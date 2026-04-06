La franquicia 'CSI' triunfa en Energy con 5 entregas entre lo mas visto en TDT durante el Sábado Santo

Energy toma el control de la jornada del sábado 4 de abril de 2026 al promediar un 2,4%, seguido por Trece (2,2%) y el empate de FDF y Neox con un 2%. La franquicia 'CSI' triunfa en Energy con cinco entregas entre lo mas visto del Sábado Santo en TDT, siendo el episodio 'Crisis de identidad' de 'CSI: NY' el que lidera con 244.000 espectadores y un 2,7% de share. Mientras que el cine de Trece consigue hacerse un hueco con los largometrajes 'La historia de Ruth' (3,4%) y 'Rey de reyes' (2,7%).
Ranking cadenas TDT Sábado, 4 de Abril de 2026
Ranking programas TDT Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York Crisis de identidad
21:03
21:55
244.000
2,7%
Cine La historia de Ruth
17:37
20:08
242.000
3,4%
Cine Rey de reyes
20:08
22:57
241.000
2,7%
CSI: Nueva York Cadena perpetua
23:33
24:23
233.000
3,1%
CSI: Nueva York Estrategia de salida
24:23
25:10
219.000
4,0%
Cine Malnazidos
15:35
17:18
202.000
2,5%
CSI: Nueva York Simple y sencillo
22:46
23:33
200.000
2,1%
CSI: Nueva York Comer hasta reventar
21:55
22:46
195.000
2,0%
Cine Lo dejo cuando quiera
17:18
18:57
193.000
2,6%
Los Simpson
14:29
14:54
193.000
3,0%
Ranking Energy (2,4%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York Crisis de identidad
21:03
21:55
244.000
2,7%
CSI: Nueva York Cadena perpetua
23:33
24:23
233.000
3,1%
CSI: Nueva York Estrategia de salida
24:23
25:10
219.000
4,0%
CSI: Nueva York Simple y sencillo
22:46
23:33
200.000
2,1%
CSI: Nueva York Comer hasta reventar
21:55
22:46
195.000
2,0%
Ranking TRECE (2,2%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La historia de Ruth
17:37
20:08
242.000
3,4%
Cine Rey de reyes
20:08
22:57
241.000
2,7%
Cine Sodoma y gomorra
14:57
17:37
164.000
2,1%
Vigilia pascual
23:00
25:26
73.000
1,0%
Trece y cope es noticia
14:30
14:39
72.000
1,2%
Ranking Neox (2,0%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:29
14:54
193.000
3,0%
Cine La máquina del tiempo
20:21
22:09
188.000
2,2%
Cine Wild wild west
18:29
20:21
188.000
2,7%
Cine El hobbit: la desolación de Smaug
15:20
18:29
159.000
2,0%
Cine Batman v Superman: el amanecer de la ...
22:09
25:18
157.000
2,0%
Ranking FDF (2,0%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Dos juicios,un reality-show y ...
15:05
16:59
167.000
2,1%
El pueblo
16:59
18:34
137.000
1,8%
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
20:23
22:15
134.000
1,5%
La que se avecina Un empresario desbordado, un ...
24:22
25:52
132.000
2,8%
Cine El hombre invisible
22:20
24:22
116.000
1,3%
Ranking Atreseries (1,9%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Case-pilote
22:07
23:05
165.000
1,7%
Crimen en el trópico Les trois ilets
23:05
24:02
149.000
1,7%
Crimen en el trópico Anse caffard
24:02
24:57
119.000
1,9%
Crimen en el paraíso
10:18
22:07
113.000
1,9%
Crimen en el trópico Balata
24:57
25:54
79.000
1,9%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Malnazidos
15:35
17:18
202.000
2,5%
Cine Lo dejo cuando quiera
17:18
18:57
193.000
2,6%
Cine Operacion awol-72
14:11
15:35
149.000
2,2%
Cine Amigos...
