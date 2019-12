'La Voz Kids' (14,3%) finaliza su primera edición en Antena 3 como la menos vista del formato

Los finalistas de 'La Voz Kids 2019'

Comenzó con máximo de temporada

Audiencias de 'La Voz Kids 5' en Antena 3 Nº Gala Fecha Espectadores Share Audiciones a Ciegas 1 16/09/2019 Lunes 2.303.000 17,3% Audiciones a Ciegas 2 17/09/2019 Martes 2.395.000 17,0% Audiciones a Ciegas 3 23/09/2019 Lunes 2.070.000 15,0% Audiciones a Ciegas 4 24/09/2019 Martes 2.196.000 15,6% Audiciones a Ciegas 5 30/09/2019 Lunes 2.055.000 14,7% Audiciones a Ciegas 6 01/10/2019 Martes 2.048.000 14,6% Audiciones a Ciegas 7 07/10/2019 Lunes 2.104.000 14,9% Audiciones a Ciegas 8 08/10/2019 Martes 1.988.000 14,1% Audiciones a Ciegas 9 14/10/2019 Lunes 1.907.000 13,4% Audiciones a Ciegas 10 15/10/2019 Martes 1.867.000 13,5% Audiciones a Ciegas 11 21/10/2019 Lunes 1.804.000 13,2% Audiciones a Ciegas 12 22/10/2019 Martes 2.152.000 14,8% Batallas 1 29/10/2019 Martes 1.682.000 14,7% Batallas 2 05/11/2019 Martes 1.651.000 14,0% Batallas 3 12/11/2019 Martes 1.707.000 14,9% Último Asalto 1 19/11/2019 Martes 1.502.000 13,2% Último Asalto 2 26/11/2019 Martes 1.334.000 11,4% Semifinal 1 04/12/2019 Miércoles 1.929.000 15,5% Semifinal 2 13/12/2019 Viernes 1.620.000 11,6% Final 1 20/12/2019 Viernes 1.828.000 13,0% Final 2 27/12/2019 Viernes 1.965.000 14,3% Media Septiembre - Diciembre 1.910.000 14,3%

La edición menos vista del formato

Audiencia media de las ediciones de 'La Voz Kids' Edición Cadena Espectadores Share La Voz Kids 2014 Telecinco 5.176.000 30,1% La Voz Kids 2015 Telecinco 4.403.000 28,1% La Voz Kids 2017 Telecinco 3.129.000 23,8% La Voz Kids 2018 Telecinco 2.731.000 21,4% La Voz Kids 2019 Antena 3 1.965.000 14,3%

Antena 3 echa el cierre a su primera edición de ' La Voz Kids ' ante un, unos datos correctos en el contexto televisivo actual que, sin embargo, no evitan que sea la edición menos vista tanto de la versión infantil del talent show como del formato en general en España. Pone así una guinda amarga para la que era la gran apuesta del año en la cadena.La variante infantil, que en Telecinco superaba incluso a la de adultos, sufre una bajada de -7,1 puntos con respecto a la última edición emitida en Mediaset España., donde se han encadenado tres ediciones en pantalla. Además, se ha optado por duplicar las entregas semanales, favoreciendo el desgaste del programa.En cualquier caso,en sus meses de emisión. Antena 3 atraviesa uno de sus peores momentos históricos y registra 11,3% de share en septiembre y octubre, 10,9% en noviembre y 10,5% en diciembre en el momento de elaboración de este análisis. Las cifras son suficientes para que el formato siga resultando atractivo para Atresmedia y, de hecho, las tres variantes han sido renovadas de cara a 2020.'La Voz Kids' estrenó su quinta edición en España con el que sería el. Las primeras Audiciones a Ciegas marcaron un 17,3% en lunes frente al estreno de la quinta edición de ' Got Talent España ' en Telecinco, que lideró con un 19,6%. Se convirtió en segunda opción sobre ' Malaka ' (9%) en La 1, aunque en las sucesivas semanas no conseguiría nunca batir su marca inicial.La primera fase del talent show infantil se mantuvo dos noches a la semana, el lunes y martes.y el espacio quedó reducido al prime time de los martes frente a ' GH VIP 7: Límite 48 horas ', que aguantó imbatible. Fue la segunda entrega del Último Asalto cuando 'La Voz Kids' anotóy Antena 3 decidió volver a mover ficha con el objetivo de intentar reflotar los resultados.Elsupuso un acierto y se acercó a ' La que se avecina ' (16,7%). Sin embargo, Mediaset decidió trasladar ' GH VIP ' y forzó el cambio de los niños al viernes (11,6%), donde volvieron a sufrir con 'Got Talent' (17,8%) en la competencia. Pese a todos estos movimientos, no ha sido posible que 'La Voz Kids' lidere en ninguna de sus emisiones, a excepción de la última, aunque sin grandes diferencias, con tan solo 3 puntos de distancia respecto a 'Volverte a ver'.Antena 3 promedia un 14,3% de share y 1.910.000 espectadores en su primera edición de 'La Voz Kids' y esos referidos -7,1 puntos de distancia con respecto a la última de Telecinco suponen un síntoma preocupante en la que era la variante más saludable del formato. Aunque ha mantenido a jueces históricos como David Bisbal Melendi e introducido novedades como los Bloqueos y la cuarta coach Vanesa Martín , elde cara a sus próximas emisiones en Atresmedia.Tras arrebatarle los derechos a Mediaset España y lograr el fichaje de Eva González , ' La Voz ' se presentaba como la gran apuesta de entretenimiento de Antena 3 para 2019.a través de acciones de marketing en la calle, una estrategia digital más amplia e incluso la retransmisión de sus castings por primera vez (hecho que no se ha repetido). Aunque la edición de adultos se estrenaba con éxito y lideraba frente a la competencia,con el paso de las semanas.En cualquier caso, 'La Voz 2019' (18,8%) cerraba un punto por encima de la anterior edición en Telecinco, ofreciendo un futuro prometedor que nunca llegaría. ' La Voz Senior ' finalizaba con un 14,6% de media, muy por debajo de la anterior, y 'La Voz Kids' ha acabado por seguir sus pasos.y las galas han acabado alargándose en la madrugada, evidenciando una falta de confianza en este tipo de estructura. Cierto es que en el caso de los 'Kids' se ha potenciado lay que Antena 3 ha sumado otro formato solvente de entretenimiento a ' Tu cara me suena ', pero está por ver la estrategia que seguirá Atresmedia de cara a relanzar el formato y conseguir rentabilizarlo económicamente en el próximo curso.