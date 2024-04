Por Mario de Hipólito de Sande |

El equipo de baile que acompañó a Chanel Terrero al Festival de Eurovisión 2022, forma parte de la identidad de la canción 'SloMo'. Sin embargo, para el tour de su nuevo álbum '¡Agua!', ha tomado la decisión de cambiar de bailarines. En este disco, incluye canciones como 'P.M.', 'Ping Pong', con Ptazeta y 'Clavaíto', junto a Abraham Mateo, con el que consiguió situarse la primera de la lista de Los40 hasta en tres ocasiones.

Antiguo equipo de baile de Chanel

Hasta entonces, sus compañeros de escenario habían sido los bailarines. Soto ha trabajado en ' Operación Triunfo ' y ' Tu cara me suena '. Arcos fue participante de ' The Dancer ' y también. Pérez fue una de las bailarinas de Rosalía en su tema 'Chicken Teriyaki' y Huerta ha trabajado en 'Tu cara me suena', además ha sido bailarín de Maluma, Abraham Mateo y Luis Fonsi , pero sin duda, uno de sus trabajos más destacados ha sido. Por último, Caurin ha sidocomo 'El guardaespaldas', 'Flashdance' o 'Dirty dancing', pero además ha trabajado con Mala Rodríguez

Sin embargo, de cara a su próxima gira, el equipo de baile de Chanel contará con cinco nuevos rostros, dos chicas y tres chicos. Ariana Draganoiu ha participado en el programa de baile 'The heels programme', en 2022 estuvo en el cuerpo de baile de María Becerra en un festival, ha salido en el videoclip de 'Carnet', de Saiko y Caleb Calloway, y además, ha sido una de las bailarinas de St. Pedro en el Benidorm Fest 2024. Sandra-Ly es concursante actual de 'Baila como puedas' donde participa junto al Maestro Joao, también ha estado en 'The Dancer' y en 'Got Talent España'.

En cuanto a los chicos, Dorival Junco bailó con Kim Petras en los MTV EMAs 2021 y ha bailado en Benidorm Fest 2024 con Jorge González. Álvaro Selles ha sido bailarín de Luna Ki, de Rosalía y también ha estado en el Benidorm Fest 2024 con Sofia Coll. Por último, Mich Olivera cierra la lista de bailarines de Chanel. Ha participado en 'El retador' en México y en 'Got Talent' en España y es el subcampeón del Mundial World Salsa Open.

Nuevo equipo de baile de Chanel

'¡Agua! Tour' comenzará en mayo de 2024

En la alfombra roja de los premios Ídolo, Chanel confirmó que a finales de mayo comenzará a viajar por España. El primer destino será Almería, en el Solazo Fest y el segundo Barcelona, en el Share Festival. El resto de fechas se irán revelando poco a poco en las redes sociales de la cantante. Además, aseguró que en Madrid, le daría igual actuar en el Wizink Center, en el Bernabeú o en una pequeña sala, está agradecida con su publico por invertir tiempo y dinero en pasar un rato con ella y así se lo hizo saber a Los40.