'Casados' (14,2%) cede con 'En tierra lejana' (12,6%) pisándole los talones y 'DecoMasters' (8,4%) sube

Audiencias Lunes 16 de Marzo de 2026
14,1%
12,3%
9,6%
6,8%
6,0%
3,6%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
'Casados a primera vista' concluyó su "experimento", pero todavía quedaba conocer cómo le había ido a las parejas seis semanas después de dejar de estar monitoreados 24 horas. Este reencuentro ha mantenido los buenos datos del programa y retenido el liderazgo, aunque baja -1,1 puntos a un 14,2%. En cambio, 'En tierra lejana' consigue subir sus resultados +0,9 puntos, por lo que con su 12,6% se acerca a su principal competidor.
Por otra parte, 'DecoMasters' parece que ve un poco de luz en su recta final, aunque sigue con datos poco halagüeños. El formato se aúpa +1,4 puntos a un 8,4%. En cuanto a 'Fuera de cobertura', en su segunda entrega pierde -1,1 puntos y se conforma con un 5,1%. 'El taquillazo' de laSexta continuó con el ciclo de la saga 'Torrente' y en esta ocasión tocaba la cuarta película, que con un 6,1% mejoró en +0,8 puntos a la anterior.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Respecto a la franja del access prime time, 'El hormiguero' se eleva +0,6 puntos a un 15,9% con la visita de Santiago Segura. Por otro lado, 'La revuelta' consigue un 11,4% con el que crece +1,1 puntos. 'Horizonte' firma un 7,2% tras subir +0,6 puntos, mientras que 'First Dates' reúne a un 8,7% y se deja -0,7 puntos. Para terminar, 'El intermedio' es seguido por un 6,8%, por lo que también -0,7 puntos.
Fotograma de 'En tierra lejana' del episodio emitido el 16 de marzo
Prime time
- 'Casados a primera vista' (14,2%) baja -1,1 puntos, pero sigue líder
- 'En tierra lejana' (12,6%) crece +0,9 puntos
- 8,4% para 'DecoMasters', que flojea con 437.000 espectadores
- 'Fuera de cobertura' (5,1%) pierde -1 punto
- +0,8 puntos mejora 'El taquillazo' (6,1%)
La revuelta 1.424.000 11,4%
DecoMasters437.000 8,4%
Cifras y letras575.000 4,5%
Cifras y letras798.000 6,0%
Cine clásico 383.000 3,9%
El hormiguero 2.025.000 15,9%
En tierra lejana871.000 12,6%
First Dates716.000 5,7%
Horizonte912.000 7,2%
Fuera de cobertura 421.000 5,1%
First dates: Cine1.117.000 8,7%
Tras Casados a primera vista: Seis semanas después863.000 14,2%
laSexta clave552.000 4,6%
El intermedio877.000 6,8%
El taquillazo 451.000 6,1%
'DecoMasters' mejora su cuota a un 8,4%
Late night
- La reposición de 'DecoMasters' (8,4%) sube +1,2 puntos
- 7,8% firma la reposición de 'En tierra lejana' tras alzarse +0,3 puntos
- -1 punto baja 'Fuera de cobertura' (3,4%) en su reposición
- -0,2 puntos desciende el cine de laSexta, que firma un 4,4%
DecoMasters (Continuación)437.000 8,4%
DecoMasters138.000 8,4%
Cine 74.000 2,1%
En tierra lejana (Continuación)871.000 12,6%
En tierra lejana225.000 7,8%
Sportium game show84.000 5,2%
Fuera de cobertura 156.000 3,4%
Focus 130.000 4,9%
Tras Casados a primera vista: Seis semanas después (Continuación)863.000 14,2%
Gran Madrid show102.000 5,4%
Cine 116.000 4,4%
Xuso Jones visita a Juanra Bonet en '¡Allá tú!'
