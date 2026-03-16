El avance informativo de Trece de la noche electoral es lo más visto, seguido de su cine

Energy es la cadena líder de la jornada al reunir a un 2,5%. Además, coloca tres entregas de ' The Rookie' en el ranking, aunque ninguna de ellas es capaz de entrar en el podio. Este está completamente dominado por Trece, cuya emisión más vista es un avance informativo por las elecciones de Castilla y León, que reunió a un 3,8% y 410.000 espectadores.
En segundo lugar está el cine de la tarde con 'Río lobo', que firma un 3,8% y en cuyo interior se encuentra el avance informativo.
DMAX aparece en dos ocasiones con 'Control de carreteras' (2,4%) y 'Control de carreteras: España' (2,3%). También hay espacio para ' Crimen en el trópico' (2,5%) y el ' Telediario fin de semana 2' (2,2%) en Canal 24 horas.
Energy lidera la jornada y coloca tres entregas de 'The Rookie' en el top 10
Ranking cadenas TDT Domingo, 15 de Marzo de 2026
2,5%
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,5% Ranking programas TDT Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Avance informativo
15M Castilla y León ...
20:30
20:35
410.000
3,8%
Cine
Río Lobo
19:09
21:21
396.000
3,8%
Viva el cine español.tv
El pescador de ...
17:26
19:09
386.000
4,4%
The Rookie
22:22
23:03
330.000
2,8%
The Rookie
23:03
24:00
310.000
3,3%
Control de carreteras
21:03
21:32
307.000
2,4%
Crimen en el trópico
La digue
22:02
23:03
304.000
2,5%
Control de fronteras: España
21:32
21:55
295.000
2,3%
Telediario fin semana 2
20:58
21:21
277.000
2,2%
The Rookie
Curso Intensivo
20:20
21:23
263.000
2,3%
Ranking Energy (
2,5%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Rookie
22:22
23:03
330.000
2,8%
The Rookie
23:03
24:00
310.000
3,3%
The Rookie
Curso Intensivo
20:20
21:23
263.000
2,3%
The Rookie
El bueno, el feo y el malo
21:23
22:22
249.000
1,9%
The Rookie
Piloto
19:26
20:20
234.000
2,5%
Ranking FDF (
2,2%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
La liga de los hombres ...
22:20
24:28
234.000
2,4%
La que se avecina
Una patata al aire, una ...
20:10
22:14
204.000
1,7%
La que se avecina
Un mayorista entretenido, un ...
14:24
16:32
203.000
2,2%
El pueblo
16:32
18:03
161.000
1,7%
La que se avecina
Un aprendiz de empotrador, un ...
18:03
20:10
155.000
1,7%
Ranking TRECE (
2,2%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Avance informativo
15M Castilla y León ...
20:30
20:35
410.000
3,8%
Cine
Río Lobo
19:09
21:21
396.000
3,8%
Viva el cine español.tv
El pescador de ...
17:26
19:09
386.000
4,4%
Tu cine
Duelo de pillos
21:21
23:00
257.000
2,1%
Viva el cine español.tv
Esa voz es una ...
15:49
17:25
252.000
2,7%
Ranking Atreseries (
2,1%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico
La digue
22:02
23:03
304.000
2,5%
Crimen en el trópico
Corps de garde
23:03
24:03
257.000
2,8%
Regreso al paraíso
20:57
22:02
243.000
1,9%
Regreso al paraíso
19:50
20:57
175.000
1,7%
Regreso al paraíso
18:46
19:50
172.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (
2,0%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario fin semana 2
20:58
21:21
277.000
2,2%
15M Castilla y León decide: Primeros datos ...
