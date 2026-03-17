'Casados' (14,2%) cede con 'En tierra lejana' (12,6%) pisándole los talones y 'DecoMasters' (8,4%) sube

Por Redacción | |

'Casados a primera vista' concluyó su "experimento", pero todavía quedaba conocer cómo le había ido a las parejas seis semanas después de dejar de estar monitoreados 24 horas. Este reencuentro ha mantenido los buenos datos del programa y retenido el liderazgo, aunque baja -1,1 puntos a un 14,2%. En cambio, 'En tierra lejana' consigue subir sus resultados +0,9 puntos, por lo que con su 12,6% se acerca a su principal competidor.

Por otra parte, 'DecoMasters' parece que ve un poco de luz en su recta final, aunque sigue con datos poco halagüeños. El formato se aúpa +1,4 puntos a un 8,4%. En cuanto a 'Fuera de cobertura', en su segunda entrega pierde -1,1 puntos y se conforma con un 5,1%. 'El taquillazo' de laSexta continuó con el ciclo de la saga 'Torrente' y en esta ocasión tocaba la cuarta película, que con un 6,1% mejoró en +0,8 puntos a la anterior.

Respecto a la franja del access prime time, 'El hormiguero' se eleva +0,6 puntos a un 15,9% con la visita de Santiago Segura. Por otro lado, 'La revuelta' consigue un 11,4% con el que crece +1,1 puntos. 'Horizonte' firma un 7,2% tras subir +0,6 puntos, mientras que 'First Dates' reúne a un 8,7% y se deja -0,7 puntos. Para terminar, 'El intermedio' es seguido por un 6,8%, por lo que también -0,7 puntos.

Fotograma de 'En tierra lejana' del episodio emitido el 16 de marzo

Prime time

'Casados a primera vista' (14,2%) baja -1,1 puntos, pero sigue líder

'En tierra lejana' (12,6%) crece +0,9 puntos

8,4% para 'DecoMasters', que flojea con 437.000 espectadores

'Fuera de cobertura' (5,1%) pierde -1 punto

+0,8 puntos mejora 'El taquillazo' (6,1%)

La 1

La revuelta Luis Zahera-M-Clan 1.424.000 11,4% DecoMasters437.000 8,4%

La 2

Cifras y letras575.000 4,5% Cifras y letras798.000 6,0% Cine clásico El apartamento 383.000 3,9%

Antena 3

El hormiguero Santiago Segura 2.025.000 15,9% En tierra lejana871.000 12,6%

Cuatro

First Dates716.000 5,7% Horizonte912.000 7,2% Fuera de cobertura Marsella, la mortífera guerra del narco 421.000 5,1%

Telecinco

First dates: Cine1.117.000 8,7% Tras Casados a primera vista: Seis semanas después863.000 14,2%

laSexta

laSexta clave552.000 4,6% El intermedio877.000 6,8% El taquillazo Torrente 4 451.000 6,1%

'DecoMasters' mejora su cuota a un 8,4%

Late night

La reposición de 'DecoMasters' (8,4%) sube +1,2 puntos

7,8% firma la reposición de 'En tierra lejana' tras alzarse +0,3 puntos

-1 punto baja 'Fuera de cobertura' (3,4%) en su reposición

-0,2 puntos desciende el cine de laSexta, que firma un 4,4%

La 1

DecoMasters (Continuación)437.000 8,4% DecoMasters138.000 8,4%

La 2

Cine En tierra de hombres 74.000 2,1%

Antena 3

En tierra lejana (Continuación)871.000 12,6% En tierra lejana225.000 7,8% Sportium game show84.000 5,2%

Cuatro

Fuera de cobertura Costa del Sol. La ONU del narco 156.000 3,4% Focus La estiba, derecho dinástico 130.000 4,9%

Telecinco

Tras Casados a primera vista: Seis semanas después (Continuación)863.000 14,2% Gran Madrid show102.000 5,4%

laSexta

Cine Fuga de cerebros 2 116.000 4,4%

Xuso Jones visita a Juanra Bonet en '¡Allá tú!'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano837.000 10,5% Valle Salvaje814.000 11,6% La promesa951.000 13,1% Malas lenguas1.016.000 11,7% Aquí la Tierra1.453.000 13,8%

La 2

Saber y ganar545.000 6,1% Grandes documentales271.000 3,5% Persiguiendo la lluvia El río inconstante 276.000 3,4% Tecnología animal Serpientes 262.000 3,6% Malas lenguas494.000 6,9% Sukha161.000 1,8% Limpia y ordena222.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.224.000 14,6% Y ahora, Sonsoles698.000 9,5% Pasapalabra 1.839.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira589.000 7,5% Lo sabe, no lo sabe477.000 6,4%

Telecinco

El tiempo justo657.000 8,5% El diario de Jorge641.000 8,6% ¡Allá tú!1.003.000 10,0%

laSexta

Zapeando475.000 5,7% Más vale tarde491.000 6,7%

'La ruleta de la suerte' arrasa con un 22,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1373.000 18,1% Mañaneros 360507.000 16,0% Mañaneros 360970.000 11,8%

La 2

Hundidos Coila 17.000 1,3% Momentos mágicos: El hechizo de la naturaleza20.000 1,1% Un país para leerlo Alcázar de San Juan 24.000 1,2% Aquí hay trabajo28.000 1,3% La aventura del saber29.000 1,2% Baserri gourmet Arrea 43.000 1,7% El western de La 2 Los rurales de Texas 104.000 3,2% El cazador134.000 2,2% El cazador219.000 2,4%

Antena 3

Espejo público300.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Suprema de atún con puré de patata y chalotas 823.000 16,9% La ruleta de la suerte1.660.000 22,2%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Karaoke 10.000 0,8% Alerta cobra Los muertos no vuelven 36.000 2,0% Alerta cobra La última carrera 46.000 2,3% Alerta cobra Jugar con fuego 65.000 2,8% En boca de todos 1000 programas 230.000 7,2%

Telecinco

La mirada crítica183.000 9,8% El programa de AR306.000 12,7% Vamos a ver361.000 10,3% El precio justo615.000 8,7%

laSexta

Aruser@s el humorning187.000 12,4% Aruser@s306.000 13,2% Al rojo vivo343.000 9,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa con un 23,2% con el que lidera sin problemas la franja. 'Telediario 1' conquista a un 15,1%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' queda lejos con un 9,3%. En la noche, 'Antena 3 noticias 2' también destaca con un 17,9%. Por su parte, 'Telediario 2' tan solo se sitúa a 3 puntos de distancia con su 14,9%. 'Informativos Telecinco 21:00' reúne a un 8,5%.

La 1

Informativo territorial 1781.000 12,3% Telediario 11.412.000 15,1% Informativo territorial 21.063.000 11,9% Telediario 21.828.000 14,9%

Antena 3

Noticias de la mañana262.000 14,4% Antena 3 noticias 12.167.000 23,2% Antena 3 noticias 22.218.000 17,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1583.000 8,2% El desmarque Cuatro 1375.000 4,1% Noticias Cuatro 2547.000 5,7% El desmarque: Madrugada79.000 4,4%

Telecinco

El matinal123.000 9,9% Informativos Telecinco 15:00872.000 9,3% Informativos Telecinco 21:001.037.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h687.000 8,1% laSexta noticias: Jugones455.000 4,8% laSexta noticias 20h840.000 8,7%

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