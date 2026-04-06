'Got Talent' (9,6%) lidera frente a 'No es tan fácil' (8,5%) y 'Atrapa un millón' (8,3%) en Sábado Santo

Por Redacción | |

La noche del sábado 4 de abril de 2026, marcada por la celebración del Sábado Santo, deja a 'Got Talent España' como líder sin grandes alardes en Telecinco. El talent firma un 9,6% de share y reúne a 812.000 de espectadores, aunque cede -0,2 puntos respecto a la semana anterior y también baja ligeramente en número de seguidores.

La película 'No es tan fácil' supera a 'Atrapa un millón' en el prime time del Sábado Santo

El cine de La 1 mejora ligeramente y alcanza un 8,5% de cuota de pantalla con la película 'No es tan fácil', consiguiendo la segunda posición en el prime time del festivo por Semana Santa. Mientras que 'Atrapa un millón' pierde fuelle en Antena 3 y se aleja del liderazgo tras caer con claridad. El concurso presentado por Manel Fuentes anota un 8,3% de cuota de pantalla y 785.000 de espectadores con su primera entrega, lo que supone una caída de -2,9 puntos y la pérdida del millón, mientras que en su segunda parte apenas varía con un 8,4% de share y 490.000 de espectadores.

En el resto de cadenas, Cuatro consigue un 6,6% de cuota de pantalla con la película 'La momia', partiendo de un 4,5% de share de 'First Dates', mientras que 'laSexta Xplica!' sube cuatro décimas hasta un estupendo 7,3% de cuota de pantalla tras un discreto 3,6% de share de 'laSexta clave'.

Prime time

'Got Talent España' lidera con un 9,6%, pero pierde 0,2 puntos

'Atrapa un millón' (8,3%) baja 2,9 puntos en Antena 3

'laSexta Xplica' anota un fantástico 7,3%

La 1

Informe semanal707.000 7,6% Plan de c1ne No es tan facil 800.000 8,5% Plan de c1ne 2 Florence Foster Jenkins 364.000 6,7%

La 2

La vuelta al mundo en 80 likes La Valeta-Malta 143.000 1,5% La vuelta al mundo en 80 likes Nápoles, Italia 164.000 1,6% Vigilia Pascual: muere la noche, vence la luz63.000 0,9%

Antena 3

Atrapa un millón785.000 8,3% Atrapa un millón490.000 8,4%

Cuatro

First Dates415.000 4,5% El blockbuster La momia (2017) 612.000 6,6%

Telecinco

Got Talent España812.000 9,6%

laSexta

Sábado clave327.000 3,6% laSexta Xplica!549.000 7,3%

Late night

'La milla verde' destaca en Cuatro con un 7,6%

El diario de 'Supervivientes 2026' marca un 6,4% en la madrugada

El refrito de 'Equipo de investigación' firma un estupendo 7,6% en laSexta

La 1

Cine Los puentes de Madison 146.000 5,0%

La 2

La noche temática Adictos al sofá 45.000 1,5% ¡Muévete!45.000 1,5%

Antena 3

Atrapa un millón256.000 8,2%

Cuatro

Cine Cuatro La milla verde 342.000 7,4%

Telecinco

Supervivientes: diario266.000 6,4% Gran madrid show61.000 2,2%

laSexta

Equipo de investigación La ultima cita de Marta 219.000 7,6%

Sobremesa y tarde

'Sombras en el bosque' (12,3%) es la película más vista del día

'La momia: la tumba del emperador Dragón' registra un buen 7,2% en Cuatro

'Fiesta' se conforma con un 8,9% en Telecinco

La 1

Sesión de tarde Los milagros del cielo 698.000 8,8% Sesión de tarde 2 Educando a mamá 473.000 6,5% Cine de barrio presentación La tonta del bote 584.000 8,1% Cine de barrio La tonta del bote 593.000 8,2%

La 2

Saber y ganar: fin de semana332.000 4,2% Grandes documentales179.000 2,3% Relatos de Zambia Vida y muerte en la llanura 204.000 2,6% Nacidos de la tormenta Los hijos de la tormenta 155.000 2,0% Jerte, vida salvaje en el valle de los cerezos180.000 2,4% Redescubrir Venecia135.000 1,9% Días de cine124.000 1,8% El renacimiento:arte y violencia Redención 161.000 2,0%

