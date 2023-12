Por Daniel Parra |

'Bake Off: Famosos al horno' llegará en 2024 a La 1. El talent show de cocina vuelve tras su cancelación en 2021. En ese momento, el programa se titulaba 'Celebrity Bake Off España' y se emitió en Amazon Prime Video con buenas críticas. El ente público confirmó en octubre la adquisición de los derechos televisivos para lanzar en La 1 el talent show, que contará con concursantes de renombre, y en el que Paula Vázquez repetirá como presentadora.

1 Terelu Campos

Doce concursantes, rostros conocidos para los espectadores,. Los jueces decidirán quién continúa y quién no en cada entrega,, que sucederá a Pablo Rivero , campeón de la primera edición con celebrities. Los famosos que se ajustarán el delantal serán Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó, Marc Clotet y la repetidora Yolanda Ramos. Mientras que Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular serán los miembros del jurado de este concurso de repostería.

Terelu Campos, la hija de María Teresa Campos, fue la primera concursante confirmada por la pública, tal y como anunció 'Mañaneros'. La presentadora tiene una dilatada carrera en televisión. Tras sus inicios en la radio, pasó a RTVE donde participó en varios programas, como 'A mi manera' o 'Pasa la vida'. Aunque su etapa más popular la encontramos en su último paso en Mediaset, colaborando o presentando espacios como 'Sálvame', 'La noria', o '¡Qué tiempo tan feliz!', entre otros. Como concursante, ha participado en '¡Mira quién baila!' o 'Mask Singer: adivina quién canta'. No será la primera vez que entre en una cocina de La 1, ya que fue parte del casting de 'MasterChef Celebrity 6'.

2 Rocío Carrasco

Rocío Carrasco es otra de las participantes de 'Bake Off: Famosos al horno' que ha tenido una etapa muy destacada en Mediaset. La hija de Rocío Jurado ha protagonizado en los últimos años sus propio documentales, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío'. Después de algún tiempo alejada de los platós, volvió a Telecinco, estrenándose como colaboradora de 'Sálvame' en 2021. Guarda una gran relación con Terelu Campos, pero en el concurso de repostería, les tocará ser rivales.

3 Alba Carrillo

Volverá a coincidir con su amiga Rocío Carrasco, ya que ambas presentaron 'Hable con ellas' y estuvo presente en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Carrillo es otra de las excolaboradoras de Telecinco que, tras su despido, protagoniza un éxodo hacia otras cadenas, en este caso, TVE. Ha participado como colaboradora de 'Ya es mediodía', 'Fiesta', 'Sálvame' o '¡Qué tiempo tan feliz!', ente otros. Como concursante, ganó 'El cazador' junto a Jorge Sanz, y quedó finalista en 'Supervivientes', en 2017, y en 'GH VIP', en 2019. La presentadora intentará llegar, como mínimo, igual de lejos en su experiencia en los hornos.

4 Ana Boyer

La influencer Ana Boyer, hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer, tendrá su primera gran experiencia en televisión. Su debut fue como invitada de 'Mi casa es la tuya' junto a su marido, el tenista Fernando Verdasco. También participará en el docureality de Disney+ sobre su madre, 'Isabel Preysler: Mi Navidad'. En cuanto a 'Bake Off: Famosos al horno', la celebrity intentará repetir el éxito que tuvo su hermana, Tamara Falcó, cuando ganó la cuarta edición de 'Masterchef Celebrity'.

5 Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno)

Las hermanas Salazar volverán a sumergirse en un reality tras su corta aventura en 'Supervivientes en el 2019 y la aparición de Toñi Salazar en 'Los miedos de...'. Sin embargo, esta vez darán el salto a Televisión Española para poner a prueba sus dotes culinarias. Además, seguirán los pasos de sus hermanos Los Chunguitos adentrándose en un formato de cocina en La 1, ya que estos participaron en la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity'.

