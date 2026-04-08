Audiencias 'MasterChef' y 'En tierra lejana' se reparten la noche frente a '8 apellidos marroquís'

AUDIENCIAS TDT 7 DE ABRIL

'La noche en 24 horas' despunta en una jornada dominada por Nova

Las series de Nova superan a las de FDF y acaparan el top 10.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 8 Abril 2026 10:43 (hace 8 horas)

Audiencias Martes 7 de Abril de 2026

La convulsa situación política a nivel nacional e internacional ha impulsado a 'La noche en 24 horas', que ha sido lo más visto del día en el ámbito de las cadenas temáticas con una media de 300.000 espectadores en Canal 24 horas. Aun así, Nova se ha erigido como el dial más popular con un 2,2% de la cuota total, alcanzada gracias a títulos como 'Leyla', que día tras día aparecen en el top 10 de forma consistente.

'Leyla' sigue brillando en Nova

Ranking cadenas TDT Martes, 7 de Abril de 2026

Nova 2,2%

FDF 2,1%

Energy 1,9%

Atreseries 1,8%

BEMADtv 1,8%

Canal 24 Horas 1,6%

TRECE 1,6%

DMAX 1,5%

Neox 1,3%

Mega (España) 1,1%

Divinity 1,0%

DKiss 0,9%

Ten 0,8%

Squirrel 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Clan TVE 0,6%

Boing 0,6%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24 horas
23:01
24:26
300.000
3,3%
Nova
Leyla
22:15
23:10
299.000
2,3%
Nova
Leyla
21:46
22:15
291.000
2,2%
Nova
Emanet
15:00
16:33
283.000
3,2%
Nova
Cuando seas mía
16:33
18:31
263.000
3,5%
Atreseries
Bright Minds La viajera del tiempo
21:42
22:48
241.000
1,8%
Energy
FBI Un nuevo día
22:56
23:54
239.000
2,3%
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:31
20:43
235.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24 horas: Portada Luis García ...
22:00
23:01
231.000
1,8%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
231.000
2,2%

Ranking Nova (2,2%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:15
23:10
299.000
2,3%
Nova
Leyla
21:46
22:15
291.000
2,2%
Nova
Emanet
15:00
16:33
283.000
3,2%
Nova
Cuando seas mía
16:33
18:31
263.000
3,5%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
231.000
2,2%

Ranking FDF (2,1%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine El regreso de la momia
22:55
25:24
204.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una arqueta, un mercadillo y ...
16:57
19:07
192.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un vibrador emocional, un ...
14:48
16:57
175.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un viaje a Venecia, un vegano ...
20:59
22:55
174.000
1,4%
FDF
La que se avecina Un cromo de Iniesta, unos ...
19:07
20:59
118.000
1,4%

Ranking Energy (1,9%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Un nuevo día
22:56
23:54
239.000
2,3%
Energy
FBI Hijo pródigo
23:54
24:46
199.000
3,0%
Energy
FBI Devotos
22:02
22:56
177.000
1,3%
Energy
La noche de los FBI
20:15
26:30
163.000
1,9%
Energy
CSI: Miami Hogar roto
16:39
17:36
155.000
2,0%

Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds La viajera del tiempo
21:42
22:48
241.000
1,8%
Atreseries
Bright Minds El anku
22:48
24:00
209.000
2,0%
Atreseries
Bright Minds El sacrificio del alfil
20:36
21:42
196.000
1,8%
Atreseries
Hudson & Rex
18:13
19:00
166.000
2,4%
Atreseries
Hudson & Rex
17:22
18:13
164.000
2,2%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El reino prohibido
22:14
24:08
225.000
2,0%
BEMADtv
Cine Los rebeldes de Shanghai
20:23
22:14
183.000
1,6%
BEMADtv
Cine Hora punta 3
17:08
18:40
183.000
2,5%
BEMADtv
Cine Shanghai Kid: Del este al oeste
18:40
20:23
176.000
2,3%
BEMADtv
Cine Hora punta
15:26
17:08
171.000
2,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24 horas
23:01
24:26
300.000
3,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24 horas: Portada Luis García ...
22:00
23:01
231.000
1,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:30
25:00
174.000
3,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:00
142.000
1,1%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:43
131.000
1,1%

Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:31
20:43
235.000
2,5%
TRECE
Cine western El salvaje
18:35
20:31
230.000
3,0%
TRECE
Sesión doble El terror de los bárbaros
16:56
18:32
225.000
3,0%
TRECE
Tu cine Al otro lado de la frontera
20:43
22:07
176.000
1,5%
TRECE
Sesión doble Los vikingos
14:47
16:56
145.000
1,7%

Ranking DMAX (1,5%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedición al pasado
15:14
16:08
172.000
1,9%
DMAX
Momias: Detrás de la inmortalidad
22:30
24:18
128.000
1,2%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
127.000
0,9%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:34
21:31
114.000
1,0%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
110.000
0,9%

Ranking Neox (1,3%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:02
15:30
179.000
1,9%
Neox
Los Simpson
15:30
15:56
163.000
1,8%
Neox
The Big Bang Theory
16:48
17:14
162.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:14
17:33
157.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
19:55
20:12
149.000
1,9%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
156.000
3,8%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
142.000
1,7%
Mega (España)
Forjado a fuego: Campeonato internacional El ...
22:03
22:50
103.000
0,8%
Mega (España)
Forjado a fuego El hacha de guerra ...
22:50
23:44
101.000
0,9%
Mega (España)
Vida bajo cero Primera sangre
19:30
20:16
88.000
1,1%

Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:18
22:08
134.000
1,1%
Divinity
Elementary Dispositivo de hombre muerto
24:02
24:53
120.000
1,9%
Divinity
Elementary La tormenta del siglo
23:04
24:02
103.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
20:17
21:18
96.000
0,9%
Divinity
Murder lovers
23:04
26:30
92.000
1,6%

Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Viviendo con un asesino
16:10
17:05
99.000
1,2%
DKiss
Viviendo con un asesino
17:05
18:00
80.000
1,1%
DKiss
Maestros de la restauración
09:40
10:28
78.000
3,7%
DKiss
Asesinos de América
18:54
19:44
71.000
1,0%
DKiss
Maestros de la restauración: El taller
08:55
09:40
63.000
3,4%

Ranking Ten (0,8%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:12
16:24
112.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
16:24
17:21
100.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
19:08
20:09
77.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:20
19:08
71.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
17:21
18:20
68.000
0,9%

Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Till Death: Hasta que la muerte nos ...
22:03
23:26
112.000
0,9%
Squirrel
Cine Los indomables (1956)
19:09
20:36
103.000
1,3%
Squirrel
Cine Gran duelo al amanecer
20:36
22:03
76.000
0,7%
Squirrel
Cine Fuga al límite
23:26
24:52
61.000
0,8%
Squirrel
Cine El hombre del país de Dios
17:58
19:08
61.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los Green en la gran ciudad
21:41
21:52
95.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:29
20:40
90.000
1,0%
Clan TVE
Los Green en la gran ciudad
21:31
21:41
89.000
0,7%
Clan TVE
Los Green en la gran ciudad
22:02
22:13
86.000
0,6%
Clan TVE
Los Green en la gran ciudad
21:52
22:02
80.000
0,6%

Ranking Boing (0,6%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:55
21:05
113.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:36
08:48
105.000
6,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:24
08:36
102.000
6,0%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:25
21:36
96.000
0,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:45
20:55
96.000
0,9%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Martes, 7 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio Estadio Champions
23:18
24:00
135.000
1,5%
Teledeporte
Estudio Estadio Champions: La previa
21:30
23:18
89.000
0,7%
Teledeporte
Baloncesto: Basketball Champions League ...
19:31
21:26
70.000
0,7%
Teledeporte
Estudio Estadio Champions: Tiempo extra
24:00
24:37
68.000
1,0%
Teledeporte
Top plays
20:23
20:29
64.000
0,7%
