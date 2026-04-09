FDF domina la jornada del miércoles 8 de abril con un 2,4%, seguido de Nova (2,2%) y Neox (1,9%). La telenovela 'Leyla' lidera el día con 332.000 espectadores y un 2,7% de cuota de pantalla en el canal temático de Atresmedia, que consigue colar otras tres ficciones entre lo más visto. Por otro lado, 'La noche en 24h' destaca con un 3,1% de share y 256.000 espectadores en el 24h de RTVE. Mientras que 'La momia: la tumba del emperador Dragón' logra un 3,1% de cuota y 245.000 espectadores en FDF.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 8 de Abril de 2026
2,4%
2,2%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
Ranking programas TDT Miércoles, 8 de Abril de 2026
Leyla
21:46
23:10
332.000
2,7%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
296.000
3,0%
Emanet
15:00
16:30
264.000
2,9%
La noche en 24h Jesús Núñez
23:07
24:34
256.000
3,1%
Cine La momia: Ta tumba del emperador ...
22:55
25:00
245.000
3,1%
The Big Bang Theory
20:11
20:30
242.000
2,9%
Cuando seas mía
16:30
18:30
239.000
3,2%
Los Simpson
15:44
16:02
236.000
2,5%
Los Simpson
15:18
15:44
234.000
2,4%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
232.000
5,8%
Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Cine La momia: Ta tumba del emperador ...
22:55
25:00
245.000
3,1%
La que se avecina Una ruina humana, un top gamba ...
15:03
17:04
223.000
2,5%
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
20:50
22:55
202.000
1,7%
La que se avecina Un sablazo, un ultimátum y ...
19:06
20:50
160.000
2,0%
La que se avecina Un boxeador campeón, unos ...
17:04
19:06
157.000
2,2%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Leyla
21:46
23:10
332.000
2,7%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
296.000
3,0%
Emanet
15:00
16:30
264.000
2,9%
Cuando seas mía
16:30
18:30
239.000
3,2%
Marina
18:30
20:00
205.000
2,8%
Ranking Neox (1,9%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
The Big Bang Theory
20:11
20:30
242.000
2,9%
Los Simpson
15:44
16:02
236.000
2,5%
Los Simpson
15:18
15:44
234.000
2,4%
The Big Bang Theory
18:02
18:25
218.000
3,1%
Los Simpson
16:02
16:28
217.000
2,5%
Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
FBI: Most Wanted Confianza
23:03
23:51
202.000
2,1%
FBI: Most Wanted Huye, escóndete, lucha
20:21
21:19
174.000
1,8%
FBI: Most Wanted Derribo
22:09
23:03
155.000
1,3%
FBI: Most Wanted Cazador
23:51
24:47
154.000
2,4%
CSI: Miami Recién asesinados
16:43
17:40
153.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
La noche en 24h Jesús Núñez
23:07
24:34
256.000
3,1%
La noche en 24h: Portada Máximo Pradera
22:05
23:07
179.000
1,5%
Telediario 1
14:57
15:36
125.000
1,3%
Telediario 2
20:58
21:36
114.000
1,0%
Informativo 24h
24:38
25:00
111.000
2,2%
Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Cine western Busca tu refugio
18:33
20:31
226.000
3,0%
Trece y COPE es noticia
20:31
20:43
212.000
2,4%
Tu cine Un hombre vino a matar
20:43
22:07
184.000
1,6%
El cascabel
22:07
24:30
169.000
1,7%
Sesión doble El pirata del diablo
16:48
18:30
157.000
2,1%
Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Master Crimes La pasión de Cristo
23:04
24:04
187.000
2,0%
Master Crimes Nueva vida
22:03
23:04
174.000
1,4%
Hudson & Rex
15:55
16:50
167.000
1,9%
Master Crimes Sin razón
20:59
22:03
161.000
1,4%
Hudson & Rex
16:50
17:42
151.000
2,0%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Cine Outlander
22:26
24:35
197.000
2,1%
Cine Paradise City
21:00
22:26
167.000
1,4%
Cine Desde París con amor
19:27
21:00
137.000
1,6%
Cine Sunchaser
15:31
17:53
131.000
1,6%
Cine 16 calles
17:53
19:27
110.000
1,6%
Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Alienígenas: Edición especial Artefactos ...
24:27
25:18
125.000
2,6%
Expedición al pasado
15:16
16:11
125.000
1,3%
Alienígenas: Edición especial Transportes ...
25:21
26:07
124.000
4,7%
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:24
122.000
1,0%
Evidencias de lo inexplicable
23:29
24:20
114.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
232.000
5,8%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
141.000
1,7%
Vida bajo cero Conmoción y asombro
16:38
17:31
110.000
1,4%
Vida bajo cero Nuevo territorio
19:30
20:16
105.000
1,4%
Forjado a fuego La espada recta Jian
21:09
22:04
94.000
0,8%
Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Caso cerrado
15:34
16:34
150.000
1,7%
Caso cerrado
16:34
17:37
125.000
1,6%
Caso cerrado
18:30
19:26
119.000
1,7%
Caso cerrado
17:37
18:30
97.000
1,4%
Caso cerrado
14:34
15:34
95.000
1,0%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Tu casa a juicio
21:04
22:01
119.000
1,0%
Tu casa a juicio
20:13
21:04
113.000
1,2%
Tu casa a juicio
22:01
22:59
95.000
0,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:36
16:34
84.000
0,9%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:34
17:32
80.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Cine Los vengadores (1972)
18:28
20:18
119.000
1,6%
Cine Regreso del infierno
20:18
22:02
101.000
0,9%
Cine Un lugar llamado Milagro
16:37
18:28
88.000
1,2%
Cine Melodía de seducción
22:02
23:50
86.000
0,8%
Cine Eternamente Emmanuelle
23:50
25:11
55.000
0,9%
Ranking DKiss (0,9%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
¿Pero por qué me compré esta casa?
22:05
23:01
83.000
0,7%
Asesinos de América
18:03
18:58
82.000
1,2%
¿Pero por qué me compré esta casa?
23:01
23:59
75.000
0,8%
Viviendo con un asesino
16:11
17:07
74.000
0,9%
Flip o flop (Atlanta)
14:54
15:21
74.000
0,8%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Doraemon, el gato cósmico
20:59
21:10
164.000
1,5%
Doraemon, el gato cósmico
08:22
08:39
152.000
8,5%
Doraemon, el gato cósmico
14:20
14:30
142.000
1,9%
Doraemon, el gato cósmico
14:45
14:58
133.000
1,5%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:19
21:30
132.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026
Los Green en la gran ciudad
21:43
21:54
89.000
0,7%
Los Green en la gran ciudad
21:33
21:43
87.000
0,7%
Los Green en la gran ciudad
21:54
22:04
85.000
0,7%
Bob Esponja
14:53
15:04
79.000
0,9%
Los Green en la gran ciudad
22:15
22:25
78.000
0,6%
