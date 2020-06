Una bandera franquista se cuela en 'Todo es mentira' y Risto Mejide responde: "Aceptamos todas las ideologías"

Polémica entrevista a una ciudadana en 'Todo es mentira'. Adriana fue de las comerciantes de Atocha que increpó este martes por la mañana al ministro Ábalos, por lo que el programa de Cuatro decidió brindarle la oportunidad de explicarse en directo. "Se me ha ido de las manos pero él me miraba a los ojos y se reía en mi cara", ha lamentado. Sin embargo, los espectadores pronto han reparado en un detalle a su espalda.

"Han escogido a la más torpe: águila de fondo y confesando que cobra en B", alertaba una seguidora en redes sociales, mientras otra señalaba: "Ten cuidado que os la meten, banderita sospechosa". El presentador ha recibido el aviso por pinganillo y ha intentado aclarar lo sucedido: "Me dicen que Adriana tenía detrás una bandera preconstitucional".

"No preguntamos qué ideología profesa la gente, aceptamos todo tipo de ideologías. Ella ha entrado, se ha pronunciado libremente y a partir de ahí los espectadores sacan sus propias conclusiones", ha defendido Mejide. Después de publicidad, ha retomado el tema: "Nosotros ponemos aquí a una mujer que está a punto de perder su trabajo y ha tenido la valentía de venir a contarlo.... ¿Y qué pasa, que los tengan determinada ideología merecen morir de hambre?", ha argumentado.

Gracias @MartaNebot por arrojar coherencia y verdad a la sarta de mentiras que ha soltado la señora.

PD: El background del pollo bien, no? pic.twitter.com/MhkdhIp3q0 — David M ???? (@davidhaz14) June 24, 2020

Azote al Gobierno

En el ámbito político, Mejide ha comenzado su programa lanzando una crítica al Gobierno. "No hay plan. Ayer lo veíamos con el tema de los aeropuertos, hoy con los comercios... Desde el principio queremos dar la vuelta a la polémica y tomarnos las cosas con humor, pero hay días en los que no hay nada que hacer", ha reflexionado el catalán, que esperaba "algo más del Congreso teniendo en cuenta cómo está la economía". "No hay hoja de ruta, el único plan para solucionar todo lo que nos ocurre es la bronca", ha concluido.