Por Fernando S. Palenzuela |

El 15 de mayo el universo de 'Sálvame' regresará a nuestras pantallas. Fabricantes Studio lo está preparando todo para el lanzamiento de Canal Quickie, que estará disponible en varias plataformas y redes sociales como nueva ventana de contenido. No se saben muchos datos del programa más allá de su presentadora y algunos de sus colaboradores, pero Belén Esteban se ha encargado de arrojar más luz.

La televisiva ha presentado la nueva temporada de sus productos gastronómicos y no ha tenido reparo en hablar de la televisión. "Echo de menos 'Sálvame', pero lo echo de menos ahora. Es verdad que acabó el 24 de junio y. Ahora me acuerdo, pero me acuerdo de lo bueno. Sigo con mis jefes, con Fabricantes Studio, y", explicaba en la rueda de prensa, como recoge Bekia.

Ya sabíamos que María Patiño será la presentadora de 'Ni que fuéramos Sálvame', al igual que Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés y la propia Esteban serán los colaboradores. Sin embargo, la apodada como "Princesa del pueblo" ha dado otro nombre: Carmen Borrego. Aunque anunciaba que los espectadores iban a "flipar" con el modo en el que iba a aparecer, parece que no será así, puesto que, según informa Yotele, Borrego no podrá participar en 'Ni que fuéramos Sálvame' por el contrato de exclusividad que tiene con Telecinco hasta el final de 'Supervivientes'.

"Voy con la cabeza muy alta de haber pertenecido a ese programa y desde el programa nuevo en el canal Quickie haremos lo mismo. Va a ser todos los días, se estrena el día 15 de mayo. Hemos cambiado la fecha por el puente y porque vamos como los locos. Será de lunes a viernes, empezamos con dos horas y ya estamos por tres. Lo esperamos con mucha ilusión", revelaba Belén Esteban sobre la duración. "Va a haber compañeros, gente que venga de invitado. Tenemos unas exclusivas que no las tenéis vosotros. Hemos estado escondidos, pero trabajando. Vamos a estar el equipo que estábamos y va a haber caras nuevas, pero los de siempre vamos a estar. Un día habrá uno, otro día habrá otro, habrá entrevistas".

Lo que pasó con 'Baila como puedas'

Desde que llegara a su fin 'Sálvame', Belén Esteban se ha mantenido alejada de la televisión. Sin embargo, hace unos meses saltó la información de que RTVE la había querido fichar para 'Baila como puedas'. Óscar Cornejo ya dejó entrever en una tribuna de El País que el fallido contrato fue causa de Elena Sánchez, expresidenta de la Corporación. Así lo ha confirmado la protagonista de la noticia: "Quiero aclarar lo de Televisión Española. Yo no llamé a TVE, a mí me llamaron. Yo tuve dos reuniones, se cerró el contrato, la negociación y la señora Presidenta, que desde aquí le mando un beso que espero que le vaya bien porque creo que le han quitado y espero que encuentre trabajo...".

La empresaria ha seguido arrojando luz al suceso, y es que Zeppelin, productora del talent show, la llamó para pedirle perdón. "No estoy enfadada ni nada, pero lo que dijeron de 'la han quitado'... A mí me llamó la productora que se llama Zeppelin pidiéndome disculpas y pasaron un mal trago. Yo me desilusioné un poco porque me gustaba ser jurado y tal, pero vamos, que no se me ha ido la vida", aseguraba. "Lo único que cuando te quitan un trabajo... 'No la quieren'. Por favor. ¿Yo he pedido dinero a alguien para vivir? ¿Yo he pedido trabajo a alguna tele? Gracias a Dios no me he visto en esa tesitura, pero pedir trabajo no es ni robar ni matar a nadie, es una cosa muy buena".