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AUDIENCIAS TDT 15 DE MARZO

El avance informativo de Trece de la noche electoral es lo más visto, seguido de su cine

Energy lidera con un 2,5% y coloca tres capítulos de 'The Rookie' en el ranking.

El avance informativo de Trece de la noche electoral es lo más visto, seguido de su cine
Por RedacciónPublicado: Lunes 16 Marzo 2026 09:55 (hace 15 horas) | Última actualización: Lunes 16 Marzo 2026 13:58 (hace 11 horas)

Audiencias Domingo 15 de Marzo de 2026

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Energy es la cadena líder de la jornada al reunir a un 2,5%. Además, coloca tres entregas de 'The Rookie' en el ranking, aunque ninguna de ellas es capaz de entrar en el podio. Este está completamente dominado por Trece, cuya emisión más vista es un avance informativo por las elecciones de Castilla y León, que reunió a un 3,8% y 410.000 espectadores.

En segundo lugar está el cine de la tarde con 'Río lobo', que firma un 3,8% y en cuyo interior se encuentra el avance informativo. DMAX aparece en dos ocasiones con 'Control de carreteras' (2,4%) y 'Control de carreteras: España' (2,3%). También hay espacio para 'Crimen en el trópico' (2,5%) y el 'Telediario fin de semana 2' (2,2%) en Canal 24 horas.

Energy lidera la jornada y coloca tres entregas de &#39;The Rookie&#39; en el top 10
Energy lidera la jornada y coloca tres entregas de 'The Rookie' en el top 10
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Domingo, 15 de Marzo de 2026

Energy 2,5%

FDF 2,2%

TRECE 2,2%

Atreseries 2,1%

Canal 24 Horas 2,0%

DMAX 1,9%

BEMADtv 1,8%

Neox 1,7%

Divinity 1,5%

Mega (España) 1,4%

Squirrel 1,4%

Nova 1,3%

DKiss 1,0%

Ten 1,0%

Clan TVE 0,9%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Avance informativo 15M Castilla y León ...
20:30
20:35
410.000
3,8%
TRECE
Cine Río Lobo
19:09
21:21
396.000
3,8%
TRECE
Viva el cine español.tv El pescador de ...
17:26
19:09
386.000
4,4%
Energy
The Rookie
22:22
23:03
330.000
2,8%
Energy
The Rookie
23:03
24:00
310.000
3,3%
DMAX
Control de carreteras
21:03
21:32
307.000
2,4%
Atreseries
Crimen en el trópico La digue
22:02
23:03
304.000
2,5%
DMAX
Control de fronteras: España
21:32
21:55
295.000
2,3%
Canal 24 Horas
Telediario fin semana 2
20:58
21:21
277.000
2,2%
Energy
The Rookie Curso Intensivo
20:20
21:23
263.000
2,3%

Ranking Energy (2,5%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie
22:22
23:03
330.000
2,8%
Energy
The Rookie
23:03
24:00
310.000
3,3%
Energy
The Rookie Curso Intensivo
20:20
21:23
263.000
2,3%
Energy
The Rookie El bueno, el feo y el malo
21:23
22:22
249.000
1,9%
Energy
The Rookie Piloto
19:26
20:20
234.000
2,5%

Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine La liga de los hombres ...
22:20
24:28
234.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una patata al aire, una ...
20:10
22:14
204.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
14:24
16:32
203.000
2,2%
FDF
El pueblo
16:32
18:03
161.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un aprendiz de empotrador, un ...
18:03
20:10
155.000
1,7%

Ranking TRECE (2,2%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Avance informativo 15M Castilla y León ...
20:30
20:35
410.000
3,8%
TRECE
Cine Río Lobo
19:09
21:21
396.000
3,8%
TRECE
Viva el cine español.tv El pescador de ...
17:26
19:09
386.000
4,4%
TRECE
Tu cine Duelo de pillos
21:21
23:00
257.000
2,1%
TRECE
Viva el cine español.tv Esa voz es una ...
15:49
17:25
252.000
2,7%

Ranking Atreseries (2,1%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico La digue
22:02
23:03
304.000
2,5%
Atreseries
Crimen en el trópico Corps de garde
23:03
24:03
257.000
2,8%
Atreseries
Regreso al paraíso
20:57
22:02
243.000
1,9%
Atreseries
Regreso al paraíso
19:50
20:57
175.000
1,7%
Atreseries
Regreso al paraíso
18:46
19:50
172.000
2,0%

