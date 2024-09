El aviso de HBO a los creadores de 'Industry' por el final de la tercera temporada: "Quizá os habéis pasado"

Por Alejandro Rodera |

Esta noticia contiene spoilers

Los creadores de 'Industry' tienen la habilidad de romper el límite de sus personajes al final de cada temporada, y el cierre de la tercera ha ido más lejos que nunca para abrir un nuevo horizonte. La decisión de Yasmin, el cambio de aires de Harper, el destino final de Pierpoint... El octavo episodio nos ha dejado los suficientes momentos memorables como para devanarnos los sesos mientras esperamos a la cuarta entrega, pero por encima de todos ha estado el protagonizado por el MVP de la temporada: Rishi.

Sagar Radia en 'Industry'

El personaje interpretado por Sagar Radia tuvo la oportunidad de brillar en un cuarto episodio, sumida en una espiral autodestructiva y plagada de deudas. Aquella inusual digresión sirvió para conocer mejor a Rishi, peroen el 3x08. Tras ser traicionado por Harper, quedando por tanto fuera del proyecto de Leviathan Alpha, el trader ha sufrido un varapalo mucho más traumático:

La esposa de Rishi muere de un letal disparo ante la perpleja mirada de su marido, del espectador e incluso del propio Radia y HBO, que también quedaron descolocados por este violento giro. "Realmente no encaja en la serie tonalmente, y por eso tiene tal impacto", apunta el intérprete en una entrevista concedida a Deadline. Además, Radia lanza dos hipótesis de cara al futuro de Rishi: "Creo que hay dos posibilidades. O descarrila del todo porque ahora no tiene nada que perder o da un giro de 180º y se recompone. Todavía no he hablado con los creadores acerca de sus ideas, pero creo que lo más sencillo es ver cómo pierde la cabeza".

Anatomía de un disparo

Los showrunners Konrad Kay y Mickey Down también se han pronunciado acerca de la ejecución de Diana, desvelando que ella no iba a ser la víctima originalmente. "Esto surgió de la directriz de HBO de proseguir la historia de Rishi en los últimos episodios, porque en primera instancia lo concebimos como un capítulo totalmente separado del resto de la historia. La idea era asomarnos a su vida, ver cómo era y que al final iba a seguir igual, porque él es así". Sin embargo, el apunte de la cadena de pago alteró el plan: "HBO pensó que la idea de que Rishi tuviera una adicción al juego y deudas masivas era interesante, y que no debíamos dejarla de lado", arranca Down en declaraciones a Variety.

Entonces los creadores doblaron la apuesta para mostrar las "verdaderas consecuencias" de los actos de Rishi, alguien que "nunca las había sentido antes". "Necesitábamos cristalizar esa idea de una forma muy dramática. El plan inicial era que el disparo se lo llevara Rishi. Después pensamos que así le estábamos liberando con demasiada facilidad. Además, Sagar nos encanta y nos gustaría traerle de vuelta, así que pensamos, '¿Qué sería aún más devastador para él que ser asesinado? Presenciar el asesinato de la única persona que le comprende y le quiere, que no sea alguien de dos años'", añade Down.

Una vez ingeniado este giro, desde HBO no respondieron con mucho convencimiento. "Normalmente, se muestran muy receptivos con nuestras ideas. Nos instan a ser más provocativos, a ir más allá. Y en esta ocasión estaban como, 'Quizá os habéis pasado'", recuerda Down. Y esas dudas tardaron en disiparse. "Cuando lo vieron dentro del contexto del episodio, pensaron que funcionaba muy bien. De hecho, creo que es una buena frontera entre la 'Industry' de antes y después de Pierpoint".

De cara a la cuarta temporada, que ya está confirmada, Down espera explorar los cambios que experimentará Rishi tras este suceso, mientras que Kay nos invita a esperar bastante cambios: "Nos interesa mucho la intersección entre la política, los medios y las finanzas, y la cuarta temporada tendrá mucho más de eso. Pero eso no tiene que estar necesariamente confinado en una sala de operaciones. Todavía es una serie sobre negocios, pero quizá ya no sea una serie en una sala de operaciones".