20:51
22:30
142.000
1,5%
Cine Menudas piezas
18:57
20:51
135.000
1,9%
Ranking Divinity (1,7%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Resident
22:28
23:08
138.000
1,4%
Tu casa de vacaciones lo vale
15:38
16:34
135.000
1,7%
La casa de mis sueños Christine y Thomas
20:46
21:32
127.000
1,5%
La casa de mis sueños Samantha y Yaron
19:56
20:46
125.000
1,7%
The Good Doctor Corazón de piedra
23:59
24:41
124.000
1,9%
Ranking DMAX (1,5%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
091 Alerta policía
21:54
22:43
149.000
1,5%
091 Alerta policía
21:03
21:52
124.000
1,4%
091 Alerta policía
22:47
23:32
120.000
1,3%
091 Alerta policía
23:36
24:23
115.000
1,5%
Seprona en acción
20:13
20:35
93.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teled. fin semana 1
14:57
15:44
121.000
1,6%
Teled. fin semana 2
20:58
21:25
113.000
1,3%
Informe semanal
21:29
22:01
104.000
1,1%
Deportes 1
15:44
15:50
99.000
1,2%
Fin de semana 24h
22:31
23:00
97.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:23
23:34
169.000
1,8%
Batalla de restaurantes
21:12
22:23
138.000
1,5%
¿Quién da más? Trasteros centricos y sueños ...
15:38
15:58
125.000
1,6%
Pesadilla en la cocina
19:51
21:12
97.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
15:58
17:07
87.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,4%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La isla misteriosa de Julio Verne (2ª ...
17:59
19:21
145.000
2,0%
Conspiracion de poder
21:24
22:02
132.000
1,4%
Cine Suburra
22:02
24:08
123.000
1,3%
Conspiracion de poder
20:44
21:24
118.000
1,4%
Cine La isla misteriosa de Julio Verne
16:39
17:59
105.000
1,4%
Ranking Clan TVE (1,3%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de muñecas de Gabby
10:39
11:00
130.000
5,4%
Pocoyó
12:02
12:09
107.000
4,4%
La casa de muñecas de Gabby
11:00
11:22
107.000
4,2%
Cine Los croods: una nueva era
18:23
19:47
105.000
1,5%
Cine Bob esponja, la película
19:47
21:03
96.000
1,3%
Ranking Nova (1,3%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
22:00
22:42
165.000
1,7%
La tormenta
21:13
22:00
143.000
1,6%
La tormenta
22:42
23:00
128.000
1,3%
La tormenta
20:21
21:13
111.000
1,4%
Me atrevo a amarte
15:31
18:00
100.000
1,3%
Ranking DKiss (1,2%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los pies me estan matando
22:37
23:27
135.000
1,4%
Mis pies me estan matando
21:49
22:37
123.000
1,2%
Los pies me estan matando
23:27
24:15
115.000
1,4%
Novias curvy:la boutique
11:19
12:05
79.000
3,1%
Los pies me estan matando
21:00
21:49
78.000
0,9%
Ranking Ten (1,0%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:45
20:41
103.000
1,4%
Caso cerrado
18:48
19:45
83.000
1,2%
Caso cerrado
15:58
16:54
75.000
0,9%
Misterios y escandalos Michael Jackson y Anna ...
21:36
22:26
72.000
0,7%
Durmiendo con la muerte Una ejecucion en ...
24:14
25:06
68.000
1,2%
Ranking Boing (0,8%) - Sábado, 4 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
10:42
10:50
115.000
4,9%
Doraemon, el gato cósmico
10:50
11:02
107.000
4,4%
Cine Doraemon y la revolución de los ...
21:28
23:31
80.000
0,8%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
11:04
11:15
77.000
3,0%
Los Thunderman Los dobles jugones
23:59
24:20
70.000
1,0%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Sábado, 4 de Abril de 2026