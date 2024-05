'Baila como puedas' regresará esta semana a La 1 después de tomarse un "descanso"

Por Toño García Rodríguez |

'Baila como puedas' no se rinde en La 1 de Televisión Española. El concurso arrancó con un discreto 7,1% en la noche de los lunes contra 'Supervivientes: Tierra de nadie', por lo que la cadena pública lo trasladó, en un intento de mejorar sus datos, a la noche de los martes. Lejos de mejorar, el programa alcanzó la pobre cifra de un 4,7% de share. A causa de esto, RTVE decidió relegar el formato al late night de los miércoles, abandonando la lucha por la competición en el prime time.

Jaime Astrain y Santiago en 'Baila como puedas'

No obstante,que experimentó el concurso de Televisión Española. Tras proseguir en su declive,, donde se conformó con un discreto 4,3%. Una semana después, se ha quedado sin sitio. Este domingo 5 de mayo la cadena decidía emitir. Sin embargo, desde su perfil oficial en X, el formato anunciaba a sus seguidores que

A través de la frase algo ambigua de "nos vemos la próxima semana", el concurso confirmaba que no se trataba de una cancelación definitiva, pero no llegaba a asegurar qué día de la semana volverían. De momento, todo parece indicar que su regreso se producirá la tarde del domingo, pues era el último horario asignado por RTVE, pero, dado su historial, no sería difícil imaginar que la cadena decida volver a experimentar con el formato presentado por Anne Igartiburu.

Las redes, cansadas

El anuncio en la red social despertó una gran indignación entre los seguidores de 'Baila como puedas', que se mostraron cansados de los constantes cambios de programación. "¡Nos hacéis sufrir mucho! Sinceramente creo que ha habido una gestión negativa con este programa. A veces las cosas no son tan difíciles", "madre mía, qué mareo, no va a terminar nunca con tanto cambio" o "este programa está muy maltratado" fueron solo algunos de los comentarios.