6 Yolanda Ramos

Tras su participación en 'Celebrity Bake Off España', la humorista regresará al formato culinario para superar su marca. La que fuera la quinta expulsada de la edición de Amazon Prime Video tiene un largo recorrido en programas de entretenimiento, como concursante de la cuarta temporada de 'MasterChef Celebrity' y una de las protagonistas de la quinta de 'Tu cara me suena'. Asimismo, la cómica tiene experiencia repitiendo en concursos, ya que ha estado presente en las dos entregas de 'LOL: Si te ríes, pierdes'.

7 Manolo Sarriá

Manolo Sarriá será el único cómico que acompañe a Yolanda Ramos en esta edición del concurso de cocina. El que fuera miembro del Dúo Sacapuntas y colaborador de 'Un, dos, tres... responda otra vez', ha desarrollado gran parte de su carrera en Andalucía, presentando en Canal Sur 'Atrápame si puedes' y siendo colaborador de 'Menuda Noche'. Pero el humorista también tiene experiencia en formatos nacionales como 'El hormiguero'. No obstante, no será la primera vez que concurse en La 1, ya que formó parte de '¡Mira quién baila!'.

8 Julio Iglesias Jr

Julio José Iglesias se tendrá que enfrentar a su hermana Ana Boyer para ver quién de los dos consigue seguir los pasos de Tamara Falcó y se convierte en el segundo miembro de la familia Preysler en hacerse con el primer puesto en un formato culinario. Cinco años después de participar en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', el concursante de 'Tu cara me suena' volverá a estar en un reality televisivo, aunque esta vez lo hará en La 1, donde ya formó parte de proyectos como 'Trabajo temporal'.

9 Julio Salinas

Al igual que en la primera temporada del concurso, 'Bake Off: Famosos al horno' tendrá una pequeña dosis de fútbol. En la edición de Amazon Prime Video participaron Joan Capdevila y el árbitro Eduardo Iturralde, mientras que en la de La 1 estará el futbolista de Athletic de Bilbao y del Club Atlético de Madrid, entre otros. A pesar de no tener una larga experiencia en concursos de televisión, el jugador vasco ha sido uno de los invitados de '25 palabras'. En cambio, se pasa a la televisión pública para adentrarse en la pastelería.

10 Patxi Salinas

El jugador vasco deja atrás su experiencia como capitán de 'El conquistador' para dar el salto a la repostería. La participación del futbolista supone que ya sean 3 parejas de hermanos las que se verán las caras en la pastelería de Televisión Española. A diferencia de Julio Salinas, el bilbaíno ya tiene en sus espaldas algunos realitys como 'Supervivientes', donde fue el séptimo expulsado, pero donde consiguió ser líder una semana.

11 Pablo Puyol

Tras quedarse fuera del regreso de 'Un paso adelante' con 'UPA Next, el actor se embarcará en el formato de La 1 para sacar a relucir sus habilidades culinarias. No es la primera vez que Pablo Puyol participa en una competición televisiva, ya que concursó en 'El desafío' y 'Tu cara me suena', donde sorprendió a la audiencia con imitaciones como la de Maroon 5 o la de RuPaul.

12 Blas Cantó

Aunque su carrera profesional siempre ha estado centrada en la música, Blas Cantó ha estado muy ligado a la televisión desde sus inicios. Su primera aparición en la televisión pública nacional fue en la preselección del Festival de Eurovisión Junior en 2004, la cual ganó María Isabel. Sin embargo, el artista pudo representar a España en el Festival de Eurovisión 2021, tras la cancelación de la edición anterior por la COVID-19. Además, también ha estado en concursos como 'Tu cara me suena' donde cautivó a la audiencia y logró el primer puesto.

13 Marc Clotet

El actor Marc Clotet, que se dio a conocer al gran público con series como 'El comisario' y 'Física o química', salta a los concursos de televisión para formar parte de la pastelería de La 1. También ha participado en 'Amar es para siempre', una de las telenovelas más icónicas de Antena 3, y ha estado nominada a los Premios Goya como Mejor Actor Revelación por su trabajo en "La voz dormida", donde dio vida a Paulino.