Por Beatriz Prieto |

La 1 de Televisión Española inauguró oficialmente 'Bake Off: Famosos al horno' el jueves 11 de enero, con catorce famosos que se medirán en el ámbito de la repostería a lo largo de varias entregas. A lo largo de más de dos horas de programa, los concursantes se enfrentaron a dos retos que coronaron a Ana Boyer con el delantal de pastelera estrella, mientras que dieron por concluida la experiencia para Toñi Salazar.

Toñi Salazar se despide de sus compañeros de 'Bake Off: Famosos al horno'

La edición arrancó con la primera "prueba de autor", en la que debían, además de preparar "una mermelada para rellenarlas" y añadir "decoraciones en fondant", diferentes de una magdalena a otra. Un reto en el que, mientras que Yolanda Ramos presentó las magdalenas con el sabor "más amargo que habían probado".

En la "prueba fantasía", debían preparar "elaboraciones espectaculares", para exponer en museos: en este caso, un bizcocho enrollado, decorado con figuras de colores impresas de temática libre, con dos rellenos elaborados "que combinen entre sí y que tengan un contraste". El desafío ya despertó cierto miedo antes de empezar, lo que creó cierto caos en algunos casos: a Ramos se le quemó el bizcocho, a Julio Iglesias Jr se le cortó el relleno, a Manolo Sarriá no se le enfrió la elaboración, mientras que a Marc Clotet le quedó el bizcocho más duro de lo normal.

Ana Boyer primera ganadora del delantal azul de `Bake Off: famosos al horno´ ¡Enhorabuena ganadora! Solo nos queda conocer la ventaja ???? @AnaBoyerP #BakeOffRTVE ? https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/UELAj7bF8S — La 1 (@La1_tve) January 11, 2024

Toñi se convierte en la primera expulsa. ???? ¿Qué será de Encarna sin su hermana? La semana que viene lo descubriremos. ¡Os esperamos a todos en #BakeOffRTVE !



? https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/hZ7w2GybJ9 — La 1 (@La1_tve) January 12, 2024

Un gran hándicap

Tras la última de las catas, Boyer y Blas Cantó fueron elegidos como los mejores concursantes de la noche. "Nos ha gustado mucho como has trabajado: limpia, ordenada, disciplinada, controlando y ayudando a tu hermano... Nos gustaría que juegues un poco más, que arriesgues en los sabores y pegues un buen salto", confesaron los jueces de la primera, quien había presentado unas magdalenas con "buena textura y gusto rico", y un bizcocho "espectacular".

"Me gustaría que dedicaras una parte de todo tu arte a la parte del gusto y el sabor, pero en general has hecho un trabajo fantástico y maravilloso", animó el jurado al cantante, antes de entregar el delantal azul a su compañera. El lado amargo se lo llevaron Encarna Salazar, su hermana Toñi y Ramos, quienes quedaron al borde de la expulsión. "A nivel gustativo no lo has hecho del todo mal, pero tienes un grandísimo problema: no nos escuchas. Eso es un gran hándicap para ti, porque hace que hagas las cosas de forma desordenada, indisciplinada y que todo alrededor de tu zona de trabajo sea un desastre", argumentaron los jueces, al valorar a Toñi, antes de anunciar su expulsión.