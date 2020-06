'El Ministerio del Tiempo' cierra la puerta de su cuarta temporada con un 8% de media, siendo la menos vista

Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo y Hugo Silva, en 'El Ministerio del Tiempo'

Discreto estreno, pero anotando máximo

Audiencias de la T4 de 'El Ministerio del Tiempo', en La 1 Nº capítulo Fecha Espectadores Share 1 05/05/2020 1.570.000 9,1% 2 12/05/2020 1.442.000 8,3% 3 19/05/2020 1.153.000 6,9% 4 26/05/2020 1.273.000 7,6% 5 02/06/2020 1.291.000 7,9% 6 09/06/2020 1.252.000 7,8% 7 16/06/2020 1.252.000 7,6% 8 23/06/2020 1.153.000 8,5% Media Mayo - Junio 1.298.000 8%

En un segundo puesto, no puede contra Mediaset

La temporada menos vista

Tras casi tres años cerrado, ' El Ministerio del Tiempo ' reabrió sus puertas el 5 de mayo para ofrecer una cuarta temporada. Así, empezaban ocho nuevos episodios que hancon pequeños homenajes dedicados a Federico García Loca, Picasso, Clara Campoamor, Camarón, Almodóvar o Emilio Herrera.A lo largo de los ocho capítulos que llegó a su desenlace el 23 de junio la serie de RTVE producida en colaboración con Globomedia y Onza. Además, ha contado con una media de 1.298.000 fieles espectadores que semana a semana han seguido las aventuras de la patrulla.El primer capítulo de la temporada, emitido el día 5 de mayo y titulado "Perdido en el tiempo", fue el más visto, aunque no consiguió llegar al doble dígito en su cuota de pantalla. Este episodio. Dos semanas después llegaría el mínimo de temporada con el tercer capítulo titulado "Bloody Mary Hour", con un escueto 6,9% y 1.153.000 espectadores. Justo esa misma cifra de espectadores, la vuelve a repetir en su último capítulo, aunque cosechando una mejor cuota de pantalla.La serie de Televisión Española se ha mantenido durante toda su cuarta temporada, pero lo cierto es que. Se estrenó el mismo día que ' Supervivientes: Tierra de nadie ' registraba su récord de temporada, de forma que se quedó en un segundo puesto, por encima de ' The Good Doctor ' y el cine de Antena 3.El cine de Antena 3 y 'El Misterio del Tiempo' quedarían muy empatados en muchas ocasiones, ganando normalmente el cine en share y la serie de La 1 en espectadores., pues hasta el Cine de Cuatro le supera en alguna ocasión. Desde su quinta, empezará a competir contra ' Got Talent: Lo mejor del mundo ', que lideraría desde entonces. No obstante, cabe destacar que en su último capítulo, emitido el 23 de junio, superó muy ligeramente en espectadores (+8.000) al programa de Telecinco.La cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo' ha sido la que menores audiencias ha cosechado tanto en share como en número de espectadores. Mientras quey registraban doble dígito en la cuota de pantalla, la tercera ya descendió de ambas barreas, algo que ha aumentado en la cuarta temporada.(24 de febrero de 2015 al 13 de abril de 2015): 2.537.000 y 12,3%.(15 de febrero de 2016 al 23 de mayo de 2016): 2.291.000 y 11,9%.(1 de junio de 2017 a 1 de noviembre de 2017): 1.450.000 y 9,3%.(5 de mayo de 2020 a 23 de junio de 2020): 1.298.000 y 8%.