'Mask Singer' (14,2%) aplasta con su peor estreno a 'Top Chef' (8,1%) y 'First Dates' (8,8%)

Audiencias Miércoles 8 de Abril de 2026
14,2%
11,2%
8,7%
6,8%
5,6%
3,3%
2,4%
2,2%
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Antena 3 se ha repuesto en la noche del miércoles y, tras el pobre rendimiento del cine en la semana anterior, ha resurgido con uno de sus caballos ganadores: 'Mask Singer: adivina quién canta'. El programa, que llevaba en barbecho más de lo esperado, ha liderado ampliamente al firmar un 14,2% de share con el debut de su quinta edición, que ha convencido a una media de 983.000 espectadores. Sin embargo, el reverso negativo de este dominio es el descenso progresivo del impacto del formato en su emisión lineal, puesto que estas cifras suponen su peor debut histórico al quedar por debajo del millón de televidentes y del 14,7% de la temporada anterior.
En cualquier caso, 'Mask Singer' demuestra una enorme fortaleza en comparación con sus contrincantes, a los cuales supera de forma abrumadora. Por un lado, la nueva emisión de 'First Dates' en el prime time desciende al unidígito al marcar un 8,8%, mientras que 'Top Chef: dulces y famosos' exhibe una evolución mucho más preocupante al registrar su mínimo histórico con una semifinal que apenas ha atraído a un 8,1% de la audiencia, es decir, a 522.000 personas.
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A su vez, 'Ex. La vida después' no levanta cabeza y se conforma con un 4,8% con el que queda por detrás del especial de 'El objetivo' (7%). En el access, 'La revuelta' vuelve a notar el impacto de la Champions League y no pasa de un escaso 8,4%, mientras que 'El hormiguero' se ubica en un 13,7% con más de 1,6 millones de televidentes.
'Top Chef: Dulces y famosos' se desinfla en su semifinal
Prime time
- Bajón de -3,2 puntos para 'Top Chef' (8,1%)
- El debut de 'Mask Singer' (14,2%) supera en +6,1 puntos al cine del miércoles previo
- 'First Dates: Gourmet' (8,8%) se deja -1,8 puntos en una semana
La revuelta 1.024.000 8,4%
Top Chef: Dulces y famosos522.000 8,1%
Cifras y letras557.000 4,7%
Cifras y letras640.000 5,1%
Captcha, no soy un robot266.000 2,2%
El comisario Montalbano 140.000 2,0%
El hormiguero 1.677.000 13,7%
Mask Singer: adivina quién canta983.000 14,2%
First Dates577.000 5,0%
Horizonte874.000 7,2%
Ex. La vida después 369.000 4,8%
First Dates981.000 8,0%
First Dates: Gourmet594.000 8,8%
laSexta clave441.000 4,0%
El intermedio851.000 6,9%
El objetivo: Especial fin del ultimátum, ¿ahora qué?442.000 7,0%
'First Dates' tampoco progresa adecuadamente en el prime time
Late night
- La reposición de 'Top Chef' marca un 5,8%
- 'Supervivientes: Diario' cae -3,8 puntos a un 6,5%
- 'Conciertos Radio 3' vuelve a conectar con 17.000 espectadores
Top Chef: dulces y famosos123.000 5,8%
En busca del arte perdido 62.000 2,0%
Conciertos Radio 3 17.000 0,9%
Mask Singer: Detrás de la máscara324.000 9,9%
Mask Singer: adivina quién canta160.000 7,8%
Ex. La vida después 161.000 4,6%
Mis raíces 74.000 3,9%
Supervivientes: Diario179.000 6,5%
Gran Madrid show75.000 3,9%
Equipo de investigación 91.000 4,6%
'La promesa' arrasa en la tarde de La 1
Sobremesa y tarde
- 'La promesa' lidera con un 12,5% (+0,7 puntos)
- 'Sueños de libertad' no da tregua y alcanza un gran 14,5% (+0,2 puntos)
- 'El tiempo justo' se alza a un 9% (+1,7 puntos)
Directo al grano805.000 9,9%
Valle Salvaje785.000 11,3%
La promesa892.000 12,5%
Malas lenguas865.000 11,0%
Aquí la Tierra1.070.000 11,6%
Saber y ganar573.000 6,2%
Grandes documentales303.000 3,8%
Los leones mandan330.000 4,0%
Fauna letal 255.000 3,5%
Malas lenguas459.000 6,5%
Sukha151.000 1,9%
Trivial Pursuit219.000 2,2%
Sueños de libertad1.245.000 14,5%
Y ahora, Sonsoles720.000 10,0%
Pasapalabra1.677.000 18,6%
Todo es mentira521.000 6,5%
Lo sabe, no lo sabe414.000 5,7%
El tiempo justo706.000 9,0%
El diario de Jorge675.000 9,4%
¡Allá tú!860.000 9,6%
Zapeando549.000 6,5%
Más vale tarde445.000 6,2%
'La ruleta de la suerte' vive otra gran mañana en Antena 3
Mañana
- 'La hora de La 1' arrasa con un 21,5% (+1,9 puntos)
- +1,3 puntos para 'La ruleta de la suerte' (21,1%)
- 'En boca de todos' (7,5%) pierde -0,7 puntos
La hora de La 1415.000 21,5%
Mañaneros 360518.000 16,4%
Mañaneros 360928.000 11,3%
Arqueomanía 22.000 2,3%
Flash moda10.000 0,8%
La corriente de Humboldt 10.000 0,6%
Página2 20.000 1,0%
Aquí hay trabajo20.000 0,9%
La aventura del saber26.000 1,1%
Hoteles gourmet37.000 1,5%
Hoteles gourmet41.000 1,6%
El western de La 2 86.000 2,7%
El cazador124.000 2,1%
El cazador268.000 3,0%
Espejo público323.000 12,4%
Entrevista 322.000 14,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 897.000 17,7%
La ruleta de la suerte1.571.000 21,1%
Love shopping TV3.000 0,3%
¡Toma salami! 17.000 1,5%
Alerta cobra 16.000 1,0%
Alerta cobra 45.000 2,3%
Alerta cobra 58.000 2,7%
En boca de todos239.000 7,5%
La mirada crítica143.000 8,5%
El programa de Ana Rosa263.000 11,3%
Vamos a ver358.000 10,4%
El precio justo621.000 9,1%
Aruser@s el humorning128.000 9,5%
Aruser@s255.000 11,7%
Al rojo vivo366.000 9,7%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de toda la jornada con 2,266 millones de espectadores, los cuales se traducen en un 23,7% de share y en un dominio claro frente a 'Telediario 1' (13,9%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,1%). Por la noche, el telediario de Antena 3 lidera de nuevo con un 17% ante el del ente público (10,6%) y el del dial de Mediaset (7,7%).
Informativo territorial 1738.000 11,7%
Telediario 11.331.000 13,9%
Informativo territorial 21.043.000 11,1%
Telediario 21.197.000 10,6%
Noticias de la mañana248.000 15,1%
Antena 3 noticias 12.266.000 23,7%
Antena 3 noticias 21.948.000 17,0%
Noticias Cuatro 1528.000 7,4%
El desmarque Cuatro 1331.000 3,5%
Noticias Cuatro 2423.000 5,0%
El matinal94.000 8,6%
Informativos Telecinco 15:00870.000 9,1%
Informativos Telecinco 21:00865.000 7,7%
laSexta noticias 14h773.000 9,2%
laSexta noticias: Jugones490.000 5,1%
laSexta noticias 20h596.000 7,0%