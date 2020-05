Así ha sido el 4x01 de 'El Ministerio del Tiempo': Del guiño a 'Los hombres de Paco' a la vuelta de Julián

'El Ministerio del Tiempo' ha estrenado ya su cuarta temporada en Televisión Española y lo ha hecho con la emisión de "Perdido en el tiempo", un episodio en el que hemos sabido lo que ha pasado con Julián y se han abierto tramas que sin duda darán mucho que hablar a lo largo de toda la temporada. Ha sido capítulo que supone el reencuentro de la principal patrulla del Ministerio y es que Salvador Martí decide reunir de nuevo a Pacino, Lola y Alonso para que investiguen quién es realmente Eulogio Romero y conocer la razón por la que es una persona idéntica a Julián, que todos creían muerto en la Batalla de Teruel, donde Alonso y Amelia le perdieron la pista para siempre.

'El Ministerio del Tiempo' - 4x01

Alonso, fan de 'Acacias 38'

Martí lo hace en la nueva sede del Ministerio, que ahora se sitúa en las afueras de Madrid, un cambio que según el propio responsable, "se ha hecho por la gentrificación". A ese nuevo edificio acude Alonso, que lleva más de dos años fuera del Ministerio. Ahora tiene una nueva vida familiar junto a su mujer y su hija. De esta forma, su nueva rutina es cuidar a su familia, llevar a su hija al colegio o estar completamente enganchado a las producciones diarias de la pública y es que en una de las primeras escenas de este capítulo le vemos pegado al televisor viendo 'Acacias 38' en La 1. Pese a ello, acude a la llamada de Salvador y finalmente accede a entrar en la misión. Él también quiere saber quién es realmente Eulogio y por qué son parecidos.

Guiño a 'Los hombres de Paco'

Porque sí, hay gente que se parece, pero nadie puede ser exactamente igual... o eso creíamos. Precisamente, sobre ello reflexiona el personaje de Pacino (Hugo Silva), que en una de las primeras escenas de este 4x01 no duda en afirmar que "a mí me dicen que me parezco a un chico que salió en 'Los hombres de Paco', todo el mundo dice que sí nos parecemos". Efectivamente, este es uno de los primeros guiños que hay en este episodio y es que precisamente, Hugo Silva protagonizaba dicha serie en Antena 3, interpretando el mítico papel de Lucas. De esta forma, Olivares y su equipo no han dudado en introducir este homenaje a la exitosa ficción, que además ya prepara su regreso a Atresmedia, ¿también con Hugo Silva en su reparto?

Lola, Pacino, Irene, Salvador y Ernesto ('El Ministerio del Tiempo')

Pacino y Lola, juntos

Eso no lo sabemos, lo que sí descubrimos en el episodio es que Pacino y Lola mantienen una ardiente relación que sin duda pondrá en peligro la misión en más de una ocasión y es que el carácter protector del chico le creará algún que otro inconveniente a Mendeta. Tal será el problema que al final del episodio, esta no dudará en pedirle al chico que se distancien y den "tiempo al tiempo". ¿Antepondrán el trabajo a lo que realmente siente el uno por el otro? ¿Cómo se tomará Salvador Martí el hecho que dos de los mejores miembros de su patrulla están manteniendo una relación sentimental? ¿Intentará interceder para que esta se rompa y así no afecte al Ministerio?

¿Quién es Eulogio Romero?

Lo veremos a lo largo de la temporada. En cuanto al capítulo y a la investigación sobre Eulogio Romero y Julián, Lola termina descubriendo que en nuestro país existía otro Eulogio Romero... que desapareció en la batalla de Teruel, exactamente en el mismo momento en que lo hizo Julián. Él y su familia murieron, por lo que el rastro familiar desapareció ahí. ¿Qué pasó entonces con Julián? ¿Se apropió de esa identidad o alguien le mintió y le hizo creer que era Eulogio Romero? ¿Por qué? Sin duda, será una de las incógnitas que se deberán ir resolviendo pero lo que sí sabemos es que en este 1943 al que viajan Irene, Lola, Pacino y Alonso; Eulogio Romero es el actor de moda en cuanto al mundo del cine se refiere.

Alonso, Irene y Julián en 'El Ministerio del Tiempo'

La aparición de Berlanga

Este, logra triunfar tas haber vuelto de luchar contra el comunismo con la División Azul en Rusia; lugar en el que coincidió con Berlanga, al que no dudó en salvar la vida. El propio artista aparece en algunas de las escenas del episodio. Vemos a un Berlanga dubitativo en entrar o no en el mundo del cine, algo para lo que una guerra Irene Larra no duda en apoyar (sabiendo que después se convirtió en uno de los grandes genios del séptimo arte).

Lo que poco podía imaginar la patrulla del Ministerio del Tiempo es que Eulogio Romero junto a un grupo de españoles que luchaban contra el régimen al terminar la guerra pretenden atentar contra Franco: su misión es matarle. Pero como en todo episodio de 'El Ministerio del Tiempo' que se precie, eso no puede suceder, la Historia no debe cambiar, y por ello, Lola, que les conoce muy bien, no duda en unirse a la misión para intentar terminar con la misma. Ella, Eulogio y algunos de los suyos logran entrar en una recepción que el generalísimo realiza y en la que este le propone al propio Romero protagonizar 'Raza 2', la segunda parte del film que sintetiza el ideario del buen español desde la perspectiva del régimen y que, tal y como el propio Franco revela en este episodio, "he escrito yo mismo". En mitad de la negociación para formar parte del film, Eulogio intenta matar al dictador... sin esperar que con quien está hablando es el realidad un doble. "Me aburren estos actos", afirma el verdadero Franco, que no duda en marcharse a cazar mientras algunos de sus soldados se llevan detenido a Eulogio.

Alonso, Irene y Pacino en 'El Ministerio del Tiempo'

El reencuentro de Julián y Lorca

Finalmente, Pacino, Irene y Alonso logran salvar la vida de este y Lola y regresan al presente. Es allí donde Eulogio/Julián se reencuentra con todos y deja claro que no recuerda a nadie. ¿Qué ha pasado entonces con él este tiempo? Posiblemente, el propio Julián tendrá la clave para resolver el enigma con el paso de los episodios. Precisamente, en uno sueño tiene un recuerdo del pasado, concretamente se reencuentra con un viejo conocido, Federico García Lorca. Ambos se despidieron en el último episodio de la primera temporada de la serie, cuando la patrulla se marcha a 1924 para realizar una misión en la Residencia de estudiantes. Julián se lamentó entobces que nunca más fuesen a verse, a lo que García Lorca le recuerdó que "aún nos quedan los sueños". Y sí, es precisamente en un sueño precisamente donde ambos se terminan reencontrando en esta apertura de la cuarta temporada. Cabe recordar además que esta escena, Javier Olivares confesó semanas atrás que la planteó como una despedida de su hermano y él; lo que hace este reencuentro todavía más especial si sabe.

¿Dónde está Amelia?

En este episodio además se resuelven otras dos dudas respecto a la nueva sede del Ministerio del Tiempo y a la presencia de Amelia. Y es que aunque el edificio es nuevo, los pasillos en los que se encuentran las puertas del tiempo siguen siendo exactamente iguales. ¿Por qué? Irene Larra les da la respuesta a Pacino y Alonso: "Nuestrosingenieros idearon una conexión con el otro Ministerio". En cuanto a la ausencia de Amelia, Salvador Martí deja claro que "la hemos llamado pero no ha querido volver". En la realidad, Javier Olivares contó que la apretada agenda de la actriz ha provocado que esta solo pueda participar en uno de los episodios de esta tanda.