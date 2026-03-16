El avance informativo de Trece de la noche electoral es lo más visto, seguido de su cine

Por Redacción | |

Energy es la cadena líder de la jornada al reunir a un 2,5%. Además, coloca tres entregas de 'The Rookie' en el ranking, aunque ninguna de ellas es capaz de entrar en el podio. Este está completamente dominado por Trece, cuya emisión más vista es un avance informativo por las elecciones de Castilla y León, que reunió a un 3,8% y 410.000 espectadores.

En segundo lugar está el cine de la tarde con 'Río lobo', que firma un 3,8% y en cuyo interior se encuentra el avance informativo. DMAX aparece en dos ocasiones con 'Control de carreteras' (2,4%) y 'Control de carreteras: España' (2,3%). También hay espacio para 'Crimen en el trópico' (2,5%) y el 'Telediario fin de semana 2' (2,2%) en Canal 24 horas.

Energy lidera la jornada y coloca tres entregas de 'The Rookie' en el top 10