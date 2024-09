HBO confirma las ventanas de estreno de 'Harry Potter', 'The Last of Us 2' y 'The White Lotus 3'

Por Alejandro Rodera |

HBO ha perdido el liderato en los Emmy. Tras ser la marca con más estatuillas en la edición de 2023, al final de la cual llegó a un recuento de 31 premios, en la siguiente gala ha bajado a la tercera posición con 14 galardones, entre los que se encuentran también los cosechados por Max, su plataforma hermana. De este modo, reduce considerablemente su impacto en la ceremonia y se ve superada por FX (36) y Netflix (24), pero desde Warner Bros. Discovery ya preparan su regreso triunfal tanto con proyectos inéditos como con otros ya contrastados.

Bella Ramsey en la segunda temporada de 'The Last of Us'

Una vez resuelta la gala de 2024, celebrada en la noche del domingo 15 de septiembre, y dada la campanada con la victoria de ' Hacks ' sobre ' The Bear ' en mejor comedia, el máximo responsable de Contenidos de HBO y Max, Casey Bloys, ha concedido una entrevista a Deadline en la que. "' La Casa del Dragón ' ha ido muy bien, espero que entre en competición. Tengo muchas esperanzas puestas en ' El Pingüino ' y en Colin Farrell ", resalta el ejecutivo.

Así pues, Bloys subraya las potenciales candidaturas de 'La Casa del Dragón' y 'El Pingüino', el inminente spin-off de 'The Batman' que verá la luz en España el 20 de septiembre a través de Max. Además, asegura que tanto la segunda temporada de 'The Last of Us' como la tercera de 'The White Lotus' y la cuarta de 'Hacks', que ya habían anunciado sus regresos en 2025, llegarán en los meses iniciales del año, ya que podrán competir en los Emmy 2025, cuyo periodo de elegibilidad está comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. "Todo lo que puedo decir en este momento es que en general será en la primera mitad del año, espero que estén en la ventana de los Emmy", incide Bloys.

¿Qué pasará con 'Euphoria', 'Harry Potter' y 'True Detective'?

En cuanto a otros títulos de renombre bajo el sello de HBO, el futuro no está tan definido. Por ejemplo, Bloys comenta que no conoce "la fecha exacta" del regreso de 'Euphoria', aunque sí mantiene en pie el plan de empezar a grabar la tercera temporada a mediados de enero de 2025. En cuanto a 'Harry Potter', el proyecto más ambicioso de la cadena, tanto sus guionistas como su director ya están inmersos en la preproducción, así como el equipo de casting, pero por el momento no se confirma que el rodaje arranque en marzo de 2025, como se venía rumoreando. Eso sí, su ventana de lanzamiento estará emplazada entre "finales de 2026 o 2027". Por último, no se ha acotado cuándo podría volver 'True Detective', pero la showrunner de 'Noche polar', Issa López, ya está "ocupada escribiendo" los nuevos episodios, que seguramente no recuperen a los personajes de Ennis.