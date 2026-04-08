'La noche en 24 horas' despunta en una jornada dominada por Nova

La convulsa situación política a nivel nacional e internacional ha impulsado a 'La noche en 24 horas', que ha sido lo más visto del día en el ámbito de las cadenas temáticas con una media de 300.000 espectadores en Canal 24 horas. Aun así, Nova se ha erigido como el dial más popular con un 2,2% de la cuota total, alcanzada gracias a títulos como 'Leyla', que día tras día aparecen en el top 10 de forma consistente.
Ranking cadenas TDT Martes, 7 de Abril de 2026
2,2%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,3%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24 horas
23:01
24:26
300.000
3,3%
Leyla
22:15
23:10
299.000
2,3%
Leyla
21:46
22:15
291.000
2,2%
Emanet
15:00
16:33
283.000
3,2%
Cuando seas mía
16:33
18:31
263.000
3,5%
Bright Minds La viajera del tiempo
21:42
22:48
241.000
1,8%
FBI Un nuevo día
22:56
23:54
239.000
2,3%
Trece y COPE es noticia
20:31
20:43
235.000
2,5%
La noche en 24 horas: Portada Luis García ...
22:00
23:01
231.000
1,8%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
231.000
2,2%
Ranking Nova (2,2%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:15
23:10
299.000
2,3%
Leyla
21:46
22:15
291.000
2,2%
Emanet
15:00
16:33
283.000
3,2%
Cuando seas mía
16:33
18:31
263.000
3,5%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
231.000
2,2%
Ranking FDF (2,1%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El regreso de la momia
22:55
25:24
204.000
2,7%
La que se avecina Una arqueta, un mercadillo y ...
16:57
19:07
192.000
2,6%
La que se avecina Un vibrador emocional, un ...
14:48
16:57
175.000
2,0%
La que se avecina Un viaje a Venecia, un vegano ...
20:59
22:55
174.000
1,4%
La que se avecina Un cromo de Iniesta, unos ...
19:07
20:59
118.000
1,4%
Ranking Energy (1,9%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Un nuevo día
22:56
23:54
239.000
2,3%
FBI Hijo pródigo
23:54
24:46
199.000
3,0%
FBI Devotos
22:02
22:56
177.000
1,3%
La noche de los FBI
20:15
26:30
163.000
1,9%
CSI: Miami Hogar roto
16:39
17:36
155.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds La viajera del tiempo
21:42
22:48
241.000
1,8%
Bright Minds El anku
22:48
24:00
209.000
2,0%
Bright Minds El sacrificio del alfil
20:36
21:42
196.000
1,8%
Hudson & Rex
18:13
19:00
166.000
2,4%
Hudson & Rex
17:22
18:13
164.000
2,2%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El reino prohibido
22:14
24:08
225.000
2,0%
Cine Los rebeldes de Shanghai
20:23
22:14
183.000
1,6%
Cine Hora punta 3
17:08
18:40
183.000
2,5%
Cine Shanghai Kid: Del este al oeste
18:40
20:23
176.000
2,3%
Cine Hora punta
15:26
17:08
171.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24 horas
23:01
24:26
300.000
3,3%
La noche en 24 horas: Portada Luis García ...
22:00
23:01
231.000
1,8%
Informativo 24h
24:30
25:00
174.000
3,3%
Informativo 24h
21:43
22:00
142.000
1,1%
Deportes 2
21:37
21:43
131.000
1,1%
Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y COPE es noticia
20:31
20:43
235.000
2,5%
Cine western El salvaje
18:35
20:31
230.000
3,0%
Sesión doble El terror de los bárbaros
16:56
18:32
225.000
3,0%
Tu cine Al otro lado de la frontera
20:43
22:07
176.000
1,5%
Sesión doble Los vikingos
14:47
16:56
145.000
1,7%
Ranking DMAX (1,5%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedición al pasado
15:14
16:08
172.000
1,9%
Momias: Detrás de la inmortalidad
22:30
24:18
128.000
1,2%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
127.000
0,9%
Joyas sobre ruedas
20:34
21:31
114.000
1,0%
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
110.000
0,9%
Ranking Neox (1,3%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:02
15:30
179.000
1,9%
Los Simpson
15:30
15:56
163.000
1,8%
The Big Bang Theory
16:48
17:14
162.000
2,1%
The Big Bang Theory
17:14
17:33
157.000
2,1%
The Big Bang Theory
19:55
20:12
149.000
1,9%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
156.000
3,8%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
142.000
1,7%
Forjado a fuego: Campeonato internacional El ...
22:03
22:50
103.000
0,8%
Forjado a fuego El hacha de guerra ...
22:50
23:44
101.000
0,9%
Vida bajo cero Primera sangre
19:30
20:16
88.000
1,1%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:18
22:08
134.000
1,1%
Elementary Dispositivo de hombre muerto
24:02
24:53
120.000
1,9%
Elementary La tormenta del siglo
23:04
24:02
103.000
1,1%
Tu casa a juicio
20:17
21:18
96.000
0,9%
Murder lovers
23:04
26:30
92.000
1,6%
Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viviendo con un asesino
16:10
17:05
99.000
1,2%
Viviendo con un asesino
17:05
18:00
80.000
1,1%
Maestros de la restauración
09:40
10:28
78.000
3,7%
Asesinos de América
18:54
19:44
71.000
1,0%
Maestros de la restauración: El taller
08:55
09:40
63.000
3,4%
Ranking Ten (0,8%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:12
16:24
112.000
1,2%
Caso cerrado
16:24
17:21
100.000
1,3%
Caso cerrado
19:08
20:09
77.000
1,0%
Caso cerrado
18:20
19:08
71.000
1,0%
Caso cerrado
17:21
18:20
68.000
0,9%
Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Till Death: Hasta que la muerte nos ...
22:03
23:26
112.000
0,9%
Cine Los indomables (1956)
19:09
20:36
103.000
1,3%
Cine Gran duelo al amanecer
20:36
22:03
76.000
0,7%
Cine Fuga al límite
23:26
24:52
61.000
0,8%
Cine El hombre del país de Dios
17:58
19:08
61.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Green en la gran ciudad
21:41
21:52
95.000
0,7%
Una casa de locos
20:29
20:40
90.000
1,0%
Los Green en la gran ciudad
21:31
21:41
89.000
0,7%
Los Green en la gran ciudad
22:02
22:13
86.000
0,6%
Los Green en la gran ciudad
21:52
22:02
80.000
0,6%
Ranking Boing (0,6%) - Martes, 7 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
20:55
21:05
113.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
08:36
08:48
105.000
6,1%
Doraemon, el gato cósmico
08:24
08:36
102.000
6,0%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:25
21:36
96.000
0,8%
Doraemon, el gato cósmico
20:45
20:55
96.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Martes, 7 de Abril de 2026