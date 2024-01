TVE presenta 'Bake Off' con pullita a 'MasterChef': "Los jueces dicen las cosas sin riñas"

Por Almudena M. Lizana |

El lunes 8 de enero de 2024, Televisión Española ha presentado la primera edición de 'Bake Off: Famosos al horno' en su nueva etapa tras su paso por Amazon Prime Video. El talent culinario producido por Boxfish se estrena el jueves 11 de enero de 2024 en La 1 y cuenta con catorce personajes famosos lucharán por consagrarse como mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio que donarán a la ONG de su elección.

Rueda de prensa de 'Bake Off: Famosos al horno'

"Es muy adecuado para TVE yporque se pueden ayudar entre ellos y hacen un entorno más amable", empezaba diciendo Ana María Bordas, Directora de Originales de RTVE. "", añadía la directiva, lanzando una más que probable pullita a ' MasterChef '.

"Para cualquier presentador, este programa es muy jugoso y un caramelo. En el fondo ya sabía que era un equipo muy solvente y que todo va a salir bien. El casting es hilarante, lo estamos pasando muy bien y van a ser un descubrimiento", explicaba Paula Vázquez, la maestra de ceremonias del talent culinario. Los jurados también estaban presentes en la rueda de prensa. "Son muchas horas de grabación, pero lo pasamos muy bien y el casting lo ha hecho muy agradable", decía Paco Roncero.

"Hay un lado humano y mucho compañerismo a coste de pasarlo bien, sin olvidar la exigencia pero con mucho cariño", añadía Damián Betular. Respecto a los concursantes, Rocío Carrasco aseguraba que "casi se mata en el programa". "Tendría que llamarse 'Bake off, restos de famosos'", apostillaba, riendo. "Todos los compañeros son muy cariñosos, incluso los jueces al dar el veredicto", insistía la hija de Rocío Jurado.

Sus experiencias

"Ha sido un reto porque no estoy acostumbrada ni a los postres ni a la televisión. Es una experiencia positiva y dura", declaraba Ana Boyer. "No he visto nunca este programa ni he hecho un huevo frito", se sinceraba Julio Salinas. "Yo ya vengo de otro 'Bake Off', me parece increíble y son valientes de llamarme de nuevo, la primera sorprendida soy yo", decía Yolanda Ramos, que también participó en la edición de Prime Video. "Aquí no hay tiempo de nada, si eres un hijo de puta, lo eres, porque no hay tiempo ni de ser hipócrita", añadía la actriz y humorista.

"Ya no soy Blas Cantó, ahora soy Blas Cocinó. Cuando tenía 5 años yo veía a Eva y me encantaba y ahora verlos es muy inspirador. Terelu me ha tenido de fotógrafo oficial", bromeaba el cantante Blas Cantó. "En un momento difícil de mi vida personal se cruza este programa para hacerme la vida más fácil. Ha llegado como un regalo que me ha ayudado a tener la mente ocupada, que me ha dado felicidad", se sinceraba Terelu Campos.

Una piña

"Uno se siente muy vulnerable a la crítica y que el jurado sea riguroso, pero amable ayuda a recibir mejor las críticas", comentaba también Pablo Puyol, agradeciendo de nuevo al jurado sus simpáticas maneras. "Como espectadora es un programa que tengo ganas de ver con la familia y eso ya es un regalo. Además es una cadena que está liderando, la gente no para de darme la enhorabuena por estar en TVE", decía Alba Carrillo. "He estado en infinidad de programas donde cada uno va a lo suyo. Aquí es igual, pero con un plus, que si te vas quedando atrás siempre viene alguien a ayudarte", decía Manolo Sarriá, cerrando la rueda de prensa.