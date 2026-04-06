'Got Talent' (9,6%) lidera frente a 'No es tan fácil' (8,5%) y 'Atrapa un millón' (8,3%) en Sábado Santo

Audiencias Sábado 4 de Abril de 2026
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La noche del sábado 4 de abril de 2026, marcada por la celebración del Sábado Santo, deja a 'Got Talent España' como líder sin grandes alardes en Telecinco. El talent firma un 9,6% de share y reúne a 812.000 de espectadores, aunque cede -0,2 puntos respecto a la semana anterior y también baja ligeramente en número de seguidores.
La película 'No es tan fácil' supera a 'Atrapa un millón' en el prime time del Sábado Santo
El cine de La 1 mejora ligeramente y alcanza un 8,5% de cuota de pantalla con la película 'No es tan fácil', consiguiendo la segunda posición en el prime time del festivo por Semana Santa. Mientras que 'Atrapa un millón' pierde fuelle en Antena 3 y se aleja del liderazgo tras caer con claridad. El concurso presentado por Manel Fuentes anota un 8,3% de cuota de pantalla y 785.000 de espectadores con su primera entrega, lo que supone una caída de -2,9 puntos y la pérdida del millón, mientras que en su segunda parte apenas varía con un 8,4% de share y 490.000 de espectadores.
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En el resto de cadenas, Cuatro consigue un 6,6% de cuota de pantalla con la película 'La momia', partiendo de un 4,5% de share de 'First Dates', mientras que 'laSexta Xplica!' sube cuatro décimas hasta un estupendo 7,3% de cuota de pantalla tras un discreto 3,6% de share de 'laSexta clave'.
Prime time
- 'Got Talent España' lidera con un 9,6%, pero pierde 0,2 puntos
- 'Atrapa un millón' (8,3%) baja 2,9 puntos en Antena 3
- 'laSexta Xplica' anota un fantástico 7,3%
Informe semanal707.000 7,6%
Plan de c1ne 800.000 8,5%
Plan de c1ne 2 364.000 6,7%
La vuelta al mundo en 80 likes 143.000 1,5%
La vuelta al mundo en 80 likes 164.000 1,6%
Vigilia Pascual: muere la noche, vence la luz63.000 0,9%
Atrapa un millón785.000 8,3%
Atrapa un millón490.000 8,4%
First Dates415.000 4,5%
El blockbuster 612.000 6,6%
Got Talent España812.000 9,6%
Sábado clave327.000 3,6%
laSexta Xplica!549.000 7,3%
Late night
- 'La milla verde' destaca en Cuatro con un 7,6%
- El diario de 'Supervivientes 2026' marca un 6,4% en la madrugada
- El refrito de 'Equipo de investigación' firma un estupendo 7,6% en laSexta
Cine 146.000 5,0%
La noche temática 45.000 1,5%
¡Muévete!45.000 1,5%
Atrapa un millón256.000 8,2%
Cine Cuatro 342.000 7,4%
Supervivientes: diario266.000 6,4%
Gran madrid show61.000 2,2%
Equipo de investigación 219.000 7,6%
Sobremesa y tarde
- 'Sombras en el bosque' (12,3%) es la película más vista del día
- 'La momia: la tumba del emperador Dragón' registra un buen 7,2% en Cuatro
- 'Fiesta' se conforma con un 8,9% en Telecinco
Sesión de tarde 698.000 8,8%
Sesión de tarde 2 473.000 6,5%
Cine de barrio presentación 584.000 8,1%
Cine de barrio 593.000 8,2%
Saber y ganar: fin de semana332.000 4,2%
Grandes documentales179.000 2,3%
Relatos de Zambia 204.000 2,6%
Nacidos de la tormenta 155.000 2,0%
Jerte, vida salvaje en el valle de los cerezos180.000 2,4%
