue con datos poco halagüeños. El formato se aúpa +1,4 puntos a un 8,4%. En cuanto a 'Fuera de cobertura', en su segunda entrega pierde -1,1 puntos y se conforma con un 5,1%. 'El taquillazo' de laSexta continuó con el ciclo de la saga 'Torrente' y en esta ocasión tocaba la cuarta película, que con un 6,1% mejoró en +0,8 puntos a la anterior.

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Respecto a la franja del access prime time, 'El hormiguero' se eleva +0,6 puntos a un 15,9% con la visita de Santiago Segura. Por otro lado, 'La revuelta' consigue un 11,4% con el que crece +1,1 puntos. 'Horizonte' firma un 7,2% tras subir +0,6 puntos, mientras que 'First Dates' reúne a un 8,7% y se deja -0,7 puntos. Para terminar, 'El intermedio' es seguido por un 6,8%, por lo que también -0,7 puntos.

Fotograma de &#39;En tierra lejana&#39; del episodio emitido el 16 de marzo

Fotograma de 'En tierra lejana' del episodio emitido el 16 de marzo

Prime time

  • 'Casados a primera vista' (14,2%) baja -1,1 puntos, pero sigue líder
  • 'En tierra lejana' (12,6%) crece +0,9 puntos
  • 8,4% para 'DecoMasters', que flojea con 437.000 espectadores
  • 'Fuera de cobertura' (5,1%) pierde -1 punto
  • +0,8 puntos mejora 'El taquillazo' (6,1%)
La 1

La revuelta 1.424.000 11,4%

DecoMasters437.000 8,4%

La 2

Cifras y letras575.000 4,5%

Cifras y letras798.000 6,0%

Cine clásico 383.000 3,9%

Antena 3

El hormiguero 2.025.000 15,9%

En tierra lejana871.000 12,6%

Cuatro

First Dates716.000 5,7%

Horizonte912.000 7,2%

Fuera de cobertura 421.000 5,1%

Telecinco

First dates: Cine1.117.000 8,7%

Tras Casados a primera vista: Seis semanas después863.000 14,2%

laSexta

laSexta clave552.000 4,6%

El intermedio877.000 6,8%

El taquillazo 451.000 6,1%

&#39;DecoMasters&#39; mejora su cuota a un 8,4%

'DecoMasters' mejora su cuota a un 8,4%

Late night

  • La reposición de 'DecoMasters' (8,4%) sube +1,2 puntos
  • 7,8% firma la reposición de 'En tierra lejana' tras alzarse +0,3 puntos
  • -1 punto baja 'Fuera de cobertura' (3,4%) en su reposición
  • -0,2 puntos desciende el cine de laSexta, que firma un 4,4%
La 1

DecoMasters (Continuación)437.000 8,4%

DecoMasters138.000 8,4%

La 2

Cine 74.000 2,1%

Antena 3

En tierra lejana (Continuación)871.000 12,6%

En tierra lejana225.000 7,8%

Sportium game show84.000 5,2%

Cuatro

Fuera de cobertura 156.000 3,4%

Focus 130.000 4,9%

Telecinco

Tras Casados a primera vista: Seis semanas después (Continuación)863.000 14,2%

Gran Madrid show102.000 5,4%

laSexta

Cine 116.000 4,4%

Xuso Jones visita a Juanra Bonet en &#39;¡Allá tú!&#39;

Xuso Jones visita a Juanra Bonet en '¡Allá tú!'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano837.000 10,5%

Valle Salvaje814.000 11,6%

La promesa951.000 13,1%

Malas lenguas1.016.000 11,7%

Aquí la Tierra1.453.000 13,8%

La 2

Saber y ganar545.000 6,1%

Grandes documentales271.000 3,5%

Persiguiendo la lluvia 276.000 3,4%

Tecnología animal 262.000 3,6%

Malas lenguas494.000 6,9%

Sukha161.000 1,8%

Limpia y ordena222.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.224.000 14,6%

Y ahora, Sonsoles698.000 9,5%

  • Pasapalabra1.839.000 18,1%

    Cuatro

    Todo es mentira589.000 7,5%

    Lo sabe, no lo sabe477.000 6,4%

    Telecinco

    El tiempo justo657.000 8,5%

    El diario de Jorge641.000 8,6%

    ¡Allá tú!1.003.000 10,0%

    laSexta

    Zapeando475.000 5,7%

    Más vale tarde491.000 6,7%

    &#39;La ruleta de la suerte&#39; arrasa con un 22,2%

    'La ruleta de la suerte' arrasa con un 22,2%

    Mañana

    La 1

    La hora de La 1373.000 18,1%

    Mañaneros 360507.000 16,0%

    Mañaneros 360970.000 11,8%

    La 2

    Hundidos 17.000 1,3%

    Momentos mágicos: El hechizo de la naturaleza20.000 1,1%

    Un país para leerlo 24.000 1,2%

    Aquí hay trabajo28.000 1,3%

    La aventura del saber29.000 1,2%

    Baserri gourmet 43.000 1,7%

    El western de La 2 104.000 3,2%

    El cazador134.000 2,2%

    El cazador219.000 2,4%

    Antena 3

    Espejo público300.000 11,3%

    Cocina abierta de Karlos Arguiñano 823.000 16,9%

    La ruleta de la suerte1.660.000 22,2%

    Cuatro

    Love shopping tv1.000 0,1%

    ¡Toma salami! 10.000 0,8%

    Alerta cobra 36.000 2,0%

    Alerta cobra 46.000 2,3%

    Alerta cobra 65.000 2,8%

    En boca de todos 230.000 7,2%

    Telecinco

    La mirada crítica183.000 9,8%

    El programa de AR306.000 12,7%

    Vamos a ver361.000 10,3%

    El precio justo615.000 8,7%

    laSexta

    Aruser@s el humorning187.000 12,4%

    Aruser@s306.000 13,2%

    Al rojo vivo343.000 9,1%

    Informativos

    'Antena 3 noticias 1' arrasa con un 23,2% con el que lidera sin problemas la franja. 'Telediario 1' conquista a un 15,1%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' queda lejos con un 9,3%. En la noche, 'Antena 3 noticias 2' también destaca con un 17,9%. Por su parte, 'Telediario 2' tan solo se sitúa a 3 puntos de distancia con su 14,9%. 'Informativos Telecinco 21:00' reúne a un 8,5%.

    La 1

    Informativo territorial 1781.000 12,3%

    Telediario 11.412.000 15,1%

    Informativo territorial 21.063.000 11,9%

    Telediario 21.828.000 14,9%

    Antena 3

    Noticias de la mañana262.000 14,4%

    Antena 3 noticias 12.167.000 23,2%

    Antena 3 noticias 22.218.000 17,9%

    Cuatro

    Noticias Cuatro 1583.000 8,2%

    El desmarque Cuatro 1375.000 4,1%

    Noticias Cuatro 2547.000 5,7%

    El desmarque: Madrugada79.000 4,4%

    Telecinco

    El matinal123.000 9,9%

    Informativos Telecinco 15:00872.000 9,3%

    Informativos Telecinco 21:001.037.000 8,5%

    laSexta

    laSexta noticias 14h687.000 8,1%

    laSexta noticias: Jugones455.000 4,8%

    laSexta noticias 20h840.000 8,7%

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