Sobremesa y tarde
- Subida generalizada en La 1, con especial atención a 'Aquí la Tierra' (13,8% y +1,8)
- '¡Allá tú!' firma un redondo 10% al subir +0,6 puntos
- -1,1 puntos pierde 'Y ahora, Sonsoles' (9,5%)
- 6,4% para 'Lo sabe, no lo sabe', que pierde -0,8 puntos
- +0,4 puntos mejora 'Más vale tarde' (6,7%)
Directo al grano837.000 10,5%
Valle Salvaje814.000 11,6%
La promesa951.000 13,1%
Malas lenguas1.016.000 11,7%
Aquí la Tierra1.453.000 13,8%
Saber y ganar545.000 6,1%
Grandes documentales271.000 3,5%
Persiguiendo la lluvia 276.000 3,4%
Tecnología animal 262.000 3,6%
Malas lenguas494.000 6,9%
Sukha161.000 1,8%
Limpia y ordena222.000 2,0%
Sueños de libertad1.224.000 14,6%
Y ahora, Sonsoles698.000 9,5%Pasapalabra1.839.000 18,1%
Todo es mentira589.000 7,5%
Lo sabe, no lo sabe477.000 6,4%
El tiempo justo657.000 8,5%
El diario de Jorge641.000 8,6%
¡Allá tú!1.003.000 10,0%
Zapeando475.000 5,7%
Más vale tarde491.000 6,7%
'La ruleta de la suerte' arrasa con un 22,2%
Mañana
- 'La ruleta de la suerte' (22,2%) arrasa y crece +1,2 puntos
- 7,2% firma 'En boca de todos', que desciende -0,6 puntos
- 12,7% para 'El programa de Ana Rosa' tras bajar -1,7 puntos
- 'La hora de La 1' anota un 18,1% y pierde -1,9 puntos, aunque lidera
- 'Aruser@s' (13,2%) se eleva +0,5 puntos
La hora de La 1373.000 18,1%
Mañaneros 360507.000 16,0%
Mañaneros 360970.000 11,8%
Hundidos 17.000 1,3%
Momentos mágicos: El hechizo de la naturaleza20.000 1,1%
Un país para leerlo 24.000 1,2%
Aquí hay trabajo28.000 1,3%
La aventura del saber29.000 1,2%
Baserri gourmet 43.000 1,7%
El western de La 2 104.000 3,2%
El cazador134.000 2,2%
El cazador219.000 2,4%
Espejo público300.000 11,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 823.000 16,9%
La ruleta de la suerte1.660.000 22,2%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 10.000 0,8%
Alerta cobra 36.000 2,0%
Alerta cobra 46.000 2,3%
Alerta cobra 65.000 2,8%
En boca de todos 230.000 7,2%
La mirada crítica183.000 9,8%
El programa de AR306.000 12,7%
Vamos a ver361.000 10,3%
El precio justo615.000 8,7%
Aruser@s el humorning187.000 12,4%
Aruser@s306.000 13,2%
Al rojo vivo343.000 9,1%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa con un 23,2% con el que lidera sin problemas la franja. 'Telediario 1' conquista a un 15,1%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' queda lejos con un 9,3%. En la noche, 'Antena 3 noticias 2' también destaca con un 17,9%. Por su parte, 'Telediario 2' tan solo se sitúa a 3 puntos de distancia con su 14,9%. 'Informativos Telecinco 21:00' reúne a un 8,5%.
Informativo territorial 1781.000 12,3%
Telediario 11.412.000 15,1%
Informativo territorial 21.063.000 11,9%
Telediario 21.828.000 14,9%
Noticias de la mañana262.000 14,4%
Antena 3 noticias 12.167.000 23,2%
Antena 3 noticias 22.218.000 17,9%
Noticias Cuatro 1583.000 8,2%
El desmarque Cuatro 1375.000 4,1%
Noticias Cuatro 2547.000 5,7%
El desmarque: Madrugada79.000 4,4%
El matinal123.000 9,9%
Informativos Telecinco 15:00872.000 9,3%
Informativos Telecinco 21:001.037.000 8,5%
laSexta noticias 14h687.000 8,1%
laSexta noticias: Jugones455.000 4,8%
laSexta noticias 20h840.000 8,7%