Redescubrir Venecia135.000 1,9%
Días de cine124.000 1,8%
El renacimiento:arte y violencia 161.000 2,0%
Multicine 920.000 12,3%
Home cinema 567.000 7,2%
Home cinema 2 422.000 5,9%
Fiesta667.000 8,9%
Cine 282.000 3,6%
Cine 2 263.000 3,7%
Mañana
- 'D Corazón' (9%) mejora la media de La 1
- 'El precio justo' (8,7%) igual su mejor sábado en cuota
- El refrito de 'La ruleta de la suerte' marca un sobresaliente 19,8%
RTVE responde85.000 12,3%
Viaje al centro de la tele 213.000 10,0%
Viaje al centro de la tele 262.000 10,3%
Viaje al centro de la tele 251.000 10,0%
D Corazón420.000 9,0%
RTVE responde4.000 0,5%
Los conciertos de La 2 9.000 0,8%
Los conciertos de La 2 25.000 1,6%
La 2 express24.000 1,4%
Astrobiologia:la superciencia40.000 1,9%
Arqueomania 49.000 2,0%
Arqueomania 60.000 2,3%
Arqueomania 93.000 3,7%
Hundidos 72.000 2,9%
Pagina2 63.000 2,0%
Tendido cero91.000 2,1%
Viajar en tren 106.000 1,7%
Saber y ganar: fin de semana129.000 1,7%
Los mas...86.000 4,2%
Los + divertidos de la tele68.000 3,9%
Tal como eramos118.000 4,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 226.000 7,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 449.000 12,0%
La ruleta de la suerte1.142.000 19,8%
Love shopping tv3.000 0,5%
¡Toma salami! 22.000 3,0%
Volando voy 60.000 5,9%
Volando voy 171.000 10,3%
Volando voy 215.000 9,1%
Viajeros Cuatro 198.000 7,9%
Viajeros Cuatro 224.000 6,9%
Enphorma14.000 1,8%
Love shopping tv15.000 1,7%
Got talent España: momentazos41.000 3,3%
Got Talent España138.000 6,5%
Más que coches123.000 4,9%
El precio justo201.000 6,8%
El precio justo473.000 8,7%
Equipo de investigación 44.000 5,8%
Aruser@s weekend128.000 7,8%
Equipo de investigación 123.000 4,9%
Equipo de investigación 168.000 6,8%
Equipo de investigación 254.000 7,7%
Informativos
'Antena 3 noticias 1 fin de semana' lidera la franja con claridad al marcar un 24,2% de cuota de pantalla y 1.856.000 de espectadores, siendo además lo más visto del día y firmando su segundo mejor dato de la temporada. Le sigue 'Telediario 1 fin de semana' con un 12,2% de share y 938.000 de espectadores, mientras que 'Informativos Telecinco Fin de Semana' no pasa del 9,6% de cuota de pantalla y 735.000 de espectadores.
En la franja de la noche, se mantiene el mismo orden pero se acortan distancias. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' lidera con un 11,8% de share y 1.049.000 de espectadores, seguido de 'Telediario fin de semana 2' con un 9,6% de cuota de pantalla y 836.000 de espectadores y, en tercera posición, 'Informativos Telecinco 21:00' con un 9,4% de share y 831.000 de espectadores.
Fin de semana 24h82.000 15,4%
Fin de semana 24h234.000 18,4%
Teled. fin semana 1938.000 12,2%
Teled. fin semana 2836.000 9,6%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.856.000 24,2%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.049.000 11,8%
Noticias Cuatro 1398.000 7,4%
El desmarque cuatro 1294.000 3,9%
Noticias Cuatro 2419.000 5,7%
Informativos Telecinco 15:00735.000 9,6%
Informativos Telecinco 21:00831.000 9,4%
laSexta noticias 14h504.000 9,2%
La sexta deportes 1306.000 4,2%
laSexta noticias 20h347.000 4,7%
La sexta deportes 2241.000 2,8%