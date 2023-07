Por Beatriz Prieto |

Con 'Y ahora, Sonsoles' cerca de cumplir su primer año de vida en Antena 3 y con una lista de fichajes que ha crecido notablemente en las últimas semanas, incluyendo profesionales de Mediaset, el espacio a cargo de Sonsoles Ónega contó la tarde del lunes 3 de julio con un nuevo rostro en sus filas, aunque a través de una videollamada: Diego Arrabal.

Diego Arrabal interviene por primera vez en 'Y ahora, Sonsoles'

Hace algo más de un año que el paparazzi dejó de formar parte del equipo de ' Viva la vida ' tras su despido y, desde entonces,. Sin embargo, a raíz de, tras romper con su anterior novio, Tim McKeague, el paparazzi pudo intervenir en el formato de Ónega. "Buenas tardes, Diego, fotógrafo que firma estas imágenes", saludó la presentadora, tras un debate previo con los colaboradores presentes en plató.

"Me hace mucha gracia porque claro, después de lo que ha dicho Isabel y Nacho, ahora me pinchas aquí, ¿y que digo yo, si ya han dicho que han roto?", bromeó Arrabal, en referencia a las informaciones que habían dado ambos colaboradores, tras lo cual manifestó que "yo no puedo confirmar al cien por cien que ya no esté con Tim". "Yo he estado personalmente allí, las imágenes las hemos grabado y es verdad que hace muchísimo tiempo que no se le ve en esa casa de Sintra", añadía el malagueño.

"Seguimos en contacto"

"Pues redondo y con asas, Diego Arrabal. Porque aquí la información que se cuenta en este plató es siempre buena. Te lo digo ya para que vayamos entendiéndonos", le advirtió entonces Ónega, medio en broma, medio en serio. De hecho, la presentadora reiteró las informaciones de sus compañeros, que aseguraban que Martínez-Bordiú habría roto con su pareja: "Esto va a misa y amén".

Presentadora y paparazzi procedieron a abordar la información sobre la aristócrata y, antes de la despedida, Ónega lanzó unas palabras que parecían apuntar a posibles futuras intervenciones del paparazzi: "Diego Arrabal, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy bonita la camisa. Es mona para tu estreno. Y el fondo. Tiene un set... así da gusto. Diego gracias, seguimos en contacto".