20:45
20:58
254.000
2,2%
15M Castilla y León decide: Resultados
21:21
22:55
200.000
1,6%
15M Castilla y León decide
19:44
20:20
185.000
1,9%
15M Castilla y León decide
20:20
20:45
184.000
1,7%
Ranking DMAX (
1,9%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de carreteras
21:03
21:32
307.000
2,4%
Control de fronteras: España
21:32
21:55
295.000
2,3%
Control de fronteras: España
22:02
22:25
252.000
1,9%
Control de fronteras: España
23:33
23:54
232.000
2,7%
Control de carreteras
20:30
21:03
224.000
2,0%
Ranking BEMADtv (
1,8%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Mad Movie presentación
L.A. Confidential
22:21
22:27
230.000
1,8%
Cine
Lo imposible
20:25
22:21
214.000
1,7%
Cine
La máscara del zorro
15:30
18:06
196.000
2,1%
Cine
L.A. Confidential
22:27
25:04
189.000
2,2%
Cine
Waterworld
18:06
20:25
133.000
1,5%
Ranking Neox (
1,7%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El jaguar
20:33
22:34
259.000
2,1%
Cine
La sombra del faraón
19:05
20:33
174.000
1,8%
Cine
Los ríos de color púrpura
22:36
25:00
165.000
2,0%
Los Simpson
14:28
14:55
151.000
1,9%
Cine
En peligro de extinción
15:20
17:21
144.000
1,5%
Ranking Divinity (
1,5%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños
James y David
21:26
22:25
160.000
1,2%
Chicago Fire
La oportunidad de perdonar
23:54
24:47
131.000
2,0%
La casa de mis sueños
Matt y Christell
20:23
21:26
129.000
1,1%
Chicago Fire
Salvavidas
23:02
23:54
114.000
1,2%
La casa de mis sueños
Sara y Mary
17:50
18:46
113.000
1,3%
Ranking Mega (España) (
1,4%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
20:56
22:15
224.000
1,8%
Batalla de restaurantes
22:15
23:45
219.000
2,0%
El chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
188.000
2,4%
Pesadilla en la cocina
19:29
20:56
141.000
1,4%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
134.000
3,3%
Ranking Squirrel (
1,4%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine
Perro salvaje
22:05
23:34
174.000
1,5%
Cine
El último patriota
20:40
22:05
150.000
1,2%
Cine
Jack Hunter y el tesoro perdido de ...
17:26
18:59
141.000
1,6%
Cine
Kung Fu yoga
18:59
20:40
138.000
1,5%
Cine
El dorado: El templo del sol
15:49
17:26
123.000
1,3%
Ranking Nova (
1,3%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:08
22:00
231.000
1,8%
La tormenta
20:04
21:08
177.000
1,6%
La tormenta
19:08
20:04
147.000
1,6%
La tormenta
18:00
19:08
115.000
1,3%
Me atrevo a amarte
15:38
18:00
108.000
1,1%
Ranking DKiss (
1,0%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:13
22:13
134.000
1,0%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:13
23:12
115.000
1,0%
Mi vida con 300 kilos
La historia de ...
19:22
21:13
111.000
1,1%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:13
24:13
106.000
1,2%
Mi vida con 300 kilos y el Dr. Now
Esta es la ...
18:34
19:22
78.000
0,9%
Ranking Ten (
1,0%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:59
20:56
137.000
1,3%
Caso cerrado
19:02
19:59
119.000
1,3%
Caso cerrado
17:08
18:09
104.000
1,1%
Caso cerrado
18:09
19:02
83.000
1,0%
Crímenes en Los Ángeles
Sangre, sudor y ...
20:56
21:52
81.000
0,6%
Ranking Clan TVE (
0,9%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el ...
21:06
22:29
125.000
1,0%
Cine
Peter Rabbit
15:24
16:47
97.000
1,0%
Cine
Cuando te encuentre
22:30
24:03
86.000
0,9%
Cine
Trasto
19:50
21:05
76.000
0,7%
Bluey
10:43
10:50
73.000
2,2%
Ranking Boing (
0,7%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
21:00
21:20
102.000
0,8%
Doraemon, el gato cósmico
10:09
10:20
102.000
3,3%
Doraemon, el gato cósmico
09:48
10:07
96.000
3,4%
Doraemon, el gato cósmico
10:20
10:30
90.000
2,8%
El show de Tom y Jerry
18:30
18:37
89.000
1,0%
Ranking Teledeporte (
0,6%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:08
24:13
144.000
1,6%
Estudio estadio Champions: La previa
22:28
23:08
86.000
0,7%
Estudio estadio: Tiempo extra
24:13
25:07
78.000
1,4%
Ciclismo: París-Niza
Niza-Niza
15:30
16:57
73.000
0,8%
Fútbol: Liga española resumen
R. ...
12:37
12:49
61.000
1,5%