Ranking Canal 24 Horas (2,0%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario fin semana 2
20:58
21:21
277.000
2,2%
Canal 24 Horas
15M Castilla y León decide: Primeros datos ...
20:45
20:58
254.000
2,2%
Canal 24 Horas
15M Castilla y León decide: Resultados
21:21
22:55
200.000
1,6%
Canal 24 Horas
15M Castilla y León decide
19:44
20:20
185.000
1,9%
Canal 24 Horas
15M Castilla y León decide
20:20
20:45
184.000
1,7%

Ranking DMAX (1,9%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de carreteras
21:03
21:32
307.000
2,4%
DMAX
Control de fronteras: España
21:32
21:55
295.000
2,3%
DMAX
Control de fronteras: España
22:02
22:25
252.000
1,9%
DMAX
Control de fronteras: España
23:33
23:54
232.000
2,7%
DMAX
Control de carreteras
20:30
21:03
224.000
2,0%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Mad Movie presentación L.A. Confidential
22:21
22:27
230.000
1,8%
BEMADtv
Cine Lo imposible
20:25
22:21
214.000
1,7%
BEMADtv
Cine La máscara del zorro
15:30
18:06
196.000
2,1%
BEMADtv
Cine L.A. Confidential
22:27
25:04
189.000
2,2%
BEMADtv
Cine Waterworld
18:06
20:25
133.000
1,5%

Ranking Neox (1,7%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine El jaguar
20:33
22:34
259.000
2,1%
Neox
Cine La sombra del faraón
19:05
20:33
174.000
1,8%
Neox
Cine Los ríos de color púrpura
22:36
25:00
165.000
2,0%
Neox
Los Simpson
14:28
14:55
151.000
1,9%
Neox
Cine En peligro de extinción
15:20
17:21
144.000
1,5%

Ranking Divinity (1,5%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños James y David
21:26
22:25
160.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire La oportunidad de perdonar
23:54
24:47
131.000
2,0%
Divinity
La casa de mis sueños Matt y Christell
20:23
21:26
129.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Salvavidas
23:02
23:54
114.000
1,2%
Divinity
La casa de mis sueños Sara y Mary
17:50
18:46
113.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
20:56
22:15
224.000
1,8%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:15
23:45
219.000
2,0%
Mega (España)
El chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
188.000
2,4%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:29
20:56
141.000
1,4%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
134.000
3,3%

Ranking Squirrel (1,4%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Perro salvaje
22:05
23:34
174.000
1,5%
Squirrel
Cine El último patriota
20:40
22:05
150.000
1,2%
Squirrel
Cine Jack Hunter y el tesoro perdido de ...
17:26
18:59
141.000
1,6%
Squirrel
Cine Kung Fu yoga
18:59
20:40
138.000
1,5%
Squirrel
Cine El dorado: El templo del sol
15:49
17:26
123.000
1,3%

Ranking Nova (1,3%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:08
22:00
231.000
1,8%
Nova
La tormenta
20:04
21:08
177.000
1,6%
Nova
La tormenta
19:08
20:04
147.000
1,6%
Nova
La tormenta
18:00
19:08
115.000
1,3%
Nova
Me atrevo a amarte
15:38
18:00
108.000
1,1%

Ranking DKiss (1,0%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:13
22:13
134.000
1,0%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:13
23:12
115.000
1,0%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:22
21:13
111.000
1,1%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:13
24:13
106.000
1,2%
DKiss
Mi vida con 300 kilos y el Dr. Now Esta es la ...
18:34
19:22
78.000
0,9%

Ranking Ten (1,0%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:59
20:56
137.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
19:02
19:59
119.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
17:08
18:09
104.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
18:09
19:02
83.000
1,0%
Ten
Crímenes en Los Ángeles Sangre, sudor y ...
20:56
21:52
81.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Mortadelo y Filemón contra Jimmy el ...
21:06
22:29
125.000
1,0%
Clan TVE
Cine Peter Rabbit
15:24
16:47
97.000
1,0%
Clan TVE
Cine Cuando te encuentre
22:30
24:03
86.000
0,9%
Clan TVE
Cine Trasto
19:50
21:05
76.000
0,7%
Clan TVE
Bluey
10:43
10:50
73.000
2,2%

Ranking Boing (0,7%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:00
21:20
102.000
0,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:09
10:20
102.000
3,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:48
10:07
96.000
3,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:20
10:30
90.000
2,8%
Boing
El show de Tom y Jerry
18:30
18:37
89.000
1,0%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Domingo, 15 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:08
24:13
144.000
1,6%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: La previa
22:28
23:08
86.000
0,7%
Teledeporte
Estudio estadio: Tiempo extra
24:13
25:07
78.000
1,4%
Teledeporte
Ciclismo: París-Niza Niza-Niza
15:30
16:57
73.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen R. ...
12:37
12:49
61.000
1,5%
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