Antena 3

Multicine Sombras en el bosque 920.000 12,3%

Cuatro

Home cinema La momia: la tumba del emperador Dragón 567.000 7,2% Home cinema 2 Astérix y Obélix al servicio de su majestad 422.000 5,9%

Telecinco

Fiesta667.000 8,9%

laSexta

Cine Next 282.000 3,6% Cine 2 Tenet 263.000 3,7%

Mañana

'D Corazón' (9%) mejora la media de La 1

'El precio justo' (8,7%) igual su mejor sábado en cuota

El refrito de 'La ruleta de la suerte' marca un sobresaliente 19,8%

La 1

RTVE responde85.000 12,3% Viaje al centro de la tele Tocando el cielo 213.000 10,0% Viaje al centro de la tele Mas 70 y pop 262.000 10,3% Viaje al centro de la tele Bailad, bailad, benditos 251.000 10,0% D Corazón420.000 9,0%

La 2

RTVE responde4.000 0,5% Los conciertos de La 2 Ciclo universo barroco 9.000 0,8% Los conciertos de La 2 Temporada de conciertos 2024-2025 25.000 1,6% La 2 express24.000 1,4% Astrobiologia:la superciencia40.000 1,9% Arqueomania Mundo funerario romano 49.000 2,0% Arqueomania Bajo el mediterráneo 60.000 2,3% Arqueomania Muerte en el nilo 93.000 3,7% Hundidos Mardinian 72.000 2,9% Pagina2 Fernando aramburu 63.000 2,0% Tendido cero91.000 2,1% Viajar en tren Suecia-Ludvika-Mora 106.000 1,7% Saber y ganar: fin de semana129.000 1,7%

Antena 3

Los mas...86.000 4,2% Los + divertidos de la tele68.000 3,9% Tal como eramos118.000 4,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Tostada con espaguetis 226.000 7,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Huevos con butifarra al plato 449.000 12,0% La ruleta de la suerte1.142.000 19,8%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,5% ¡Toma salami! Mas estrellas que en el cielo 22.000 3,0% Volando voy Gran pozo de cantabria 60.000 5,9% Volando voy Los flysch del pais vasco 171.000 10,3% Volando voy Comarca de gorbeia.alava 215.000 9,1% Viajeros Cuatro Álava 198.000 7,9% Viajeros Cuatro México 224.000 6,9%

Telecinco

Enphorma14.000 1,8% Love shopping tv15.000 1,7% Got talent España: momentazos41.000 3,3% Got Talent España138.000 6,5% Más que coches123.000 4,9% El precio justo201.000 6,8% El precio justo473.000 8,7%

laSexta

Equipo de investigación El yunque al descubierto 44.000 5,8% Aruser@s weekend128.000 7,8% Equipo de investigación Anatomía de una secta 123.000 4,9% Equipo de investigación Testigos de jehova 168.000 6,8% Equipo de investigación El cura: operación pájaro espino 254.000 7,7%

Informativos

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' lidera la franja con claridad al marcar un 24,2% de cuota de pantalla y 1.856.000 de espectadores, siendo además lo más visto del día y firmando su segundo mejor dato de la temporada. Le sigue 'Telediario 1 fin de semana' con un 12,2% de share y 938.000 de espectadores, mientras que 'Informativos Telecinco Fin de Semana' no pasa del 9,6% de cuota de pantalla y 735.000 de espectadores.

En la franja de la noche, se mantiene el mismo orden pero se acortan distancias. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' lidera con un 11,8% de share y 1.049.000 de espectadores, seguido de 'Telediario fin de semana 2' con un 9,6% de cuota de pantalla y 836.000 de espectadores y, en tercera posición, 'Informativos Telecinco 21:00' con un 9,4% de share y 831.000 de espectadores.

La 1

Fin de semana 24h82.000 15,4% Fin de semana 24h234.000 18,4% Teled. fin semana 1938.000 12,2% Teled. fin semana 2836.000 9,6%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.856.000 24,2% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.049.000 11,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1398.000 7,4% El desmarque cuatro 1294.000 3,9% Noticias Cuatro 2419.000 5,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00735.000 9,6% Informativos Telecinco 21:00831.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h504.000 9,2% La sexta deportes 1306.000 4,2% laSexta noticias 20h347.000 4,7% La sexta deportes 2241.000 2,8%

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