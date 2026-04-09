'Mask Singer' (14,2%) aplasta con su peor estreno a 'Top Chef' (8,1%) y 'First Dates' (8,8%)

Por Redacción | |

Antena 3 se ha repuesto en la noche del miércoles y, tras el pobre rendimiento del cine en la semana anterior, ha resurgido con uno de sus caballos ganadores: 'Mask Singer: adivina quién canta'. El programa, que llevaba en barbecho más de lo esperado, ha liderado ampliamente al firmar un 14,2% de share con el debut de su quinta edición, que ha convencido a una media de 983.000 espectadores. Sin embargo, el reverso negativo de este dominio es el descenso progresivo del impacto del formato en su emisión lineal, puesto que estas cifras suponen su peor debut histórico al quedar por debajo del millón de televidentes y del 14,7% de la temporada anterior.

En cualquier caso, 'Mask Singer' demuestra una enorme fortaleza en comparación con sus contrincantes, a los cuales supera de forma abrumadora. Por un lado, la nueva emisión de 'First Dates' en el prime time desciende al unidígito al marcar un 8,8%, mientras que 'Top Chef: dulces y famosos' exhibe una evolución mucho más preocupante al registrar su mínimo histórico con una semifinal que apenas ha atraído a un 8,1% de la audiencia, es decir, a 522.000 personas.

A su vez, 'Ex. La vida después' no levanta cabeza y se conforma con un 4,8% con el que queda por detrás del especial de 'El objetivo' (7%). En el access, 'La revuelta' vuelve a notar el impacto de la Champions League y no pasa de un escaso 8,4%, mientras que 'El hormiguero' se ubica en un 13,7% con más de 1,6 millones de televidentes.

'Top Chef: Dulces y famosos' se desinfla en su semifinal

Prime time

Bajón de -3,2 puntos para 'Top Chef' (8,1%)

El debut de 'Mask Singer' (14,2%) supera en +6,1 puntos al cine del miércoles previo

'First Dates: Gourmet' (8,8%) se deja -1,8 puntos en una semana

La 1

La revuelta Mariona & Alejo 1.024.000 8,4% Top Chef: Dulces y famosos522.000 8,1%

La 2

Cifras y letras557.000 4,7% Cifras y letras640.000 5,1% Captcha, no soy un robot266.000 2,2% El comisario Montalbano El metodo Catalanotti 140.000 2,0%

Antena 3

El hormiguero Kira Miró y Salva Reina 1.677.000 13,7% Mask Singer: adivina quién canta983.000 14,2%

Cuatro

First Dates577.000 5,0% Horizonte874.000 7,2% Ex. La vida después De salir del armario 369.000 4,8%

Telecinco

First Dates981.000 8,0% First Dates: Gourmet594.000 8,8%

laSexta

laSexta clave441.000 4,0% El intermedio851.000 6,9% El objetivo: Especial fin del ultimátum, ¿ahora qué?442.000 7,0%

'First Dates' tampoco progresa adecuadamente en el prime time

Late night

La reposición de 'Top Chef' marca un 5,8%

'Supervivientes: Diario' cae -3,8 puntos a un 6,5%

'Conciertos Radio 3' vuelve a conectar con 17.000 espectadores

La 1

Top Chef: dulces y famosos123.000 5,8%

La 2

En busca del arte perdido A la caza de los huevos de Fabergé 62.000 2,0% Conciertos Radio 3 Ultim Cavall 17.000 0,9%

Antena 3

Mask Singer: Detrás de la máscara324.000 9,9% Mask Singer: adivina quién canta160.000 7,8%

Cuatro

Ex. La vida después De la fe 161.000 4,6% Mis raíces Vanesa Martín 74.000 3,9%

Telecinco

Supervivientes: Diario179.000 6,5% Gran Madrid show75.000 3,9%

laSexta

Equipo de investigación Exorcistas 91.000 4,6%

'La promesa' arrasa en la tarde de La 1

Sobremesa y tarde

'La promesa' lidera con un 12,5% (+0,7 puntos)

'Sueños de libertad' no da tregua y alcanza un gran 14,5% (+0,2 puntos)

'El tiempo justo' se alza a un 9% (+1,7 puntos)

La 1

Directo al grano805.000 9,9% Valle Salvaje785.000 11,3% La promesa892.000 12,5% Malas lenguas865.000 11,0% Aquí la Tierra1.070.000 11,6%

La 2

Saber y ganar573.000 6,2% Grandes documentales303.000 3,8% Los leones mandan330.000 4,0% Fauna letal Zambia 255.000 3,5% Malas lenguas459.000 6,5% Sukha151.000 1,9% Trivial Pursuit219.000 2,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.245.000 14,5% Y ahora, Sonsoles720.000 10,0% Pasapalabra1.677.000 18,6%

Cuatro

Todo es mentira521.000 6,5% Lo sabe, no lo sabe414.000 5,7%

Telecinco

El tiempo justo706.000 9,0% El diario de Jorge675.000 9,4% ¡Allá tú!860.000 9,6%

laSexta

Zapeando549.000 6,5% Más vale tarde445.000 6,2%

'La ruleta de la suerte' vive otra gran mañana en Antena 3

Mañana

La 1

La hora de La 1415.000 21,5% Mañaneros 360518.000 16,4% Mañaneros 360928.000 11,3%

La 2

Arqueomanía Bajo el Mediterráneo 22.000 2,3% Flash moda10.000 0,8% La corriente de Humboldt El final del camino 10.000 0,6% Página2 Fernando Aramburu 20.000 1,0% Aquí hay trabajo20.000 0,9% La aventura del saber26.000 1,1% Hoteles gourmet37.000 1,5% Hoteles gourmet41.000 1,6% El western de La 2 Los cinco de la venganza 86.000 2,7% El cazador124.000 2,1% El cazador268.000 3,0%

Antena 3

Espejo público323.000 12,4% Entrevista Juan Francisco Pérez Llorca 322.000 14,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salmón con arroz caldoso de guisantes 897.000 17,7% La ruleta de la suerte1.571.000 21,1%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,3% ¡Toma salami! Cracks 17.000 1,5% Alerta cobra El bando equivocado 16.000 1,0% Alerta cobra Quemado 45.000 2,3% Alerta cobra El lado serio de la vida 58.000 2,7% En boca de todos239.000 7,5%

Telecinco

La mirada crítica143.000 8,5% El programa de Ana Rosa263.000 11,3% Vamos a ver358.000 10,4% El precio justo621.000 9,1%

laSexta

Aruser@s el humorning128.000 9,5% Aruser@s255.000 11,7% Al rojo vivo366.000 9,7%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de toda la jornada con 2,266 millones de espectadores, los cuales se traducen en un 23,7% de share y en un dominio claro frente a 'Telediario 1' (13,9%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,1%). Por la noche, el telediario de Antena 3 lidera de nuevo con un 17% ante el del ente público (10,6%) y el del dial de Mediaset (7,7%).

La 1

Informativo territorial 1738.000 11,7% Telediario 11.331.000 13,9% Informativo territorial 21.043.000 11,1% Telediario 21.197.000 10,6%

Antena 3

Noticias de la mañana248.000 15,1% Antena 3 noticias 12.266.000 23,7% Antena 3 noticias 21.948.000 17,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1528.000 7,4% El desmarque Cuatro 1331.000 3,5% Noticias Cuatro 2423.000 5,0%

Telecinco

El matinal94.000 8,6% Informativos Telecinco 15:00870.000 9,1% Informativos Telecinco 21:00865.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h773.000 9,2% laSexta noticias: Jugones490.000 5,1% laSexta noticias 20h596.000 7,0%

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