AUDIENCIAS TDT 8 DE ABRIL

Nova triunfa con cuatro telenovelas entre lo más visto, con 'Leyla' (2,7%) liderando en TDT

'La noche en 24h' destaca con un buen 3,1% de share y 256.000 espectadores en el 24h de RTVE.

Por RedacciónPublicado: Jueves 9 Abril 2026 09:58 (hace 7 horas)

Audiencias Miércoles 8 de Abril de 2026

FDF domina la jornada del miércoles 8 de abril con un 2,4%, seguido de Nova (2,2%) y Neox (1,9%). La telenovela 'Leyla' lidera el día con 332.000 espectadores y un 2,7% de cuota de pantalla en el canal temático de Atresmedia, que consigue colar otras tres ficciones entre lo más visto. Por otro lado, 'La noche en 24h' destaca con un 3,1% de share y 256.000 espectadores en el 24h de RTVE. Mientras que 'La momia: la tumba del emperador Dragón' logra un 3,1% de cuota y 245.000 espectadores en FDF.

'La momia: la tumba del emperador Dragón' firma un 3,1% de share en FDF

Ranking cadenas TDT Miércoles, 8 de Abril de 2026

FDF 2,4%

Nova 2,2%

Neox 1,9%

Energy 1,8%

Canal 24 Horas 1,6%

TRECE 1,6%

Atreseries 1,6%

BEMADtv 1,6%

DMAX 1,5%

Mega (España) 1,4%

Ten 1,2%

Divinity 1,0%

Squirrel 1,0%

DKiss 0,9%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,7%

Teledeporte 0,7%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:46
23:10
332.000
2,7%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
296.000
3,0%
Nova
Emanet
15:00
16:30
264.000
2,9%
Canal 24 Horas
La noche en 24h Jesús Núñez
23:07
24:34
256.000
3,1%
FDF
Cine La momia: Ta tumba del emperador ...
22:55
25:00
245.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory
20:11
20:30
242.000
2,9%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:30
239.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:44
16:02
236.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:18
15:44
234.000
2,4%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
232.000
5,8%

Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine La momia: Ta tumba del emperador ...
22:55
25:00
245.000
3,1%
FDF
La que se avecina Una ruina humana, un top gamba ...
15:03
17:04
223.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
20:50
22:55
202.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un sablazo, un ultimátum y ...
19:06
20:50
160.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un boxeador campeón, unos ...
17:04
19:06
157.000
2,2%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:46
23:10
332.000
2,7%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
296.000
3,0%
Nova
Emanet
15:00
16:30
264.000
2,9%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:30
239.000
3,2%
Nova
Marina
18:30
20:00
205.000
2,8%

Ranking Neox (1,9%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:11
20:30
242.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:44
16:02
236.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:18
15:44
234.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
18:02
18:25
218.000
3,1%
Neox
Los Simpson
16:02
16:28
217.000
2,5%

Ranking Energy (1,8%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI: Most Wanted Confianza
23:03
23:51
202.000
2,1%
Energy
FBI: Most Wanted Huye, escóndete, lucha
20:21
21:19
174.000
1,8%
Energy
FBI: Most Wanted Derribo
22:09
23:03
155.000
1,3%
Energy
FBI: Most Wanted Cazador
23:51
24:47
154.000
2,4%
Energy
CSI: Miami Recién asesinados
16:43
17:40
153.000
2,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h Jesús Núñez
23:07
24:34
256.000
3,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Máximo Pradera
22:05
23:07
179.000
1,5%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
125.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:36
114.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:38
25:00
111.000
2,2%

Ranking TRECE (1,6%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Busca tu refugio
18:33
20:31
226.000
3,0%
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:31
20:43
212.000
2,4%
TRECE
Tu cine Un hombre vino a matar
20:43
22:07
184.000
1,6%
TRECE
El cascabel
22:07
24:30
169.000
1,7%
TRECE
Sesión doble El pirata del diablo
16:48
18:30
157.000
2,1%

Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Master Crimes La pasión de Cristo
23:04
24:04
187.000
2,0%
Atreseries
Master Crimes Nueva vida
22:03
23:04
174.000
1,4%
Atreseries
Hudson & Rex
15:55
16:50
167.000
1,9%
Atreseries
Master Crimes Sin razón
20:59
22:03
161.000
1,4%
Atreseries
Hudson & Rex
16:50
17:42
151.000
2,0%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Outlander
22:26
24:35
197.000
2,1%
BEMADtv
Cine Paradise City
21:00
22:26
167.000
1,4%
BEMADtv
Cine Desde París con amor
19:27
21:00
137.000
1,6%
BEMADtv
Cine Sunchaser
15:31
17:53
131.000
1,6%
BEMADtv
Cine 16 calles
17:53
19:27
110.000
1,6%

Ranking DMAX (1,5%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Alienígenas: Edición especial Artefactos ...
24:27
25:18
125.000
2,6%
DMAX
Expedición al pasado
15:16
16:11
125.000
1,3%
DMAX
Alienígenas: Edición especial Transportes ...
25:21
26:07
124.000
4,7%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:24
122.000
1,0%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
23:29
24:20
114.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
232.000
5,8%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
141.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero Conmoción y asombro
16:38
17:31
110.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero Nuevo territorio
19:30
20:16
105.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada recta Jian
21:09
22:04
94.000
0,8%

Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:34
16:34
150.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
16:34
17:37
125.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
18:30
19:26
119.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
17:37
18:30
97.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
14:34
15:34
95.000
1,0%

Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:04
22:01
119.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
20:13
21:04
113.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
22:01
22:59
95.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:36
16:34
84.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:34
17:32
80.000
1,0%

Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Los vengadores (1972)
18:28
20:18
119.000
1,6%
Squirrel
Cine Regreso del infierno
20:18
22:02
101.000
0,9%
Squirrel
Cine Un lugar llamado Milagro
16:37
18:28
88.000
1,2%
Squirrel
Cine Melodía de seducción
22:02
23:50
86.000
0,8%
Squirrel
Cine Eternamente Emmanuelle
23:50
25:11
55.000
0,9%

Ranking DKiss (0,9%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
¿Pero por qué me compré esta casa?
22:05
23:01
83.000
0,7%
DKiss
Asesinos de América
18:03
18:58
82.000
1,2%
DKiss
¿Pero por qué me compré esta casa?
23:01
23:59
75.000
0,8%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:11
17:07
74.000
0,9%
DKiss
Flip o flop (Atlanta)
14:54
15:21
74.000
0,8%

Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:59
21:10
164.000
1,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:22
08:39
152.000
8,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:20
14:30
142.000
1,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:45
14:58
133.000
1,5%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:19
21:30
132.000
1,1%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los Green en la gran ciudad
21:43
21:54
89.000
0,7%
Clan TVE
Los Green en la gran ciudad
21:33
21:43
87.000
0,7%
Clan TVE
Los Green en la gran ciudad
21:54
22:04
85.000
0,7%
Clan TVE
Bob Esponja
14:53
15:04
79.000
0,9%
Clan TVE
Los Green en la gran ciudad
22:15
22:25
78.000
0,6%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Miércoles, 8 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio Estadio Champions
23:19
24:01
203.000
2,3%
Teledeporte
Estudio Estadio Champions: Tiempo extra
24:01
24:43
108.000
1,7%
Teledeporte
Baloncesto: Basketball Champions League ...
19:35
20:41
101.000
1,2%
Teledeporte
Post baloncesto: Basketball Champions League ...
20:41
20:46
92.000
1,0%
Teledeporte
Estudio Estadio Champions: La previa
20:59
23:19
89.000
0,8%
