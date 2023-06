Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Mar Flores la ha liado en 'Y ahora, Sonsoles', el programa de Antena 3 en el que trabaja como colaboradora. Este miércoles 28 de junio de 2023 se reveló la notica de que su hijo, Carlo Costanzia, ha sido condenado a ingresar en prisión durante 21 meses por un delito de estafa continuada por la venta de coches de lujo. Ese mismo día, Sonsoles Ónega anunció en el programa que entrevistaría a la colaboradora para comentar la situación de su hijo. Sin embargo, y a pesar del previo aviso en directo, la entrevista no llegó a suceder.

Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles' anunciando la entrevista a Mar Flores

"A la vuelta hablamos con Mar Flores, nuestra compañera", anunció Ónega antes de dar paso a la publicidad. ". En unos minutos aquí, con todos ustedes", confirmaba así la presentadora el motivo de la entrevista con la colaboradora. El anuncio fue hecho pasados los primeros 40 minutos de programa,

A la vuelta de la publicidad, el programa continuó con el homenaje a la folclórica española, sin dar paso ni volver a hacer mención en lo que restó de programa a la charla con Mar Flores. La colaboradora tampoco había estado presente en el plató durante el comienzo del programa, aunque podemos intuir que se encontraba en los estudios de Atresmedia, ya que si no Ónega no hubiese anunciado la entrevista. Parece que algo sucedió con la modelo y actriz durante la publicidad y que, al final, no se pudo contar con ella para el programa de esa tarde. Aun así, Ónega y el resto de colaboradores supieron manejar la situación y la emisión continuó como si nada hubiese pasado.

La condena de Carlo Costanzia

El hijo de Mar Flores, el actor y cantante Carlo Costanzia, entrará a prisión durante 21 meses y tendrá que pagar una multa durante cinco meses de una cuota diaria de seis euros. Costanzia, que en todo momento se declaró inocente de los cargos, solicitó en su momento la suspensión de la pena de prisión, ya que esta era inferior a dos años. Sin embargo, el juez la denegó alegando que el condenado no es "merecedor del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta". Cuando una pena de prisión es inferior a dos años, esta puede ser suspendida y sustituida por el pago de una indemnización y la realización de servicios a la comunidad, pero esa concesión siempre tiene que ser dictaminada primero por el juez que lleve el caso.